أفضل 7 أنشطة ترفيهية مميزة في كهوف تكة كوي في سامسون

إذا كنت شغوفًا بمعرفة كيف كانت حياة البشر قديمًا ومقتنياتهم منذ العصور العتيقة المتنوعة فإنك ستحتاج إلى زيارة مكان واحد فقط للاطلاع على كل هذا وأكثر، ألا وهو كهوف تكة كوي في سامسون التي تعتبر من أهم الوجهات التاريخية والأثرية في المدينة حيث يعود زمن اكتشافها إلى عام 1941م، اطلع على هذا المقال لمعرفة باقي تفاصيلها وما يمكنك فعله من أنشطة عند زيارتها.

معلومات عن كهوف تكة كوي في سامسون

تروي تلك الكهوف قصة مثيرة لاهتمام الكثيرين وهي تاريخ البشر منذ عصور ما قبل التاريخ، فحينما اُكتشفت مع آثار الوادي المجاورة لها كشفت الدراسات عن وجود آثار لمستوطنات بشرية كانت مستقرة منذ العصر الحجري في تلك الكهوف التي كانت صغيرة، ومن ثم تم توسيع مساحتها لاستعمالها كمنازل لهم، أما الآن فهي رسميًّا أحد أهم الأماكن السياحية في سامسون التي يمكن زيارتها لاستكشاف ما تحويه من الحفريات ومقتنيات الإنسان القديم كالأدوات الأساسية نحو مستلزمات المائدة والمنجل والأدوات الحجرية والخشبية وبعض الأدوات الحادة التي كان يستخدمها للدفاع عن نفسه نحو الخناجر والسكاكين إلى جانب العديد من الآثار التي ستكتشفها عند الزيارة.

عنوان كهوف تكة كوي في سامسون

توجد كهوف تكة كوي بقرية تكاكوي الموجودة في مدينة سامسون التركية، ويمكن معرفة كيف يمكن الوصول إليها عبر خرائط جوجل من هنا.

الأنشطة الترفيهية في كهوف تكة كوي في سامسون

استعد لمغامرة لا مثيل لها في كهوف تكة كوي سامسون إن كنت من عشاق التاريخ ومعرفة طبيعة حياة البشر، فستكون هذه الفرصة الأمثل لك ولجميع السياح الذين يمتلكون الفضول نفسه، ولكي تعرف ما ستراه وما يمكنك فعله يجدر بك الاطلاع على قائمة الأنشطة التالية:

1. مشاهدة التماثيل

إذا أخذت جولة في حديقة الكهوف وهي المنطقة المفعمة بالمساحات الخضراء الموجودة أمام الكهوف ستلاحظ وجود بعض التماثيل التي تنتمي إلى الإنسان البدائي البارزة لأساليب حياة البشر في أعتق العصور الحجرية، بالإضافة إلى منحوتات المجوهرات والآثار والعملات التي شهدت تطورًا كبيرًا على مر العصور.

2. زيارة الكهوف

توجد الكهوف على مرتفع جبلي يستلزم الصعود إليه عبر التسلق أو استخدام الدرجات الرخامية التي تم صنعها لتسهيل الوصول إلى الكهوف، فإذا اقتربت منها يمكنك رؤية جميع الأنفاق المحفورة بداخله وبعض الرسومات الجدارية التي تقص حياة الإنسان القديم ومعاناته، كما سيكون بوسعك الاطلاع على أدوات الحياة اليومية التي كان يستخدمها الإنسان القديم في الصيد والقطع والحرث وتناول الطعام وملاحظة كيف تطورت على مر العصور بالتدريج بدءًا من العصور البيزنطية والرومانية وحتى العثمانية، وكيف كان لكل حضارة الفضل في تطور الصناعات بتركيا وأوروبا.

