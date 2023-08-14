أفضل 10 محلات عطور بالرياض ننصحك بها مع العناوين

كانت القبائل العربية قديمًا حريصة على استخدام العطور لاسيما عطر الورود فهو من أقدمها، حيث كانت تستخدم الأخشاب والزهور لاستخراج العطر، ومن هنا بات من المنتجات الأساسية المُباعة في المملكة العربية السعودية في كافة ربوعها، واستطاعت بعض العلامات التجارية الشهيرة أن يكون لها نصيبًا من الشهرة في مجال العطور، ومنها محلات عطور بالرياض التي يتردد عليها الزوَّار للشراء والتجربة، فحصلت على تقييم جيد كان له الفضل في جعلها دومًا في صدارة الخيارات المثالية للراغب في اقتناء عطر مميز وفقًا لذوقه الخاص.

أفضل محلات عطور بالرياض

في العاصمة الرياض، توجد الكثير من المحال التجارية، لاسيما الأكثر شهرة في السعودية بلا شك ستجد فروع لها في الرياض، ومنها ما يُرضي ضالّة عُشاق العطور في التسوق، حيث حازت اشهر محلات العطور في الرياض على تقييم عالِ من زوارها، ونذكر أفضلها على النحو التالي:

1- محل بوابة العود للعطور الرياض

من يبحث عن محلات بيع العطور بالجملة في الرياض يجد في بوابة العود ضالّته، فهو من أشهر الأسواق المتخصصة في العطور والبخور على مُستوى المملكة، والأسعار ليست مرتفعة، كما أنَّ المعروضات ربما لا يجدها العميل في مكان آخر، وما يُميزه روائح العطور الأصلية الجذابة؛ لذا يأتي في قائمة افضل محل عطور أصلية بالرياض يُمكن زيارته.

معلومات محل بوابة العود

العنوان : سوق المعيقلية 2 شارع الإمام تركي، الديرة، الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: سوق المعيقلية 2 شارع الإمام تركي، الديرة، الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا، ثم من الساعة الرابعة مساءً حتى الساعة الحادية عشر مساءً، عدا يوم الجمعة يبدأ العمل في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

2- محل قزاز للعطور الرياض

خيارٌ آخر من افضل محلات العطور في الرياض شامل ويتناسب مع انتقاء كثير من المُستلزمات، كما أنَّ أسعاره تنافسية، ويضم الكثير من العلامات التجارية الشهيرة، وما يُميزه أنه يقوم ببعض التخفيضات من آن لآخر، ناهيك عن التعامل المميز من طاقم العمل، كما يُعد أفضل محل هدايا في الرياض يقوم بالتغليف المجاني إن كان الغرض من شراء العطور هو إهدائها، ويُعتبر من أكثر محلات عطور بالرياض زيارةً من العملاء نظرًا لاحتوائه على عطور العراقة والأصالة، لاسيما غير المكرر منها، ومنها الهادئ والفواح والصاخب ليتناسب مع الأذواق كافتها.

معلومات محل قزاز للعطور

العنوان : أبي حذيفة الزهراء الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: أبي حذيفة الزهراء الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966920022644+

: 966920022644+ مواعيد العمل : يوميًا من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الحادية عشر مساءً، عدا الجمعة يبدأ العمل في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

: يوميًا من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الحادية عشر مساءً، عدا الجمعة يبدأ العمل في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

3- محل باسم القاسم للعطور الرياض

هو أفضل محل عطور بالرياض من حيث جودة العطور وتنوعها، كما يُقدم الكثير من العروض والخصومات، والعلب الخاصة بالعطور فخمة بما يجعل الأسعار مناسبة تمامًا، ناهيك عن تعامل طاقم العمل الراقي والخدمة السريعة، وعلى الرغم من أنَّ بعض العملاء أعربوا عن أنَّ الأسعار مرتفعة قليلًا إلا أنه يمتلك تنوع هائل في الخيارات، بما يجعله من أفضل محلات عطور بالرياض تستحق التجربة، ويُقدم خدمة كتابة الأسماء على العطر ناهيك عن خدمة التوصيل إلى كافة ربوع المملكة.

