كم تبعد حيدر نبي عن طرابزون وما أفضل الأوقات لزيارتها؟

يتردد السائحون تلقائيًّا بعد زيارة طرابزون إلى منطقة حيدر نبي المرتكزة على التلال العالية، والتي تتميز ببساطتها وفخامة مناظرها الطبيعية في الوقت نفسه، حيث تكثر بها المرتفعات الخضراء والأكواخ الصغيرة التي تتوسطها لتعبر عن كونها منطقة ريفية هادئة تبتعد عن ضوضاء المدن الأخرى، فقبل أن تزورها لا بد لك أن تعرف كم تبعد حيدر نبي عن طرابزون وأفضل الأوقات التي يمكنك زيارتها فيها، والأماكن السياحية التي يكثر زيارتها، وهذا ما ستجده بالتفصيل في متن السطور القادمة.

أين تقع حيدر نبي؟

احتلت منطقة حيدر نبي موقعًا فريدًا في تركيا، وهو في الجهة الشمالية الشرقية بتركيا، وما أدراك ما شمال شرق تركيا، فيه العديد من المدن التي نالت نصيبًا عظيمًا من الأجواء الهادئة والمناظر الطبيعية التي تذيب القلوب لها عشقًا، وقد سارت منطقة حيدر نبي على نهج تلك المدن، حيث تميزت بكونها منطقة ريفية من الدرجة الأولى يما تحويه من أكواخ ريفية بسيطة ومناطق سياحية تنم عن طبيعتها الخلابة؛ لذا ستلاحظ تهافت السائحين على زيارتها بعد تجربة السياحة في طرابزون خاصة، فهل تتوقع أن تكون المسافة بين طرابزون وحيدر نبي قليلة؟

كم تبعد حيدر نبي عن طرابزون

من حسن الحظ أنه يمكن الذهاب إلى منطقة حيدر نبي من طرابزون بسهولة، حيث تبعد عنها بحوالي ثمانية وثلاثين كيلومترًا، وهذه مسافة هينة يمكنك قطعها في يوم واحد بالسيارة.

كم تبعد حيدر نبي عن طرابزون بالسيارة

لا يستغرق الأمر سوى ثلاث وخمسين دقيقة فقط للوصول إلى حيدر نبي من طرابزون بالسيارة، وإن كنت ستذهب عبر الحافلة، يمكنك استقلالها من طرابزون حتى أكشبات، ومن ثم استقلال سيارة أجرة للوصول إلى مرتفعات حيدر نبي، وبهذا ستستغرق قرابة الساعة والنصف.

ما سبب تسمية حيدر نبي بهذا الاسم؟

هل كنت تتوقع أن هذا الاسم تم إطلاقه نسبةً إلى سيدنا الخضر عليه السلام؟ حيث يُعتقد أنه قد مر على تلك المنطقة مع النبي موسى عليه السلام حينما طلب سيدنا موسى أن يعلمه مما عُلّم كما ورد في القصة الشهيرة بسورة الكهف، وربما تتساءل الآن ما علاقة سيدنا الخضر بهذا المسمى (حيدر نبي)، دعنا نوضح لك أن هذا المكان في اللغة التركية يُطلق عليه (hıdırnebi yaylası) ومعناه خضر نبي، فترجمها العرب إلى حيدر نبي، وبات ذلك الاسم متداولاً أكثر من خضر نبي.

كم درجة الحرارة في حيدر نبي؟

نظرًا لأن المسافة من طرابزون إلى حيدر نبي ليست كبيرة، فمن المؤكد أن مناخ حيدر نبي هو مناخ طرابزون نفسه، وبشكل عام فهو يتميز بدفئه في الشتاء واعتداله في الصيف مع احتمالية سقوط الأمطار طوال العام، وبطبيعة الحال فهو متغير من فترة لأخرى.

ففي الربع الأول من العام ستجد أن طقس حيدر نبي يتميز ببرودتها وتكثر احتمالية سقوط الأمطار والثلوج بشكل كبير، أي تتراوح درجات الحرارة بين 11°، 4° و15°، 9°، وفي الربع الثاني من العام ترتفع فيه درجات الحرارة لتصل العظمى إلى 25 درجة مئوية والصغرى إلى 19 درجة مئوية، ومن المتوقع هطول الأمطار في تلك الأشهر، أما في أول الربع الثالث من العام يتميز الطقس بدفئه، وتعود درجة الحرارة للانخفاض من جديد في شهر تشرين الثاني، وتزداد فرصة نزول الأمطار والثلوج في تلك الأشهر.

