أفضل 8 أنشطة ترفيهية مميزة في متحف قصر باساوغلو اوردو

تعد مدينة اوردو من الأماكن النادرة التي يجب زيارتها لما تضمه من مواقع سياحية وأماكن أثرية وتاريخية مهمة ومن بين هذه الأماكن متحف قصر باساوغلو اوردو الذي يضعه السياح ضمن الدرجات الأولى للرحلة حيث يعرض تاريخ البلاد القديم وثقافته ويعطيك لمحة عن حياة الطبقة المخملية في المجتمع العثماني، لذا وفي هذا المقال سنتعرف بالتفصيل على متحف قصر باساوغلو اوردو، العنوان، الأنشطة الترفيهية التي يقدمها، الخدمات المتنوعة، والمطاعم السياحية القريبة منه نأمل لكم قراءة ممتعة.

عنوان متحف قصر باساوغلو اوردو

يقع متحف قصر باساوغلو باوردو في حي السليمية، في الجزء القديم من المدينة وسط اوردو، على بعد 500 متر من شمال غرب الساحة الرئيسية بجوار البازار، كما أنه يقع مقابل متحف البندق تماماً، وهو عبارة عن قصر حجري من القرن التاسع عشر قام ياشا أوغلو حسين أفندي ببنائه وهو مؤلف من طابقين بالإضافة إلى أن معداته الخشبية مستوردة من رومانيا في عام 1896، وتم ترميم القصر في عام 1983.

وحين انتهت أعمال الترميم والإصلاح في عام 1987 افتتح كمتحف يروي عن حياة الطبقة المخملية للمجتمع العثماني في تلك الفترة ويعرض ثقافة البلاد آنذاك لذلك عد من أفضل الأماكن السياحيه في اوردو حيث يجذب السياح من جميع أنحاء العالم، كما أن الوصول إليه سهل جداً حيث يمكنك استخدام مختلف وسائل النقل المتاحة، ولمعرفة موقع متحف وقصر باساوغلو في اوردو عبر خرائط الجوجل اضغط هنا.

الأنشطة الترفيهية في متحف قصر باساوغلو اوردو

عند زيارتك لمتحف قصر باساوغلو اوردو سيمضي الوقت سريعاً دون أن تشعر ضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية الممتعة ومشاهدة ما يحويه المتحف من مقتنيات مميزة ومعروضات تاريخية وأثرية ومن أهم هذه الأنشطة ما يلي:

يحتوي متحف قصر باساوغلو في اوردو على ساحة خارجية تمكنك من مشاهدة البناء الخارجي للمتحف الذي يوضح مدى براعة الهندسة المعمارية في ذلك الوقت ومتانتها وإتقانها.

عند دخولك لمتحف قصر باساوغلو باوردو ستحظى بفرصة التجول بين أقسامه وغرفة المتعددة ورؤية أمثلة واضحة عن التاريخ التركي العريق الذي يعود لفترات زمنية مختلفة وستتعرف على أهم إنجازاتهم.

في الطابق العلوي من متحف قصر باساوغلو في اوردو توجد غرف كثيرة منها غرفة الجدة باشا، وغرفة الضيوف وغرف النوم، وغرف النشاطات اليومية والتي تحتوي على المقتنيات الأثرية الجميلة مثل أسرة النوم والأرائك وطاولة السفرة والكراسي الخشبية المتينة وأماكن راحة الضيوف كل ذلك يعرض بطريقة مرتبة وأنيقة.

في الطابق الأرضي توجد مجموعة من الغرف تعرض الأشياء المستخدمة من العصر العثماني القديم فهناك غرف تعرض تحف أثرية ومقتنيات شخصية وغرف أخرى تضم الأسلحة الأثرية القديمة وبعض الألبسة العسكرية وبعض المعروضات العسكرية التي تشرح التاريخ العسكري للبلاد.

