أفضل 7 أنشطة رائعة في كورنيش شاطئ سبانجا

الراغب في السياحة في سبانجا يكون على مشارف جولة سياحية مميزة تُحقق له الكثير من المتعة والترفيه، حيث تتنوع المعالم السياحية والمزارات والأماكن التاريخية في تلك المدينة، لاسيما التي تغلب عليها أجواء الطبيعة الخلابة، مثل كورنيش شاطئ سبانجا الذي يُعتبر من أجمل الأماكن السياحية على امتداد بحيرة سبانجا، وهو الذي يوفر مناظر رائعة تُضفي على الزائر نوعًا من الهدوء والاسترخاء المطلوب بعيدًا عن الضوضاء والصخب، بالإضافة إلى بعض الأنشطة والفعاليات الأخرى، وفي مقالنا التالي سنقوم ببيان أهم تلك الأنشطة والفعاليات.

الأنشطة الترفيهية في كورنيش شاطئ سبانجا

أمام الزائر مجموعة من الأنشطة التي يُمكنه القيام بها وفقًا لرغبته وغرضه من الزيارة، حيث إنَّ كورنيش شاطئ سبانجا من الأماكن المفتوحة التي باتت من المزارات السياحية وفقًا لتمتعه بمقومات الجذب، ناهيك عن الخدمات والمرافق التي يراها الزائر في محيط منطقة كورنيش شاطئ سبانجا مثل موقف السيارات والمطاعم والمقاهي والفنادق القريبة، فيتناسب المكان مع العائلات والأطفال والأصدقاء، هذا ويُمكن ممارسة بعض الأنشطة الترفيهية إبَّان زيارة الكورنيش على النحو التالي:

1- التجول على امتداد الكورنيش

أول ما يُمكن أن يبدأ به زائر كورنيش شاطئ مدينة سبانجا أن يتجول في أرجاء المكان لاستكشافه عن كثب، حيث يُشاهد منظر البحر الأكثر من رائع، وتأمل تلك الطبيعة البديعة، وهو ما يبث الطاقة الإيجابية، كما أن الكورنيش يطل على البحيرة بمياهها الفيروزية العذبة، والإطلالة الرائعة على أفق الأناضول.

2- ممارسة المشي

أجواء كورنيش شاطئ سبانجا تقود الزوار إلى ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، حيث توجد مسارات على الكورنيش مخصصة للمشي والركض، وهي من أفضل الأنشطة التي يُمكن ممارستها.

3- الجلوس على أماكن الراحة

أي مزار طبيعي على غرار الشواطئ والبحيرات العامة يوفر بعض المقاعد المخصصة لجلوس الزائرين، وهو ما يتوافر في كورنيش شاطئ سبانجا مباشرة على البحر، وتمتد على طول الكورنيش، ويُمكن الجلوس عليها وقت الغروب لتأمل المنظر الخلاب من صنيع الخالق.

4- استئجار قارب

يُمكن الانغماس أكثر في أجواء كورنيش شاطئ سبانجا من خلال ركوب أي من القوارب المتوفر استئجارها، والتي تُعتبر صغيرة الحجم إلا أنها تفي بغرض القيام برحلة بحرية قصيرة في الشاطئ.

5- التنزه حول الشاطئ

في منطقة كورنيش شاطئ سبانجا تركيا يوجد منتزه يمتاز بالمساحات الخضراء الواسعة ومناظر الطبيعة الخلابة، وهو ما يُوفر متعة إضافية للزوار الراغبين في التنزه في الهواء الطلق.

6- تجربة التسوق

من الجدير بالذكر أنَّ هناك عدد ليس بالقليل في مزارات السياحة في صبنجة تركيا من المتاجر والمحال متنوعة المعروضات، وهو ما يتوافر أيضًا في كورنيش شاطئ سبانجا حيث يوجد بعض المتاجر المختلفة التي يُمكن ابتياع أي من الأغراض الأساسية منها.

7- مشاهدة الطيور المهاجرة

عادةً ما يُداعب شاطئ سبانجا أنواع مختلفة من الطيور المهاجرة، تلك التي يُمكن أن يرى منها الزائر أنواع نادرة جميلة، كما يُمكنه المُشاركة في إطعامها إن أراد ذلك.

مطاعم كورنيش شاطئ سبانجا

لأنَّ منطقة كورنيش شاطئ سبانجا حيوية بقدر كبير، يوجد الكثير من الأكشاك الصغيرة هناك التي توفر ابتياع الوجبات الخفيفة والمأكولات السريعة، ناهيك عن وجود بعض المطاعم على امتداد الكورنيش، ذات جلسات خارجية مريحة وتُقدم أشهى الأطباق والوصفات المميزة، ومن أقرب تلك المطاعم ما يلي:

مطعم شهرزاد : يبعد عن كورنيش شاطئ سبانجا بحوالي 0.03 كيلو متر، ويعمل على تقديم أشهى المأكولات التركية، وقائمة الطعام خاصته متنوعة فتشمل الأسماك والدجاج والمشاوي والمقبلات والسلطات الأخرى.

