أفضل 10 محلات اقمشة في الرياض ننصحك بها مع العناوين

تعتبر محلات الأقمشة في الرياض وجهة رئيسية لكل من يبحث عن القماش ذو الجودة العالية والأنماط المتنوعة، لذلك نقدم لك في هذا المقال دليل شامل لكل من يبحث عن محلات اقمشة في الرياض، حيث توفر هذه المحلات مجموعة واسعة من الأقمشة الفاخرة والتقليدية التي تناسب جميع الأذواق والاحتياجات، إذ يتمتع المتسوقون بتجربة فريدة وممتعة عند زيارة هذه المحلات حيث يتم استقبالهم بحسن الضيافة وتوفر خدمة عملاء ممتازة، إذ تضم الرياض مجموعة متنوعة من الأقمشة بمختلف الأنواع والألوان والتصاميم، يمكن للزبائن العثور على الأقمشة الحريرية، والقطنية، والصوفية، والنسيج الطبيعي، والاصطناعي، وغيرها الكثير من القماش محلي الصنع وكذلك المستورد، وللتعرف أكثر على أفضل محلات الأقمشة تابع معنا.

أفضل محلات اقمشة في الرياض

تتمتع محلات الأقمشة في الرياض بتصميم داخلي جميل وأنيق، حيث يمكن للزبائن استكشاف مجموعة كبيرة من العينات والنماذج المعروضة على الرفوف، يتواجد في هذه المحلات فرق مبيعات مؤهلة تمتلك معرفة واسعة في مجال الأقمشة، وبإمكانها تزويد الزبائن بالمشورة والإرشاد عند الاختيار الصحيح للقماش المناسب لمشروعهم، بالإضافة إلى ذلك، محلات اقمشة في الرياض تقدم خدمات قص وخياطة ممتازة لتلبية احتياجات الزبائن بشكل مختلف، وإن توفر هذه الخدمة يسهل عملية الشراء ويوفر الوقت والجهد بدلاً من البحث عن خياط متخصص في وقت لاحق، وغيرها العديد من الخدمات لذلك سوف نستعرض لك 10 محلات من أفضل محلات الاقمشة في الرياض.

1- الخيوط البيضاء للأقمشة الرجالية

واحد من أكبر وأفضل محلات الاقمشة في الرياض والتي تختص ببيع الأقمشة الرجالية، يحوي على كل أنواع وألوان وقياسات الأقمشة ويمثل الوجهة الأولى لكل من يبحث عن الأناقة والتميز، كما يضم المحل طاقم عمل متكامل يوفر لك خدمة ممتازة، ينصح بزيارته لشراء أفضل وأجواد الأقمشة الخاصة بالرجال، كما يتيح البيع بالجملة وبأسعار معتدلة.

معلومات عن محل الخيوط البيضاء للأقمشة الرجالية

العنوان: الرياض، المملكة العربية السعودية، للوصول إلى موقعه اضغط هنا.

الرياض، المملكة العربية السعودية، للوصول إلى موقعه اضغط هنا. رقم الهاتف: 966555001328+

966555001328+ مواعيد العمل: يفتح يومياً الساعة التاسعة صباحاً ما عدا يوم الجمعة.

2- مجمع محلات الأقمشة للحفلات والسهرة

مجموعة من محلات بيع الأقمشة الخاصة بصناعة ملابس وفساتين السهرة والحفلات، تشكل مجموعة المحلات مجمع متكامل يحوي على كل ما يطلبه الزبائن من الأقمشة المزركشة والمزينة ومختلف الألوان والأنواع والتصاميم الجذابة، ويعد أفضل محل اقمشة في الرياض مختص بأقمشة السهرة والحفلات المميزة.

معلومات عن مجمع محلات الأقمشة للحفلات والسهرة

العنوان: طريق الملك فهد الفرعي، الديرة، الرياض، المملكة العربية السعودية للوصول إلى موقعه من هنا.

طريق الملك فهد الفرعي، الديرة، الرياض، المملكة العربية السعودية للوصول إلى موقعه من هنا. رقم الهاتف: غير متوفر.

غير متوفر. مواعيد العمل: يفتح يومياً ويغلق عند الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

3- أقمشة اللمدان

واحد من أفضل محلات اقمشة في الرياض والمعروف بالتعدد والتنوع الكبير بالأقمشة التي يعرضها في كل موسم، منها الشتوي والصيفي والربيعي والخريفي بألوان متنوعة ومناسبة بحيث يجد الزبون كل ما يحتاج إليه وبأسعار مناسبة للجميع، إذ تتنوع أسعار بضائعه بين الباهظة والمتوسطة والرخيصة، فإذا كنت تبحث عن محلات أقمشه رخيصة في الرياض، نرشح لك أقمشة اللمدان.