معلومات محل باسم القاسم للعطور

العنوان : طريق الملك فهد العليا الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: طريق الملك فهد العليا الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966504166999+

: 966504166999+ مواعيد العمل : يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً عدا الجمعة يبدأ العمل في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

: يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً عدا الجمعة يبدأ العمل في تمام الساعة الرابعة عصرًا. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

4- محل روجا للعطور الرياض

يُمكن أن يجد الزائر أغلب أنواع العطور التي يبحث عنها، وتمتاز بالثبات والتركيز، كما أنَّ الأسعار مقارنة بغيره من محلات عطور بالرياض يُعتبر مناسبًا لأكثر الفئات، وهو من المحال الشهيرة الغنية عن التعريف، كما يمتاز بتعامل الموظفين الأكثر من رائع، لتكون تجربة الشراء جيدة يُنصح بها.

معلومات محل روجا للعطور

العنوان : شارع العليا العام الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: شارع العليا العام الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966544446437+

: 966544446437+ مواعيد العمل : يبدأ العمل يوميًا في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا، ثم يُعاود العمل الساعة الرابعة مساءً إلى الحادية عشر مُنتصف الليل، عدا يوم الجمعة يفتح أبوابه للزوار بداية من الساعة الرابعة عصرًا.

: يبدأ العمل يوميًا في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا، ثم يُعاود العمل الساعة الرابعة مساءً إلى الحادية عشر مُنتصف الليل، عدا يوم الجمعة يفتح أبوابه للزوار بداية من الساعة الرابعة عصرًا. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

5- محل O-100 للعطور الرياض

يُمكن اعتباره أفضل محلات عطور أصلية بالرياض حيث تمتاز العطور المُقدمة بثباتها وتركيزها العالي لاسيما البراندات الأوروبية، وللمحل أكثر من فرع، يُعتبر من المحال الهادئة والراقية، كما أنَّ أغلب أنواع العطور متوافرة، وطاقم العمل احترافي يُساعد الزوار على انتقاء العطر المميز، كما يمتلك المحل معطرات وشموع للمنزل، ناهيك عن أفكار المناسبات بتقديم الهدايا وخدمات التغليف بطرق ابتكارية وجميلة، والأسعار مقارنة بذلك رمزية.

معلومات محل O-100 للعطور

العنوان : طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول حطين الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول حطين الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966920016288+

: 966920016288+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

6- محل الدخيل للعود الرياض

يُتاح انتقاء أجود أنواع العطور والعود والمخلطات الشرقية والبخور من أي فرع من فروع متجر الدخيل للعود في الرياض، حيث يمتاز بتعدد فروعه بما يستوعب أكبر عدد من العملاء، ويمتاز بتقديم الروائح الفواحة، ناهيك عن حُسن استقبال الموظفين وتعاملهم الراقي، ويُمكن عدّه من أفضل محلات الجملة في الرياض للعطور، بالإضافة إلى العروض والخصومات على مجموعات العود والعطور الناعمة للجنسين التي يُقدمها من آن لآخر.

معلومات محل الدخيل للعود

العنوان : طريق أنس بن مالك الملقا الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: طريق أنس بن مالك الملقا الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966546812425+

: 966546812425+ مواعيد العمل : يوميًا من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الثانية عشر منتصف الليل، عدا السبت يبدأ العمل من الواحدة ظهرًا والجمعة يبدأ العمل من الرابعة عصرًا.

: يوميًا من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الثانية عشر منتصف الليل، عدا السبت يبدأ العمل من الواحدة ظهرًا والجمعة يبدأ العمل من الرابعة عصرًا. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

7- محل لودوريه للعطور الرياض

يُمكن اعتباره افضل محل تركيب عطور في الرياض مقارنة بغيره، فالموظفين على درجة عالية من الاحترافية والإتقان، كما يجيدون أنواع العطور كافتها فيقترحون على العميل أفضل ما يُناسبه؛ لذا هو من أبرز محلات عطور بالرياض تستحق التجربة، لاسيما والأنواع التي يُقدمها ذات ثبات جميل ورائحة عطرة، كما أنه من الخيارات الممتازة لمن يرغب في شراء إحدى الهدايا الفخمة من العطور.

