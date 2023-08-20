أفضل 10 من محلات العسل في الرياض ننصحك بها مع العناوين

العسل ذكر في القرآن الكريم أنه فيه شفاء للناس، لذا يعد من أفضل الأطعمة التي يمكن الاعتماد عليها في الحصول على الكثير من الفيتامينات والمعادن الهامة في بناء الجسم، ويعالج العديد من الأمراض ولكن لابد أن يكون من مصادر موثوق بها حتى يؤتي ثماره ويقوم بدوره الفعال داخل الجسم البشري، ومن هنا جاء سعينا وراء التعرف على أفضل محلات العسل في الرياض التي توفر جميع أنواع العسل بأسعار لا تقبل المنافسة، والتي سوف نتعرف على عناوينها بالتفصيل ومواعيد العمل الخاصة بها من خلال هذا المقال.

أفضل محلات العسل في الرياض

حظيت المملكة العربية السعودية وتحديدًا مدينة الرياض بوجود أفضل محلات العسل في الرياض التي تعد الوجهة الأولى لكل من يرغب في الحصول على عسل خام نقي من أفضل الأنواع التي من الصعب غشها ذات الاسم المرموق والصيت الذائع في الرياض بلا منافس، دعنا نتعرف عليها سويًا من خلال ما يلي:

1- محل شيخ العسل في الرياض

شيخ العسل من أفضل محلات العسل في الرياض التي حازت على إعجاب الكثير من الأفراد الباحثين عن عسل مميز بأسعار أكثر تميزًا مع طاقم عمل ودود يتعامل مع عملاء المحل باحترام ولباقة غير مسبوقة، فهو محل العسل في الرياض الأول على الإطلاق، إنه حقًا يستحق التجربة.

معلومات المحل

عنوان المطعم: سلمان الفارسي، النهضة، للوصول إلى المحل عبر خرائط جوجل اضغط هنا .

سلمان الفارسي، النهضة، للوصول إلى المحل عبر خرائط جوجل رقم الهاتف: 966547865898+ .

966547865898+ مواعيد العمل: يعمل المحل على فترتين الصباحية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا، والثانية من الساعة 4 عصرًا وحتى الساعة 11 مساءً، طوال أيام الأسبوع فيما عدا يوم الجمعة حيث يعمل فترة واحدة فقط من 4 - 11 مساءً.

2- محل عسل الشدى البري

عسل الشدى البري اشتهر بشكل كبير كأفضل محلات العسل في الرياض ببيع أفضل أنواع العسل وجميع منتجاته، وخصوصًا العسل الحبلي المعروف بجودته وقدرته الفائقة على علاج الكثير من الأمراض الصعبة، كما اشتهر بأسعار منتجاته المذهلة من خلال عروض وخصومات يومية حصرية يسعد بها زوار المحل، كما أن فريق العمل بالمحل حقًا يحتذى به فهو مدرب على حسن التعامل مع الجمهور.

معلومات المحل

عنوان المطعم: الملك عبد العزيز، الربيع، للوصول للمحل عبر خرائط جوجل اضغط هنا.

الملك عبد العزيز، الربيع، للوصول للمحل عبر خرائط جوجل رقم الهاتف: 966554930305+.

966554930305+. مواعيد العمل: يعمل المحل طوال أيام الأسبوع على فترتين من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا، والثانية من الساعة 4 عصرًا إلى الساعة 10 مساءً، فيما عدا يوم الجمعة يعمل من الساعة 4 - 10 مساءً فقط.

3- محل البشاوري

البشاوري من أكثر محلات العسل في الرياض إقبالًا من الجمهور السعودي، حيث إن جميع المنتجات الموجودة بالمحل موثوق بها 100%، فهي أعلى وأغلى أنواع العسل الطبيعي وعلى رأسه عسل السدر والزهور الطبيعي بأسعار في متناول يد جميع الزوار، عند المقارنة بالكثير من المحلات الأخرى نجد يفوق أفضل محلات عسل في الرياض التي يمكن زيارتها والتعامل معها على الدوام.

معلومات المحل

عنوان المطعم: الحلة، العود، للوصول إلى المحل عبر خرائط جوجل اضغط هنا .

