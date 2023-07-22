أفضل 8 أنشطة رائعة في متحف التراث الحي اوردو

تملك اوردو في تركيا الكثير من عناصر السياحة الهامة والمتنوعة، فتسعى لتمنح زائريها رحلة مميزة لا ينسوها، ومن أهم وجهات الجذب بها هو متحف التراث الحي اوردو، والذي يعد أحد أهم المتاحف في اوردو، والتي تمثل صرحاً أمام كل الزائرين حتى يشهدوا على مختلف النواحي في تاريخ البلد وما ساهم به من دور لبناء الشعوب كما هو ظاهر من اسمه، واليوم سنسلط الضوء على ما يتميز به هذا المتحف من مقتنيات ومعروضات نادرة، وكذلك المرافق والأنشطة والفعاليات الموجودة به، والمطاعم التي ستجدها هناك قريباً من المتحف، لتتمكن من تناول الطعام بعد رحلتك خلال هذا المتحف، لتتمكن من رسم صورة جولتك هذه قبل أن تشرع فيها، فتابع معنا.

أفضل الأنشطة الترفيهية في متحف التراث الحي اوردو

سواء كنت مقيم في اوردو أو تود أن تذهب إلى زيارة سياحية إليها، ستجد مناطق سياحية في اوردو بكثرة، ومن هذه الأماكن ما ستقوم بزيارته في ساعات قليلة، ومنها ما ستود لو تقضي يومك كله فيها بدون أية سأم، ويعد متحف التراث الحي اوردو من ضمن تلك الأماكن الرائعة، والقيام بالكثير من النشاطات فيه، حيث يحتوي المتحف على تحف تعود للعصور القديمة، والتي ستسعد كثيراً بالتعرف عليها والتقاط الصور بجانبها.

ستجد فيه تحف ترجع لمختلف العصور القديمة، وستجد قسماً يحوي أدوات حربية وقطع حربية توضح لك بعض من أسرار الحروب القديمة، بجانب المشغولات اليدوية القديمة والتي ستنبهر جداً برؤيتها، ولا تنسى أن تتعرف على تاريخ البلد، والذي يتم روايته ببعض المعروضات هناك، ثم تنتقل بعدها لأحد المطاعم القريبة لتضيف نكهة لمثل ذلك اليوم، وسنقوم بتوضيح هذه الأنشطة كما سيلي:

1- التجول في المتحف

ستكون متشوقاً جداً في البداية للبدء في التجول في أقسام المتحف، حيث يوجد الكثير من القطع التي لا بد لك من مشاهدتها، والتعرف على الفترة الزمنية العائدة لها.

2- مشاهدة تحف لعصور مختلفة

من أهم ما ستجده من معروضات متحف التراث الحي في اوردو الأثرية والتي ستثير اهتمامك بلا شك هي تلك المقتنيات الأثرية التي ترجع لمختلف العصور، فالمتحف يضم العديد من القطع الأثرية عائدة لعصر التاريخ القديم.

3- مشاهدة الأدوات الحربية

حين تنتقل للقسم الذي يقوم بعرض مجموعة قطع أثرية عسكرية بالمتحف، ستتمكن من التعرف على بعض من أسرار التاريخ الحربي في البلاد، كما ستستطيع إلقاء نظرة على أدوات الحرب التي استُخدمت قديماً.

4- التعرف على تاريخ البلد

ستجد في متحف التراث الحي باوردو أنه قد تم تخصيص إحدى القاعات لتلك المعروضات التي تحكي تاريخ البلد، والذي يحرص عدد ضخم من الضيوف على معرفته.

5- معرفة الحياة اليومية القديمة

سيستمر بك الحديث عن التاريخ، فستجد في المتحف ثقافات ومجتمعات قد خلّفت تاريخاً لا بد من اكتشافه، حيث كان لتلك الشعوب القديمة حياة يومية يقوم المتحف بعرضها، وذلك بأشكال متنوعة ومنها الألبسة التقليدية.

