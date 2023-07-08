أفضل الأنشطة عند زيارة متحف بقايا اغورا ازمير

إن كنت من محبي الذهاب للأماكن التاريخية الغريبة فإن متحف بقايا اغورا ازمير واحد من تلك الأماكن، خاصةً وأنه يحمل عبق الماضي وآثاره العتيقة تحملك إلى حقبة زمنية في القرن 4 قبل الميلاد، ثم أن تنوع الآثار به من الداخل مزيج بين الطراز العثماني والروماني والإسلامي، لذلك فإن فرصة التجول به يعد أمرًا رائعًا يمكنك قصه على أحبائك وأحفادك فيما بعد، هل تحمست لتبدأ معنا الجولة؟ إذًا هيا لن نجعلك تنتظر أكثر فالتفاصيل القادمة سوف تبهرك حرفيًا.

معلومات هامة عن متحف بقايا اغورا ازمير

أشارت كل المصادر التاريخية التي تحدثت عن متحف بقايا اغورا في ازمير أنه كان يستخدم قديمًا كساحة كبيرة لتجمع الشعب بها مع الحكام والقضاة لإصدار القرارات الهامة، أو لمحاكمة المتهمين بمخالفة قوانين الدولة، لذلك نجد أن معنى أغورا هو السوق الكبير، وأغرب ما يتعلق بهذا المتحف الذي يعد أساس السياحة في ازمير التركية أنه ليس متحفًا تقليديًا بالمرة.

أما عن تفسير عبارة أنه مكان فريد من نوعه ويختلف عن معظم المتاحف المتعارف عليها أنه ليس مسقوفًا، ولا امتدت إليه يد الحداثة والرفاهية التي ستجدها متوفرة في أغلب متاحف العالم، بل تجده متحفًا مكشوفًا ليس له سقف ولا جدران تحيط به، فقط مساحة شاسعة من الأرض مرصوص عليها بعض التماثيل، وتعلوها أقواس متراصة، وأعمدة رخامية تقف بشموخ ساحر.

وهو مكون من 3 طوابق كل منها تم بنائه على مجموعة من الأعمدة والأقواس وكعادة هذا المتحف بدون جدران أيضًا، أما عن بقية التفاصيل المتعلقة بموقعه بالتحديد فهذا بيانه كالآتي:

العنوان : Namazgah, Tarik Sari Sokağı No:29, 35240 Konak/İzmir, تركيا.

: Namazgah, Tarik Sari Sokağı No:29, 35240 Konak/İzmir, تركيا. الموقع على خرائط جوجل: اضغط هنا.

ساعات عمل متحف بقايا اغورا ازمير

يتم فتح متحف بقايا اغورا بازمير كل يوم على مدار الأسبوع من الساعة 8 في الصباح، وتمتد ساعات عمله حتى الـ5 عصرًا ثم يُغلق، وخلال تلك الساعات تستطيع التمتع بالتجول في أرجائه، والتعرف على الحضارة التركية والرومانية القديمة، كما أنك ستكتشف بنفسك روعة فنانين تلك الحقبة في البناء والنقش على الجدران، ونحت الصخور لتصبح تماثيلًا مبهرة للنظر.

تذكرة دخول متحف بقايا اغورا ازمير

على الرغم من أن متحف بقايا اغورا أشهر متاحف في ازمير إلا أن سعر تذكرة الدخول إليه يكاد لا يُذكر، حيث يتم دخول البالغين بتذكرة دخول قيمتها 10 ليرات تركية فقط، بينما الأطفال يدخلون مجانًا إليه.

الأنشطة الترفيهية في متحف بقايا اغورا ازمير

مكان مثل متحف بقايا اغورا ازمير ستجد به الكثير من الأنشطة التي يمكنك فعلها بالأخص حينما تكون واحدًا من الأشخاص المحبين للتاريخ والتجول في الأماكن الأثرية القديمة، ويمكننا عرض بعض الأنشطة عليك لتقوم بها حينما تزور هذا المتحف مثل:

1- التجول في أرجاء المتحف

ستجد التماثيل مرصوصة بأناقة في أرضية المتحف، وبقية المناطق المكشوفة من الأرض ستجدها مزروعة بنباتات خضراء تسر الناظرين، وتعمل على تلطيف الجو بمهارة، كما يمكنك السير في ممرات المتحف، ومشاهدة جميع جوانبه والتعرف على كل جزء بها.

