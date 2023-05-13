دليل استخدام مترو اسطنبول مع المحطات

ثاني أقدم خطوط السكك الحديدية التي استخدمت تحت الأرض بالعالم هو مترو اسطنبول، وذلك بعد خط السكك الحديدية بلندن 1863م، وعرف أقدم خط للسكك الحديدية باسطنبول بتونيل اسطنبول عام 1875م، وكان يعمل بواسطة شركة اولاشيم، وذلك قبل أن يتم تغيير اسمها لتكون مترو اسطنبول، وهي تعد مؤسسة عامة تابعة لبلدية اسطنبول، وكان يوجد مشاريع تصميمات وتوسعات لخط السكك الحديد باسطنبول ولكن لم تظهر للنور وذلك حتى عام 1989م؛ فتم افتتاح خط مترو M1، وحينها كان يسمى Hafif Metro، والذي يعني المترو الخفيف على الرغم من أنه يحتوي على خط بمستويات وأرصفة وقطارات عديدة.

كان يتجه من أكسراي إلى الضواحي الغربية في المدينة، ثم استمرت التوسعات حتى مطار أتاتورك بالجنوب الغربي بعام 2002م، وبالتوازي مع توسعة خط M1، تم بناء خط M2 وذلك عام 1992م، ولكن واجه تحديات عديدة لاكتشاف مواقع أثرية خلال الحفر، وذلك أدى لإيقاف محطات عديدة بالمناطق الجنوبية، ولجعل السكن متناسق باسطنبول كلها تم بناء خط M4 عام 2012م، كما تم إنشاء خط M5 عام 2012م، ثم حصل توسعات بخطوط أخرى، وفي هذا المقال سنقوم بشرح واستيفاء كل ما يخص المترو فتابعوا للنهاية.

خريطة مترو اسطنبول

توسعت الشبكة الخاصة بالمترو في اسطنبول فشملت خطوط عديدة وهي: M1، M2، M3، M4، M5، M6، M7، M8، M9، والخطان M4, M5 يختصان بالجانب الآسيوي في اسطنبول، وتتوزع الشبكة فتغطي أغلب أرجاء المدينة، وتربط كل المرافق الحيوية ببعضها وذلك يعطيها أهمية بالغة على نطاق الاهتمام والدعم، وتعطي بلدية إسطنبول والتي تعد مسئولة عن تشغيل الشبكة أولوية قصوى لأنها تسهل حركة المواطنين بالمدينة.

كما توفر وقتاً لتوفيرها الزحمة المرورية بالمدينة والتي يتعدى عدد سكانها 16 مليون شخص، ويوجد تطبيق مختص بمترو اسطنبول بلغات عديدة، تعد بمثابة دليل مترو اسطنبول، فتقوم بشرح خريطة المحطات المار بها المترو، ويتم تحديث الخريطة أولاً بأول، وفي الخريطة سترى الخطوط الخاصة بالمترو متخذة ألوان مختلفة فتستطيع التمييز بين كل منها وسنذكر اللون المخصص بتلك الخطوط بهذا المقال.

محطات مترو اسطنبول

يوجد بالشبكة حوالي 104 محطة تتوزع بطول 133 كيلومترات، ويوجد سبع خطوط تتصل في نقاط مختلفة، إلى جانب خط مترو مرمراي، وتتميز شبكة المترو بالتنوع فيوجد منها فوق الأرض ومنها تحتها وهي الأكثرية، ومنها المار فوق البحر، ويوجد منها المار تحت البحر أيضاً واصلاً الشقتين الأوروبي والآسيوي ببعضهما وذلك خط هالكالي-جبزي، وشبكة المترو دائمة التطوير فالمشاريع قائمة إلى الآن فيتم من خلالها إمداد عدد الخطوط وكذلك إضافة ستة خطوط جديد، ويتيح التحديث للمترو فتح مجال لتوسعة المشاريع العمرانية، وخلق أماكن جديدة للسكن وأحياء تصلح للاستقرار بصرف النظر عن مدى قربها من مركز اسطنبول، وذلك نتيجة توسع شبكة المترو والذي خلق مناطق لشراء عقارات باسطنبول.

وأصبح أحد مميزات المناطق التي يقيمون بها مشاريع سكنية هو توفر محطات لمترو اسطنبول أو سهولة في الوصول إلى المحطات لقربها من المشاريع السكنية، وقد أشرنا أن أغلب الخطوط تحت الأرض، فدائماً يوجد لافتات لشعارات المترو حتى يستدل بها الأشخاص على موضع توفر المحطة بالقرب منه، وتتواجد غالباً مداخل تلك المحطات على الأرصفة في الشوارع، وتتميز المحطات التي أنشأت حديثاً بتوافرها بالميادين العامة، وتغطي شبكة المترو باسطنبول مناطق عديدة بالمدينة، ولا يقتصر تواجدها على الأهمية الاقتصادية أو السياسية للمدينة فقط بل يتعدى ذلك بأن تقدم خدمة لكل سكان اسطنبول وتربط المناطق ببعضها وتسهيل الوصول لأماكن مختلفة بتوقيت قياسي.