3. استكشاف الكوخ اليوناني

أنشأت الحكومة التركية كوخًا مصممًا على الطراز اليوناني بمنطقة كهوف تكة كوي بسامسون بهدف إثراء المظهر الحضاري والتاريخي، حيث يضم هذا الكوخ المنحوتات المحاكية لحياة البشر قديمًا والتماثيل التي ترجع إلى العصور القديمة المختلفة، فضلاً عن المجوهرات والعملات المتنوعة المتطورة.

4. زيارة متحف الوادي

يوجد بجوار الكهوف وادي يحتوي على الكثير من الأدوات المكتشفة على مر الأزمنة نحو المجوهرات والأدوات الفخارية والأسلحة وبعض القطع الأثرية الأخرى.

5. التنزه وممارسة الرياضة

يمكن استغلال حديقة كهوف تكة كوي في التنزه، فهي مليئة بالأشجار والنباتات الساحرة التي تدعو كل من يدخلها إلى الشعور بالبهجة والاسترخاء، وسيكون بوسعك ممارسة الأنشطة الرياضية، وخاصة المشي.

6. ركوب الدراجات وركوب الخيل

لكهوف تكا كوي أنشطة عديدة في غاية المتعة يمكنك ممارستها، لا تقتصر على مشاهدة القطع الأثرية فقط والتعرف على تاريخ القدماء، وإنما تصب على زوارها المتعة صبًا حينما توفر لهم أماكن مخصصة لركوب الدراجات والخيل.

7. شراء الهدايا التذكارية

تمتاز قرية تكة كوي بصناعاتها اليدوية للسيراميك والتحف والفسيفساء والمنسوجات والحلي التي لا غنى عنها، فرغم ازدهار الصناعات تظل الصناعة اليدوية لها مكانة كبيرة في قلوب العديد من السائحين؛ لذا لا بد لك من اقتناء بعض من هذه القطع من أحد المتاجر القريبة للكهوف.

مطاعم كهوف تكة كوي في سامسون

يمكنك في نهاية رحلتك أو حينما تشعر بالإرهاق والجوع التوجه إلى أحد المطاعم الشعبية المتوفرة حول الكهوف لتتناول أشهى المأكولات التركية بأسعار رخيصة، ومن أمثال المطاعم القريبة مطعم تيكي بيد، ومطعم (koçoğlu lzgara kasap).

الفنادق القريبة من كهوف تكة كوي في سامسون

كعادة أي مكان سياحي في تركيا يوجد العديد من الفنادق المتوفرة حوله، وكذلك هناك بضع فنادق قريبة جدًا من كهوف تكة كوي، ومنها فندق انيمون الخمس نجوم الذي يبعد الكهوف بمسافة 3.7 كيلومتر، ومن مميزات هذا الفندق تقديمه لخدمات رائعة للنزلاء العرب منها المسابح العميقة والمنتجع الصحي والمركز الرياضي، وأخيرًا جلسات التدليك، وقد حاز موقعه القريب ومرافقه وإطلالته وأسعاره على إعجاب الزوار كافة.

هناك خيارات أخرى يمكنك اللجوء إليها إذا كنت تنوي الإقامة بالقرب من الكهوف، مثل: فندق بارك إن باي راديسون المصنف ضمن الفنادق الأربع نجوم والذي يبعد عن الكهوف بمسافة 3.6 كيلومترات، والذي يتميز بغرفه المريحة ووجباته اللذيذة، وهناك فندق آخر وهو هامبتون باي هيلتون الأربع نجوم الذي يبعد عن الكهوف بمسافة 4.3 كيلومترات، ويتمتع بموقعه الهادئ وخدماته الجيدة ووجبات إفطاره الشهية وطاقم عمله المحترف.

قدمنا لك أحد أجمل المعالم السياحية التي يمكنك خوض مغامرة شيقة فيها، وهي كهوف تكة كوي في سامسون التي توفر لك جوًا مليئًا بالإثارة والمتعة في حال كنت محبًا لمعرفة تاريخ العصور السابقة وحياة البشر في العصور القديمة، فهناك العديد من الأنشطة الترفيهية التي يمكنك ممارستها كما عرضناها لك بالتفصيل في هذا المقال.