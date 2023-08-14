أفضل 8 محلات شوكولاتة بالرياض ننصحك بها مع العناوين

يهتم الكثير من الأشخاص بالبحث عن محلات شوكولاتة بالرياض، فهي من أكثر الأشياء المحبوبة للصغار والكبار، وتستخدم في كثير من المناسبات كهدايا لطيفة ورقيقة، كما أن لها تأثير خاص على النفسية فهي تحسن الشعور العام بالسعادة عند الإنسان، لذا فهي توصف في كثير من حالات الاكتئاب، الخلاصة أن الشوكولاتة من المأكولات الأكثر شهرة وشعبية حول العالم كله، لذلك خصصنا هذا المقال لنتعرف على أفضل محلات شوكولاتة في الرياض يمكنك الذهاب إليها، كما سنتعرف على مواعيد العمل الخاصة بهم وأيضًا أرقام الهواتف، تابعنا لتتعرف على التفاصيل.

افضل محلات شوكولاتة بالرياض

إذا كنت من ضمن الأشخاص الذين يعشقون تناول الشوكولاتة فهذا المقال لك خصيصًا، وإذا كنت تبحث عن افضل محلات الشوكولاتة في الرياض، فهذا المقال سيكون بمثابة خريطة تسير عليها، حتى تصل للمحل الذي تريد بالمواصفات التي تتمناها، فهيا بنا نبدأ بأول محل في خريطتنا اليوم.

1- محل مونور

إذا كنت تريد الذهاب إلى محلات شوكولاتة فخمة بالرياض، فما عليك سوى زيارة محل مونور، هذا المحل الأفخم والأشهر في الرياض والذي يتخصص في عرض وبيع جميع أنواع الشوكولاتة العالمية خاصة الشوكولاتة السويسرية، كما أن أسعاره تلقى استحسانًا لدى طائفة كبيرة من الأشخاص، فإنه مقارنة بجودة أنواع الشوكولاتة التي يقدمونها تعتبر وهمية وممتازة، كما يتميزون بحسن المعاملة والحصول على رضاء العميل، لهذا استطاع أن يكون واحد من ضمن افضل محلات شوكولاتة بالرياض خلال وقت قصير.

معلومات عن محل مونور

عنوان المحل: طريق أنس ابن مالك، الملقا، الرياض، كما يمكنك الوصول إلى المحل على الخريطة من هنا.

طريق أنس ابن مالك، الملقا، الرياض، كما يمكنك الوصول إلى المحل على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966555103982+

966555103982+ ساعات العمل: يعمل المحل يوميًا من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الحادية عشر مساءً، ما عدا يوم الجمعة فإنه يعمل من الساعة الرابعة مساءً حتى الحادية عشر مساءً.

2- محل حلويات ليفو

لكل الباحثين عن محلات شوكولاتة في الرياض، إليكم واحد من أفضلها على الإطلاق وهو محل ليفو، هذا المحل الذي نال شهرة واسعة خلال مدة قصيرة، فهو يتخصص في بيع جميع أنواع الشوكولاتة المحلية والعالمية، منها ما هو سادة ومنها ما شوكولاتة محشية، كما تتميز أسعاره بأنها دائمًا في حدود المعقول، ويتميز طاقم العمل الخاص به بحسن التعامل مع العملاء، فإذا كنت تبحث عن محل شوكولاتة بالرياض رخيص وذات جودة عالية، فسيكون هذا المحل خيار مناسب، فهو يدخل ضمن قائمة أفضل محلات شوكولاتة بالرياض.

معلومات عن محل حلويات ليفو

عنوان المحل: شارع التخصصي، المحمدية، الرياض، ويمكنك الوصول إلى المحل على الخريطة من هنا.

شارع التخصصي، المحمدية، الرياض، ويمكنك الوصول إلى المحل على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966554800696+

966554800696+ ساعات العمل: يعمل المحل يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر مساءً، ما عدا يوم الجمعة فإنه يعمل من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة العاشرة مساءً.

3- محل جوديفا

يتصدر محل جوديفا قائمة أفضل محلات شوكولاتة في الرياض، حيث يتميز ببيع الشوكولاتة ذات الأصل البلجيكي، ومن المعروف عنها أنها من أفخم وأفخر الأنواع الموجودة في العالم، كما يقدم المحل أكثر من أربعون منتج آخر بجانب الشوكولاتة الخام مثل مشروب الشوكولاتة المميز وبعض من الحلويات الأخرى، هذا المحل هو واحد من أصل 450 فرع حول العالم يحملون نفس اسم الماركة.

معلومات عن محل جوديفا

عنوان المحل: شارع التخصصي، الرحمانية، جانب مشفى الدكتور سليمان الحبيب الرياض، ويمكنك الوصول إلى موقع المحل على الخريطة من هنا.

شارع التخصصي، الرحمانية، جانب مشفى الدكتور سليمان الحبيب الرياض، ويمكنك الوصول إلى موقع المحل على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966503590090+

966503590090+ ساعات العمل: يعمل المحل يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر مساء، ما عدا يوم الجمعة فإنه يعمل من الساعة الثانية عصرًا حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

4- شوكولاتة باتشي

محل شوكولاتة باتشي هو وبلا مبالغة افضل محل شوكولاتة بالرياض، حيث تتميز محلات باتشي منذ بدايتها بالديكورات الكلاسيكية التي تعكس عراقة تاريخ المكان، ويقدم المحل أكثر من خمسة وأربعين نوعًا من الشوكولاتة العالمية، مثل شوكولاتة الفستق والبندق، والحليب، والداكنة، ولهذا السبب أصبح محل باتشي واحد من أفضل محلات شوكولاتة بالرياض، تجربة لذيذة عليك القيام بها.

