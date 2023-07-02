أفضل الأنشطة عند زيارة متحف رحمي كوج أنقرة

أنقرة هذه المدينة الكبيرة التي تعد أحد أجمل المدن السياحية في تركيا حيث تحتوي على العديد من المعالم السياحية والمنتزهات الجميلة وسبل الترفيه المختلفة إلى جانب المتاحف الأثرية التي تعطي المدينة قيمة تاريخية مميزة وتجعل منها نقطة جذب لجميع السياح من كل أنحاء العالم، ومن أهم هذه المتاحف متحف رحمي كوج أنقرة القديم لذا سنذكر لكم معلومات مفصلة هذا المتحف، موقعه، والأنشطة والخدمات التي يقدمها، والأسعار،بالإضافة إلى أهم المعالم السياحية القريبة منه.

موقع متحف رحمي كوج أنقرة

يقع متحف رحمي كوج أنقرة في مركز مدينة أنقرة مقابل الباب الرئيسي لقلعة أنقرة الشهيرة، وتحديداً في مبنى قديم يعود تاريخ بنائه إلى عهد السلطان سليمان الأول في عام 1523، وقام رجل الأعمال والصناعة رحمي م كوج باستئجاره في عام 2003 حيث عمل على ترميمه وافتتاحه كمتحف في عام 2005 ويعتبر أول متحف صناعي للتكنولوجيا وأشهر متاحف أنقرة ، ويتألف متحف رحمي كوج في أنقرة من طابقين يحتويان على عدد من القاعات تضم مجموعة متنوعة من المحركات والسيارات القديمة النادرة والسجاد، وقسم مميز لأدوات الصيدلة والأدوية والأدوات الطبية، ونماذج عن العلوم البحرية ومعدات الاتصال وغيرها الكثير، بالإضافة إلى مقهى يقدم لك ما ترغب به من مشروبات ومأكولات تركية لذيذة، ولسهولة الوصول إلى المتحف اضغط هنا .

الأنشطة التي يقدمها متحف رحمي كوج أنقرة

يحتل متحف رحمي كوج بأنقرة موقعاً مميزاً ويحتوي على العديد من النماذج الصغيرة المدهشة التي تعود لفترات تاريخية مختلفة حيث كان شعاره من الماضي إلى المستقبل، وكل هذا جعل منه أهم أماكن سياحية في أنقرة تركيا ، كما وتتنوع الأنشطة التي يقدمها المتحف لكل زواره وتأتي وفق الترتيب التالي:

التجول في أروقة المتحف المميزة، والاستمتاع بمشاهدة تاريخ تركيا في المجالات المختلفة عبر مراحل زمنية متغيرة حيث توزع مقتنيات المتحف على 32 قاعة.

يحتوي متحف رحمي كوج بأنقرة على مجموعة متنوعة من النماذج الصغيرة لوسائل النقل القديمة مثل النقل البري كالقطارات البخارية، والمحركات البخارية التي كانت تستخدم قديماً للتنقل والسفر وتطورت عبر الزمن.

كما يمكنك أن تشاهد في متحف رحمي كوج في أنقرة نماذج مصغرة عن وسائل النقل البحري القديمة كالسفن والبواخر وبعض الزوارق التاريخية والغواصات الأثرية والتي طرأ عليها العديد من التطوير والتعديلات حتى وقتنا الحالي.

ولن تفوتك فرصة الاستمتاع بمشاهدة معرض النقل الجوي كالطائرات القديمة بعضها كبير الحجم وبعضها الآخر صغير إضافة للطائرات الحربية.

ومن أكثر أركان متحف رحمي كوج في أنقرة شهرة هو ركن السيارات القديمة الكلاسيكية في الطابق الأرضي، فإذا كنت من الراغبين بمعرفة تاريخ السيارات سترى هناك أكثر من 4000 قطعة من السيارات القديمة تلفت النظر وتجذبك للتعرف عيها حيث يعرضها المتحف بطريقة فريدة واستثنائية.

يوفر لك المتحف معلومات عن ظهور منتجات الحرف اليدوية والزراعة والتكنولوجيا عبر الأزمنة من الماضي حتى وقتنا الحاضر.

مناسب جداً للأطفال حيث سيقضون وقتاً ممتعاً برؤية التاريخ عبر الصور والنماذج الصغيرة ومعرفة جوانب من علم المتاحف ونظرة عن تاريخ الكاميرا والحاسوب.

كما يوجد في متحف رحمي كوج بأنقرة معرض للرسم على الزجاج.

ويعتبر قسم الصيدلية أكثر قسم تميزاً في المتحف، حيث ستشهد على تطور العديد من تقنيات الصيدلية والأدوية ومستلزمات المشافي عبر الزمن، فالمتحف يعرض مجموعة ضخمة من الأجهزة والمعدات التي تعود إلى عام 1906، حيث قام علي رضا بإهدائها للمتحف والتي تعتبر ميراث عريق بين ثلاثة أجيال.