معلومات عن محل أقمشة اللمدان

العنوان: شارع خالد بن الوليد، القدس، الرياض، المملكة العربية السعودية، للوصول إلى موقعه اضغط هنا.

شارع خالد بن الوليد، القدس، الرياض، المملكة العربية السعودية، للوصول إلى موقعه اضغط هنا. رقم الهاتف: 966536474766+

966536474766+ مواعيد العمل: يفتح يومياً ويغلق عند الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

4- محل صالح الرماح للأقمشة الراقية

يوفر محل صالح الرماح مجموعة متنوعة من الأقمشة مثل القماش المثالي لمشاريع معينة يعد من أحسن محلات اقمشة في الرياض، فبغض النظر عما إذا كنت تود تصميم فستان سهرة أنيق أو قميص قطني مريح، أو حتى تفصيل ستائر لمنزلك، ستجد الأقمشة المناسبة هنا بأجود الأنواع، وبصرف النظر عن طول القماش الذي تحتاجه حيث يوفر لك طلبك بدقة، يمكنك أيضًا شراء الأزرار، والسوست، والمجسمات، والملحقات الأخرى التي ستحتاجها لإكمال عملك.

معلومات عن محل صالح الرماح للأقمشة الراقية

العنوان: طريق الملك فهد، الرياض، المملكة العربية السعودية، للوصول إلى موقعه اضغط هنا.

طريق الملك فهد، الرياض، المملكة العربية السعودية، للوصول إلى موقعه اضغط هنا. رقم الهاتف: 966114651967+

966114651967+ مواعيد العمل: يفتح كل أيام الأسبوع ماعدا يوم الجمعة.

5- أقمشة مفنون

يتميز محل مفنون للأقمشة بتشكيلة واسعة من المنتجات، حيث يمكنك العثور على أقمشة من جميع أنواع الألياف والمواد مثل القطن، الحرير، الصوف، الكتان، وأكثر من ذلك بكثير، ويوفر خدمة البيع بالجملة حيث يصنف على قائمة أفضل محلات اقمشة بالجملة في الرياض، إضافةً إلى ذلك يتوفر لديهم الكثير من الألوان والطبعات المختلفة، بدءًا من اللون الأساسي وصولاً إلى التصميمات المطبوعة والزهور والمناظر الطبيعية وغيرها.

معلومات عن محل أقمشة مفنون

العنوان: عائشة بنت أبي بكر، السويدي، ظهرة البديعة، الرياض، المملكة العربية السعودية، للوصول إلى موقعه اضغط هنا.

عائشة بنت أبي بكر، السويدي، ظهرة البديعة، الرياض، المملكة العربية السعودية، للوصول إلى موقعه اضغط هنا. رقم الهاتف: 966114288935+

966114288935+ مواعيد العمل: يعمل كل أيام الأسبوع ويغلق يوم الجمعة.

6- العباسي للأقمشة النسائية الراقية

يوفر العباسي للأقمشة مجموعة واسعة من النقشات والألوان النسائية المناسبة لجميع المناسبات والأوقات، فبغض النظر عما إذا كنت تبحثين عن قماشٍ للسهرة أو للعمل أو للزي اليومي، فستجدين تشكيلة متنوعة تلبي جميع الاحتياجات، بالإضافة إلى ذلك يوفر فرصة للعملاء للاستشارة مع الموظفين المتخصصين حيث يمكنهم تقديم المشورة حول استخدام الأقمشة المناسبة لأنواع الملابس المختلفة، وتنسيق الألوان، وطرق العناية بالأقمشة.

معلومات عن محل العباسي للأقمشة النسائية

العنوان: شارع العليا، الورود، الرياض، المملكة العربية السعودية، للوصول إلى موقعه اضغط هنا.

شارع العليا، الورود، الرياض، المملكة العربية السعودية، للوصول إلى موقعه اضغط هنا. رقم الهاتف: غير متوفر.

غير متوفر. مواعيد العمل: يفتح يومياً عند الساعة الثالثة عصراً ويغلق يوم الجمعة.

7- الخنبشي للأقمشة النسائية

واحد من أفضل محلات بيع الأقمشة النسائية التي نرشحها في الرياض، حيث يوفر خدمة بيع الأقمشة بالجملة ومن أجود الأنواع، إذ يعد هذا المحل من أفضل محلات الجملة في الرياض ، كما يتميز أيضاً بتقديم الأقمشة على قطعة قماش واحدة أو بالمتر، مما يتيح لكِ الحصول على الكمية المناسبة التي تحتاجها لتنفيذ تصاميمك الخاصة.

