أفضل 5 أنشطة عند زيارة متحف اسطنبول للفسيفساء

مدينة اسطنبول من المدن السياحية الهامة في العالم حيث تضم الكثير من المعالم التاريخية والأماكن الأثرية المميزة بحيث تستقطب سنوياً ملايين الزوار والسياح من مختلف أنحاء العالم، وتجد ضمن المدينة القصور الفخمة التي عاش فيها سلاطين الدولة العثمانية والمعابد البيزنطية الجميلة والكنائس والأديرة والمساجد الإسلامية الرائعة، وتم تحويل معظم تلك الأماكن إلى متاحف للحفاظ على ملامحها التاريخية وليتمكن الناس من زيارتها بحرية، ومتحف اسطنبول للفسيفساء إحدى المنارات الثقافية والترفيهية في اسطنبول، وشهد المتحف على فترة قديمة مليئة بالأحداث التاريخية والتي تعود لفترة ما قبل الميلاد.

ومن خلال زيارته سترى أعظم فسيفساء ملونة عرفتها أوربا في تلك الحقبة من خلال رسومات ومشاهد تصور طبيعة الحياة في ذلك الوقت والتقاليد والأعراف والأدوات المستخدمة في الطبخ، إضافة إلى توضيح بعض الأساطير والروايات المنتشرة قديماً، وفي مقالنا هذا سنحاول التعرف على طبيعة المتحف وتاريخه والنشاطات والخدمات الموجودة فيه فانضموا إلينا.

معلومات عن متحف اسطنبول للفسيفساء

من أشهر المتاحف التاريخية والأثرية في اسطنبول، والتي تضم أروع الفسيفساء الموجودة في العالم حيث يعود تاريخها إلى العصر الروماني الشرقي الممتد من عام 610م حتى عام 641م، وتم حفظ تلك الآثار في قصر القسطنطينية الكبير لتبقى شاهداً مهماً على ذلك الزمن، وتاريخ متحف الفسيفساء في اسطنبول قديم حيث قام فنانون من مختلف أنحاء العالم خلال فترة الرومان الشرقي ببناء فسيفساء ضخمة ومن ثم تغطية الأرضية بألواح من الرخام الملون خلال القرنين السابع والثامن.

وفي فترة الإمبراطورية العثمانية أمر السلطان محمد الفاتح بإنشاء حي سكني فوق تلك الفسيفساء، واختفت عن سطح الأرض لتظهر من جديد بعد اندلاع حريق كبير في الحي العثماني، وبدأت عمليات الحفر والتنقيب خلال ثلاثينيات القرن الماضي لتظهر أجمل فسيفساء في أوربا، وسيرى الناس عند زيارة المكان أروع اللوحات والأعمال الفسيفسائية مع رسوم جميلة بين القطع الرخامية مصنوعة من الحجر الجيري والأحجار الكلسية الملونة والتراكوتا والتي يبلغ متوسط أحجامها حوالي 5 مم، وتم صناعة تلك القطع الأثرية من قبل أمهر الفنانين والحرفيين في ذلك الوقت، وإضافة لذلك يضم متحف اسطنبول للفسيفساء أرضية فسيفسائية في القسم الشرقي والشمالي من فناء القصر، ولم يبقى من المساحة التي تم بناؤها سوى 180 متر مربع، إضافة إلى قطع أثرية يعود تاريخها لعام 450-550 قبل الميلاد.

عنوان متحف اسطنبول للفسيفساء

يقع متحف الفسيفساء قرب منطقة السلطان أحمد ضمن منطقة الفاتح في اسطنبول داخل بازار أباستا، ويعد إحدى الوحدات التابعة لمديرية متحف آيا صوفيا الشهير، وهذا الموقع الاستراتيجي يجعله تحت محط أنظار الكثير من الزوار والسياح لكثرة الأماكن التاريخية في المنطقة مثل المسجد الأزرق وآيا صوفيا وغيرها، ولتتبع مكان متحف الفسيفساء باسطنبول على خريطة غوغل قم بالضغط على الرابط التالي.

الأنشطة الترفيهية في متحف اسطنبول للفسيفساء

يستطيع الزائر قضاء أوقات مميزة وعيش لحظات سعيدة عند زيارة هذا المتحف، والذي يعد من أجمل المتاحف في اسطنبول، وتكثر الأنشطة الترفيهية فيه فضلاً عن المعلومات التاريخية القيمة التي سيحصل عليها الزائر عند دخول المكان والتعرف عليه، وفيما يلي أهم تلك النشاطات:

1- التجول ضمن أقسام المتحف

بمجرد دخول المتحف سيبدأ الزائر باستكشاف أقسام المتحف المختلفة والتعرف على المعروضات الموجودة فيه، والتي تتضمن الكثير من اللوحات والتحف الفنية والقطع الأثرية المميزة.