ما هو أفضل وقت لزيارة حيدر نبي؟

بعد أن تعرفنا على كم تبعد طرابزون عن حيدر نبي يجب علينا أن نعلم الوقت الأفضل لزيارتها، فإذا كنت ما زلت مترددًا بشأن الأوقات التي يحسن زيارة حيدر نبي خلالها، فننصحك بالزيارة في فصل الصيف والخريف والربيع، حيث تكون درجة الحرارة في هذه الفصول معتدلة في أغلب الأحيان، وتجنب زيارتها في فصل الشتاء؛ نظرًا لطقسها شديد البرودة، فهو الوقت الذي ينخفض فيه معدل زيارة المنطقة، ولكن إذا عزمت على الذهاب في فصل الشتاء تأكد من ارتداء الملابس الثقيلة ومتابعة الطقس بشكل يومي تفاديًّا لحدوث المشكلات الصحية.

ماذا يوجد في مرتفعات حيدر نبي؟

لم نتطرق إلى تناول الأماكن السياحية منذ أن بيننا كم تبعد حيدر نبي عن طرابزون، ولكننا منحناك لمحة مهمة عن المنطقة، وهي امتلاؤها بالجبال الخضراء والمروج والمناظر الطبيعية الباعثة على الاسترخاء، فلعلك توقعت من خلالها مدى روعة الأماكن بداخلها، ولكي يكون الأمر أكثر وضوحًا اطلع على الأماكن التي يمكن زيارتها في التالي:

1. مغارة تشال

لا بد وأن تكون سمعت عن مغارة تشال من قبل، فهي ثاني أطول مغارة بالعالم يمكنك زيارتها، فما يميزها احتوائها على دهاليز عديدة ومتفرعة، وتحاصرها البرك المائية والشلالات التي لا تفتر عن التدفق طوال العام، إلى جانب البرك المائية والأودية والنوازل والصواعد التي زادتها جمالاً على مر العصور، كما يوجد بها مجرى هوائي منعش ونظيف مفيد لكل من يتردد عليها، وبالأخص مرضى الربو، فمن أكثر الأنشطة التي يمكنك ممارستها في رحلة نبي حيدر استكشاف تلك المغارة وزيارة مقهاها المطل على بركة المياه أو مطعمها الموجود عند المدخل، والاستمتاع بتناول أشهى المشروبات والمأكولات التركية.

2. بحيرة السمك

تعد من أكثر المقاصد السياحية في حيدر نبي؛ إذ تتمتع بجو هادئ رائع يخالطه مظهر الطبيعة الخلاب، فهي بحيرة صغيرة تجعلك مشدوهًا بالتجول حولها وتأمل مياهها الصافية والقيام بأنشطة ترفيهية عدة، منها ركوب الدراجات وإقامة حفلات الشواء والتخييم، إلى جانب زيارة أحد مقاهيها المتميز بإطلالته الخلابة لاحتساء كوب شاي تركي أصيل، والدخول إلى مطاعمها التي تقدم وجبات الغداء الشهية من أسماك السلمون النهرية التي تتفرد بها البحيرة.

3. منطقة أكشبات

تقع تلك المنطقة بالقرب من حيدر نبي، ويمكنك المرور بها عند ركوب إحدى الحافلات من طرابزون، وذلك قبل الوصول إلى حيدر نبي، والمميز بها هو وجود كورنيش رائع ومراسي لليخوت، والتي يمكن استغلالها لاستئجار اليخوت والقوارب بمقابل مناسب لمدة محددة، ولا تقتصر أماكن السياحة على تلك فقط، بل يوجد مطاعم عدة أبرزها مطعم نهاد اوسطا ومطعم جميل اوسطا، بالإضافة إلى وجود أماكن مخصصة للأطفال.

4. الأكشاك الصغيرة

هناك العديد من الأكشاك المنتشرة في منطقة حيدر نبي التي تعرض المنتجات اليدوية التركية الرائعة والهدايا التذكارية التي لا مثيل لها، يمكنك اقتنائها لتذكر ذاك المكان الرائع أو لتقديمها لأصدقائك وعائلتك.

5. مطل حيدر نبي

إن كنت قادمًا إلى حيدر نبي من أجل الاسترخاء بعيدًا عن الضجيج، فإن مطل حيدر نبي سيحقق لك أقصى درجة من الاسترخاء والاستجمام، وذلك لأنه يطل على مشهد المزارع القريبة والمناظر الطبيعية البديعة، فهل تتخيل كيف يصبح ذلك المشهد عن قرب؟ يمنحك هذا المكان فرصة كبيرة للشعور بالبهجة والراحة النفسية.

تتجلى المشاهد الطبيعية بشدة في حيدر نبي تجعلك مستمتعًا بأبسط ما ترى، فليس لديك عذرًا لعدم زيارة تلك المنطقة الفاتنة بعد الانتهاء من التجول في طرابزون، وخاصة بعدما أوضحنا لك كم تبعد حيدر نبي عن طرابزون وأفضل الأوقات التي يمكن زيارتها خلالها.