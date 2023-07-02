أفضل الأنشطة عند زيارة متحف المفاتيح للسيارات ازمير

إذا كنت من محبي السيارات ومن الباحثين في تاريخها فلا بد لك من زيارة متحف المفاتيح للسيارات ازمير، فهناك ستكتشف تاريخ السيارات من أول سيارة تم صنعها إلى أحدث نموذج في وقتنا الحالي، فهذا المتحف يضم مجموعة متنوعة من أشهر وأقدم ماركات السيارات العالمية، لذا تابعوا معنا المقال لتتعرفوا على متحف المفاتيح للسيارات في ازمير، وأهم المعلومات عنه من حيث العنوان، والأنشطة الترفيهية والخدمات التي يقدمها، ومواعيد العمل والأسعار، وأهم المعالم السياحية القريبة منه.

عنوان متحف المفاتيح للسيارات ازمير

يقع هذا المتحف على بعد 2 كم من وسط توربالي، ويبعد عن مدينة ازمير حوالي ساعة بالسيارة، كما أن المتحف تابع لفندق يحمل الاسم نفسه، فإذا كنت من نزلاء هذا الفندق تستطيع الدخول إلى المتحف مجانًا، ويبعد مسافة قريبة من الحرم الجامعي؛ لذلك عُد من أهم المناطق السياحية في ازمير ، ويضم المتحف 76 سيارة من موديلات مختلفة قديمة وحديثة و 40 دراجة مميزة، ولسهولة الوصول إلى متحف المفاتيح للسيارات بازمير عبر خرائط الجوجل اضغط هنا.

الأنشطة الترفيهية في متحف المفاتيح للسيارات ازمير

يجذب متحف المفاتيح للسيارات في ازمير العديد من السياح والسكان المحليين على حد سواء، حيث يقضون أوقاتًا ممتعة في استكشاف تاريخ السيارات الكبيرة والصغيرة والدراجات النارية ورؤية النماذج النادرة والقديمة لأشهر الماركات العالمية، ولهذا السبب صُنف من أجمل متاحف ازمير ، ومن الأنشطة الترفيهية المميزة في هذا المتحف ما يلي:

بدايةً يمكنك أخذ جولة سريعة في المتحف ورؤية النماذج المعروضة بطريقة أنيقة ومرتبة ولافتة للنظر، ومن هذه السيارات محركات هندية قديمة، مرسيدس، بورش، كاديلاك، فورد، BMW وأنواع مختلفة من الدراجات غيرها الكثير.

يوفر لك متحف المفاتيح للسيارات بازمير فرصة لرؤية مجموعة من السيارات النادرة، حيث إن المتحف موطن للعديد من السيارات والمركبات والدراجات القديمة والحديثة، مثل: السيارة الأولى في فيلم باتمان وأول سيارة تم صنعها في عام 1886.

يمنحك متحف المفاتيح للسيارات في ازمير رحلة عبر تاريخ السيارات الكلاسيكية من أول سيارة تم صنعها في أواخر عام 1800 إلى عام 2020؛ أي من الستينات حتى وقتنا الحالي.

يوجد في المتحف قاعة منفصلة لعشاق سيارات BMW.

تستطيع اصطحاب الأطفال في رحلة ممتعة لمتحف المفاتيح للسيارات في ازمير، حيث يضم مجموعة متنوعة من مركبات الأطفال كما أنه مكان مناسب لتطوير موهبة الأطفال في الاكتشاف والاهتمام بتاريخ السيارات.

يضم متحف المفاتيح للسيارات محطة وقود تعود لأوائل القرن العشرين تم ترميمها بالمعدات الأصلية وتحديثها، ومن ثم عرضها.

يقومون عند المدخل إعطائك بطاقة تشرح بشكل مختصر محتويات المتحف وأنواع المركبات فيه.

يوجد عند مدخل متحف المفاتيح للسيارات بازمير متجر لشراء الهدايا التذكارية بأسعار مقبولة جدًا لجميع الزوار.

يمكن التقاط الصور التذكارية لجميع مقتنيات ونماذج متحف المفاتيح للسيارات في ازمير.

