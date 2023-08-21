أفضل 10 من محلات بيع البخور بالجملة بالرياض مع العناوين

البخور مادة نباتية المنشأ شجرتها غريبة ولها ثمار مميزة؛ والبخر هي مادة حيوية وعطرية لها العديد من الاستخدامات الجمالية والروحانية والعلاجية الطبية، كما أن لها مكانة كبيرة عند العديد من الشعوب الشرقية وخاصة في السعودية حيث يرغب الناس بشراء البخور بكميات كبيرة لأنه من المستحب إشعال البخور في منازلهم وفي أغلب المناسبات والأعياد، وسوف نتحدث في السطور التالية عن محلات بيع البخور بالجملة بالرياض، كما سنقدم المعلومات اللازمة لكل محل من هذه المحلات لمساعدة الأشخاص الذين يرغبون بشراء البخور بكميات كبيرة لبيعها او لاستخدامها.

أفضل محلات بيع البخور بالجملة بالرياض

يعتبر البخور موروث اجتماعي وديني في المملكة العربية السعودية لأن له مكانة كبيرة في قلوبهم حيث يكاد لا يخلو منزل سعودي من رائحة البخور الجميلة المنتشرة في الغرف والأروقة وصالات الاستقبال، وعادة ما يضعون البخور في مبخرة ويحرق مع الجمر لينتشر عبقه في الأرجاء؛ وفي بعض الأحيان يمررونه بين الضيوف دلالة على حسن استقبالهم وترحيبهم بهم ومن الممكن أن يشعلوه للتخلص من الروائح غير المستحبة أو عند الخروج من المنزل حتى اصبح طقسًا اجتماعيًا واحتفاليًا عندهم، كما تعددت أشكاله وطرق صنعه فمن الممكن أن يباع أيضًا على شكل أعواد رفيعة لها روائح متعددة لسهولة إشعاله واستخدامه في السيارات والمكاتب ولذلك فإن استهلاكه أصبح كبيرًا وصار أغلب الناس يبحثون عن محلات بيع البخور بالجملة بالرياض وإليكم أشهر هذه المحلات:

1- محل جملة عود

إن كل من يسأل عن محلات بيع البخور بالجملة بالرياض سوف يجد محل جملة العود كخيار اول أمامه لا محالة لأنه من أفضل محلات بيع البخور بالجملة بالرياض، فيشتهر بالبخور الأصلي ودهن العود الأصلي أيضًا وكافة أنواع العطور الأخرى وبأسعار منافسة، مع خدمة توصيل مؤمنة وأوقات الازدحام في المحل من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة ظهرًا.

معلومات عن محل جملة العود

العنوان: الديرة 3054، الرياض، ويمكنك تتبع موقع المحل من هنا.

الديرة 3054، الرياض، ويمكنك تتبع موقع المحل من هنا. أوقات العمل: من السبت إلى الخميس من 9ص حتى 11م، ويوم الجمعة من الساعة 4م حتى 11م.

2- محل العود والبخور

محل مرتب جدًا ومشهور بالنسبة إلى محلات بيع البخور بالجملة بالرياض، فيشتهر ببيع أنواع البخور الأصلية والعود والمسك، وخدمة الموظفين ممتازة والمنتجات فاخرة، وينصح بزيارة المحل من قبل الزوار، وبجانب إمكانية التسوق داخل المتجر فيوجد خدمة توصيل.

معلومات عن محل العود والبخور

العنوان: GPH7+M2p, Unnamed Road الديرة، الرياض، ويمكنك تتبع موقع المحل من هنا.

GPH7+M2p, Unnamed Road الديرة، الرياض، ويمكنك تتبع موقع المحل من هنا. أوقات العمل: من السبت إلى الخميس من الساعة 9ص حتى 12:30م، الفترة الثانية من 4م حتى 11م، الجمعة من الساعة 4م حتى 11م.

3- محل بوابة العود

إن متجر بوابة العود متجر محبوب من قبل الزبائن بشكل كبير فهو مرتب ونظيف، هناك متعة في التسوق ضمن هذا المتجر بسبب لطف الموظفين وهدوئهم ولأن منتجاتهم تفي بجميع رغبات الزبائن ومتطلباتهم واحتياجاتهم، وروائح البخور والعطور عندهم رائعة فهي أصلية وممتازة الصنع لذلك فهو من محلات بيع البخور بالجملة بالرياض المتميزة حقًا.

معلومات عن محل بوابة العود

العنوان: شارع الإمام تركي، الديرة، الرياض، ويمكنك تتبع موقع المحل من هنا.

شارع الإمام تركي، الديرة، الرياض، ويمكنك تتبع موقع المحل من هنا. أوقات العمل: من السبت إلى الخميس من الساعة 8ص حتى 12م، الفترة الثانية من 4م حتى 11م، الجمعة من الساعة 4م حتى 11م.

