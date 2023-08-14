أفضل 12 من محلات العطارة في الرياض نوصي بها مع العناوين

لإعداد أحلى الوجبات نحتاج إلى مجموعة من التوابل التي تضيف للمأكولات نكهة قوية، لكن تختلف على حسب مكان شراءها، ويوجد العديد من محلات العطارة في الرياض التي تقدم أفضل هذه المنتجات، لذا سوف نوفر عليكم مشقة البحث عن هذه المحلات ونقدم لكم أفضلها والتي توفر أنواع مميزة من العطارة وبأسعار تناسب الجميع.

محلات العطارة في الرياض

يبحث الكثير من الأشخاص عن أفضل محلات العطارة في الرياض لشراء كل أنواع البهارات والتوابل المختلفة لإضافتها إلى الطعام لإعطاء مذاق مميز، لذلك يكثر البحث عنها، والجدير بالذكر أن مدينة الرياض مليئة بالعديد من محلات العطارة، ولذلك سوف نستعرض سويا أفضل محلات عطارة في الرياض إضافة إلى كل المعلومات المتعلقة بكل محل على حدة.

1- محل قصر التوابل

يعد محل قصر التوابل من أفضل محلات العطارة في الرياض حيث يتوفر لديه جميع البهارات والمكسرات سواء للطبخ أو لإعداد الحلويات، كما تتوفر لديه مجموعة كبيرة من الأعشاب الطبية والبن والقهوة المميزة ذات المذاق العربي الأصيل وذلك لامتلاكه أفضل المحامص، إضافة إلى ذلك الأعشاب العلاجية لكافة الأمراض، وهذا ما أوضحته آراء الأشخاص الذين يترددون على محل قصر التوابل.

معلومات عن محل قصر التوابل

عنوان المحل : شارع عبد الله الهمذاني، الخياله، الرياض.

رقم الهاتف : ‪+966 11 475 0888‬‏

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2- محامص وحلويات ركن الظاهرية

هناك العديد من الأشخاص الذين يفضلون شراء التوابل ويحبون النكهات الغريبة، وقد يختلف البعض على أفضل تلك المحلات، ولكن حرص محل ركن الظاهرية الذي يعد افضل محل عطاره بالرياض على توفير كل مستلزمات الكوفي شوب والعصائر والحلويات وكل أنواع التوابل المخصصة للحوم والدجاج، بالإضافة إلى توفير السيروب وكل أنواع الصوص الحار والعادي، وإذا نظرنا إلى رأي العملاء سوف نجد أنه يشير إلى أن كل فريق العمل يتعامل بشكل راقي مع كل الزبائن وبصورة مهذبة، كما أن أسعار المحل متوسطة ومناسبة لكل الأشخاص.

معلومات عن محل محامص ركن الظاهرية

عنوان المحل : طريق الملك فهد الفرعي، عتيقة، الرياض.

رقم الهاتف : 966507910988+

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3- محل عالم الشطة والفلفل والصلصات

إذا كنت تبحث عن التميز والجودة فلا تجد أفضل من محل عالم الشطة والفلفل والصلصات كأفضل متجر متخصص في كل أنواع الصلصات الحارة وما يتعلق بها، كما يقدم صوصات مستوردة يتم استيرادها من الخارج، ويوفر أيضا الصوص المحلي الذي يعد من قبل فريق عمل سعودي، وهذا من ضمن أساليب التعامل الراقي من فريق العمل، ويدير المحل من قبل فريق سعودي متميز بأسعار خيالية، ويمكننا القول أنه من محلات العطارة في الرياض المميزة فعلا.

معلومات عن محل عالم الشطة والفلفل والصلصات

عنوان المحل : وادي هجر، الملقا، الرياض.

رقم الهاتف: 966554863165+

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4- محل التاج العربي للمكسرات والعطارة

هناك أنواع كثيرة من العطور والأعشاب التي يتم استخدامها في إعداد الطعام لما لها من فوائد عديدة، وحرص محل التاج العربي للمكسرات أن يوفر كل أنواع الهيل والزعفران بكل أنواعه وأسعاره المختلفة، إلى جانب توفير أنواع المكسرات الطازجة والمتعددة، فمساحة المكان الكبيرة تسمح له بتقديم كل هذه الأنواع من العطارة، ولكل عشاق القهوة يوفر المحل أيضا القهوة العربية الأصيلة ذات النكهة الفريدة والرائحة المميزة، مع توفير كل أنواع الزيوت الطبية بأسعار تسمح بشرائها بسهولة.

معلومات عن محل التاج العربي للمكسرات والعطارة

عنوان المحل: السبالة،، الديرة، الرياض.

رقم الهاتف : ‪+966114111300‬‏

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5- محل بيت الأعشاب

في الوقت الحالي يحتاج البعض منَّا إلى تناول أكلات مختلفة مثل المطاعم بخلاف الأكلات المعتادة، لذا تجد الاحتياج إلى محلات العطارة في الرياض كبير، لذا حرص محل بيت الأعشاب رغبة في توفير احتياج العملاء من توفير كل أنواع الأعشاب المختلفة لإعداد ألذ وأسهل الأكلات، مع توفير الزيوت العربية والنادرة التي يتم استخدامها في العلاجات الطبية؛ فمنها ما هو مغلف ومنها ما هو بالوزن، كما تتوافر بعض الأعشاب العضوية بأسعار خيالية.