أسماء محطات المترو في اسطنبول

كما ذكرنا مسبقاً أن بالمترو 104 محطة، على طول 133 كم، وسنقوم بذكر خطوط مترو إسطنبول المختلفة وأسماء المحطات الهامة الموجودة بتلك الخطوط كما سيلي:

1- خط مترو اسطنبول M1

كان يعرف سابقاً بمترو اكسراي، فقد كان خط البداية من اكسراي وذلك قبل امتداده إلى يني كابي، حالياً يصل بين يني كابي ومطار أتاتورك، ويظهر ذلك الخط باللون الأحمر على خريطة المترو، وبطول 26 كيلومترات و23 محطة، وتنقسم المحطات بين M1A, M1B فيلتقي الخطان في محطتي يني كابي واوتوجار، والمحطات الواقعة على خط M1A هم 18 محطة، ومن أهمها:

2- محطة يني كابي yeinkapi

يني كابي هي عبارة عن ميناء للسفن والعبارات، والتي تنقل الراكبين لمدن تركيا مثل يلوا وبورصة.

3- محطة اكسراي aksaray

هي إحدى محطات خط مترو M1 باسطنبول، وتلك المنطقة معروفة بوجود الجالية العربية بكثافة، ويتوفر بها العديد من المطاعم السورية، ويوجد أيضاً فندق بابل بارك بالقرب منها، والذي يبتعد بعض الخطوات فحسب عن المحطة.

4- محطة الامنيات Emniyet-Fatih

يوجد مبنى الأمن بمنطقة الفاتح بالقرب منها، ويوجد جامع الفاتح المشهور بتلك المنطقة.

5- محطة اوتوغار Otogar

يوجد حافلات بتلك المنطقة، والتي تقوم بنقل المسافرين لمدن تركيا الأخرى.

6- محطة زيتون بورنو Zeytinburnu

تعد تلك المحطة من أهم المحطات بالخط؛ حيث يوجد بها تقاطع مع خط ترام T1، والذي يأتي من ميناء قاباتاش ماراً بأكسراي.

7- محطة مطار أتاتورك الدولي

تتصل تلك المحطة مباشرة بمطار أتاتورك الدولي.

خط مترو إسطنبول M2

هذا هو مترو تقسيم مسبقاً وذلك قبل امتداده ليصل لمنطقة سراير، فيبدأ الخط بمحطة (حجي عثمان) بسراير وينتهي بمحطة (مترو يني كابي) أو العكس بطول 23.5 كيلومترات، وينقل ذلك الخط حالياً ما يقرب نصف مليون شخص شهرياً، ويظهر الخط على خريطة اسطنبول باللون الأخضر، ويوجد بهذا الخط 16 محطة ومن أهمها:

1- محطة تقسيم Taksim

تعد تقسيم من مناطق اسطنبول الشهيرة بأماكنها السياحية، كشارع الاستقلال المشهور والذي لا يبتعد عن المحطة كثيراً، وكذلك ساحة تقسيم.

2- محطة ليفينت Levent

هي إحدى المحطات في خط مترو M2 باسطنبول، وتعد ليفينت منطقة تجارية، فيوجد بها مراكز التسوق وفنادق مجاورة للمحطة، وبعض القنصليات مثل القنصلية السعودية.

خط مترو اسطنبول M3

عدد محطات المترو بهذا الخط تبلغ 11 محطة، ولكنه أقل في الأهمية عن الخطين السابقين، حيث يخدم مناطق بعيدة ونائية عن مناطق جذب السياح باسطنبول، ويظهر الخط باللون الأزرق الفاتح على خريطة المترو، وامتداد طوله يبلغ 15.9 كيلومترات ابتداءً من محطة كيرازلي وحتى محطة باشاك شهير.

خط مترو اسطنبول M4

يوجد 19 محطة في ذلك الخط، وتتمركز جميعها بالقسم الآسيوي لمدينة اسطنبول، ويظهر باللون الزهري على خريطة المترو لاسطنبول، ويبدأ من محطة كاديكوى وحتى محطة تفشان تيبي، وذلك على امتداد يبلغ 26.5 كيلومترات، ومن أهم تلك المحطات المار عليها الخط:

1- محطة كاديكوي Kadıköy

تحتوي منطقة كاديكوى على ميناء للسفن، وتنقل الراكبين لمناطق عديدة، ويوجد بها كذلك حافلات للنقل، كما توجد هناك أسواق رخيصة بالجوار ويوجد سوق ضخم للحواسيب، ويوجد هناك معالم سياحية ومن أهمها شارع بغداد ومحطة حيدر باشا.