2- مشاهدة الفسيفساء الضخمة

سيحظى الزائر بمتعة حقيقية في ظل وجود قطع فسيفسائية جميلة تعود الحقبة البيزنطية والتي كانت تزيينات لقصر قسطنطينية الكبير، وتصور تلك الفسيفساء مشاهد من الحياة اليومية والطبيعية والقصص والأساطير التي كانت تروى في تلك الحقبة دون التطرق إلى المواضيع الدينية، ومن أشهر اللوحات المعروضة غريفين الذي يأكل السمكة، معركة بين الفيل والأسد، فرس تلد مهرة، أطفال يقومون برعاية الإوز، رجل يقوم بحلب الماعز، طفل يطعم حمار، فتاة تحمل أبريق وغيرها.

3- مشاهدة عدة فترات تاريخية في وقت واحد

عند زيارة متحف اسطنبول للفسيفساء سيقوم الزائر بالتعرف على عدة مراحل تاريخية في وقت واحد بدءاً من مرحلة ما قبل الميلاد ومروراً بالعصور الرومانية والعصور الوسطى، بما فيها من قطع فسيفسائية ملونة ورسوم منقوشة بين ألواح رخامية بيضاء والمصنوعة بحرفية عالية.

4- القيام بالتسوق ضمن البازار القريب من الموقع

بجانب متحف اسطنبول للفسيفساء يوجد بازار أباستا الذي يضم مجموعة من المحلات التجارية المتنوعة والمخصصة لبيع الشرقيات والتحف والهدايا التذكارية والمجسمات التقليدية لتاريخ المتحف القديم.

5- زيارة الأماكن التاريخية القريبة من المتحف

بما أن المتحف موجود في منطقة اسطنبول التاريخية فإن زيارته تتيح إمكانية زيارة الأماكن الأخرى بكل سهولة مثل المسجد الأزرق وآيا صوفيا ومنطقة الفاتح والأسواق القديمة والبازارات، وغيرها من الأماكن السياحية المهمة في تلك المنطقة.

الخدمات الموجودة في متحف اسطنبول للفسيفساء

يعتبر متحف الفسيفساء من أشهر أماكن سياحية في اسطنبول ويزور المكان يومياً آلاف من السياح لمشاهدة الفسيفساء الجميلة برسومها وقطعها الملونة، ويضم المتحف مجموعة من الخدمات المميزة التي توفر وسائل الراحة والأمان لمختلف الزائرين، وتتيح لهم إمكانية القيام بجولة سياحية رائعة ضمن المتحف وقضاء أوقات ترفيهية جميلة وفيما يلي أهم تلك الخدمات:

وجود مداخل خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وجود مواقف سيارات كافية وملائمة للكراسي المتحركة.

دورات مياه نظيفة واحدة للرجال وأخرى للنساء.

لوحات إرشادية داخل المتحف مكتوبة باللغة التركية والإنكليزية توضح كل قسم في المتحف مع وجود ملخص عن القسم والفترة التاريخية التي يمثلها.

وجود مرشدين تاريخيين خبيرين بتلك الفترة التاريخية مهمتهم مرافقة السياح وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة والاجابة عن أية استفسارات تخص المكان.

وجود متجر خاص لبيع الهدايا التذكارية في المكان.

مواعيد عمل متحف اسطنبول للفسيفساء

يفتح متحف الفسيفساء في مدينة اسطنبول أبوابه كل أيام الأسبوع من يوم السبت إلى يوم الجمعة من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 6 مساء.

تذاكر الدخول لمتحف اسطنبول للفسيفساء

تختلف أسعار التذاكر لدخول متحف اسطنبول للفسيفساء بحسب أعمار الزوار، وتبلغ حوالي 60 ليرة تركية للبالغين و30 ليرة للطلاب والأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 5-17 سنة، بينما يكون الدخول مجاني للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات.

في ختام هذا المقال تم التعرف بشكل كامل على متحف اسطنبول للفسيفساء بما يحويه من تحف ولوحات وقطع فسيفسائية مثيرة للإعجاب، ورسومات تشير إلى فترات تاريخية متلاحقة في العصر الروماني القديم، وفي زمن الإمبراطورية البيزنطية التي حكمت تركيا في تلك الفترة.