أفضل 5 أنشطة ممتعة في متحف اسطنبول للفن الحديث

بالبحث عن أهم المتاحف التي تعكس الفنون التركية المعاصرة نجد أن متحف اسطنبول للفن الحديث يربط الفنون القديمة بالتكنولوجيا الحديثة، ويقع المتحف في حي بيوغلو في إسطنبول وتم افتتاحه منذ سنة 1987م على أرض مساحتها حوالي 8000 متر مربع حيث يضم مجموعة من الأعمال الفنية والمعروضات التي تنافس محتويات متاحف عالمية أخرى، إذا كنت مهتم بزيارة متحف اسطنبول للفن الحديث ففي هذا المقال ستجد معلومات وافية عن المتحف.

متحف اسطنبول للفن الحديث

قد نال متحف اسطنبول للفن الحديث رواجاً بالغ بفضل ما يقدمه من إبداعات متعددة للفنون قد تجذب الزائرين وتثير اهتمامهم، فإذا كنت زائر أو مقيم في منطقة البوسفور باسطنبول فلا تفوت فرصة أخذ جولة بهذا المتحف المذهل والتأمل بكل أرجاء المكان وأخذ أفكار جديدة ومميزة عن شتى المعروضات داخل المتحف التي تنم عن التكنولوجيا الحديثة وأثرها على الفنون، كما يكتنز المتحف بمجموعة من الأعمال الفنية التاريخية والثقافية التي جمعها الباحثين من شتى أنحاء العالم لزيارة متحف الفن الحديث باسطنبول تقدم للزائر معلومات مختلفة من كل بقاع الأرض.

ولا تقتصر فقط على الفنون بتركيا سواء الحديثة أو القديمة إذ يوجد بالمتحف قطع فنية ترجع لأصول قديمة حيث تمتد أصولها للقرن العشرين وأخرى تمتد أصولها للقرن التاسع عشر، كما يستمتع الزائر للمتحف باللمسات الفنية الممزوجة بالعلم في المعروضات وقد يلمس التطور والتقدم العلمي الحاصل من خلال رؤية معروضات الفن المعاصر المتاحة بالمتحف.

الأنشطة التي يمكنك القيام بها في متحف الفن الحديث إسطنبول

يقدم متحف الفن الحديث في اسطنبول عدة أنشطة وفعاليات التي تعمل على استقطاب وجذب عدد كبير من الزائرين وتلك الأنشطة هي:

1- حضور الأنشطة والمؤتمرات

يقيم المتحف عدة أنشطة وفعاليات ومؤتمرات دورية أو استثنائية لكل من يهتم بالفنون المعاصرة مثل النحت والرسم وغيره حيث يقدم متحف إسطنبول للفن الحديث العديد من المؤتمرات والفعاليات الدورية والأنشطة الاستثنائية التي تستقطب العديد من محبي الفن المعاصر كالمنحوتات والرسوم وغيرها ويعد أكثر متاحف اسطنبول السياحية جذباً للفنانين وهواة الفنون الجميلة.

2- تعلم الفنون

كما يتوفر في المتحف قاعات مخصصة للتدريب على العديد من العلوم والفنون وقد يمنح دورات تدريبية مختلفة تناسب جميع الفئات العمرية كما يتم التعلم والتدريب من خلال العمل الجماعي حيث يقام ورش عمل جماعي للمتعلمين.

3- مشاهدة العروض السينمائية

يمكن للزائر إشباع نظره باللوحات الفنية الرائعة والصور الفوتوغرافية المبدعة كما يتمكن من مشاهدة العديد من العروض السينمائية الثقافية والفنية داخل قاعة مخصصة للعرض السينمائي.

4- القراءة عن الثقافة التركية

متحف اسطنبول للفن الحديث أفضل الأماكن السياحية في اسطنبول لمحبي القراءة والأدب بفضل وجود مكتبة واسعة مليئة بالكنوز العلمية والفنية من الكتب سواء الفنون والثقافة التركية أو العالمية وغيرها من الكتب التي لا تقدر بثمن.