الحلة، العود، للوصول إلى المحل عبر خرائط جوجل رقم الهاتف: 966508446299+.

966508446299+. مواعيد العمل: يعمل المحل على فترتين طوال أيام الأسبوع، من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 2 ظهرًا، ومن الساعة 3:30 مساءً إلى الساعة 11 مساءً، فيما عدا الجمعة يعمل من الفترة المسائية فقط.

4- محل الطلحي للعسل شيخ باعة العسل

من أفضل محلات عسل النحل في الرياض، حيث يمكنك تذوق ما لم تتذوق من قبل من أنواع العسل لديه، جودة ونقاء وسعر لا يقاوم بشهادة كل من تعامل معه من أفراد، ناهيك عن تعامل فريق العمل داخل المحل المتميز.

معلومات المحل

عنوان المطعم: شارع عبد الله الهمزاني، الملز، للوصول إلى المحل عبر خرائط جوجل اضغط هنا.

شارع عبد الله الهمزاني، الملز، للوصول إلى المحل عبر خرائط جوجل رقم الهاتف: 966114778301+.

966114778301+. مواعيد العمل: يعمل المحل من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا، ومن الساعة 4 عصرًا إلى الساعة 10 مساءً طوال أيام الأسبوع، فيما عدا يوم الجمعة حيث يعمل الفترة المسائية فقط من 4 - 10 مساءً.

5- محل دكتور عسل

دكتور عسل من أشهر اماكن بيع العسل الأصلي في الرياض، حيث أشاد به الكثير من العملاء ممن قاموا بتجربة عسل السدر الكشميري لعلاج بعض الحالات المرضية من التهاب الحلق وتهيج القولون العصبي، وقد كان فيه الشفاء بعد الدعاء لرب العالمين؛ لذا فهو أفضل محلات العسل في الرياض بأسعاره المناسبة للكثير أيضًا.

معلومات المحل

عنوان المطعم: سلمان الفارسي، النهضة، للوصول إلى المحل عبر خرائط جوجل اضغط هنا .

سلمان الفارسي، النهضة، للوصول إلى المحل عبر خرائط جوجل رقم الهاتف: 966550338899+.

966550338899+. مواعيد العمل: يعمل المحل طوال أيام الأسبوع من الساعة 2 ظهرًا وحتى الساعة 12 بعد منتصف الليل، فيما عدا يوم الجمعة يبدأ العمل الساعة 3 عصرًا.

6- محل عسل وعافية

عسل وعافية يعد أفضل محل لبيع العسل الطبيعي في الرياض، تخطف الأنواع المختلفة والألوان المتنوعة من العسل النحل الطبيعي ذات النقاء المثالي عند زيارته للوهلة الأولى، الأمر الذي يجعلك في حيرة من أمرك أيهما تشتري خصوصًا وسط العروض والخصومات الرائعة على المنتجات كافة.

معلومات المحل

عنوان المطعم: طريق الملك عبد العزيز، الربيع، للوصول للمحل عبر خرائط جوجل اضغط هنا .

طريق الملك عبد العزيز، الربيع، للوصول للمحل عبر خرائط جوجل رقم الهاتف: 966555323293+.

966555323293+. مواعيد العمل: يعمل المحل طوال أيام الأسبوع من الساعة 2:30 ظهرًا إلى الساعة 10:30 مساءً، فيما عدا يوم الجمعة يعمل من الساعة 12:30 ظهرًا وحتى الساعة 11:30 مساءً.

7- محل مناحل درة العسل

أشاد الكثير من زوار مناحل درة العسل به على أنه أفضل محل يبيع عسل في الرياض عن تجارب عديدة لمرضى السكر والقولون والحساسية الصدرية وغيرها ممن قاموا بتجربة منتجات العسل لسنوات عديدة، ووجدوا أنها ذات جودة عالية وقدرة على شفاء تلك الأمراض كما ذكر في القرآن الكريم.

معلومات المحل

عنوان المطعم: طريق المدينة المنورة، ظهرة البديعة، للوصول للمحل عبر خرائط جوجل اضغط هنا .

