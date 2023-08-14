أفضل 10 محلات عبايات في الرياض ننصحك بها مع العناوين

العبايات من الملابس التقليدية بالسعودية، والتي يحبها العديد من السيدات العربيات خاصة الأسود منها، ولكن لكونها ملابس تقليدية تمتاز بلمسة عصرية فيوجد منها ما يتلاءم مع المناسبات المختلفة، سواء كانت ملونة أو ذات تطريز أو مخصصة للطلبة، وهي متوفرة بمحلات عبايات في الرياض حيث تمتاز بالتنوع والرقي، وفي فقراتنا القادمة سنبين لكم أهم تلك المحلات فتابعوا معنا.

أفضل محلات عبايات في الرياض

ترغب كل فتاة عربية في الحصول على قطعة مميزة من الملابس السعودية، وأفضل خيار هي العباءات السعودية حيث تتميز بالرقي والرقة، فهي جمعت بين الملابس التقليدية والمعاصرة حيث توجه العديد من المصممين سواء السعوديين أو العرب بشكل عام أو الأجانب في تصميم عباءات بأشكال وألوان مختلفة حتى تتلاءم مع جميع المناسبات.

1- محلات أسواق طيبة

واحد من الأسواق القديمة بمدينة الرياض، التي تحتوى على العديد من المحلات، ولكن الغالبية هي محلات العباءات، حيث يتواجد بها أفضل محلات العبايات في الرياض، فإذا كنت تبحث عن البساطة وعباءات تتلاءم مع الأمهات أو العباءات ذات التصاميم المميزة والحديثة علاوة على الألوان الرائعة، وكذلك في حالة الرغبة في الحصول على عباءة ذات جودة مرتفعة وبسعر رخيص فيضم السوق أفضل محلات عبايات في الرياض رخيصة.

معلومات عن محلات أسواق طيبة

عنوان المحلات : أسواق طيبة - طريق الملك فهد بالرياض، السعودية، ويمكنك تتبع المكان من هنا.

: أسواق طيبة - طريق الملك فهد بالرياض، السعودية، ويمكنك تتبع المكان من هنا. مواعيد العمل: من السبت إلى الخميس بداية من التاسعة إلى الثانية عشر صباحًا، ويوم الجمعة من الساعة الرابعة حتى الحادية عشر مساءً.

2- محل نيوستار للعبايات

يوجد لديهم تشكيلة كبيرة من العباءات المتميزة متدرجة الأسعار، فهو يعد أفضل مكان لبيع العبايات في الرياض، حيث يتوفر به أنواع من الأقمشة المختلفة التي تتناسب جودتها مع الفئة السعرية لها، بالإضافة إلى حسن التعامل حيث يوجد هناك طاقم من العاملات التي تساعدك من أجل الحصول على ما يناسبك.

معلومات عن محل نيوستار للعبايات

عنوان المحل : الورود، الرياض، المملكة العربية السعودية، ويمكنك الذهاب إلى المحل من هنا.

: الورود، الرياض، المملكة العربية السعودية، ويمكنك الذهاب إلى المحل من هنا. رقم الهاتف : 966578702626+

: 966578702626+ مواعيد العمل: من السبت إلى الخميس يبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الحادية عشر مساءًا، ويوم الجمعة من الثانية حتى الحادية عشر مساءً.

3- محلات سوق العبايات

يوجد الكثير من المحلات سواء بيع قطاعي أو جملة، فيتضمن السوق أشهر محلات بيع العبايات بالجملة في الرياض، حيث إذا كانت تباع العباءة بالسوق ب 50 ريال فخارج السوق قد تجدها ب 100 ريال، بالإضافة إلى وجود مختلف التصاميم والأقمشة والأسعار التنافسية وكذلك خدمة العملاء المتميزة كل ذلك جعله يمتلك أفضل محلات جملة في الرياض ، لذلك إذا كنت تاجر وترغب في بدء مشروعك الخاص فينصح بالذهاب إلى المحلات هناك.

معلومات عن محلات سوق العبايات

عنوان المحلات : مركز سويقة التجاري الواقع عند الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بالديرة - الرياض - السعودية، ويمكنك الذهاب إليه من هنا.

: مركز سويقة التجاري الواقع عند الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بالديرة - الرياض - السعودية، ويمكنك الذهاب إليه من هنا. مواعيد العمل: طوال الأسبوع من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الثانية عشر مساءً ومن الساعة الرابعة إلى الحادية والنصف مساءً.