2- التقاط الصور التذكارية

لن تجد أروع من التقاط صورة تذكارية لك في المتحف والخلفية مجموعة الأعمدة الموجودة هناك، كما يمكنك التصوير بجانب التماثيل الكثيرة المنتشرة في أنحاء المكان، ومعظمها على هيئة حيوانات ضخمة مفترسة مثل الأسد، والتي تم نحتها بمهارة يُحسد عليها الفنان الذي قام بنحتها.

3- قراءة النقوش الأثرية

وانت تتجول في أنحاء المتحف ستجد بلا شك بعض الكتابات الهامة المدونة كنقوش على بعض الألواح الحجرية، والتي تقص لنا جزءً من تاريخ المدينة القديمة قبل هدم المعبد بسبب زلزال مهول عام 178م، وبعده أمر الإمبراطور الروماني/ ماركوس أوريليوس بإعادة بناء هذا المكان من جديد، وإضافة المزيد من التماثيل الرومانية الساحرة التي تقف على الأعمدة بشموخ.

4- مشاهدة آثار المتحف

يحمل المتحف بداخله مزيج ساحر من الآثار الرومانية القديمة، وكذلك الإغريقية، وبعض القبور الإسلامية، كما يوجد بواقي من قصور كانت فيما مضى صرحًا تاريخيًا مبهر للأذهان، وبعض التماثيل اليونانية القديمة التي تصور آلهة الرومان كما وصفتها الأساطير التي اطلعنا على بعضها.

5- السير تحت الأقواس

سبق وذكرنا أنه لا يوجد سقف أو غطاء حجري لـ متحف بقايا اغورا ازمير بل المكان مكشوف كليًا، لكن يوجد به ممرات طويلة واسعة تعلوها مجموعة من الأقواس الحجرية التي بُنيت ببراعة تشهد على مهارة الفنانين والمهندسين المعمارين وقتها، ومجرد سيرك أسفلها ستشعر وكأنك انتقلت إلى تلك الحقبة القديمة عبر آلة زمن، وأنك أصبحت جزءً من تاريخ هذا المكان.

الأماكن السياحية القريبة من متحف بقايا اغورا ازمير

بما أن هذا المتحف يقع في منتصف المدينة حرفيًا فإنك ستجد عشرات المطاعم والكافيهات المحيطة به، حتى أنك لن تقلق في حال شعرت بالجوع أو العطش، يكفي أن تسير عدة دقائق لتتناول وجبة مشبعة في أحد المطاعم الفخمة الموجودة بالقرب من المتحف، أما إن أردت زيارة المزيد من الأماكن السياحية القريبة من المتحف يمكنك الذهاب إلى:

برج الساعة.

متحف المفاتيح.

مسجد حصار.

متحف الأثر بأزمير.

قلعة كاديفيكالي.

مصعد أزمير.

أراء الزوار في متحف بقايا اغورا ازمير

أما عن آراء الزائرين الذين ذهبوا لهذا المتحف فكلها رائعة، ولأن عددها كبير اخترنا لك بعضها لنعرضه مثل:

المكان تاريخي رائع، وهو يرينا بعض آثار مدينة أجورا من 6000 عام مضت.

لعشاق التصوير هذا المكان سوف يمنحك خلفيات تاريخية لصورك مذهلة، لن تندم حينما تضيف تلك اللقطات إلى ألبومك الخاص.

بعض أجزاء المتحف مغلقة، وتحتاج منك دفع تذكرة إضافية لدخولها، وهذا ليس عدلًا برأيي.

المتحف مناسب لعشاق التاريخ، ويحتوي على ممرات وأنفاق وأعمدة رخامية وتماثيل كثيرة لكن وقت الصيف يكون حارًا للغاية في النهار كونه مكشوف.

كما ذكرنا فإن متحف بقايا اغورا ازمير من الأماكن التي لن يمكنك تجاهل زيارتها أبدًا حينما تصل إلى أزمير، والمعروضات التي بداخله تكشف جزءً عجيبًا من التاريخ الماضي، ثم أن به مصدرًا للمياه مجهولًا حتى يومنا هذا، وتلك الجزئية الأخيرة تضاف إلى قائمة عجائب هذا المتحف.