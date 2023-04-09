أفضل 7 محلات عطور في اسطنبول مع العناوين

من المحطات الكثيرة التي ستصطف أمامك عند زيارتك لمدينة اسطنبول هي محلات عطور في اسطنبول، فالعطر هو بدلة غير مرئية لصاحبه، كما أنه لغة خاصة لا يتمكن من الحديث بها إلا المشاعر والأذواق، لذلك فهو من أكثر الأشياء التي تتعلق بالذاكرة، ويهتم باقتنائه الرجال أو النساء على حد سواء، فلكل امرأة أو رجل رائحته الخاصة التي تميزه عن غيره وتفسر أناقته، وتشرح ثقافته.

أفضل محلات عطور في اسطنبول

للعطر ثقافته الخاصة، فهو يعبر عن شخصيات أصحابه، كما أنه يعبر أيضًا عن درجات عمقهم؛ لذا يلجأ زائري تركيا للبحث عن أفضل محلات عطور في اسطنبول؛ لأنها ستظل تذكرهم بتفاصيل رحلتهم في أرجائها ومعالمها الأثرية الجميلة، ويفضل البعض اقتناء العطور التركية لأنها تُضفي على شخصياتهم أناقةٍ من نوع خاص، وإليك في النقاط التالية أشهر محلات عطور في اسطنبول.

1- محل بوادقجي بيرفيوم اسانس

يشتهر محل بوادقجي بيرفيوم اسانس بأنه يبيع أصنافًا متنوعة من العطور، وأكثر أنواعها طلبًا وتواجدًا عنده هي العطور الفرنسية الشهيرة، كما أنه متخصص في بيع أفخم الماركات العالمية، ويسمح لزبائنه باقتناء العطور مفردة أو جملة، وذلك حسب رغبة المشتري.

تم تقييم المحل بأربع نجوم، فهو أفضل محل عطور في اسطنبول يتميز بأنه يتيح العديد من الخدمات، مثل خدمة التوصيل إلى أي مكان في اليوم نفسه، وخدمة تغليف الهدايا، وأيضًا يسمح بالتسوق من داخل المتجر وإمكانية التعرف على رائحة العطور الموجودة به، ثم اختيار الزائر من بينها ما أثار إعجابه، وقد ذاع عن طاقم العمل الخبرة في تركيب عطور خاصة يصنعها بنفسه، كما يرشح أنواعًا للعطور لمن ليس لديه الخبرة في معرفة العطر المناسب له.

معلومات عن محل بوادقجي بيرفيوم اسانس

العنوان: أكسمستين، القاضي نعيم، بالقرب من جامع الفاتح، ويمكن متابعة الوصول إليه من خلال اضغط هنا.

أكسمستين، القاضي نعيم، بالقرب من جامع الفاتح، ويمكن متابعة الوصول إليه من خلال اضغط هنا. رقم الهاتف: 05393769831+

2- محل الفاتح

للعطور حضارتها الخاصة، كما أنها ترتبط بمدى غزوها لقلوبنا، ويعد محل الفاتح هو أحسن محل عطور في اسطنبول يتميز بأنه يقدم مزيجًا متنوعًا من عطور الحضارات المختلفة، والتي تتنوع بين الحضارة العربية، والحضارة الغربية، والتي من أشهرها العطور الفرنسية، بالإضافة إلى الحضارة التركية أيضًا.

يتميز محل الفاتح بتقديمه إلى المشترين خدمات متعددة، والتي من ضمنها إمكانية شرائك لعطر معين من المنزل، ثم تطلب من إدارة المحل أن توصله إلى بيتك، وتتميز خدمة التوصيل بسرعة التسليم في اليوم نفسه.

معلومات عن محل الفاتح

العنوان: بمنطقة الفاتح، هوريكا إي شريف، بالي باشا، ويمكن متابعة الوصول إليه من خلال اضغط هنا.

بمنطقة الفاتح، هوريكا إي شريف، بالي باشا، ويمكن متابعة الوصول إليه من خلال اضغط هنا. رقم الهاتف: 905459091863+

3- محل اميسا بيرفيوم

بعض النساء تقتل بعطورها، وهذا تمامًا ما عمل عليه محل اميسا بيرفيوم، فهو من محلات العطور في اسطنبول الخاصة بالمرأة، ويسمح للسيدات بدخول المتجر، ثم تجربة العطور المتاحة أمامهن والاختيار من بينها، ومن الجدير بالذكر أن محل اميسا بيرفيوم يقدم أنواعًا مختلفة من العطور الشرقية والغربية، ويبيعها في قنينات مميزة بجودة عالية، ويتميز طاقم العمل بالود والبشاشة والرقي.

معلومات عن محل اميسا بيرفيوم

العنوان: أكسمستين، فوزي باشا، ويمكن متابعة الوصول بالاستعانة بجوجل ماب من خلال اضغط هنا.

أكسمستين، فوزي باشا، ويمكن متابعة الوصول بالاستعانة بجوجل ماب من خلال اضغط هنا. رقم الهاتف: 905558888669+

4- محل عطور ليلاس

أجمل العطور هي ما ترسل همسًا من روح إلى روح أخرى، وقد اشتُهر محل عطور ليلاس في اسطنبول بأنه من أجود محلات عطور في اسطنبول التي تبيع روائح عطرية ناعمة، ولأن محل عطور ليلاس يهتم براحتك؛ فقد سمح بخدمة التسوق عن بُعد، وأغلب آراء المجربين لهذه الخدمة أنهم متميزون بالسرعة في التسليم، وقد قِيل أيضًا عن أسعارهم أنها تختلف حسب نوع ودرجة تركيز العطر، فبعضها باهظة الثمن، وبعضها الآخر أسعارها معقولة.