2- محطة Ayrılık Çeşmesi

يوجد مول تيبي نوتيلوس بالقرب منها، ويعد من أشهر المولات بالقسم الآسيوي في اسطنبول.

خط مترو اسطنبول M5

هذا الخط هو الخط الثاني الموجود على جانب الأناضول، ويعد أول خط مترو يوجد بدون سائق بتركيا، بعدد محطات بالغ 16 محطة، وطول 20 كيلومترات، ويبدأ من ساحة أوسكودار، ويمر عبر منطقة العمرانية، ثم ينتهي بميدان شيكمكوي، ويظهر باللون البنفسجي على خريطة المترو.

خط مترو اسطنبول M6

يعد هذا الخط أقصر الخطوط؛ فيبلغ طوله 3 كيلومترات، ويضم 4 من المحطات فقط، فتم بنائه بطريقة الأنقاق النمساوية [NATM]، ويظهر باللون البني على خريطة المترو، ويبدأ بمحطة ليفينت، منتهياً بمحطة جامعة بوازيتشي، وتعد محطة ليفينت أهم المحطات بذلك الخط؛ فتشكل تقاطع مع M2الذي يأتي من محطة (يني كابي) متراً بشيشلي وتقسيم.

خط مترو اسطنبول M7

تم تشغيل ذلك خط مترو اسطنبول M7 كأول مترو أوتوماتيكي بشكل كامل، بدون سائق وذلك بالجانب الأوروبي في اسطنبول، وبه 15 محطة تم توزيعها بطول 18 كيلومترات.

خط مترو اسطنبول مرمراي Marmaray

يعد مترو اسطنبول مرمراي أول نفق للسكة الحديدية بنته تركيا، وذلك أسفل مضيق البوسفور حتى يصل جزئي اسطنبول الأوروبي والآسيوي ببعضهما، وقد استغرق حوالي 9 أعوام للعمل عليه وتكلف حوالي 3 مليارات يورو، فيعتبر إضافة هامة لخطوط المواصلات باسطنبول، ويظهر باللون الأسود على خريطة المترو، ويبدأ من محطة قازلي جشمه بالقسم الأوروبي، منتهياً بمحطة عايريلك جشمه بالقسم الآسيوي، ويبلغ عدد محطاته 5 محطات، ومن أهمها:

1- محطة سيركجي sirkeci

تلك هي المحطة التي ينتهي عندها مترو مرمراي بالقسم الأوروبي، وتعد سيركجي أحد أهم مناطق السياحة باسطنبول، ويوجد العديد من الفنادق بالقرب منها.

2- محطة أوسكودار Üsküdar

تلك هي أول محطة للمترو باسطنبول الآسيوية، وتضم المنطقة ميناءً للسفن، وتضم كذلك أماكن أثرية ومناطق للجذب ومن أهمها تل العرائس.

طريقة استخراج بطاقة مترو اسطنبول

يوجد باسطنبول العديد من وسائل المواصلات كلها مختلفة وكل له أهميته، ويوجد أكثر من وسيلة لركوب تلك المواصلات، ومن ضمنها كرت اسطنبول، والذي يعد من أهم تلك الطرق لركوب المواصلات في اسطنبول، فهي بمثابة أجرة يد أي تقدمها بدلاً عن الأجرة؛ حيث أنك في الأصل قد وضعت قيمتها بشراء هذا الكارت، وأصبح هو الأكثر اعتماداً للخروج والدخول للمترو أو محطات الترام أو الباصات وغيرها، ويوجد أنواع عديدة للكارت كل له غرض معد له، وكل له شروطه، ويعد كارت اسطنبول هو ارخص الكروت التي تستخدم لاستقلال المواصلات بداخل البلد، وهي مخصصة للمواصلات العامة فقط ويعتمد على النظام الإلكتروني.

ولكي تستخرج الكارت تستطيع فعل هذا من أماكن متعددة مثل محطات المترو، أو محطات الترام، أو المتروبوس، ومن الأفضل الذهاب إلى اوتوكار اسطنبول؛ حيث أنها محطة رئيسية للحافلات بالمدينة، لهذا لن ينفذ منها البطاقات أبداً، ثم أعطي معلومات معلومات المكان الذي تريد الذهاب له عن طريق وسيلة نقل عامة للموظف، فسيتم تحديد قيمة الكارت وبعدها تستطيع أن تدخل وتخرج من المحطة بواسطة الكارت، ولا توجد تلك البطاقات بالمحطات الرئيسية فحسب؛ بل يمكنك أن تشتريها من المتاجر القريبة لمحطات المترو والترام والباصات، كذلك من بعض الأكشاك القريبة، أما السياح الذين يصلون للمطار، فيمكنهم شراء الكارت عن طريق الماكينات الزرقاء أو الصفراء المتواجدة بالطابق الثاني، أو المتواجدة بعدادات خدمة النقل بالمطار، وستجد تلك العدادات قريباً أو بجانب المخارج، ويوجد عندها الكثير من الكروت المعتمدة للمواصلات لكل وسائل النقل.