طريق المدينة المنورة، ظهرة البديعة، للوصول للمحل عبر خرائط جوجل رقم الهاتف: 966114493777+.

966114493777+. مواعيد العمل: يعمل المحل طوال أيام الأسبوع من الساعة 4 عصرًا وحتى الساعة 11:30 مساءً.

8- محل جودة العسل الطبيعي

جودة العسل الطبيعي محل يستحق تلك التسمية الفريدة من نوعها، فهو أفضل محل لبيع العسل في الرياض يستحق التقدير على ما يقدم من منتجات مميزة للغاية طبيعية نقية لا مثيل لها، مع الأسعار المناسبة لجميع الفئات المجتمعية من الشعب السعودي، احصلوا على أفضل المنتجات من أحد محلات العسل في الرياض التي لا تقبل المنافسة.

معلومات المحل

عنوان المطعم: شارع الأمير أحمد بن عبد العزيز، للوصول إلى المحل عبر خرائط جوجل اضغط هنا .

شارع الأمير أحمد بن عبد العزيز، للوصول إلى المحل عبر خرائط جوجل رقم الهاتف: 966503196911+.

966503196911+. مواعيد العمل: يعمل المحل طوال أيام الأسبوع من الساعة 3:30 ظهرًا إلى الساعة 11 مساءً، فيما عدا يوم السبت يعمل على فترتين الأولى من الساعة 9:30 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا، والثانية من الساعة 3:30 ظهرًا إلى الساعة 11 مساءً.

9- محل ريق النحل

من المحلات المتخصصة في بيع منتجات العسل الطبيعي التي توفر خدمة التوصيل للمنازل بجودة عالية ومواصفات قياسية للمنتجات، حيث يوفر أفضل المنتجات الطبيعية من أنواع العسل المختلف ألوانه، والتي يقبل عليه فئة كبيرة جدًا من الأشخاص لما له من دور مهم في علاج العديد من الأمراض المزمنة.

معلومات المحل

عنوان المطعم: طريق الملك سعود، الملك فهد، للوصول للمحل عبر خرائط جوجل اضغط هنا .

طريق الملك سعود، الملك فهد، للوصول للمحل عبر خرائط جوجل رقم الهاتف: 966559663331+.

966559663331+. مواعيد العمل: يعمل المحل طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11 مساءً، فيما عدا يوم الخميس يعمل على فترتين من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا، ومن الساعة 4 عصرًا وحتى الساعة 11 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 4 عصرًا وحتى الساعة 11 مساءً فقط.

10- محل مناحل الشهراني

مناحل الشهراني توفر منتجات عسل النحل الطبيعي بما يفوق توقعات العملاء، من حيث الجودة والنقاء والسعر التنافسي غير المسبوق في أي محل من محلات العسل في الرياض، وخصوصًا عسل السدر بجودته المميزة ونقائه العالي، ننصح بزيارة المحل في أسرع وقت للحصول على أفضل ما تشتهي الأنفس من منتجات العسل الطبيعي.

معلومات المحل

عنوان المطعم: الإمام محمد بن سعود بن مقرن، الديرة، للوصول إلى المحل عبر خرائط جوجل أضغط هنا .

الإمام محمد بن سعود بن مقرن، الديرة، للوصول إلى المحل عبر خرائط جوجل رقم الهاتف: 966114118376+.

966114118376+. مواعيد العمل: يعمل المحل طوال أيام الأسبوع من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا، ومن الساعة 4 عصرًا وحتى الساعة 10 مساءً، فيما عدا يوم الجمعة حيث يعمل من الساعة 4 عصرًا وحتى الساعة 9 مساءً فقط.

بهذا نكون قد خضنا معًا رحلة ممتعة تعرفنا فيها على أفضل محلات العسل في الرياض التي لاقت إقبالًا جماهيريًا من الأشخاص الباحثين عن أنواع العسل المميزة التي تتمتع بجودة ونقاء عالي بأسعارها التي لا تقبل المنافسة، وتعد الأنسب للكثير من الفئات الشعبية، لا تدعوا الفرصة تضيع من بين أيديكم، احظوا بأفضل المنتجات من أشهر محلات بيع العسل بالمملكة العربية السعودية.