4- محلات رويال مول

واحد من أشهر المولات التي تحتوي على افخم محل عبايات في الرياض، حيث يوجد العباءات السوداء التقليدية ولكن بتصاميم معاصرة والملونة والمطرزة علاوة على الفئات السعرية المتنوعة والخامات حتى تلاءم الجميع، فهو يضم سلسلة كبيرة من المحلات مثل محل النجمة الفضية ومحل بصمة نعومي بالإضافة إلى وجود خياط والذي يساعدك في ملائمة العباءة لكِ.

معلومات عن محلات رويال مول

عنوان المحلات : طريق الملك فهد بمنطقة الرحمانية - الرياض - المملكة العربية السعودية، ويمكنك تتبع المكان عبر الضغط على هنا.

: طريق الملك فهد بمنطقة الرحمانية - الرياض - المملكة العربية السعودية، ويمكنك تتبع المكان عبر الضغط على هنا. مواعيد العمل: من السبت إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا حتى الحادية عشر والنصف مساءً، ويوم الجمعة من من الواحدة حتى الحادية عشر والنصف مساءً.

5- محل ميرا للعبايات

يعد افضل محل عبايات في الرياض سواء أون لاين أو بزيارة الفرع نفسه، حيث يوجد لديهم جميع المقاسات والألوان والتصاميم المتنوعة التي تتلاءم مع كل الأذواق علاوة على سرعة التوصيل والأسعار تتفاوت من الرخيص إلى المتوسط أو الغالي، كما يهتم بالمحل براحة العميل والمساعدة على اختيار ما يتناسب معه. معلومات عن محل ميرا للعبايات

عنوان المحل : سلمان الفارسي بالنهضة، الرياض، السعودية، للوصول إلى المحل عليك الضغط على هنا.

: سلمان الفارسي بالنهضة، الرياض، السعودية، للوصول إلى المحل عليك الضغط على هنا. رقم الهاتف : 966500617794+

: 966500617794+ مواعيد العمل: من السبت إلى الخميس يبدأ الساعة العاشرة حتى الثانية عشر صباحًا، والجمعة من الواحدة مساءً حتى الثانية عشر صباحًا.

6- محل عبايات بوتيك بلاك

إذا كنت من محبين العباءات الدارجة والعصرية فعليك الذهاب إلى محل عبايات بوتيك بلاك، حيث يوجد لديهم تشكيلة واسعة من العباءات ذات التصاميم المميزة بالإضافة إلى الجودة العالية ورقي المظهر، لذلك هو من محلات عبايات في الرياض المفضل لدى الكثير من السيدات، فإذا كان لديك مناسبة وتريدين أن ترتدي عباءة مميزة أو كنت ترغبين في شراء هدية مميزة لزوجتك فيوجد كل ما تريد لديهم وأفضل.

معلومات عن محل عبايات بوتيك بلاك

عنوان المحل : طريق الدمام الفرعي، اليرموك، الرياض بالمملكة العربية السعودية، يمكنك الذهاب إليه من هنا.

: طريق الدمام الفرعي، اليرموك، الرياض بالمملكة العربية السعودية، يمكنك الذهاب إليه من هنا. رقم الهاتف : 966559184184+

: 966559184184+ مواعيد العمل: يوميًا من الرابعة حتى الحادية عشر مساءً.

7- محل My Fair Lady سيدتي الجميلة‭

محل قديم لبيع العباءات فهو يعد افضل محل عبايات بالرياض، حيث يوفر خدمة بيع العباءات سواء الجاهز منها أو المفصل مع العلم أن التفصيل يأخذ مزيد من الوقت للحصول على جودة عالية، وإذا كنت من محبين العباءات ذات التصاميم القديمة فستجدي كل ما ترغبين بها لديهم.

معلومات عن محل My Fair Lady سيدتي الجميلة‭

عنوان المحل : شارع العليا بالرياض، المملكة العربية السعودية، يمكنك تتبع المكان من هنا.

: شارع العليا بالرياض، المملكة العربية السعودية، يمكنك تتبع المكان من هنا. رقم الهاتف : 966114191513+

: 966114191513+ مواعيد العمل: من السبت إلى الخميس يبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الحادية عشر مساءً، ويوم الجمعة من الثالثة والنصف حتى الحادية عشر مساءً.

8- محل باي ستوريز

متجر ملابس به جميع العباءات الملائمة مع المناسبات المختلفة، فيوجد لديهم عباءات للأعراس وللمناسبات الرسمية وللهدايا وللكبار والشباب، يوفر المتجر مجموعة كبيرة من الخيارات بالإضافة إلى خدمة العملاء الممتازة، لذلك هو من محلات عبايات في الرياض التي ينصح بالذهاب إليها، علاوة على وجود خدمة التعديل على الطلب للحصول على أفضل نتيجة.