يضم متحف قصر باساوغلو في اوردو قاعة لعرض المجوهرات والقطع النقدية الأثرية والألبسة التقليدية القديمة والتي تروي تاريخ البلد وثقافته المميزة وبعضها يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد.

كما يوجد في متحف قصر باساوغلو باوردو ركن خاص عن أتاتورك، بالإضافة إلى معرض للحرف اليدوية القديمة التي كان الناس يبرعون بصناعتها.

كما أن متحف قصر باساوغلو في اوردو يضم حديقة خارجية محيطة به ذات منظر رائع فيها بعض شواهد القبور القديمة والتي ما زالت موجودة حتى وقتنا الحالي.

يوجد مسؤول في متحف قصر باساوغلو باوردو يساعدك أثناء زيارتك ويشرح لك عن الغرف ويحدثك عن تاريخ القطع الموجودة فيه.

كما أن متحف قصر باساوغلو في اوردو مناسب للأطفال ليتعرفوا على ثقافة البلاد ويشهدوا إنجازات الأتراك القدماء المذهلة.

مواعيد عمل متحف قصر باساوغلو اوردو والأسعار

يبدأ متحف قصر باساوغلو في اوردو العمل يومياً طيلة أيام الأسبوع ويستقبل الزوار من كل مكان والمجموعات السياحية والأطفال برفقة عائلاتهم إلى جانب الرحلات المدرسية على مدار 24 ساعة، والدخول إليه مجاني للجميع.

أهم المطاعم السياحية القريبة من متحف قصر باسوغلو اوردو

بعد الانتهاء من زيارة متحف قصر باساوغلو باوردو لا بد لك من أخذ قسط من الراحة في أحد المطاعم القريبة منه وتناول بعض المأكولات التركية الشهية أو بعض المشروبات ومن أهم المطاعم القريبة من متحف قصر باسوغلو في ارودو ما يلي:

1. مطعم مشهور بيدا اوردو

يعد مطعم مشهور بيدا اوردو من أشهر المطاعم الموجودة من المنطقة، ويبعد عن متحف قصر باساوغلو في اوردو مسافة 0.42 كم ويختص هذا المطعم بالمأكولات التركية المعروفة مثل اللحم بعجين والمشاوي بأنواعها، ومختلف أنواع المعجنات حيث ستتذوق الطعم الأصيل والمميز.

2. مطعم السمك العتيق في اوردو

يعتبر مطعم السمك العتيق من أهم المطاعم المختصة بتقديم وجبات السمك الطازج المثالي، وتبلغ المسافة بين هذا المطعم ومتحف قصر باساوغلو باوردو مسافة قريبة جداً حوالي 0.54 كم، حيث يقدم لزبائنه مختلف أنواع الأسماك بطريقة احترافية إلى جانب عدداً من المقبلات اللذيذة والمشروبات الشهية.

3. مطعم أكتاسلار بايد اوردو

يبعد مطعم أكتاسلار اوردو عن متحف قصر باساوغلو في اوردو مسافة 0.46 كم، فهو مطعم مختص بالمأكولات الشرقية والتركية الشهية مثل المشاوي بأنواعها والكباب والكبة إلى جانب الشاورما ومختلف أنواع المعجنات بالإضافة إلى أصناف متعددة من السلطات والخضراوات المشوية حيث ستنعم بمذاق لذيذ لا يقدر بثمن.

في نهاية هذا المقال عزيزي القارئ نأمل أن نكون قد قدمنا كل المعلومات التفصيلية والتوضيحية حول متحف قصر باساوغلو اوردو، حيث أننا ذكرنا عنوان المتحف، وأهم الأنشطة الترفيهية فيه، إضافة إلى مواعيد العمل والأسعار، إلى جانب أهم المطاعم القريبة منه، ندعوكم لزيارة المتحف والتمتع برؤية التاريخ العثماني العريق ومجموعة من المقتنيات الفريدة التي تعكس مدى براعة القدماء وإنجازاتهم الممتعة حيث سترغبون بتكرر الزيارة مرات عديدة.