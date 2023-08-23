أفضل 9 محلات بيع ورق عنب بالرياض ننصح بها مع العناوين

يعتبر ورق العنب من ألذ المقبلات التي يتفق عليها الكثير من الأشخاص، حيث يتمتع بمذاقه اللاذع والمميز الذي يمنحه طعمًا مميزًا وفريدًا من نوعه، وقد تختلف طرق تحضير ورق العنب من دولة لأخرى، فكل دولة تحرص على تحضيره بالطريقة الخاصة بها مع إضافة لمستها الخاصة من البهارات والمكونات السرية التي يتم إضافتها للحشوة لتعزيز مذاقها، وإذا كنت من عشاق ورق العنب وتبحث عن أماكن بيع ورق العنب في الرياض سهلنا عليك البحث، وسوف نستعرض معك أفضل محلات بيع ورق عنب بالرياض.

أفضل محلات بيع ورق عنب بالرياض

إذا كنت ترغب في تناول ورق عنب لذيذ ومميز وتبحث عن أماكن بيع ورق العنب بالرياض فقد حرصنا على أن نقدم لكم قائمة تضم أفضل 9 محلات بيع ورق عنب بالرياض، كما أنها متخصصة في تحضيره بالطريقة الأصلية لضمان الحصول على المذاق الأصلي له:

1- مذاق ورق عنب Mzaq Warg Enab

يعد محل مذاق ورق عنب من أفضل محلات بيع ورق عنب بالرياض، فالمحل متخصص في تقديم الوجبات السريعة وورق العنب والمحاشي. فيقدم ورق عنب سبايسي ودبس رمان وكبه دجاج، بالإضافة إلى مسخن كركيز بطاطس كبة، فضلًا عن أنواع المحشي المختلفة ذات المذاق المميز.

يحرص مذاق ورق عنب على تقديم ورق العنب حار مما يجعله شهي ولذيذ للغاية، ومن أهم ما يميز المكان هو نظافته وترتيبه، فضلًا عن حسن استقبال العملاء وحرص فريق العمل على تلبية متطلبات العملاء بدقة عالية.

أهم المعلومات عن المحل

العنوان: شارع أبي موسى الأشعري، حي الاندلس، الرياض.

شارع أبي موسى الأشعري، حي الاندلس، الرياض. رقم الهاتف: ‎+966 58 340 7485

‎+966 58 340 7485 مواعيد العمل: من الساعة 10:00 صباحًا وحتى الساعة 3:00 صباحًا طوال أيام الأسبوع.

2- محاشي ورق عنب وملفوف وخضار

يعتبر محل محاشي ورق عنب وملفوف وخضار من أشهر محلات بيع ورق عنب في الرياض، فمنذ 2010 والمحل يقدم ألذ ورق عنب ومحاشي بنكهات مميزة وجودة عالية مما مكنه من أن يصبح له مكانة بارزة بين محلات بيع ورق عنب بالرياض؛ لذا إذا كنت ترغب في تجربة الأطعمة التي نقدمها لعملائنا يمكنك زيارة المحل والاستمتاع بمشكل محاشي وورق عنب وملفوف، وإذا كنت ترغب في تناول الطعام في أي مكان آخر فيمكنك طلب ذلك وسوف يقوم فريق العمل بتغليف طلبك بعناية لتتمكن من آخذه أينما شئت.

أهم المعلومات عن المحل

العنوان: شارع حفصة بنت عمر، حي الروضة، الرياض.

شارع حفصة بنت عمر، حي الروضة، الرياض. رقم الهاتف: ‎+966 55 408 0702

‎+966 55 408 0702 مواعيد العمل: من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 12:30 صباحًا طوال أيام الأسبوع.

3- نكهات ورق عنب

إذا كنت من عشاق المحاشي وورق العنب والوجبات السريعة فهذا يعني أن محل نكهات ورق عنب هو الملاذ لك، حيث يقدم لعملائه ألذ محشي عنب، فيقوم بتحضيره وفقًا للطريقة التقليدية مع إضافة بعض النكهات المتميزة التي تعزز من مذاق ورق العنب، كما يقوم أيضًا بتقديم مشكل محاشي وفتة والعديد من الوجبات المميزة؛ لذا لا تتردد في زيارة افضل محل يبيع ورق عنب بالرياض والاستمتاع بتجربة فريدة ومثالية، فضلًا عن الخدمات المتميزة التي نقدمها لعملائنا حرصًا منا على إرضاء العملاء كافة وتلبية متطلباتهم.