: يبعد عن كورنيش شاطئ سبانجا بحوالي 0.03 كيلو متر، ويعمل على تقديم أشهى المأكولات التركية، وقائمة الطعام خاصته متنوعة فتشمل الأسماك والدجاج والمشاوي والمقبلات والسلطات الأخرى. مطعم Balık lokantası: من المطاعم المخصصة للمأكولات البحرية، ويمتاز بإطلالته على البحيرة، كما يُقدم أطباق الأسماك التقليدية التي تنال استحسان الزائرين.

من المطاعم المخصصة للمأكولات البحرية، ويمتاز بإطلالته على البحيرة، كما يُقدم أطباق الأسماك التقليدية التي تنال استحسان الزائرين. مطعم أولمبيا : لا يفصله عن كورنيش شاطئ سبانجا إلا حوالي 0.07 كيلو متر، ويمتاز بجلساته الخارجية في الهواء الطلق، ناهيك عن إطلالته المميزة على البحر، ويُقدم المأكولات البحرية والأطباق التركية الشهيرة وأصناف من المعجنات التركية والفطائر، وبعض أنواع المشروبات.

: لا يفصله عن كورنيش شاطئ سبانجا إلا حوالي 0.07 كيلو متر، ويمتاز بجلساته الخارجية في الهواء الطلق، ناهيك عن إطلالته المميزة على البحر، ويُقدم المأكولات البحرية والأطباق التركية الشهيرة وأصناف من المعجنات التركية والفطائر، وبعض أنواع المشروبات. مطعم نور غوزلميه : يبعد عن كورنيش شاطئ سبانجا بما يقرب من 0.10 كيلو متر، وهو من المطاعم التي تُشرف على بحيرة سبانجا، ويُقدم الأطباق المحلية التقليدية على غرار المأكولات البحرية والمشاوي والأصناف المشهورة في الإفطار.

: يبعد عن كورنيش شاطئ سبانجا بما يقرب من 0.10 كيلو متر، وهو من المطاعم التي تُشرف على بحيرة سبانجا، ويُقدم الأطباق المحلية التقليدية على غرار المأكولات البحرية والمشاوي والأصناف المشهورة في الإفطار. مطعم Gülizar Bahçe: من المطاعم ذات الإطلالات المميزة على الكورنيش والبحيرة، ويُقدم أصناف تقليدية للفطور، ويمتاز بجودة الطعام، وأنواع من الفطائر والمعجنات.

من المطاعم ذات الإطلالات المميزة على الكورنيش والبحيرة، ويُقدم أصناف تقليدية للفطور، ويمتاز بجودة الطعام، وأنواع من الفطائر والمعجنات. مطعم Sapanca Sadabad: أكثر ما يُميز المطعم أنَّ جلسته الخارجية على بحيرة سبانجا، وهو ما يجعله في قائمة المطاعم الأكثر زيارة، ناهيك عن تناسب الأسعار مع جودة الطعام المقدم، ويُقدم بدوره القهوة العربية والتركية وأنواع مختلفة من الحلويات.

بالإضافة إلى وجود بعض الفنادق القريبة من كورنيش شاطئ سبانجا والتي توفر للزوار الإقامة المُريحة على إطلالة مناسبة من الكورنيش، من أشهرها فندق إليت وورلد سبانجا وهو من فئة الخمس نجوم ويقع على بعد 3.44 كيلو مترًا.

مواعيد العمل والأسعار على الكورنيش

يُعتبر كورنيش شاطئ سبانجا بمثابة ممشى سياحي يقع بمحاذاة البحيرة، وتنتشر فيه المطاعم والمتاجر والأنشطة الترفيهية، وبهذا يتم اعتباره من قُبيل الأماكن السياحية المفتوحة العامة للجميع، فيُمكن زيارته يوميًا على مدار الساعة دون التقيد بوقت معين، ناهيك عن أنَّ زيارته مجانية لا تتطلب رسوم، هذا ويُمكن أن تتطلب بعض الأنشطة كركوب القوارب أو استئجار الدراجات بعض الرسوم.

عنوان كورنيش شاطئ سبانجا

يُمكن زيارة الكورنيش في منطقة رستم باشا في سبانجا الواقعة في سقاريا التابعة لمنطقة مرمرة في تركيا، وتقترب من مدينة اسطنبول وأزميت، ويُمكن الوصول إليه عبر خرائط جوجل من هنـا.

مع إطلالة كورنيش شاطئ سبانجا الرائعة على البحيرة بات من قبيل أفضل الأماكن السياحية في المنطقة، حيث يوفر قضاء نزهة مميزة لزواره الكرام، حيث يمتلك أنشطة ترفيهية عدَّة تُضفي الأجواء المناسبة.