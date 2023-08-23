أفضل 9 من محلات بيع شجر صناعي بالرياض مع العناوين

تُعطي الأشجار الصناعية منظرًا جميلًا سواء تم وضعها في حديقة المنزل، أو تم استخدامها في تجميل الشوارع أو المولات، ولكثرة التساؤلات عن المحلات الخاصة بهذه الأشجار نظرًا لعدم توافرها بكثرة، فسوف نوفر لكم فيما يلي أهم محلات بيع شجر صناعي بالرياض عن كثب، حيث تتنوع الأشجار الاصطناعية من حيث الأشكال والأحجام والألوان، فكل نوع وله طبيعته واستخدامه، وأكثر ما امتازت به العاصمة الرياض أنها تجمع بين مُختلف المحلات التجارية التي يحتاجها الزوَّار؛ ولذلك نوافيكم بأفضل تلك المحلات بتفاصيل كل محل على حدى.

أفضل محلات بيع شجر صناعي بالرياض

نظرًا لتعدد استخدامات الشجر الصناعي تعددت محلات بيع شجر صناعي بالرياض، فهناك محلات خاصة بأنواع معينة من النباتات وأخرى توفر أشجار وزهور معينة، وغيرها محلات مخصصة لبيع مستلزمات وأدوات الحدائق والأشجار والزهور الصناعية لتزيين المنزل من الداخل أو الخارج، فقد اختلفت تلك المحلات فيما توفره للزبائن من تنوع ملحوظ ومُرضي، وفيما يلي وفرنا بعض المعلومات عن المحلات المخصصة في بيع شجر صناعي بالرياض مع العناوين وكيفية التواصل.

1- روز لاند للزهور الطبيعية والأشجار الصناعية

يُعتبر من أفضل محلات بيع الشجر الصناعي بالرياض يتخصص في بيع الشجر الصناعي، وبداخل المتجر سوف تجد مختلف الأشجار الصناعية مثل شجرة الجهنمية بألوانها الكثيرة وشجرة الصنوبر، كما يوفر المتجر أيضًا أشكال كثيرة للزهور الطبيعية، وبإمكانك طلب تنفيذ أشجار صناعية للمقاهي أو لأي مكان آخر، وقد حصل بدوره على تفضيل الزوَّار والعملاء.

معلومات محل روز لاند

العنوان : شارع التخصصي، حي الرحمانية، الرياض، المملكة العربية السعودية، وللوصول إلى عنوان المتجر عبر خرائط جوجل من هنا.

: شارع التخصصي، حي الرحمانية، الرياض، المملكة العربية السعودية، وللوصول إلى عنوان المتجر عبر خرائط جوجل من هنا. رقم الهاتف : 966593489377+

: 966593489377+ مواعيد العمل : طوال أيام الأسبوع من الساعة 9:00 صباحًا حتى 12:00 مساءً، ومن الساعة 4:00 مساءً حتى 11:00 مساءً، ما عدا يوم السبت المتجر مفتوح من الساعة 12:00 صباحًا حتى 12:00 مساءً، ومن الساعة 4:00 مساءً حتى 11:00 مساءً.

: طوال أيام الأسبوع من الساعة 9:00 صباحًا حتى 12:00 مساءً، ومن الساعة 4:00 مساءً حتى 11:00 مساءً، ما عدا يوم السبت المتجر مفتوح من الساعة 12:00 صباحًا حتى 12:00 مساءً، ومن الساعة 4:00 مساءً حتى 11:00 مساءً. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

2- زهرة الريان

يُمكن عدّ هذا المتجر من أفضل محلات شجر صناعي بالرياض بأشكال مختلفة، بالإضافة إلى توفيره العديد من النباتات والنوافير، وداخل متجر زهرة الريان بإمكانك طلب تجهيز أشجار صناعية وشجيرات طبيعية وورود لتزين الحدائق، ناهيك عن الشلالات والمظلات التي قد تحتاج إليها، إلى جانب ذلك يوجد جلسات الحدائق الخارجية، وألعاب الحدائق ومختلف المنتجات بأسعار تناسب الجميع، وهو ما يجعله من أفضل المحال التي تحظى برضا العملاء.