عند الانتهاء من جولتك تستطيع أخذ قسط من الراحة، حيث يضم المتحف مقهى لطيفًا يقدم لك ما ترغب به من مشروبات ساخنة أو باردة ووجبات خفيفة متنوعة.

الخدمات التي يقدمها متحف المفاتيح للسيارات ازمير

يسعى متحف المفاتيح للسيارات إلى إرضاء جميع الزوار وتلبية احتياجاتهم على اختلاف مستوياتهم لذا فقد قام بتوفير مجموعة من الخدمات من أهمها:

دورة مياه نظيفة.

مدخل صالح للكراسي المتحركة.

مصعد صالح للكراسي المتحركة.

موقف سيارات مجاني يسع جميع السيارات.

خدمة واي فاي مجانية.

مواعيد عمل متحف المفاتيح للسيارات ازمير وتقييمات الزوار

يفتح متحف المفاتيح للسيارات بازمير أبوابه أيام الأحد والأربعاء والخميس والجمعة من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، أما باقي أيام الأسبوع فهي عطلة المتحف، وجميع من زار المتحف بدون استثناء أجمعوا على أناقة المتحف ونظافة مقتنياته وجمال معروضاته وقيمتها الكبيرة.

أسعار متحف المفاتيح للسيارات ازمير

كانت آراء جميع الزوار والسياح بأن أسعار متحف المفاتيح للسيارات بازمير رخيصة ومعقولة تناسب جميع الفئات العمرية على اختلاف مستوياتهم، وذلك مقارنة بالتجربة الثمينة التي سيحظى بها الزائر برؤية نماذج نادرة ومقتنيات قديمة من السيارات والمحركات والدراجات، وجاءت الأسعار كما يلي:

سعر الدخول للكبار 100 ليرة تركية.

سعر الدخول للصغار 50 ليرة تركية.

الأطفال دون 6 سنوات مجانًا.

خصم جيد للطلاب والمعلمين.

المعالم السياحية القريبة من متحف المفاتيح للسيارات ازمير

ينتشر العديد من الأماكن السياحية والمعالم الأثرية الجميلة حول متحف المفاتيح للسيارات في ازمير، وهذا ما زاد من أهميته وجعل منه مركز جذب سياحي مهم، ومن أشهر المعالم السياحية القريبة من متحف المفاتيح للسيارات مايلي:

1. مدينة ميتروبوليس القديمة

تبعد مدينة ميتروبوليس القديمة عن متحف المفاتيح للسيارات حوالي 8.81 كم، وتعد من أشهر المعالم الأثرية، حيث تحتوي على بقايا تعود للعهد الهلنستي والروماني والبيزنطي كالكنيسة القديمة والمدرج الأثري ومجموعة كبيرة من التماثيل والمنحوتات لكبار رجال الدين والسياسيين وعلماء مهمين كانوا في تلك الفترة الزمنية القديمة، باختصار ستجذبك عراقة هذه الآثار وتنوعها بين الأزمنة.

2. حديقة كورولوك ازمير

تبلغ المسافة بين حديقة كورولوك ازمير ومتحف المفاتيح للسيارات في ازمير مسافة 9.0 كم، وتعد من أجمل حدائق ازمير والدخول إليها مجاني كما ويمكنك الجلوس على أحد المقاعد والاستمتاع بوقت من الهدوء والاسترخاء ضمن المناظر الطبيعية الخلابة حيث الأشجار الكثيفة والجلسات المريحة.

عزيزي القارئ، إذا كنت مهتمًا بتاريخ السيارات وشغوفًا بالتعرف على أنواعها المختلفة فننصحك بزيارة متحف المفاتيح للسيارات ازمير والتعرف على أقدم أنواع السيارات من مختلف الماركات العالمية وتطورها عبر التاريخ، وفي هذا المقال ذكرنا عنوان متحف المفاتيح للسيارات في ازمير والأنشطة الترفيهية التي يمكنك القيام بها، إلى جانب الخدمات التي يقدمها المتحف، مواعيد العمل والأسعار وتقييمات الزوار، وأهم المعالم السياحية القريبة منه، نأمل لكم زيارة ممتعة.