4- محل عود البركة

بإمكانك في هذا المحل أن تجد ما تريده بالضبط من أجود أنواع البخور وبالسعر المنافس والمناسب فمن يبحث عن محلات جملة رخيصة بالرياض تختص في بيع العود والبخور سوف يجد محل عود البركة الذي يقدم البخور والمسك بأنواعه والعود ودهن البراشين، ويمكن للزبون التسوق داخل المتجر وهناك خدمة توصيل وأمانة عالية في التعامل.

معلومات عن محل عود البركة

العنوان: JPH5+2QC، شارع المقيبرة، الديرة، الرياض، ويمكنك تتبع موقع المحل من هنا.

JPH5+2QC، شارع المقيبرة، الديرة، الرياض، ويمكنك تتبع موقع المحل من هنا. أوقات العمل: من الساعة 9ص حتى الساعة 11م طيلة أيام الأسبوع.

من الساعة 9ص حتى الساعة 11م طيلة أيام الأسبوع. الهاتف: 966114141496+

5- بيت العود بيتك

يعتبر هذا المحل من أعرق محلات بيع البخور بالجملة بالرياض فمنتجاته تمتاز بالأصالة والجودة؛ وهو من أفضل المحلات لأن أسلوبهم في المتجر راقٍ جدًا وتعامل الموظفين لبق ورائع، ويتميز ديكور المحل بأنه جميل ومرتب ومريح للتحرك والنظر وترتيب العطور وتنسيق الصناديق والهدايا مذهل، وإدارة المحل تقدم العروض بشكل مستمر، ومن أشهر عطوراته سمارت، روشيل، قريس، عود، مسك المالديف، عطر سون والكثير من العطور الفواحة، ويوجد خدمة توصيل في المحل كما أنه مزود بموقف سيارات وموقف للكراسي المتحركة، وبإمكان الزبون التسوق داخل المتجر.

معلومات عن محل بيت العود بيتك

العنوان: QR48+M4g، النهضة، الرياض، ويمكنك تتبع موقع المحل من هنا.

QR48+M4g، النهضة، الرياض، ويمكنك تتبع موقع المحل من هنا. أوقات العمل: من الساعة 3:30م حتى الساعة 11:30م طيلة أيام الأسبوع.

6- عود المندل

يعد هذا المحل من أفضل محلات بيع بخور بالجملة بالرياض لما فيه من مميزات وخدمات غير موجودة في المحلات الأخرى فالمحل مزود بدورة مياه للجنسين، وهناك إمكانية التسوق داخل المتجر إضافة إلى خدمة التوصيل في نفس اليوم، والمحل مزود بمدخل صالح للكراسي المتحركة وموقف سيارات ناهيك عن ترتيب المكان وتنسيق البضائع الأنيق والنظام والاحترام والأمانة والأخلاق في التعامل ومنتجاته ترضي جميع الأذواق، ولديهم مباخر جميلة وأنيقة كل تلك المزايا جعلته من أجود محلات بيع البخور بالجملة بالرياض بالنسبة للكثير من الزبائن.

معلومات عن محل عود المندل

العنوان: طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبد العزيز الفرعي، الحمراء، الرياض، ويمكنك تتبع موقع المحل من هنا.

طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبد العزيز الفرعي، الحمراء، الرياض، ويمكنك تتبع موقع المحل من هنا. أوقات العمل: من السبت إلى الخميس من الساعة ٩ص حتى 12م والفترة الثانية من الساعة 4م حتى الساعة 11م، أما الجمعة من الساعة 4م حتى 11م.

من السبت إلى الخميس من الساعة ٩ص حتى 12م والفترة الثانية من الساعة 4م حتى الساعة 11م، أما الجمعة من الساعة 4م حتى 11م. الهاتف: 966920010131+

7- سوق الجملة عطور

من غير الممكن أن تقوم بزيارة هذا المحل وألا تعيد التجربة الممتعة فأسلوب الباعة جميل يساعدون الزبون ويقومون بنصحه بكل أمانة ويقدمون الكثير من خبرتهم في العطور والبخور حتى يجد ما يناسبه، أصحاب المحل من التجار الموثوقين في بيع العطور، لديهم خدمة توصيل، وأسعارهم مقبولة كما أن لديهم عطور بديلة ممتازة ومن منتجاتهم بخور العنبر، وبخاخ بهار، والعود بكل اصنافه الأصلي الطبيعي والمحسن؛ والروائح ثابتة وفواحة ولذا فهو يعد من محلات بيع البخور بالجملة بالرياض ذات التصنيف الجيد.

معلومات عن سوق الجملة عطور

العنوان: 4053 ٱل سويلم، الديرة، الرياض، ويمكنك تتبع موقع المحل من هنا.

4053 ٱل سويلم، الديرة، الرياض، ويمكنك تتبع موقع المحل من هنا. أوقات العمل: من السبت إلى الخميس من الساعة ٩ص حتى 12م والفترة الثانية من الساعة 4م حتى الساعة 11م، أما الجمعة من الساعة 4م حتى 11م.