معلومات محل زهرة الريان

العنوان : شارع الإمام أحمد بن حنبل، الريان، الرياض 14212، المملكة العربية السعودية، وبإمكانك الوصول إلى عنوان المتجر عبر خرائط جوجل بالضغط هنا.

: شارع الإمام أحمد بن حنبل، الريان، الرياض 14212، المملكة العربية السعودية، وبإمكانك الوصول إلى عنوان المتجر عبر خرائط جوجل بالضغط هنا. رقم الهاتف : 966537198740+

: 966537198740+ مواعيد العمل : يستقبل الزوار طوال أيام الأسبوع من 9:30 صباحًا حتى 11:00 مساءً.

: يستقبل الزوار طوال أيام الأسبوع من 9:30 صباحًا حتى 11:00 مساءً. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

3- حدائق السلطان

يُصنف من ضمن محلات بيع شجر صناعي بالرياض الأكثر زيارة، فقد استطاع أن يوفر جميع المستلزمات الخاصة بالحدائق في مكان واحد، وأدوات الحدائق وبيع الحصى والزهور الصناعية، ويعد متجر حدائق السلطان من أكثر مناطق الرياض تخصصًا في بيع مستلزمات النباتات والحدائق بأسعار معقولة تتناسب مع الكثيرين، كما يقدم هذا المتجر لعملائه فترة خصومات قد تصل إلى خمسين في المئة، وهي فرصة قلّما يجدها في أي من محلات بيع الشجر الصناعي بالرياض.

معلومات محل حدائق السلطان

العنوان : شارع المطار حي الفلاح الرياض، وللوصول إلى عنوان المتجر عبر خرائط جوجل من هنـا.

: شارع المطار حي الفلاح الرياض، وللوصول إلى عنوان المتجر عبر خرائط جوجل من هنـا. رقم الهاتف : 966920026026+

: 966920026026+ مواعيد العمل : يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا إلى الحادية عشر مساءً عدا الجمعة يفتح أبوابه الساعة الرابعة عصرًا إلى منتصف الليل.

: يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا إلى الحادية عشر مساءً عدا الجمعة يفتح أبوابه الساعة الرابعة عصرًا إلى منتصف الليل. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

4- زهور المجموعة (بن شيهون)

جاءت أكثر التقييمات بشأنه إيجابية؛ لذا يعد هذا المحل أفضل محل بيع شجر صناعي بالرياض عند بعض الزوَّار، فالمحل كبير جدًا ويضم كافة أنواع الزهور والأشجار والأوراق الملونة والأوراق الخضراء والريش الملون، فضلًا عن وجود تحف صغيرة ومزهريات ورد جاهزة وشجر زينة خاصةً بالحدائق وأحواض النباتات بمختلف الألوان والأحجام، كما ينقسم هذا المحل إلى قسمين أحدهما خاص بالأشجار وآخر خاص بالأواني المنزلية، وكل ما يوجد داخل المحل يأتي بأسعار متوسطة إلى مرتفعة.

معلومات محل بن شيهون

العنوان : طريق الملك فهد الفرعي، عتيقة، الرياض، وللوصول إلى عنوان المحل على خرائط جوجل من هنا.

: طريق الملك فهد الفرعي، عتيقة، الرياض، وللوصول إلى عنوان المحل على خرائط جوجل من هنا. رقم الهاتف : 966533473331+

: 966533473331+ مواعيد العمل : يوميًا من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى الثانية عشر ظهرًا، ثم يُعيد العمل من الساعة الرابعة عصرًا إلى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، عدا يوم الجمعة مغلق.

: يوميًا من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى الثانية عشر ظهرًا، ثم يُعيد العمل من الساعة الرابعة عصرًا إلى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، عدا يوم الجمعة مغلق. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

5- معرض السعيد للزهور

من يبحث عن واحد من المحلات المختصة ببيع الشجر الصناعي في الرياض يُمكنه الذهاب إلى معرض السعيد للزهور، إذ يضم هذا المعرض مجموعة متنوعة ومختلفة من الأشجار الصناعية في الأحجام والألوان والأشكال، والأسعار في نظر البعض من العملاء مرتفعة إلى حدٍ ما، والمحل نظيف ومرتب بشكل جميل والخامات المرفقة به ذات جودة عالية، كما يضم المحل العديد من الأنواع المختلفة من الشجر والنخل الصناعي.