5- شراء تذكار

وفي نهاية جولتك لا ينسى المتحف اهتمامك بترك تذكار جميل لديك لتذكر تلك الجولة الفنية الأكثر من رائعة فقد يوفر لك المتحف محل تجاري لتتمكن من شراء التحف الفنية التي تشير للحضارة التركية، كما يمكنك شراء هدايا تذكارية للأصدقاء والأحباب، كما يمكن للاستمتاع بمشروبك المفضل أو أخذ وجبة خفيفة وتحظى بالتمتع بإطلالة البوسفور والأجواء الهادئة في المكان.

أسعار تذاكر دخول متحف إسطنبول للفن الحديث والمرافق الخدمية المتاحة

سعر تذكرة الدخول للشخص البالغ تبلغ ستون ليرة تركية والطلاب أربعون ليرة تركية، أما الأطفال تحت سن 12 عام مجاناً، يمكنك معرفة تحديث أسعار تذاكر الدخول ومواعيد الزيارة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمتحف اضغط هنا.

ويوجد داخل المتحف مصاعد ودورات مياه ومواقف سيارات صالحة للكراسي المتحركة وأماكن ترفيهية مخصصة للأطفال.

معلومات عن متحف اسطنبول للفن الحديث

عنوان المتحف: Kılıçali Paşa, Tophane İskele Cd. Beyoğlu/İstanbul.

Kılıçali Paşa, Tophane İskele Cd. Beyoğlu/İstanbul. يمكن الوصول من خلال الموقع الجغرافي اضغط هنا.

رقم الهاتف للمتحف: 9021213347300+

الأهداف الأساسية من تأسيس المتحف

المتاحف الفنية والتاريخية بشكل عام هي دلالة وإشارة إلى أصالة وتاريخ الدولة المتواجد بها المتحف وبالطبع فإن متحف اسطنبول للفن الحديث بمثابة مرآة عاكسة لثقافة وتقاليد وعادات وتاريخ وعراقة تركيا وشعبها فقد حرص مسؤولي الدولة على تقديم المتحف بأبهى صورة لتاريخ الدولة الأصيل في هذا المتحف حيث يجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل في كيان واحد، ففي بداية الأمر بدء الدكتور المؤرخ نجات أجزاجي باشا بعرض فكرة المتحف على وزارة الثقافة والسياحة التركية وبالفعل قد نالت فكرته دعم وترحيب المسئولين لتحقيق عدة أهداف وهي:

تشجيع الموهوبين والمبدعين حتى يجدوا من يتبنى موهبتهم ويعطيهم فرصة لعرض أعمالهم.

تشجيع المواطنين على تعلم الفنون ولفت انتباههم للتطلع على الفنون.

عرض الفنون بكل أنواعها داخل المتحف مثل فن العمارة والنحت وجذب جميع فئات المجتمع للمتحف.

الاحتفاظ بالثقافات والتاريخ والعادات والتقاليد التركية الأصلية تيسيرا للباحثين والمختصين في دراسة التاريخ والحضارات القديمة.

في بداية افتتاح المتحف كان المتحف مقتصر على توقيت معين وبعد تحديث المتحف في عام 2003م وبتوقيع رئيس الوزراء التركي الأسبق رجب طيب أردوغان تمكنت إدارة المتحف من فتحه طوال السنة وعرض الفنون دون تقييد وقتي لذلك أصبح أكثر حيوية وجذب للزائرين مدار السنة.

موقع متحف اسطنبول للفن الحديث

يتميز المتحف بإطلالة رائعة على مضيق البوسفور كما يحاط بالمناظر الطبيعية لضفة بحرية ويتواجد بجانب ميناء من إحدى أقدم الموانئ البحرية باسطنبول الذي يرجع نشأته إلى القرن الثالث عشر كما يستخدم الميناء لاستقبال الزائرين القادمين من أوروبا، كما يوجد عدة موانئ صغيرة كانت قد تأسست في عهد الدولة العثمانية بغرض التيسير على المسافرين والسائحين للدخول والخروج من المنطقة فقد كانت تلك المنطقة وما زالت أكثر المناطق حيوية باسطنبول.

متحف اسطنبول للفن الحديث من أجمل الأماكن التي يمكنك زيارتها في اسطنبول سواء للاستفادة الثقافية أو الترفيه كما أنه يناسب جميع الأعمار فإذا كنت ممن لم يحالفهم الحظ بعدم زيارة المتحف فننصحك بخوض تلك التجربة الرائعة دون تردد.