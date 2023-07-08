أفضل 12 نشاط في كورنيش كوردون ازمير ننصحك به

ازمير هي لؤلؤة بحر إيجة تقع غرب الأناضول في تركيا وتعتبر في المرتبة الأولى في التصدير البحري، كما أنها ثالث مدينة تركية مشهورة بازدحامها السكاني التي يتوافد إليها العديد من الزوار طمعا بجولة ترفيهية بعيدة عن مشاكل الحياة، فهي تحوي العديد من المعالم السياحية التي تؤمن رفاهية واستجمام الزوار، بالإضافة لكون مناخها ملائم في فصلي الربيع والصيف لذلك يقصدها الكثيرين.

ومن الأماكن الترفيهية المتواجدة فيها الأبراج والمولات والمتاحف والقلاع والحدائق والشواطئ، ومن أهم المعالم السياحية كورنيش كوردون ازمير الذي يتميز بتوافد الزوار بكثرة، فهو يقدم خدمات كثيرة ويتصف بجمال الجلسات فيه، وكثرة الأنشطة التي يستطيع السياح القيام بها من اجتماعات إلى ممارسة الهوايات والتقاط الصور وتسلية الأطفال وتناول الطعام وشراء الهدايا، وغيرها من الأمور التي سنذكرها لكم في هذا المقال فكونوا معنا.

الأنشطة الترفيهية في كورنيش كوردون ازمير

يعتبر كورنيش كوردون من أهم وجهات السياحة في ازمير نظرا لموقعه السياحي، حيث يأتي إليه العديد من السياح من جميع أنحاء العالم للتجول في أرجائه والتمتع بمنظر البحر الساحر وغروب الشمس اللافت للنظر والهواء المنعش، فهو من الأماكن التي تبعث الراحة والطمأنينة في النفس، ومن الأنشطة المسلية التي ننصحك بممارستها أثناء تواجدك في كورنيش كوردون ازمير نذكر لكم:

1. إمكانية التجول

تستطيع في بداية مشوارك التجول في أرجاء كورنيش كوردون في ازمير مستمتعا بأصوات أمواج البحر، والمساحات الخضراء التي تنتشر في أرجاء الكورنيش من الأشجار إلى النباتات الملونة والمنسقة بشكل بديع يسحر القلوب.

2. التأمل والتخلص من ضغط العمل

يلجأ الزوار إلى كورنيش كوردون ازمير للتخلص من ضغوطات العمل والحياة، فهو مكان مليء بالنشاط والحيوية، والأجواء فيه مليئة بالسحر والجمال نظرا لمواصفاته، حيث يوجد أماكن للجلوس والاسترخاء تحت السماء الصافية وتأمل البحر وأمواجه المتلاطمة بكل جاذبية.

3. ممارسة المشي

وهل هناك أجمل من ممارسة رياضة المشي في الهواء الطلق واستنشاق الهواء العليل، لذلك أثناء تواجدك في كورنيش كوردون تستطيع ممارسة رياضة المشي بكامل حريتك ودون إزعاج من الآخرين نظرا للمساحات الواسعة.

4. استئجار دراجة هوائية أو سكوتر

يتوفر على كورنيش كوردون ازمير إمكانية استئجار الدراجات الهوائية والاسكوترات، وهي رياضة مسلية ومفيدة بنفس الوقت لذلك يقوم الزوار باستئجارها لقضاء أوقات مميزة أثناء تواجدهم في الكورنيش.

5. ممارسة هواية الصيد

لمحبي الصيد نصيب في كورنيش كوردون ازمير حيث تستطيع ممارسة الصيد بمفردك أو برفقة الأصدقاء، ومن المعروف كم أن هذه الهواية تفيد الإنسان في الصبر وقوة التحمل نظرا لجلوسه ساعات طويلة، بالإضافة إلى الأحاديث الودية التي يتبادلها الصيادون والتي تجلب التسلية والمتعة فيما بينهم.

6. إمكانية الجلوس على العشب

وجود العشب سهّل على الكثيرين إمكانية التجمع والتواجد مع الأصدقاء والجلوس على العشب وقضاء أجمل الأوقات المسلية، فهو يتميز بنظافته ويستطيع حتى الأطفال اللعب والركض دون خوف أو مخاطر.