معلومات عن محل الخنبشي للأقمشة

العنوان: طريق العروبة، الورود، الرياض، المملكة العربية السعودية، للوصول إلى موقعه اضغط هنا.

طريق العروبة، الورود، الرياض، المملكة العربية السعودية، للوصول إلى موقعه اضغط هنا. رقم الهاتف: 966112931176+

966112931176+ مواعيد العمل: يفتح يومياً الساعة الرابعة عصراً ويغلق يوم الجمعة.

8- محل سليمان الدخيل للأقمشة

عند دخولك إلى محل سليمان الدخيل، ستجد نفسك في عالم ساحر من الألوان والتصاميم المدهشة، فسواء كنت تبحث عن قماش لفستان سهرة أنيق، أو لبدلة رسمية، أو حتى لستائر منزلك، فإن هذا المحل يضم كافة أنواع الأقمشة التي تخطر ببالك، إذ يعد هذا المحل ملاذًا لهؤلاء الذين يهتمُّون بالخياطة والتفصيل، فهنا يمكنك العثور على جميع المستلزمات اللازمة للخياطة، كما يتوفر في المحل أيضًا آلات الخياطة المتنوعة، التي تسهِّل على العملاء إتمام مشاريعهم بكفاءة.

معلومات عن محل سليمان الدخيل للأقمشة

العنوان: الملقا، الرياض، المملكة العربية السعودية، للوصول إلى موقعه اضغط هنا.

الملقا، الرياض، المملكة العربية السعودية، للوصول إلى موقعه اضغط هنا. رقم الهاتف: 966112053892+

966112053892+ مواعيد العمل: يفتح يومياً الساعة الثامنة صباحاً ويغلق فقط يوم الجمعة.

9- السلطان للأقمشة

يضاف محل السلطان للأقمشة إلى قائمة المحلات التي نرشحها لك كأحسن محلات اقمشة في الرياض، حيث يعرض موسمياً مجموعة كبيرة من مخلف الأنواع والأشكال، بالإضافة إلى أكثر أنواع الأقمشة طلباً كالقطن والحرير والساتان وغيرها العديد.

معلومات عن محل السلطان للأقمشة

العنوان: شارع الحسن بن علي، الروضة، الرياض، المملكة العربية السعودية، للوصول إلى موقعه من هنا.

شارع الحسن بن علي، الروضة، الرياض، المملكة العربية السعودية، للوصول إلى موقعه من هنا. رقم الهاتف: 966536266875+

966536266875+ مواعيد العمل: يفتح يومياً الساعة التاسعة صباحاً عدا يوم الجمعة.

10- الجديعي للأقمشة الرجالية

تعتبر الأقمشة الرجالية من أهم عناصر الموضة والأناقة للرجال، حيث تعكس ذوقهم وشخصيتهم، وفي محل الجديعي تتوفر العديد من أنواع الأقمشة الرجالية المختلفة، وكل نوع يتميز بخصائصه الفريدة، كما يتميز بأسعاره الرخيصة ويعد الخيار الأمثل لمن يبحث عن محلات أقمشة رخيصة في الرياض ولكن مع الحفاظ على مستوى الجودة المطلوبة.

معلومات عن محل الجديعي للأقمشة

العنوان: شارع العليا، الورود، الرياض، المملكة العربية السعودية، للوصول إلى موقعه من هنا.

شارع العليا، الورود، الرياض، المملكة العربية السعودية، للوصول إلى موقعه من هنا. رقم الهاتف: 966920007642+

966920007642+ مواعيد العمل: يفتح يومياً الساعة التاسعة صباحاً.

وفي الختام نكون قد قدمنا لك مجموعة شاملة متضمنة محلات اقمشة في الرياض، إذ يمكن القول أن شراء الأقمشة من محلات الرياض يمثل تجربة اجتماعية رائعة، حيث يمكن للزبائن التواصل مع بائعي الأقمشة والخياطين المحترفين وتجارب الشراء الأخرى، كما تعد زيارة محلات الأقمشة متعة للمهتمين بعالم الموضة وتصميم الأزياء للحصول على أفكار جديدة واستلهام المزيد من الابتكارات، وتوفر فرصة رائعة للزبائن من أجل اكتشاف الأقمشة ذات الجودة العالية وتجربة خدمة عملاء ممتازة، سواء كنت تبحث عن الأقمشة التقليدية أو الفاخرة أو تصميمات أنيقة وعصرية، فإن محلات الأقمشة في الرياض ستلبي احتياجاتك وتضمن لك تجربة تسوق رائعة تفوق توقعاتك.