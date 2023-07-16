أفضل 9 أنشطة بكورنيش حديقة ذكرى المائة عام مرسين

بلا شك أن كل الذين يفكرون في السياحة بمرسين يتوقعون أن يحصلوا على حظ وافر من الفائدة والمتعة من رحلة مميزة كتلك، وبالفعل هذا ما ستقدمه تلك المدينة لك، والتي تتميز بتنوع مزاراتها السياحية المتوفرة بها، وفي مقالنا هذا سنخص أحد أجمل الأماكن الرومانسية في مرسين بالذكر وهو كورنيش حديقة ذكرى المائة عام مرسين، والذي يمتد على البحر المتوسط، وبالتأكيد أنت أحد أولئك الذين يهيمون بأجواء ومناظر البحر الجميلة، ويعد ذلك الكورنيش محطة يمكنها تقديم تلك الأجواء لك بجانب العديد من الفعاليات والأنشطة الكثيرة، والتي سنستعرضها بهذا المقال بالتفصيل كما سترون، كما سنذكر لك بعض المطاعم القريبة التي قد تود الذهاب إليها حينما تشعر بالجوع هناك، فتابع.

أفضل الأنشطة الترفيهية بكورنيش حديقة ذكرى المائة عام مرسين

إذا أردت زيارة أحد أجمل الأماكن في مرسين ، فأنت بالطبع بحاجة لتجربة الذهاب في نزهة إلى كورنيش حديقة ذكرى المائة عام مرسين، فسيتوفر لك العديد من المناظر الرائعة هناك بجانب الأنشطة المختلفة، فبتجولك على امتداده ستشاهد ذلك البحر الرائع، والذي يبعث الراحة والسعادة في النفس، وخلال الجولة ستحتاج إلى الاستراحة على الكراسي الموجودة هناك لتأخذ وقتًا للتأمل، ولتكتمل حيويتك ونشاطك يمكنك ممارسة بعض الرياضة، فتستطيع استئجار دراجة هوائية للتجول بها على الكورنيش، أو ممارسة المشي أو الجري على امتداده، ولا تنسى الدخول إلى تلك المتاجر الموجودة بامتداد الكورنيش.

وبالطبع لن تذهب إلى هناك دون الدخول إلى الحديقة والتمتع بما فيها من مناظر طبيعية رائعة والاستمتاع مع أطفالك بساحة اللعب التي خُصصت لهم، فتحظى حينها الآسرة كلها بالمتعة والتشويق، ولا تنسى أن تلتقط لهم الصور خلال لعبهم وتوثيق زيارتك للحديقة والبحر، فهي لحظات لا تُنسى، ويمكنك إنهاء رحلتك هنا بعد تناولك للطعام في المطاعم القريبة للكورنيش، أو تستطيع بعدها زيارة أماكن أخرى بالقرب، وفيما يلي سنعرض لكم ما ذكرناه:

1- التجول على الكورنيش

ستحصل على متعة النزهة المرجوة بالشكل المناسب إذا كان التجول على هذا الكورنيش هو أول نشاطاتك، فستكتشف في تلك الجولة أهم نقاط الجذب بالمكان، وستحظى بمتعة مشاهدة مناظر طبيعية جميلة حولك.

2- الجلوس للتأمل

خلال جولتك التي استهللت بها نهارك على كورنيش حديقة ذكرى المائة عام في مرسين، ستلاحظ وجود كراسي للجلوس، والتي تستطيع استغلالها وقطع جولتك والبدء بالتأمل في تلك المشاهد الرائعة التي تشاهدها، وتعد ممارسة التأمل من أفضل الأمور التي قد تجربها؛ لما تمنحه للنفس من شعور غامر بالسكينة والهدوء.

3- ممارسة الأنشطة الرياضية

تبعث أجواء البحر هذه حيوية ونشاطًا في النفس، وبهذا فإنك لن تتردد أبدًا في ممارسة بعض من الأنشطة الرياضية التي سيتيحها لك كورنيش حديقة ذكرى المائة عام مرسين، وذلك كالجري أو المشي على هذه الطرق التي خُصصت لذلك، كما تستطيع أيضًا أن تستأجر دراجة هوائية وتقوم بالتجول بها على طول ذلك الكورنيش.

4- شراء مستلزماتك

خلال جولتك على امتداد هذا الكورنيش، ستلاحظ تواجد بعض من المتاجر المتنوعة، والتي ربما تجد بنفسك اهتمامًا لشراء بعض من الأشياء منها.