7. شراء الهدايا والتحف

توجد أكشاك خاصة ببيع الهدايا والتذكارات الجميلة والمرتبطة بالبحر كالأصداف، والميداليات، والقلادات، والتي يستطيع الزائر شرائها لنفسه أو كهدية لمن يحب، فالاختيارات كثيرة ومتنوعة وتناسب أذواق الجميع.

8. تناول الطعام والشراب

يوجد أماكن مخصصة لتناول الوجبات الكثيرة والمتنوعة إضافة للمشروبات بنوعيها البارد والساخن، حيث يستطيع الزوار أثناء تواجدهم تناول أو شراء الوجبات والمشروبات دون الحاجة للرجوع إلى منازلهم لتناول الطعام.

9. إمكانية التصوير

طبيعة خلابة ومناظر ساحرة وأجواء رائعة تجذبك لالتقاط الكثير من الصور برفقة أصدقائك، وخاصة أثناء ممارستك الأنشطة التي تقوم بها.

10. وجود ألعاب للأطفال

للأطفال الصغار حصة في كورنيش كوردون بازمير، حيث توجد ألعاب كالمراجيح كافية بأن تؤمن التسلية لأطفالك الصغار، كي لا يشعرون بالملل أثناء تجولك واستجمامك في هذا الكورنيش الممتع.

11. ممارسة بعض الهوايات

لأن أجواء الكورنيش مميزة تستطيع ممارسة هواياتك المفضلة مثل القراءة أو الكتابة أو حتى العزف على آلتك المفضلة بكل سهولة.

12. إقامة بعض الحفلات

تقام الاحتفالات الهامة بشكل دائم في كورنيش كوردون ازمير نظراً لكونه مكان لالتقاء الكثير من الناس، وتوفر الخدمات اللازمة لاتمام هذه الحفلات بمنتهى الدقة.

الخدمات الموجودة في كورنيش كوردون ازمير

يمكنك التجول في كورنيش كوردون ازمير بكل راحة نظرا لوجود رجال الأمن للمحافظة على السلامة العامة، ومن الخدمات الموجودة موقف سيارات لمنع الازدحام وتنظيم حركة السير هناك، كما يوجد حمامات عامة بالإضافة إلى ألعاب لتسلية الأطفال، ولتناول الأطعمة التركية الشهية والمشروبات الباردة والساخنة يوجد العديد من المطاعم والمقاهي ذات الإطلالة الساحرة، كما يوجد بعض الأكشاك لبيع الهدايا المميزة.

مواعيد العمل والأسعار في كورنيش كوردون ازمير

لقضاء أوقات ممتعة مع أطفالك في أيام العطلة أو أي يوم ترغب به يمكنك الذهاب إلى كورنيش كوردون ازمير، فهو متاح لجميع الزوار كل أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، كما أن الدخول إليه مجاني ولست بحاجة لدفع أي مبلغ مالي.

مطاعم كورنيش كوردون ازمير

يوجد العديد من المطاعم والمقاهي المنتشرة على أرصفة الشاطئ، ومن المطاعم الشهيرة ذات الإطلالة الخلابة على كورنيش كوردون ازمير هناك مطعم رجب اسطا الذي يقدم أشهى المأكولات والمشروبات الشهية، ولا بد من تناول كوب من الشاي المخمر أو القهوة التركية اللذيذة في احدى المقاهي ومشاهدة غروب الشمس والتمتع بجمال البحر الساحر.

عنوان كورنيش كوردون ازمير

يمكنك زيارة كورنيش كوردون الواقع على بحر إيجه والذي يبعد عن فندق سويس اوتيل بيويوك ايفيس ازمير مسافة قدرها 2.0 كم، كما يبعد عن فندق رينيسانس ازمير مسافة قدرها 1.7 كم والذي يعتبر من فنادق ازمير المفضلة ذات 5 نجوم، ولسهولة الوصول إلى الكورنيش يمكنك الاطلاع على موقعه التفصيلي عبر خرائط جوجل من خلال الرابط التالي من هنا.

وهكذا نكون قد قدمنا لكم لمحة عامة عن كورنيش كوردون ازمير الذي يعتبر من أفضل المعالم السياحية، حيث يتهافت إليه الكثير من الزوار والسياح لقضاء أجمل الأوقات والقيام بالعديد من الأنشطة الممتعة التي ذكرناها سابقا، كما ذكرنا مواعيد العمل والأسعار وعنوانه لكي تتمكن من الذهاب إلى الكورنيش بكل سهولة، نزهة سعيدة نتمناها لك عزيزي القارئ.