معلومات عن محل باتشي

عنوان المحل: طريق الملك عبد الله بن عبد العزيز، الرياض، ويمكنك الوصول إلى موقع المحل على الخريطة من هنا.

طريق الملك عبد الله بن عبد العزيز، الرياض، ويمكنك الوصول إلى موقع المحل على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966112770704+

966112770704+ ساعات العمل: يعمل المحل يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر مساءً، ما عدا يوم الجمعة فإنه يعمل من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

5- محل بستاني

من أحسن محلات الشوكولاتة بالرياض محل بستاني، واحد من المحلات التي تهتم بجودة الخامات المستخدمة والمعدات التي تحافظ على جودة ومذاق الشوكولاتة الغني، كما يمتلك المحل 27 فرعًا في السعودية، وجميع الفروع تقدم أنواع كثيرة ومتنوعة من الشوكولاتة السادة أو المحشوة، واستطاع أن يحافظ على اسمه وسمعته وجودة منتجاته المقدمة طيلة هذه السنوات.

معلومات عن محل بستاني

عنوان المحل: طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز، السليمانية، الرياض، ويمكنك الوصول إلى المحل على الخريطة من هنا.

طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز، السليمانية، الرياض، ويمكنك الوصول إلى المحل على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966500076785+

966500076785+ ساعات العمل: يعمل المحل يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر مساءً، ما عدا يوم الجمعة يعمل من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

6- أنوش Anoosh

إذا كنت ممن يودون معرفة ارخص محلات شوكولاتة بالرياض، ففي هذا المقال سنتعرف على هذه المحلات، فإليك على سبيل المثال محل انوش، واحد من افضل محلات شوكولاتة بالرياض، ويتميز بجودة منتجاته والخامات المستخدمة والتي يحرص على أن تكون الشوكولاتة أحدها دائمًا في جميع المنتجات التي يقدمها سواء كانت الحلويات أو الكيكات أو غيرها، ولكنه على الرغم من ذلك يتميز بأسعار المعقولة مقارنة لمن حوله من المحلات، لذلك فهو خيار ممتاز لمن يهتمون بالسعر مع الجودة.

معلومات عن محل أنوش

عنوان المحل: الطريق الدائري الغربي، ظهرة لبن، حي، الرياض، ويمكنك الوصول الي المحل على الخريطة من هنا.

الطريق الدائري الغربي، ظهرة لبن، حي، الرياض، ويمكنك الوصول الي المحل على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966594017358+

966594017358+ ساعات العمل: يعمل المحل من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

7- شوكولاته بوبلارس

يدخل محل شوكولاتة بوبلارس ضمن قائمة أفضل محلات شوكولاتة بالرياض، حيث يهتم بالجودة إلى أعلى مستوى، كما يهتم بالشكل العام للمنتج في النهاية، يعتبر هذا المحل بأنه واحد من أحسن محلات الجملة في الرياض ، حيث يمكنك قصده في حالة كنت تريد الاحتفال بمناسبة مثل الزفاف أو أعياد الميلاد أو التخرج أو غيرهم، فستجد هناك خصم كبير على الكمية التي ستطلبها، فهو من أشهر محلات بيع الشوكولاتة بالجملة بالرياض.

معلومات عن محل بوبلارس

عنوان المحل: طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز، العليا، الرياض، ويمكنك الوصول إلى المحل على الخريطة من هنا.

طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز، العليا، الرياض، ويمكنك الوصول إلى المحل على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966506278813+

966506278813+ ساعات العمل: يعمل المحل من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، ومن الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة الحادية عشر مساءً، ما عدا يوم الجمعة فإنه يعمل فترة واحدة من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

8- محل جوي تشوكليت

واحد من افضل محلات الشوكولاتة بالرياض محل جوي تشوكليت، الذي تأسس في عام 2001، وعلى الرغم من أنه حديث نسبيًا مقارنة بغيره من المحلات، إلا أنه استطاع أن يثبت خلال هذه المدة أنه يستحق وبجدارة أن يدخل في تنافس مع أكبر محلات شوكولاتة بالرياض، فهو يهتم كثيرًا بالخامات التي يستخدمها في إعداد الحلويات أو الشوكولاتة بشكل عام، كما يهتم كثيرًا بديكورات المكان ففي النهاية هو الوجهة التي تنقل رؤيته للزبائن، تجربة ممتازة زيارة مثل هذا المحل والتعامل معه عليك القيام بها.

معلومات عن محل جوي تشوكليت

عنوان المحل: طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز، العليا، الرياض، ويمكنك الوصول على المحل على الخريطة من هنا.

طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز، العليا، الرياض، ويمكنك الوصول على المحل على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966553222555+

966553222555+ ساعات العمل: يعمل المحل يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الحادية عشر مساءً، ما عدا يومك الجمعة فإنه يعمل من الرابعة عصرًا حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

في ختام مقالنا، نتمنى أن نكون قد أجبنا على جميع الأسئلة التي تدور في ذهنك حول أفضل محلات شوكولاتة بالرياض، فلقد عرضنا عناوين هذه المحلات وأرقام التواصل وتعرفنا على مواعيد العمل، نتمنى لكم في النهاية زيارة سعيدة للمكان الذي تفضلون.