معلومات محل لودوريه للعطور

العنوان : طريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن الربيع الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: طريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن الربيع الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966920035545+

: 966920035545+ مواعيد العمل : يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الحادية عشر مساءً، ويوم الجمعة يبدأ العمل من الرابعة عصرًا.

: يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الحادية عشر مساءً، ويوم الجمعة يبدأ العمل من الرابعة عصرًا. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

8- محل أجمل للعطور الرياض

يُعتبر المحل من أقدم محلات عطور بالرياض والسعودية بُرمتها، حيث يعود إنشاؤه إلى عام 1951م ومنذ ذلك الحين وقد استطاع تكوين سُمعة وخبرة في المجال فكسب ثقة العملاء واستحسانهم، ويمتاز بثبات العطور والأسعار في المتناول، كما يُقدم أنواع رائعة من المسك والبودرات، وتعامل الموظفين على درجة عالية من الاحترام والرقي، وللمحل أكثر من فرع يُمكن زيارته.

معلومات محل أجمل للعطور

العنوان : النخيل مول، طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد الفرعي المغرزات الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: النخيل مول، طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد الفرعي المغرزات الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966112000325+

: 966112000325+ مواعيد العمل : يوميًا من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً، عدا الجمعة يبدأ العمل في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

: يوميًا من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً، عدا الجمعة يبدأ العمل في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

9- محل ديور للعطور الرياض

من يبحث عن محل عطورات في الرياض ذات باع وشهرة عند العملاء يُمكنه تجربة ديور، وهو من متاجر العطور المتخصصة في بيع العديد من البراندات لاسيما العطور الفرنسية، كما أنَّ طاقم العمل مميز ويُقدم الخدمة سريعة، ويعرض المحل العطور الخاصة ببراند ديور في المقام الأول فهو الوجهة الأمثل من بين محلات عطور بالرياض لمن ترغب في اقتنائه.

معلومات محل ديور للعطور

العنوان : النخيل مول الطابق الأرضي المغرزات الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: النخيل مول الطابق الأرضي المغرزات الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. مواعيد العمل : يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى العاشرة والنصف مساءً، عدا الجمعة يبدأ العمل من الواحدة والنصف ظهرًا.

: يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى العاشرة والنصف مساءً، عدا الجمعة يبدأ العمل من الواحدة والنصف ظهرًا. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

10- محل درعه للعطور الرياض

درعه من العلامات التجارية الشهيرة في المملكة، كانت ولا زالت تمتاز بالمنتجات التي تُقدمها، وتمتلك ميزة تنافسية في الأسعار والخدمات الأخرى، ولها الكثير من الفروع في الرياض، فمن يبحث عن افضل محل عطور بالرياض يُمكنه التوجه إلى درعه، فيمتاز المحل بالاستقبال الرائع للعملاء وحُسن التعامل معهم، ناهيك عن امتلاكه تشكيلة مميزة من العطور والإكسسوارات، ويُقدم العروض والتخفيضات بين آن وآخر، والعطور ثابتة ومتنوعة ناهيك عن بوكسات الهدايا المميزة، والأسعار مميزة.

معلومات محل درعه للعطور

العنوان : طريق سعيد ابن زيد قرطبة الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: طريق سعيد ابن زيد قرطبة الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 9668001186666+

: 9668001186666+ مواعيد العمل : يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا إلى مُنتصف الليل عدا الجمعة يبدأ العمل من الرابعة عصرًا.

: يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا إلى مُنتصف الليل عدا الجمعة يبدأ العمل من الرابعة عصرًا. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

هكذا تتعدد محلات عطور بالرياض باختلاف وتنوع العلامات التجارية، ناهيك عن تنوعها في معروضاتها من أصناف العطور والبخور والزيوت العطرية، مع اختلاف الأسعار لتتناسب مع شرائح أكبر من العملاء.