تفعيل كرت مترو اسطنبول

بعد شرائك لبطاقة اسطنبول عليك أن تقوم بتفعيله لكي تستطيع استخدامه، ولتفعيل كرت اسطنبول عليك بربط الكرت، وبعدها يمكنك استخدامه بالمواصلات، ولتفعل ذلك ستقوم ببعض الخطوات وبعدها إتمامها سيتم الربط بكل سهولة وستكون عملية التفعيل سهلة، وتلك الخطوات كما سيلي: ستتوجه إلى رابط التفعيل الذي أطلقته البلدية، ثم تقوم بتعبئة (نموذج ربط الكرت) كامل، وتتأكد منه قبل أن تضغط على إرسال، وعليك أن تكتب الاسم صحيح بنموذج التعبئة، ثم تكتب تاريخ ميلادك أو التاريخ الخاص بمن تريد ربط الكارت له، ثم بعدها اللقب وذلك هو اسم العائلة أو الاسم الثاني، ثم تكتب رقم الكارت الذي تريد ربطه، وبعدها رقم الهاتف صحيحاً، ثم تكتب رقم الT.C، وبعدها أدخل كود ال HES ، ثم بالنهاية ضغط زر موافق، ويجب إعادة ربط الكارت مجدداً عند انتهاء صلاحيته بنفس كود HES

يمكنك تفعيل كارت مواصلات اسطنبول عن طريق تنفيذك للخطوات السابقة، وبعد ربطك للكارت بالكود الصحي أو كود الـHES ، وسيتم التفعيل المباشر وتستطيع استخدامه لكل رسائل المواصلات العامة، وعليك بتحديث الكرت طالما يحتاج لذلك، ثم تتوجه لمكان التحديث المعلن من البلدية باسطنبول، وذلك هو التطبيق الرسمي من خلال الهاتف، فإذا كانت وسيلة المواصلات حافلة على سبيل المثال؛ فلا تتوجه حينها لمحطة حافلات باسطنبول والتي ستبدأ منها كيفما فعلت بشراء الكارت، ولكن عليك بالولوج لتطبيق الموبايل الخاص بك، وواصل التالي: أن تقوم بتسجيل الدخول لتطبيق Istanbulkart، ثم عليك بالضغط على خانة إضافة بطاقة، وقم بملء الحقول المطلوبة لكي تحدث البيانات، وبهذا نكون قد قمت بتفعيل الكارت على تطبيقك وتستطيع استخدامه.

طريقة استخدام المترو في اسطنبول

لكي تستخدم محطة المترو في اسطنبول عليك بالبداية أن تحصل على كرت اسطنبول التي تستطيع استخدامها لاستقلال وسائل النقل بالإضافة لبعض السفن والبواخر باسطنبول كما ذكرنا سابقاً من محطات المترو أو بالأكشاك ويكون سعرها 6 ليرات، والتي يتم دفعها فقط في أول مرة، ثم ستقوم بإعادة شحنها وتعبئتها من خلال ماكينة كهربائية ومن خلال الأكشاك كذلك واستخدامها، وعندما تستقل المترو تستطيع النظر لخريطة المحطات حتى تتعرف على المحطة التي تود الذهاب لها، ومن الجدير بالذكر أن الوصول لمحطات المترو في اسطنبول يتم بنزولك عن مستوى الشارع، ويوجد لافتات منتشرة بشعار مترو اسطنبول وتكون في شكل حرف (M)، ويكون ذلك على مداخل المحطات كلها، وكذلك تنتشر أسفل شعار المترو لافتات تحمل اسم المحطة.

وبنهاية المقال نكون قد تعرفنا بشكل كبير على مترو اسطنبول، وتعرفنا على خريطة المترو، ومحطاتها وبعض من أسماء تلك المحطات الخاصة بالخطوط المختلفة، وكيفية استخراج بطاقة للمترو وتفعيل تلك البطاقة وكيفية استخدام المترو، فيمكنك الآن التمتع بتلك الخدمة بدلاً عن استقلال التاكسي باهظ التكلفة، ونتمنى لكم رحلة هنيئة بأرجاء اسطنبول.