أفضل 7 أنشطة رائعة في متحف المشرق القديم باسطنبول

إذا أردت بعمل جولة على متاحف اسطنبول ستجد متحف المشرق من أوائل الخيارات المرشحة لزيارتها، تم بناءه عام 1883م على يد الفنان والعالم الكبير عثمان حمدي باي، ويعتبر متحف المشرق القديم باسطنبول أول مدرسة لتعليم الفنون الجميلة تم افتتاحها داخل الدولة العثمانية وقد تحول اليوم لمتحف يعرض العديد من الآثار التاريخية لمدينة اسطنبول من بلاد الأناضول.

كما يعرض العديد من الآثار اليونانية القديمة والرومانية والبيزنطية بالإضافة إلى آثار بلاد العراق ومصر، وقد تم جلبها إلى اسطنبول لأنها كانت عاصمة الدولة العثمانية في ذلك التوقيت، ويعتبر المتحف واحد من ثلاث أجزاء لمتحف اسطنبول الأثري الذي يضم المتحف الآثاري وهو المبنى الرئيسي ومتحف المشرق القديم ومتحف الفن الإسلامي.

معلومات عن متحف المشرق القديم باسطنبول

يعتبر متحف المشرق في اسطنبول جزء من المتحف الأثري، ويضم بداخله العديد من القطع الأثرية النادرة من مختلف الحضارات ويضم آثار من بلاد ما بين النهرين والحضارة الآشورية والسومرية، وبعض الأقراص مكتوب عليها بالكتابة المسمارية، وبعض المقتنيات الفنية والمجوهرات وبعض الأسلحة التي كانت تستخدم في تلك العصور، كما تعرض فيه ثقافات بلاد الشرق الأدنى حين كانت تحتلها الدولة العثمانية وبعض الثقافات الأخرى التي بقيت آثارها في دولة تركيا حتى هذا الوقت.

وقد قام خبير الآثار الألماني الشهير إيكهارد أونجر باستلام مبني المتحف ثم قام بإعادة ترتيب القطع الأثرية الموجودة بداخله لتصبح في هذا الشكل وفي غضون الحرب العالمية الثانية تم إفراغ المتحف خوفاً عليه من السلب والنهب وتم إعادة ترتيبه عام 1963م ثم تم إعادة افتتاحه وتجديده عام 1974م.

عنوان متحف المشرق القديم باسطنبول

يعتبر متحف المشرق القديم من أهم المتاحف في اسطنبول ويقع في منطقة الفاتح بمدينة اسطنبول بجوار حديقة جولهانه يمكنك استخدام خط الترام والنزول في محطة bagcilar حيث يقع المتحف على مسافة تقدر بعشر دقائق من ساحة السلطان أحمد بجوار قصر توكابي ويمكنك زيارة متحف المشرق القديم في اسطنبول من طريق الجانب الآسيوي يمكنك ركوب العبارة من هناك ثم أخذ خط الترام ناحية محطة bagcilar والمشي لمدة عشر دقائق للوصل إلى المتحف ويمكنك معرفة تفاصيل العنوان من خلال خرائط جوجل أضغط هنا.

الأنشطة الترفيهية في متحف المشرق القديم باسطنبول

عند دخولك من بوابة المتحف ستجد حديقة واسعة مظللة بالأشجار ثم سلم طويل ملتف أبيض اللون يدخلك إلى ساحة المتحف الواسعة سنجد في صالات العرض أن الآثار مرتبة من الأقدم للأحدث كما يوجد كافيه لتناول الأطعمة والمشروبات بين متحف المشرق القديم باسطنبول وبين متحف الآثار التركية.

1- التعرف على الحضارة البابلية

ستجد العديد من الآثار التابعة للحضارة البابلية القديمة أو ما تسمى ببلاد ما بين النهرين وذلك لأن بابل ذكرت في العديد من الأديان السماوية كما يوجد العديد من الأساطير الخرافية التي شكلت تلك الحضارة من خلال التماثيل التي ترمز لها كما تفخر الدولة البابلية بأنها أول من عرف الكتابة لوجود لوح مسماري مكتوب عليه باللغة المسمارية يعود تاريخه إلى خمسة آلاف وخمسمائة سنة وتوجد قطعة منه في متحف المشرق القديم باسطنبول ويعتبر جزء من أهم الأماكن السياحية في اسطنبول والذي يأتي إليه السائحون من كل أنحاء العالم للاستمتاع بجولة تاريخية تضم معظم الحضارات.

سنجد أيضاً من ضمن أهم التماثيل تمثال بوزور عشتار وهو من ضمن الحكام العسكريين الذي كان حاكماً على بلاد ما بين النهرين عام 2050 قبل الميلاد وحكم مملكة تسمى مملكة ماري في سوريا، كما ستجد لوحة من الطوب المزجج زرقاء اللون من بوابة عشتار التاريخية وهي البوابة الأشهر عبر التاريخ والتي بناها الملك نبوخذ نصر في بابل بالعراق وذلك إهداء لعشتار من ضمن آلهة البابليين.