6- مشاهدة مشغولات يدوية قديمة

سيتضح لك اهتمام متحف التراث الحي اوردو بتراث بعض المشغولات اليدوية القديمة، وذلك عن طريق تخصيص مساحة تقوم بعرض تشكيلة ملفتة من المشغولات ومن ضمنها الأواني الفخّاريّة.

7- التقاط الصور

لا يستطيع الفرد أن يتواجد في متحف للتراث القديم بدون الاحتفاظ بصور لكل ما يراه فيه، فهذا وبلا شك من أهم الأمور التي تستحق أخذ العديد من الصور لها، والتي تستطيع الاحتفاظ بها مدى الحياة، ومشاركتها مع أهلك وأصدقائك.

8- تناول الطعام

بالطبع ستقضي الكثير من الوقت بهذا المتحف الرائع، وحتماً ستشعر بعدها بالجوع الشديد، وحينها سيكون بإمكانك زيارة أي مطعم أو مقهى بالقرب من المكان في اوردو.

عنوان متحف التراث الحي اوردو

يعد متحف التراث الحي من أهم الأماكن التاريخية في المدينة، وبالطبع أصبح عندك رغبة أكبر بزيارته الآن، ويقع هذا المتحف في Ünye بمدينة اوردو بتركيا، ونستطيع أن نسهل لك طريق الوصول للمتحف بتحويلك إلى موقعها الجغرافي على خريطة جوجل، فقط اضغط هنا لتصل إليها.

مواعيد العمل في متحف التراث الحي اوردو

تستطيع الذهاب إلى المتحف في أي يوم خلال الأسبوع ما عدا الاثنين، وذلك من التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساءً، ويستمر حتى منتصف الليل يوم الثلاثاء.

المطاعم القريبة من متحف التراث الحي اوردو

بعد الانتهاء من تجولك خلال المتحف، تستطيع الآن الخروج للذهاب لأحد المطاعم أو مقهى قريب لتناول الطعام اللذيذ، ولهذا سنرشح لك الآن بعض هذه المطاعم القريبة منه في اوردو، لنسهل عليك الأمر:

1- مقهى Chocolabs Ünye

هو أحد المقاهي بالقرب من المتحف، حيث تجد ترحيب لطيف، وتوجيه إيجابي، بجانب خدمة سريعة، وكذلك فريق عمل ودود، ستجد به حلوى لذيذة، وبه مجموعة مشروبات متنوعة ستجدها مناسبة لذلك المكان الجميل، فتستطيع القيام بتجربته.

معلومات عن مقهى Chocolabs Ünye

العنوان : Hamidiye, Saray Cd. No:3, 52300 Ünye/Ordu, تركيا. ‏

: Hamidiye, Saray Cd. No:3, 52300 Ünye/Ordu, تركيا. ‏ رقم الهاتف : 53 58 160 507 90+

: 53 58 160 507 90+ ساعات العمل: يفتح المقهى بالحادية عشر صباحاً إلى منتصف الليل.

2- مطعم EMRAH USTA PASTANESİ

هو محل للفطائر، والذي يقع بجانب الساحة المركزية، وهو مكان واسع ونظيف مع كثير من التنوع، بالإضافة إلى خدمة كريمة ولطيفة، وموظفين مبتسمين، والمنتجات لديهم لذيذة، كما أن المنتجات البديلة متوفرة، وقد حاز إعجاب العديد من زائريه.

معلومات عن مطعم EMRAH USTA PASTANESİ

العنوان : Çamurlu, Taşbaşı Cd. 1/A, 52300 Ünye/Ordu, تركيا.

: Çamurlu, Taşbaşı Cd. 1/A, 52300 Ünye/Ordu, تركيا. رقم الهاتف : 11 30 323 452 90+

: 11 30 323 452 90+ ساعات العمل: يعمل كل يوم من السابعة صباحاً إلى الحادية عشر والنصف مساءً.

بعد انتهائنا من مقال متحف التراث الحي اوردو، أعتقد أنه أصبح من الواضح لك روعة هذا المكان وما يحتويه من تراث رائع، بجانب ما ستجده بالجوار من مطاعم ومقاهي جيدة، ونتمنى لكم الآن جولة ممتعة.