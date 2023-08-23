أفضل 7 محلات الصرافة في الرياض ننصح بها مع العناوين

انتشرت محلات الصرافة بشكل كبير خاصة في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب الحاجة إلى تبادل العملات الأجنبية بعملات أخرى أو إرسال حوالات مالية لدول أخرى أو حتى سداد المصروفات، لذلك يلجأ الكثيرين إليها، لكن يجب الاحتراز عند التعامل وذلك لأن سعر العملات يختلف من صرافة إلى أخرى، لذلك لنتعرف على محلات الصرافة في الرياض.

أفضل محلات الصرافة في الرياض

يفضل البعض التعامل مع الصرافة عن البنوك نظرًا للقيمة السعرية والعمولة المقدمة، فقد يجد البعض أن الخدمات للصرافة أفضل وفي نفس الوقت يعتقد البعض أن التعامل مع البنوك آمن، في كلا الحالتين فإن لمحلات الصرافة أهمية كبيرة في عملية تبادل العملات، ولكن يجب عليك معرفة القيمة السعرية المقدمة لجميع محلات الصرافة قبل الذهاب إليهم، وذلك من أجل الحصول على أفضل سعر دون التعرض إلى خسائر مادية، لذلك قمنا بتجميع أفضل محلات الصرافة في الرياض يمكنك الذهاب إليها.

1- شركة عمله للصرافة المطار | Currency Exchange Airport

هو من أفضل محلات الصرافة في الرياض التي ينصح بالذهاب إليها، حيث يوجد لديهم خدمة عملاء أكثر من رائعة، يمكنهم الإجابة على كل ما ترغب في معرفته بإجابات وافية، علاوة على إمكانية تبادل أنواع عديدة من العملات حتى التي يصعب تبديلها بأي مكان صرافة أخر، كما انهم يقدمون أفضل الأسعار التنافسية والسرعة في التعامل.

معلومات عن شركة عمله للصرافة المطار | Currency Exchange Airport

عنوان المكان : الصالة اثنين القدوم - مطار الملك خالد الدولي - الرياض 13458 - السعودية، يمكنك الذهاب إلي الصرافة عبر الضغط على هنا.

: الصالة اثنين القدوم - مطار الملك خالد الدولي - الرياض 13458 - السعودية، يمكنك الذهاب إلي الصرافة عبر الضغط على هنا. رقم الهاتف : 966558801234+

: 966558801234+ مواعيد العمل: طوال أسبوع وعلى مدار الساعة.

2- شركة عمله للصرافة المروج | Currency Exchange Al-Morouj

من محلات الصرافة التي تهتم بعملائها من حيث التساؤلات والتعاملات، وهو من أفضل محلات صرافة في الرياض من حيث السرعة، وهو من محلات الصرافة التي تتبع كافة تعليمات البنك المركزي السعودي خاصة الاطلاع على الهوية والتأكد منها، ولكن لا تعمل تلك الصرافة بجميع العملات ويرجع ذلك للمخاطر الناجمة عنها والمحددة من قِبل الإدارة، بالإضافة إلى توفير خدمة على الأنترنت من هنا، حيث يمكنك إرسال رقم الهاتف والبريد الإلكتروني الخاص بك والعملة التي تريد سعرها اليوم، ومن ثم تحصل على الرد.

معلومات عن شركة عمله للصرافة المروج | Currency Exchange Al-Morouj

عنوان المكان : طريق الملك عبد العزيز الفرعي بالمروج - الرياض 12284 - المملكة العربية السعودية، ويمكنك تتبع المكان على خرائط جوجل عبر الضغط على هنا.

: طريق الملك عبد العزيز الفرعي بالمروج - الرياض 12284 - المملكة العربية السعودية، ويمكنك تتبع المكان على خرائط جوجل عبر الضغط على هنا. رقم الهاتف : 0533330327+

: 0533330327+ مواعيد العمل: يوميًا من السبت إلى الخميس يبدأ من الساعة التاسعة صباحًا إلى العاشرة والنصف مساءً، ما عدا يوم الجمعة من الثانية إلى العاشرة مساءً.

3- شركة عمله للصرافة النخيل | Currency Exchange Al Nakheel

يعد من الأماكن المرتبة سهل الوصل إليها لذلك هو أفضل محل صرافة في الرياض، علاوة على السرعة في التعامل وخدمة العملاء الممتازة والاحترافية وأسعار تبادل العملات المرضية، يستقبل الصرافة العديد من العملات المختلفة ولكن بعض العملات ذات الطباعة القديمة قد لا يقبلون بها، ويمكنك الاستفسار على كل ما ترغب به من خلال موقعهم الإلكتروني عبر الضغط على هنا.

معلومات عن شركة عمله للصرافة النخيل | Currency Exchange Al Nakheel

عنوان المكان : طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول - النخيل بالرياض 11564 - المملكة العربية السعودية، يمكنك الذهاب إلى هناك عبر الضغط على هنا.

: طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول - النخيل بالرياض 11564 - المملكة العربية السعودية، يمكنك الذهاب إلى هناك عبر الضغط على هنا. رقم الهاتف : 0537445444+

: 0537445444+ مواعيد العمل: طوال الأسبوع من السبت إلى الخميس يبدأ من الساعة التاسعة صباحًا إلى العاشرة والنصف مساءً، ما عدا يوم الجمعة من الرابعة حتى التاسعة مساءً.

4- محل العقيل للصرافة

من محلات الصرافة في الرياض الجيدة والتي تبيع بأسعار مقبولة مقارنة بأسعار الصرافة حولها، وهو من الجهات الموثوق التعامل معها بالنسبة لأهالي الرياض، ولكن يعيبه كون مساحة المكان ضيقه ولكنه يمكنه تبادل مجموعة كبيرة من العملات.

معلومات عن محل العقيل للصرافة

عنوان المحل : البطحاء بالمرقب - الرياض 12645 بالمملكة العربية السعودية، ويمكنك الذهاب إلى المحل عبر تتبع خرائط جوجل من هنا.

: البطحاء بالمرقب - الرياض 12645 بالمملكة العربية السعودية، ويمكنك الذهاب إلى المحل عبر تتبع خرائط جوجل من هنا. رقم الهاتف : 966555268655+

: 966555268655+ مواعيد العمل: طوال الأسبوع من السبت إلى الخميس يبدأ من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، ما عدا الجمعة من الرابعة حتى التاسعة مساءً.

5- شركة النذير للصرافة

موقع المكان متميز ويتوافر لديهم مواقف للسيارات بالإضافة إلى التنظيم بواسطة الأرقام الإلكترونية، وهو من محلات الصرافة في الرياض التي تعمل على تبادل أنواع مختلفة من العملات بالإضافة إلى احترام مواعيد العملاء.

معلومات عن شركة النذير للصرافة

عنوان المحل : طريق عبد الرحمن بن عوف بالنسيم الغربي - الرياض 14223 بالسعودية، يمكنك الذهاب إليه عبر الضغط على هنا.

: طريق عبد الرحمن بن عوف بالنسيم الغربي - الرياض 14223 بالسعودية، يمكنك الذهاب إليه عبر الضغط على هنا. رقم الهاتف : 966112316888+

: 966112316888+ مواعيد العمل: من السبت إلى الخميس، يبدأ من الثامنة صباحًا حتى العاشرة إلا ربع مساءً.

6- محل التبديل المالية للصرافة - Altabdil Finance for Exchange

إذا كنت ترغب في الذهاب إلى أحد محلات الصرافة في الرياض التي تمتاز بخدمات الصرافة المتكاملة عليك بالتبديل المالية للصرافة، يوجد لديهم خدمات متنوعة للصرافة مثل تبادل عملات مختلفة بأسعار رائعة ولكن يعيب المكان عدم وجود موقف سيارات بالإضافة إلى الزحمة على الفرع ولكن يمكن الذهاب إلى الفرع الأخر لهم في حي القدس شارع خالد بن الوليد.

معلومات عن محل التبديل المالية للصرافة - Altabdil Finance for Exchange

عنوان المحل : حي البطحاء بالثليم - شارع ابي أيوب الأنصاري - الرياض بالمملكة العربية السعودية، وللذهاب إليه من هنا.

: حي البطحاء بالثليم - شارع ابي أيوب الأنصاري - الرياض بالمملكة العربية السعودية، وللذهاب إليه من هنا. رقم الهاتف : 9668001111008+

: 9668001111008+ مواعيد العمل: كل يوم من السبت إلى الخميس، يبدأ من الثامنة صباحًا حتى التاسعة مساءً، ما عدا الجمعة من الثانية والنصف حتى التاسعة مساءً.

7- شركة عثمان أحمد باكرمان وشركاؤه للصرافة

يعد محل الصرافة ذلك من أهم محلات الصرافة في الرياض، حيث يتاح جميع العملات تقريبًا لديهم، علاوة على خضوع الشركة إلى الرقابة والإشراف من قِبل البنك المركزي السعودي، زيادة على السرعة وخدمة العملاء المتميزة.

معلومات عن شركة عثمان أحمد باكرمان وشركاؤه للصرافة

عنوان المحل : 2389 أبي أيوب الأنصاري - المرقب بالرياض 12646 - المملكة العربية السعودية، وإذا ترغب في الذهاب إلى هناك يمكنك تتبع خرائط جوجل من هنا.

: 2389 أبي أيوب الأنصاري - المرقب بالرياض 12646 - المملكة العربية السعودية، وإذا ترغب في الذهاب إلى هناك يمكنك تتبع خرائط جوجل من هنا. رقم الهاتف : 966507329000+

: 966507329000+ مواعيد العمل: يوميًا من السبت حتى الخميس، يبدأ من الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساءً، ما عدا الجمعة من الواحدة حتى التاسعة مساءً.

يوجد العديد من محلات الصرافة في الرياض، ولكن ليس جميعهم بأمنين، حيث يوجد الكثير من المخادعين، لذلك ذكرنا لك أفضل محلات الصرافة التي يمكنك الذهاب إليها.