معلومات معرض السعيد للزهور

العنوان : طريق الملك فهد الفرعي، الملك فهد، الرياض، وللوصول إلى عنوان المحل على خرائط جوجل من هنا.

: طريق الملك فهد الفرعي، الملك فهد، الرياض، وللوصول إلى عنوان المحل على خرائط جوجل من هنا. رقم الهاتف : 966550874087+ ‏‪

: 966550874087+ ‏‪ مواعيد العمل : يستقبل المحل الزبائن طوال أيام الأسبوع من الساعة 9:00 صباحًا حتى 11:45 ظهرًا، ومن 3:30 مساءً حتى 11:00 مساءً، عدا يوم الجمعة من الساعة 3:30 مساءً حتى 11:00 مساءً.

: يستقبل المحل الزبائن طوال أيام الأسبوع من الساعة 9:00 صباحًا حتى 11:45 ظهرًا، ومن 3:30 مساءً حتى 11:00 مساءً، عدا يوم الجمعة من الساعة 3:30 مساءً حتى 11:00 مساءً. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

6- مؤسسة أجمل التحف للزهور والأشجار الصناعية

هي واحدة من الأماكن الرائعة التي نرشحها لك لشراء الأشجار الصناعية، إذ أنه مكان جميل وأسعاره رخيصة، ومناسب جميع الأذواق ومرتب، وبه مختلف أنواع الشجر الصناعي بكل المقاسات، وأعرب العديد من الزبائن عن أن الأسعار بتلك المؤسسة تختلف كثيرًا عن المحلات الكبيرة، فهو تقريبًا يبيع بسعر الجملة، وهو ما جعله من أبرز محلات بيع شجر صناعي بالرياض.

معلومات مؤسسة أجمل التحف

عنوان المحل : العميد، الفيصلية، الرياض، وللوصول إلى عنوان المحل على خرائط جوجل من هنا.

: العميد، الفيصلية، الرياض، وللوصول إلى عنوان المحل على خرائط جوجل من هنا. رقم الهاتف : 966535794379+ ‏‪

: 966535794379+ ‏‪ مواعيد العمل : تستقبل المؤسسة الزبائن من السبت إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحًا حتى 1:00 مساءً، ومن الساعة 4:00 مساءً حتى 10:00 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 4:00 مساءً حتى 10:00 مساءً.

: تستقبل المؤسسة الزبائن من السبت إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحًا حتى 1:00 مساءً، ومن الساعة 4:00 مساءً حتى 10:00 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 4:00 مساءً حتى 10:00 مساءً. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

7- شركة سليمان الرسي للأشجار الصناعية

من بين محلات بيع شجر صناعي بالرياض التي نرشحها لك هي مؤسسة سليمان الرسي، إذ تتميز تلك الشركة بحسن استقبال الزوار و الخدمة المتميزة، بالإضافة إلى الضيافة الرائعة و الأسعار المميزة، فهو من المحلات الجميلة الراقية، وتوفر الشركة الأشجار الصناعية بمختلف أنواعها، ويوجد بها أيضًا مراكن جميلة رخام وخوص وفايبر وستيل، ولديهم أيضًا حصى الزينة ونوافير وشلالات، فهو مُتنوع إلى قدر كبير لينال استحسان الكثير من الزوَّار.

معلومات شركة سليمان الرسي

عنوان المحل : شارع أسد السنه، الفيصلية، الرياض، وللوصول إلى عنوان المحل على خرائط جوجل بالضغط هنا.

: شارع أسد السنه، الفيصلية، الرياض، وللوصول إلى عنوان المحل على خرائط جوجل بالضغط هنا. رقم الهاتف : 966509516655+ ‏‪‬‏

: 966509516655+ ‏‪‬‏ مواعيد العمل : تستقبل الشركة الزبائن طوال أيام الأسبوع من 8 صباحًا حتى 12:00 مساءً، ومن الساعة 4:00 عصرًا حتى 10:00 مساءً، ما عدا الجمعة مغلق.