أهم المعلومات عن المحل

العنوان: الخليج، الرياض.

الخليج، الرياض. رقم الهاتف: ‎ +966 55 223 0633

+966 55 223 0633 مواعيد العمل: من الساعة 1:00 مساء وحتى الساعة 1:00 صباحًا طوال أيام الأسبوع.

4- مسخن ورق عنب

يعتبر محل مسخن ورق عنب من أفضل محلات بيع ورق عنب بالرياض حيث يقدم أصنافًا متميزة من الطعام مثل ورق العنب، مسخن لذيذ، وثوم وصوص مسخن والعديد من الأصناف الأخرى التي يمكنك الاختيار منها.

والجدير بالذكر أن مذاق الطعام لديه أكثر من رائع والخدمة ممتازة بشهادة جميع العملاء، أما عن الأسعار فهي مناسبة للغاية مقارنة بالجودة والخدمة الممتازة التي يحظى بها العملاء؛ لذا إذا كنت ترغب في تذوق ورق عنب بمذاق مميز وفريد فما عليك سوى زيارة محل مسخن ورق عنب لكونه من أفضل محلات بيع ورق عنب بالرياض.

أهم المعلومات عن المحل

العنوان: شارع الإمام أحمد بن حنبل، حي الريان، الرياض.

شارع الإمام أحمد بن حنبل، حي الريان، الرياض. رقم الهاتف: ‎+966 54 975 3555

‎+966 54 975 3555 مواعيد العمل: من الساعة 12:00 مساء وحتى الساعة 2:00 صباحًا طوال أيام الأسبوع.

5- أجمل ورق عنب

تمكن محل أجمل ورق عنب من أن يحظى بمكانة بارزة لدى العملاء، وذلك بفضل ما يقدمه من ورق عنب وكرنب مميز للغاية بنكهات خاصة ومثالية، لذا إذا كنت ترغب في تذوق ورق عنب بمذاق مثالي ومميز فيجب عليك زيارة افضل محل لبيع ورق عنب بالرياض.

ويحرص المحل على تقديم أفضل خدمة ممكنة للعملاء، كما يقدم أيضًا خدمة توصيل الطلبات، فضلًا عن نظافة المكان وترتبيه وحرص فريق العمل على تعقيم الطاولات والأدوات المستخدمة في تحضير الوجبات، وذلك حرصًا منا على صحة وسلامة العملاء.

أهم المعلومات عن المحل

العنوان: شارع الزبير بن العوام، حي الروابي ، الرياض.

شارع الزبير بن العوام، حي الروابي ، الرياض. رقم الهاتف: ‎+966 53 333 2171

‎+966 53 333 2171 مواعيد العمل: من الساعة 4:00 مساء وحتى 12:00 صباحًا طوال أيام الأسبوع.

6- ورق عنب ناطع

يتميز محل ورق عنب ناطع بامتلاكه لفريق عمل متميز ومحترف ومتمكن من تحضير ورق العنب والملفوف بعناية فائقة ومهارة عالية؛ مما يضمن لك الحصول على ملفوف مضبوط وبمذاق مميز، لذلك أصبح من أفضل محلات بيع ورق عنب بالرياض.

يتميز المكان بمساحته الواسعة والديكورات البسيطة التي تساعدك على الاستمتاع بالوجبات، بالإضافة إلى الجلسات المريحة والأجواء الرائعة التي تشعرك بالراحة، كما نقدم أيضًا خدمة الطعام السفري.

أهم المعلومات عن المحل

العنوان: طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي، حي قرطبة، الرياض .

طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي، حي قرطبة، الرياض رقم الهاتف: ‎ +966 50 442 9903

+966 50 442 9903 مواعيد العمل: من الساعة 1:00 مساء وحتى الساعة 1:00 صباحًا طوال أيام الأسبوع

7- لفائف ورق عنب

يبدع محل لفائف ورق عنب في تحضير ألذ ورق عنب بالرياض فضلًا عن الكبة والمحاشي اللذيذة، كما يحرص أيضًا على توفير اختيارات متعددة من ورق العنب مثل ورق العنب الكلاسيكي والسبايسي وورق عنب بدبس الرمان وغيرهم.

لذا إذا كنت ترغب في تذوق محاشي فاخرة ومثالية فيمكنك زيارة لفائف ورق عنب ذلك المطعم البسيط الذي تمكن من تحقيق شهرة واسعة وانتشار ملحوظ في فترة قصيرة ليصبح أفضل محل بيع ورق عنب بالرياض بشهادة عدد كبير من العملاء.

أهم المعلومات عن المحل

العنوان: شارع خالد بن الوليد، حي غرناطة، الرياض.

شارع خالد بن الوليد، حي غرناطة، الرياض. رقم الهاتف: ‎+966 55 349 8961

‎+966 55 349 8961 مواعيد العمل: من الساعة 1:00 مساء وحتى الساعة 11:00 مساء طوال أيام الأسبوع.

8- مذاق ورق عنب السليمانية

يدعوك محل مذاق ورق عنب السليمانية لتذوق طبق من ورق العنب المميز والاستمتاع بالأجواء الفريدة والمثالية التي يوفرها لزبائنه، فيعتبر مذاق ورق عنب ليس فقط مطعم متخصص في ورق العنب والوجبات السريعة، بل هو من أفخم المطاعم في الرياض ويظهر ذلك في جلساته المريحة والأنيقة فضلًا عن الديكورات الراقية.

يقدم المحل ورق عنب بالعديد من النكهات مثل دبس الرمان والكلاسيكي والسبايسي، فضلًا عن أحجامه المختلفة، كما يقدم أيضًا العديد من أنواع المحاشي الأخرى، فيمكنك طلب بوكس مشكل لتتمكن من تذوق جميع النكهات المتوفرة لدينا.

أهم المعلومات عن المحل

العنوان: شارع الامير ممدوح بن عبدالعزيز, حي السليمانية، الرياض.

شارع الامير ممدوح بن عبدالعزيز, حي السليمانية، الرياض. رقم الهاتف: ‎+966 58 368 9395

‎+966 58 368 9395 مواعيد العمل: من الساعة 11:00 صباحًا وحتى الساعة 1:00 صباحًا طوال أيام الأسبوع.

9- يافا ورق عنب

يعتبر محل يافا ورق عنب من أفضل محلات بيع ورق عنب بالرياض، فالمحل متخصص في تحضير ورق العنب والمحاشي المشكلة، ويحرص على تحضيرها بعناية فائقة وباستخدام أفضل المكونات والبهارات الذي تعزز مذاقه، كما يوفره أيضًا بالعديد من النكهات المتميزة التي تناسب جميع الأذواق.

يتميز المحل بجمال ديكوراته وفخامتها، فضلًا عن الخدمة المتميزة التي يحظى بها العملاء، ومن أهم ما يميز المحل هو الجلسات المريحة مع إمكانية تقديم الطعام السفري أيضًا، وبشهادة جميع العملاء الذي سبق لهم زيارته فالمكان أكثر من رائع والخدمة ممتازة والأسعار مقبولة مقارنة بالجودة والخدمة السريعة التي يحظى بها العملاء.

أهم المعلومات عن المحل

العنوان: شارع عائشة بنت أبي بكر، حي السويدي، الرياض .

شارع عائشة بنت أبي بكر، حي السويدي، الرياض رقم الهاتف: ‎+966 50 823 0484

‎+966 50 823 0484 مواعيد العمل: من الساعة 12:00 مساء وحتى الساعة 3:00 صباحًا طوال أيام الأسبوع.

من منا لا يحب ورق العنب بمذاقه اللذيذ وطعمه المميز فيعد من أهم المقبلات على السفرة العربية؛ لذا حرصنا على أن نقدم لكم خلال المقال محلات بيع ورق عنب بالرياض، حيث يحرصون على تحضيره بعناية فائقة وبالعديد من الطرق المختلفة لتتناسب مع الأذواق كافة.