يوفر لك الطابق السفلي من متحف رحمي كوج في أنقرة معرضاً للسجاد والأدوات الزراعية ومركبات النقل.

الطابق العلوي من المتحف يضم تشكيلة من لعب الأطفال والدمى وأدوات الاتصال القديمة والملاحة والعلوم البحرية إلى جانب أدوات الكتابة والتصوير.

يعرض لك متحف رحمي كوج في أنقرة أول علم تم ابتكاره لتأسيس الجمهورية.

كما يحوي المتحف على صورة لمدينة أنقرة تم إحضارها من هولندا والتي تظهر بانوراما أنقرة.

بالإضافة إلى أن متحف رحمي كوج بأنقرة يعرض للزوار المقتنيات الشخصية لرحمي كوج ومصطفى كوج منسقة بطريقة رائعة.

تستطيع التقاط الكثير من الصور التذكارية للمقتنيات والنماذج الصغيرة الموجودة في المتحف لتبقى ذكرى سياحية لزيارة جميلة.

تستطيع الاستراحة بعد الانتهاء من التجول في متحف رحمي كوج بأنقرة حيث يضم المتحف عدداً من المقاهي ومطعم يقدم لك ما ترغب به من المشروبات التركية اللذيذة أو مجموعة من الأطباق التركية الشهية.

الخدمات التي يقدمها متحف رحمي كوج أنقرة

حمامات عامة نظيفة

مدخل خاص للكراسي المتحركة

مصعد للكراسي المتحركة

موقف سيارات مجاني

منطقة خاصة للأطفال

دورة مياه خاصة للكراسي المتحركة

مطعم ومقهى

أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة

مناسب للعائلات

مواعيد العمل والأسعار في متحف رحمي كوج أنقرة

يفتح متحف رحمي كوج بأنقرة أبوابه يومياً طيلة أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً، باستثناء يوم الاثنين يوم العطلة الرسمية للمتحف.

سعر تذكرة الدخول 50 ليرة تركية للكبار، و30 ليرة تركية للصغار.

المعالم السياحية القريبة من متحف رحمي كوج أنقرة

مدينة أنقرة مدينة سياحية بامتياز حيث تنتشر الأماكن السياحية والمعالم الأثرية بكثرة فيها، ويتواجد العديد منها حول متحف رحمي كوج بأنقرة حيث يمكنك أن تقصدها بعد الانتهاء من زيارة المتحف ومن أهم هذه المعالم وأشهرها:

1. متحف الحضارات الأناضولية

تبلغ المسافة بين متحف رحمي كوج بأنقرة ومتحف الحضارات الأناضولية حوالي 200 م تقريباً، حيث يحتوي هذا المتحف على مجموعة كبيرة من القطع الأثرية المميزة وبعض من هذه المقتنيات والقطع تعود لعصور ما قبل التاريخ ومنها يعود إلى ما قبل الميلاد وبعضها الآخر يرجع للعصور التاريخية القديمة والوسطى، حيث ستكتشف من خلال هذه المعروضات حضارات متنوعة لشعوب مختلفة من العصور الحجرية حتى وقتنا الحالي.

2. قلعة أنقرة وبرج الساعة

تبعد قلعة أنقرة وبرج الساعة عن متحف رحمي كوج في أنقرة مسافة 300 م تقريباً، وهي قلعة تاريخية مشهورة، تحتوي القلعة على أقدم المعالم السياحية كالمسرح الروماني، ويوجد على يسار باب حصار في القلعة برج الساعة، بالإضافة إلى وجود عدد من المقاهي والمطاعم التي تقدم ما لذ وطاب من المشروبات والمأكولات، الدخول إلى قلعة أنقرة مجاني.

3. فندق أنغورا هاوس أنقرة

يبعد هذا الفندق عن متحف رحمي كوج في أنقرة مسافة 4.5 كم وهو فندق صغير يتألف من 7 غرف ويمتاز بغرفه المكيفة وإقامته المريحة ويقدم لك وجبة الإفطار المؤلفة من الأطباق التركية الطازجة بالإضافة إلى خدمة الواي فاي المجانية أيضاً، صنف هذا الفندق من فئة 3 نجوم.

4. فندق نيو بارك أنقرة

يبعد هذا الفندق عن متحف رحمي كوج بأنقرة مسافة 2.5 كم، وقد صنف من فئة 5 نجوم ويمتاز بغرفه النظيفة والواسعة ذات الإطلالة الجميلة، كما يحتوي على منتجع صحي وخدمة انترنت مجانية.

أنقرة مدينة تزخر بالمعالم السياحية التاريخية والأثرية، وفي ختام مقالنا نأمل أن نكون قد ذكرنا كل المعلومات المفصلة عن متحف رحمي كوج أنقرة، موقعه، الأنشطة والخدمات التي يقدمها المتحف لزواره، مواعيد العمل والأسعار، وأهم المعالم السياحية والفنادق القريبة منه، لذا سارعوا لزيارة هذا المتحف والاحتفاظ بذكرى لا تنسى.