من السبت إلى الخميس من الساعة ٩ص حتى 12م والفترة الثانية من الساعة 4م حتى الساعة 11م، أما الجمعة من الساعة 4م حتى 11م. الهاتف: 966557924568+

8- العربية للعود

يصنف هذا المحل من قبل الكثيرين على أنه أفضل محل بيع البخور بالجملة بالرياض فهو يقدم أرقى المعايير في الجودة والإتقان والمهارة في صنع العطور الشرقية فهم يستخدمون المواد الطبيعية في تصنيع العطور ذات الروائح الفريدة ويضعونها في علب أنيقة وفخمة ومصممة بشكل جميل، إن كل رائحة في هذا المتجر تشكل جزءًا من الموروث لذلك فهو من محلات بيع البخور بالجملة بالرياض الرائدة والمناسبة لتقديم الهدايا، إضافة لذلك كله فإن لديهم خدمة توصيل وبإمكان الزبون الدفع عن طريق بطاقة الائتمان.

معلومات عن محل العربية للعود

العنوان: HJRF+Q3 العريجاء الوسطى، الرياض السعودية، ويمكنك تتبع موقع المحل من هنا.

HJRF+Q3 العريجاء الوسطى، الرياض السعودية، ويمكنك تتبع موقع المحل من هنا. أوقات العمل: من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة 4 فجرًا حتى12 ظهرًا، يوم السبت يعمل على مدار 24 ساعة، ويستمر المحل في العمل من الساعة 12 بعد منتصف الليل إلى الساعة 9 صباحًا من يوم الأحد كفترة أولى، والفترة الثانية تبدأ من الساعة 4م إلى 11:30م.

من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة 4 فجرًا حتى12 ظهرًا، يوم السبت يعمل على مدار 24 ساعة، ويستمر المحل في العمل من الساعة 12 بعد منتصف الليل إلى الساعة 9 صباحًا من يوم الأحد كفترة أولى، والفترة الثانية تبدأ من الساعة 4م إلى 11:30م. الهاتف: 966920009692+

9- محل جمان البخور

إن هذا المحل الرائع من محلات بيع البخور بالجملة بالرياض المميزة جدًا، ويوجد خدمة إيصال للسيارة ويمكن انتقاء المنتج من داخل المتجر، وهناك موقف سيارات وموقف للكراسي المتحركة، ويمتاز العاملون فيه بحسن الاستقبال والتعامل والسرعة في التقديم والتجاوب والأمانة في تقديم النصح، ومن عطوراته المميزة الزعفران، ومسك الورد، وعطر الإكليل، وعطر جمان الأنثوي باللون الزهري، ومن أهم ما يميزهم تقديمهم العروض الدائمة للمساجد وفي الأعياد وإقامة الجوائز والسحوبات.

معلومات عن محل جمان البخور

العنوان: الصليلان، شبرا، الرياض، ويمكنك تتبع موقع المحل من هنا.

الصليلان، شبرا، الرياض، ويمكنك تتبع موقع المحل من هنا. أوقات العمل: من الساعة 4م حتى الساعة 12 بعد منتصف الليل طيلة أيام الأسبوع.

من الساعة 4م حتى الساعة 12 بعد منتصف الليل طيلة أيام الأسبوع. الهاتف: 966544496696+

10- محل دخون

محل دخون محل غني عن التعريف فهو من أرقى محلات بيع البخور بالجملة بالرياض، المعاملة راقية جدًا فعطر دخون اسم لامع ومعروف ومميز؛ ويوجد فيه خدمة توصيل وموقف للسيارات والكراسي المتحركة ويمكن تسديد الفواتير فيه عن طريق بطاقات الائتمان؛ ومن أفضل منتجاته البخور وعطر دخون الملكي وعطر الشاي الأبيض والأحمر النسائي وعطر ذاتي ورتشي.

معلومات عن محل دخون

العنوان: Moon tower طريق الملك فهد الفرعي، الرحمانية، الرياض، وينكنك تتبع موقع المحل من هنا.

Moon tower طريق الملك فهد الفرعي، الرحمانية، الرياض، وينكنك تتبع موقع المحل من هنا. أوقات العمل: من السبت إلى الخميس من الساعة 9:30ص حتى الساعة 11م، الجمعة من الساعة 4م حتى 11م.

من السبت إلى الخميس من الساعة 9:30ص حتى الساعة 11م، الجمعة من الساعة 4م حتى 11م. الهاتف: 966112440224+

في نهاية المقال نتمنى أن نكون قد قدمنا الفائدة لكل شخص يبحث عن محلات بيع البخور بالجملة بالرياض وأن نكون قد استطعنا أن نعطيه المعلومات التي يريدها والتي تساعده ليحصل على ما يريد.