5- الدخول إلى الحديقة

ستحصل على متعة أكبر إذا انطلقت إلى تلك الحديقة المتواجدة في الكورنيش، وتقوم بالتجول بأرجائها، وتمتع عينيك بهذه المناظر الطبيعية والمساحات الخضراء الرائعة.

6- التمتع بمساحة لعب الأطفال

نتيجة لتلك المرافق والأنشطة المتنوعة المتوفرة في كورنيش حديقة ذكرى المائة عام في مرسين تركيا، نستطيع القول إنها وجهة مثالية تمامًا للأطفال خصوصًا، والعائلات بشكل عام، فهي تحوي مساحة مخصصة للعب الأطفال.

7- التقاط الصور التذكارية

بحصولك على فرصة الذهاب إلى هذا المكان، فأنت بالفعل ستحظى بأوقات لا نظير لها، يكفيك مشاهدة منظر البحر البديع، ومثل تلك اللحظات لا بد من توثيقها، وذلك من خلال التقاط الصور التذكارية لها؛ حتى تحتفظ بها وتشاركها مع عائلتك فيما بعد.

8- تناول الطعام

ستلاحظ خلال نزهتك على الكورنيش تواجد بعض المقاهي والمطاعم، والتي تستطيع الاستفادة منها والذهاب لتناول الطعام مع وجود تلك الإطلالة الخلابة على البحر المتوسط.

9- زيارة معالم قريبة

لن تنتهي جولتك عند هذا الحد فقط، بل تستطيع أن تمدها بزيارة أماكن سياحية أخرى ستجدها بالقرب من الكورنيش، وذلك كأتاتورك بارك مرسين، والذي يقع على بعد 2.9 كيلومترات عنها.

عنوان كورنيش حديقة ذكرى المائة عام مرسين

يقع الكورنيش في مدينة مرسين الواقعة بتركيا، وتستطيع بالطبع أن تصل للكورنيش بسهولة إذا استعنت بتلك الاتجاهات التي توفرها خرائط جوجل، ولكي تصل إليها اضغط هنا.

المطاعم القريبة من كورنيش حديقة ذكرى المائة عام مرسين

ستجد بالقرب من الكورنيش العديد من المطاعم والمقاهي المصطفة هناك، وبالطبع لن تفوت مثل تلك الفرصة، فيمكنك تناول الطعام بالقرب من البحر، وفيما يلي سنعرض لكم بعض هذه المطاعم:

1- مطعم Metin Usta Tantuni

هو أحد المطاعم القريبة من الكورنيش، حيث تجد الطعام الرائع اللذيذ، وستتمكن من أكل التانتوني تلك الأكلة التركية الرائعة، بجانب نظافة هذا المكان، ووجود الموظفين المبتسمين، فستجد أنه مكان عائلي كامل، فننصحك بالذهاب إليه وتجربة التانتوني.

معلومات عن مطعم Metin Usta Tantuni

العنوان : Gazi, 1301. Sk., 33130 Yenişehir/Mersin, تركيا.

: Gazi, 1301. Sk., 33130 Yenişehir/Mersin, تركيا. رقم الهاتف : 33 85 371 538 90+

: 33 85 371 538 90+ ساعات العمل: يبدأ المطعم من التاسعة صباحًا وحتى الثامنة والنصف مساءً.

2- مطعم 2tike

هو مطعم عائلي لطيف للغاية، ستحظى فيه بخدمة جيدة، وتجربة ودية، كما تستطيع أن تتصل مسبقًا لتقوم بالحجز، وستجد الطعام جيدًا بالفعل والمكان نظيفًا، ولكن ستجد أن منطقة الجلوس بالمكان ضيقة بعض الشيء.

معلومات عن مطعم 2tike

العنوان : Palmiye, 1214. Sk. No: 1/A, 33110 Yenişehir/Mersin, تركيا.

: Palmiye, 1214. Sk. No: 1/A, 33110 Yenişehir/Mersin, تركيا. رقم الهاتف : 70 64 999 324 90+

: 70 64 999 324 90+ ساعات العمل: يفتح المطعم في السابعة صباحًا ويغلق في الثامنة مساءً.

والآن بعد انتهائنا من الحديث عن كورنيش حديقة ذكرى المائة عام مرسين، لا بد أنك قد قررت خوض تلك الجولة الرائعة لترى بنفسك ما ذكرناه، وننصحك بذلك بالطبع، ونتمنى لك دومًا قضاء الأوقات الرائعة.