: تستقبل الشركة الزبائن طوال أيام الأسبوع من 8 صباحًا حتى 12:00 مساءً، ومن الساعة 4:00 عصرًا حتى 10:00 مساءً، ما عدا الجمعة مغلق. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

8- مؤسسة اترج لتجارة الورود

يمكننا القول إنَّ هذه المؤسسة يفضلها العديد من التجار والأفراد على حد سواء، وذلك لأنها توفر مجموعة كبيرة ومختلفة من النباتات والزهور والأشجار الصناعية بأسعار منافسة، بالإضافة إلى توافر ورود مجففة وتحف وهدايا رائعة، فتلك المؤسسة تعد من محلات بيع شجر صناعي بالرياض المشهورة والمعروفة عند الكثيرين؛ لذا ننصحك بزيارتها بالتأكيد.

معلومات مؤسسة اترج

عنوان المحل : علي بن محمد بن عبدالوهاب، الملز، الرياض، وللوصول إلى عنوان المحل على خرائط جوجل من هنا.

: علي بن محمد بن عبدالوهاب، الملز، الرياض، وللوصول إلى عنوان المحل على خرائط جوجل من هنا. رقم الهاتف : 966536246555+ ‏‪

: 966536246555+ ‏‪ مواعيد العمل: تفتح المؤسسة أبوابها للعملاء طوال أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحًا حتى 12:00 مساءً، ومن الساعة 4:00 مساءً حتى 9:00 مساءً، ما عدا يوم الجمعة من الساعة 4:00 مساءً حتى 9:00 مساءً.

9- الرسي للأشجار الصناعية

عبارة عن متجر للأشجار الصناعية المختلفة وقليل من الورد الصناعي، فهو بناءً عن آراء الزبائن محل منظم ومتنوع ومرتب وبه مكتب متكامل للمحاسبة، إلى جانب طاقم العمل به محترم ويخدم العميل بشكل ممتاز، يوفر المحل نباتات داخلية صناعية بأحواض صغيرة، ونباتات داخلية صناعية بأحواض كبيرة، أشجار نخيل صناعية ونخيل زينة وشجيرات بأحجام مناسبة بأسعار مناسبة للبعض ويراها البعض غالية بشكل مبالغ فيه، كما يوجد به أيضاً أشجار زينة مختلفة الأحجام و الأسعار و شلالات بجودة عالية وأشكال متنوعة، وإذا أردت تناول مشروب به فسوف تجد قهوة و ماء و تمر ومعمول مجاني.

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معلومات المحل الرسي للأشجار الصناعية

عنوان المحل : 8383، 3279 شارع اسد السنه، الفيصلية، الرياض 12882 8383، المملكة العربية السعودية، وللوصول إلى عنوان المحل على خرائط جوجل بالضغط هنا.

: 8383، 3279 شارع اسد السنه، الفيصلية، الرياض 12882 8383، المملكة العربية السعودية، وللوصول إلى عنوان المحل على خرائط جوجل بالضغط هنا. رقم الهاتف : ‏‪+966 9200 11084‬‏

: ‏‪+966 9200 11084‬‏ مواعيد العمل: يفتح المتجر طوال أيام الأسبوع من 8 صباحاً حتى 12:00 مساءً، ومن الساعة 4:00 مساءً حتى 12:00 صباحاً، ويوم الخميس من الساعة 12:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً، ويوم الجمعة مغلق.

هكذا نكون قد قدمنا لكم بعض من أشهر محلات بيع شجر صناعي بالرياض، والتي تتميز بتنوع ما توفره من معروضات سواء نباتات أو أشجار صناعية وزهور وشلالات ونوافير، بالإضافة إلى مختلف النباتات الداخلية الصناعية بأحواض كبيرة، وأشجار نخيل صناعية ونخيل زينة وشجيرات، وذلك كله بأسعار مناسبة للجميع.