إن كنت تفكر في اقتناء قنينة عطر لتهديها إلى شخص عزيز عليك ولا تملك الوقت للنزول أو السوق؛ فيمكنك اختيارها من المكان الذي تمكث فيه، وسيقوم محل ليلاس بتغليفها ثم توصيلها في الوقت الذي تحدده إلى العنوان الذي أخبرتهم به.

معلومات عن محل ليلاس في اسطنبول

العنوان: سيتي نيسان تازي، باشاك شهير، اسطنبول ويمكن للمشتري متابعة الوصول إليه من خلال اضغط هنا.

سيتي نيسان تازي، باشاك شهير، اسطنبول ويمكن للمشتري متابعة الوصول إليه من خلال اضغط هنا. رقم الهاتف: 902124860831+

5- محل روز ماري باريس بيرفيوم

إذا كنت تبحث عن محل يختص ببيع جميع أنواع العطور الفرنسية بشكل خاص؛ فإن محل روز ماري باريس من أكثر محلات عطور في اسطنبول شهرةً بذلك.

يمكنك النزول إلى شوارع اسطنبول، ثم الذهاب إلى محل روز ماري والتسوق من داخله؛ والأمر الذي سيُضفي إعجابًا على التجربة هو استقبال الموظفين إليك بصدر رحب، ومساعدتهم في وصف وشرح أقسام العطور المتوفرة لديهم.

يقدم المحل منتجات عديدة أخرى مع العطور، مثل مزيل العرق، معطرات الجو، جل الاستحمام، وبخاخات الجسم، وتوجد فروع عديدة للمحل في دول أخرى، مثل دولة أوزباكستان، فلسطين، الأردن، السودان، رومانيا، والعراق أيضًا.

معلومات عن روز ماري باريس بيرفيوم

العنوان: مترو سيتي مول باسطنبول، بالقرب من أوزديليك بارك، ويمكن متابعة الوصول للمكان من خلال اضغط هنا.

مترو سيتي مول باسطنبول، بالقرب من أوزديليك بارك، ويمكن متابعة الوصول للمكان من خلال اضغط هنا. رقم الهاتف: 905550654540+

6- متجر حور العين للعطور

اشتُهر عن متجر حور العين في اسطنبول أنه لا يمنح العطور الفرنسية أولوية ولا يضعها في الصدارة، بل اهتم بنشر الثقافة العربية والتركية وتراثهما من خلال العطور؛ فأصبحوا يهتمون بأدق التفاصيل التي تخص صناعته وبيعه، ويمكننا الحكم على ذلك بأنهم يحاولون الوصول بالإرث العربي والتركي إلى أعلى درجات الإبداع والكمال، والجدير بالذكر أن متجر حور العين توجد له فروع أخرى في سوريا.

معلومات عن متجر الحور العين للعطور

العنوان: منطقة زيتنبورنو، ويمكن متابعة الوصول إليه من خلال اضغط هنا.

منطقة زيتنبورنو، ويمكن متابعة الوصول إليه من خلال اضغط هنا. رقم الهاتف: 905377789142+

7- متجر لاماس للعطور في اسطنبول

متجر لاماس للعطور فهو فرع من شركة لاماس التي تم تأسيسها في عام 1900م في بلاد الشام، وهي الآن تشتهر بأنها صاحبة أفخم ماركة عالمية في العطور، وقد اعتمدت في صناعتها على استخلاص الزيوت العطرية من النباتات والزهور النادرة، كما أنها تهتم بصناعة العطور الفرنسية، فتقوم بزيارة الشركات الفرنسية في باريس بنفسها لمتابعة التطورات التي جدّت في مجال استخلاص وصناعة العطور.

يوجد في متجر لاماس للعطور في اسطنبول أجود العطور الشرقية المزودة بلمسات فرنسية، ومن هذه العطور الشرقية، عطر زهرة التوليب، وعود الحجر، وزهور الصباح، والعطر الذهبي، أما الفواحات فروائحها من عطور القرنفل، أو العود، أو البحر الأبيض المتوسط، وبالنسبة للكلونيا فهي من عطور غروب الشمس، واللافندر، والياسمين، وعطر مندرين، والشاي الأخضر.

معلومات عن متجر لاماس للعطور

العنوان: ميدان طوب كابي، بمنطقة كيفليز هاني، ويمكن متابعة الزائر للوصول إليه من خلال اضغط هنا.

ميدان طوب كابي، بمنطقة كيفليز هاني، ويمكن متابعة الزائر للوصول إليه من خلال اضغط هنا. رقم الهاتف: 905379770399+

عزيزي القارئ الجميع يقيم نوع العطر الذي تستعمله، سواء كنت رجلًا أو أنثى، فهو يُضفي نوعًا من الجمال على صاحبه، ويعبر عن مدى رقيه، والجدير بالذكر هو أن البعض قد يحب استعمال العطور الصارخة، والبعض الآخر قد يفضل استعمال العطور الهادئة، كل واحد له ذوقه، لكن الأذواق في النهاية تحكم على درجة الثقافة؛ فاختر قنينة عطرك بعناية من محلات عطور في اسطنبول.