معلومات عن محل بيت الأعشاب

عنوان المحل : المغيرة ابن شعبة، المروج، الرياض

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6- محل بهار الرحلة

محل بهار الرحلة واحداً من أشهر محلات العطارة بالرياض، وحاز على ثقة وإعجاب الكثير من العملاء، وذلك يرجع إلى مميزاته الرائعة ومنها تصميم المحل من الداخل الذي يتميز بالفخامة والرقي ويظهر المكان بالأصالة، كل ذلك ساعده على بيع كل أنواع الأعشاب والبهارات الموجودة في كل أنحاء الرياض، كما أنه مرتب حيث يتم وضع كل نوع بمفرده مع كتابة الأسعار على المنتج لتسهيل الأمر على المشتري، ويوفر توابل جافة من الخضار توضع على الدجاج والصلصات الحارة.

معلومات عن محل بهار الرحلة

عنوان المحل: ظهرة لبن، الرياض.

رقم الهاتف: ‪+966503316137‬‏

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7- محل الركن اليماني للعطارة

في حالة البحث عن أفضل محل عطارة بالرياض تجد أن كثير من الزبائن ينصحون بتجربة محل الركن اليمني للعطارة؛ فهو يعد واحد من أهم تلك المحلات، وذلك لتوافر جميع أنواع الشاي المعروفة والنادرة أيضا، وكل أنواع المكسرات والبهارات المصنعة على أعلى مستوى من الجودة مع ترتيبها بشكل مميز وجذاب لكل الزبائن.

معلومات عن محل الركن اليماني للعطارة

عنوان المحل: بوابة رقم 20، أسواق التعمير شارع السبالة، الديرة، الرياض.

رقم الهاتف: 966114140283+

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8- محل بن منقاش

يعد محل بن منقاش واحد من أشهر محلات العطارة بالجملة في الرياض؛ وذلك لكبر مساحة هذا المتجر وشهرته من بين الكثير من المحلات، حيث يوفر أعشاب وبهارات طبيعية لا يمكن أن تجدها في مكان آخر، كما أنه نال على استحسان كل الأشخاص الذين يفضلون إعداد الأكلات بأطيب الأعشاب الطبيعية، ويوفر بن منقاش كل الأصناف من المكسرات والبهارات والشاي والقهوة، ويقدم عروض مناسبة بأسعار مثالية للجميع.

معلومات عن محل بن منقاش

عنوان المحل : طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد، الفرعي، الرياض.

رقم الهاتف: ‪+966114275555‬‏

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9- محل معالم الأزهار

أصبح محل معالم الأزهار افضل محل عطارة في الرياض؛ حيث يمتلك مساحة كبيرة داخل المحل لعرض كل أنواع العطارة المختلفة والمقرمشات والزيوت ليسهل على الزبائن شراء احتياجاتهم بكل سهولة، مع تقديم المساعدة من فريق العمل المدرب على التعامل مع الجميع بأسلوب لائق، ولكل عشاق القهوة استطاع المحل أن يوفر كل الأنواع المستوردة والمحلية من القهوة والبهارات بأسعار مخفضة للجميع.

معلومات عن محل معالم الأزهار

عنوان المحل : النسيم الغربي، الرياض.

رقم الهاتف : ‪+966507296140‬‏

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10- محل الحائك للعطارة

الحائك للعطارة من أكبر المحلات التي تضم مجموعة كبيرة من أنواع العطارة والأعشاب التي يستخدمها الأشخاص في علاج بعض الأمراض، كما يوجد لديهم تشكيلة كبيرة من بهارات الطعام التي تعطيه نكهة لذيذة وبأسعار مميزة، ويوفر المحل خدمة شراء العطارة بالجملة لكل الأشخاص والمحلات التجارية، ولهذا يعد أفضل محل جملة في الرياض ، وي حرص الكثير من الأشخاص التعامل مع المحل لتوافر كل متطلباتهم هناك إضافة إلى أسلوبهم الراقي في التعامل.

معلومات عن محل الحائك للعطارة

عنوان المحل: شارع السبالة، حي الديرة، الديرة، الرياض، المملكة العربية السعودية.

رقم الهاتف : 966114112424+

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11- مؤسسة ودا السعيدة للتجارة

مؤسسة ودا السعيدة لكل أنواع العطارة من أفضل الأماكن لبيع المكسرات وأدوات التجميل والنظافة وكل أنواع البهارات، كما يوجد لديهم أفضل أنواع الأعشاب بأسعار معقولة وفي متناول الجميع، ويمتلك المحل إدارة متميزة وعمالة مدربة على كيفية التعامل مع الزبائن، وهذا بالإضافة إلى نظافة المكان التي جعلته من أشهر الأماكن التي يفضلها الكثير من العملاء لشراء كل متطلباتهم.

معلومات عن محل ودا السعيدة للتجارة

عنوان المحل : السبالة، الديرة، الرياض، المملكة العربية السعودية.

رقم الهاتف : 966559683216+

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12- محل المرواني للعطارة

يوجد العديد من محلات العطارة بالرياض لكن إذا بحثنا عن التميز والمنتجات الطبيعية والخدمة المقدمة، ستجد العطارة الغير متوفرة في الأسواق والمحلات في هذا المحل، إضافة إلى رأي الكثير من الأشخاص الذين تعاملوا معه وجدوا أن فريق العمل يتعاملون بكل ذوق وأخلاق طيبة، لذا أصبح أشهر محل عطارة في الرياض.

معلومات عن محل المرواني للعطارة

عنوان المحل: أسواق القرية الشعبية، شارع أسماء بنت أبي بكر، حي العريجاء، طويق، الرياض، المملكة العربية السعودية.

رقم الهاتف: 966114313329+

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لذا إذا كنت بحاجة لأشهى البهارات وكل ما يخص العطارة لن نجد أفضل من محلات العطارة في الرياض، لكونها تشتهر بأقوى النكهات المختلفة والعديدة، هذا بجانب المكسرات اللذيذة والفريدة من نوعها.