2- التعرف على الحضارة الآشورية

والحضارة الآشورية قامت في بلاد ما بين النهرين وكانت دولة الآشوريين تقوم على العبيد وكانت لها العديد من الإنجازات المعمارية الضخمة وستجد من الحضارة الآشورية تمثال شاهدة السبعة للملك الآشوري أداد نيراري الثالث فقد تولى الحكم خلفاً لوالده وهو في سن صغير وقد كان في وصاية والدته المعروف اسمها بسميراميس.

3- الاستمتاع بمشاهدة بعض التماثيل من العصر الروماني القديم

أهم ما يميز متحف المشرق القديم والواقع في منطقة الفاتح في اسطنبول هو التنوع الثري في مشاهدة التماثيل والآثار فستجد بعض التماثيل الخاصة بالعصر الروماني والذي يتميز بقوته العسكرية الهائلة والتي مكنته من الاستمرار في الحكم لفترات طويلة وتميزت الحضارة الرومانية بالمنشآت مثل المسارح فستجد تلك التماثيل التي تنتمي للعصر الروماني وهي تمثال أفروديسياس وهي إله الحب عند اليونانيين بعد أفروديت.

4- الاستمتاع بمشاهدة فنون الحرف اليدوية

سيجد محبي الحرف اليدوية زاوية مخصصة للأشغال اليدوية التي تركتها الشعوب ومنها الأواني الفخارية وسيجدون غايتهم في التنوع الثري في أشكال وألوان تلك التحف الفنية الفريدة.

5- الاستمتاع بمشاهدة المخطوطات واللوحات القديمة

ومنها اثنان من اتفاقية السلام المنعقدة بين مصر والحيثية والتي عرفت باسم أقدم معاهدة سلام في التاريخ وقد تم وضع ملصق ضخم منسوخ من هذه المعاهدة على جدار مبني الأمم المتحدة وتمت تلك المعاهدة بين رمسيس الثاني ملك مصر وهاتوسيلي الثالث ملك الحوثية.

وكانت تلك المعاهدة في عام 1259 قبل الميلاد وسببها كان أن مصر بدأت تتوسع وتبسط نفوذها على مستوى الشرق الأوسط وكان هناك تنافس على ولاية بلاد الشام لذلك اندلعت الصراعات وقامت العديد من المعارك على تلك المنطقة بين المصريين والحوثيين إلى أن توصلوا إلى تلك المعاهدة.

6- التقاط بعض الصور التذكارية

توجد العديد من الأماكن التي يمكنك أن تلتقط أجمل الصور التذكارية فيها فأنت بين أكبر ثلاثة متاحف تاريخية في اسطنبول مع وجود حديقة بأشجار كثيفة والعديد من المقاعد الخشبية الموزعة بشكل منظم في جميع أرجاء المتحف سواء في الخارج أي في الحديقة الخارجية أو في داخل القصر أمام التماثيل والقطع الأثرية النادرة.

7- الاستمتاع برؤية الآثار الحربية

يوجد داخل المتحف العديد من الآثار الحربية من مختلف العصور والتي تضم تطور استخدام السلاح في المعارك الحربية عبر الزمن كما سيمكنك الاطلاع على التاريخ الحربي لدولة تركيا مع وجود بعض المخطوطات فقد توارث السلطة العديد من الحكام وقد خلدوا تاريخهم في تلك المناطق.

الخدمات في متحف المشرق القديم باسطنبول

يتيح المتحف الصعود على السلم الأمامي باستخدام الكراسي المتحركة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة مع وجود دورات مياه للرجال والسيدات وأيضاً يوجد بها طريق لمرور الكراسي المتحركة، مع حرية التنقل والتجوال بسهولة بين المتاحف الثلاثة، يمكنك شراء بعض المقتنيات من الملابس ذات الطابع القديم وبعض المشغولات اليدوية والتحف التذكارية للتعرف على العديد من الثقافات الأخرى ولاقتناء ما يذكرك بتلك الزيارة.

مواعيد العمل والأسعار في متحف المشرق القديم

في فصل الصيف مواعيد الدخول من التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء وفي فصل الشتاء مواعيد الدخول من التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساء طوال أيام الأسبوع، وسعر التذكرة للكبار 75 ليرة، كما يوجد العديد من الفنادق القريبة من متحف المشرق القديم باسطنبول منها فندق وايت هاوس باسطنبول وفندق رومانس باسطنبول.

إلى هنا نكون قد انتهينا من عرض مبسط عن متحف المشرق القديم باسطنبول وقد عرضنا معلومات عن المتحف وعنوان المتحف بشكل تفصيلي مع رابط جوجل بيزنس وأفضل الأنشطة الترفيهية والمعرفية التي يقوم بها الزائر عند دخوله المتحف وأخيراً أسعار التذاكر ومواعيد العمل ونرجو أن نكون وفقنا في عرض ذلك.