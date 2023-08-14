أفضل محل ايس كريم الرياض: 10 محلات نوصي بها مع العناوين

تزخر مدينة الرياض بعدد كبير من أشهر محلات الآيس كريم، والتي تأتي أغلبها ضمن تصنيف الجيد جدا والممتاز، إذ ترسم ابتسامة على وجهك بمُجرد رؤية شكل المنتج بعد تحضيره لك، وهناك من تلك المحلات ما يناسب الجلسات العائلية الهادئة، ومنها ما تكون تجربته أفضل إذا كُنت وحدك، لذا نُقدم لك أكثر من محل ايس كريم الرياض ونترك الخيار لك.

أفضل محل ايس كريم الرياض

إنّ محلات الآيس كريم في عاصمة المملكة لا تكتفي بتقديم المنتجات بأعلى جودة مُمكنة، وإنما يُقدم بعضها عروضًا تجعلك تدفع مبلغ قليل مقابل عدد كبير من أكواب الآيس كريم إذا كُنت في جولة سياحية مع عائلتك، ومن خلال ما نُقدمه لك تاليًا يُمكنك تحديد افضل محل ايس كريم الرياض من وجهة نظرك.

1- محل ايس كريم وكافيه 36

بمُجرد التفكير في الآيس كريم، فإن محل آيس كريم وكافيه 36 هو أول ما يتبادر إلى الذهن فورًا، حيث يُعد من أشهر محلات الايس كريم الرياض، نظرًا لأنه يوفر مجموعة مبتكرة من نكهات الآيس كريم المغرية، وأيضًا لأنه يوفر الجلسات الداخلية والخارجية، والتي تسمح باستقبال أكبر عدد ممكن من الزوّار دون إزعاجهم بالازدحام، ويُمكن القول إنه أفضل محل ايس كريم الرياض والمملكة بشكل عام، لا سيّما أن أسعاره منافسة جدًا مقارنةً بباقي الأماكن.

معلومات عن المحل

عنوان المحل : شارع التخصصي، المحمدية، الرياض.

: شارع التخصصي، المحمدية، الرياض. رقم الهاتف : 966505829829+

: 966505829829+ مواعيد العمل : من الحادية عشر صباحًا وحتى الثانية والنصف صباحًا من يوم السبت إلى الأربعاء، أما يوم الخميس ينتهي العمل في الثالثة والنصف صباحًا، وفي الجمعة يبدأ في الواحدة مساءً وحتى الثالثة والنصف صباحًا.

: من الحادية عشر صباحًا وحتى الثانية والنصف صباحًا من يوم السبت إلى الأربعاء، أما يوم الخميس ينتهي العمل في الثالثة والنصف صباحًا، وفي الجمعة يبدأ في الواحدة مساءً وحتى الثالثة والنصف صباحًا. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

2- محل ايس كريم ذكرى

فور دخولك إليه ستشعر أنك في عالم الآيس كريم، حيث إن الديكورات الداخلية للمكان مناسبة جدًا، كما أنه يستخدم الفواكه الطبيعية الطازجة لصُنع أجمل النكهات، والتي تُقدم لك بجودة لا مثيل لها، بأسعار جيدة جدًا، لكن ما يؤخذ عليه أن مساحته صغيرة، فلا يشمل سوى طاولتين فقط، وكل طاولة تكفي شخصين، لذا غالبًا ما يتم الطلب منه تيك آواي، لكن إذا قارنّاه بغيره من حيث الجودة، يُعد أفضل محل ايس كريم في الرياض.

معلومات عن المحل

عنوان المحل : شارع عنيزة، الروابي، الرياض.

: شارع عنيزة، الروابي، الرياض. رقم الهاتف : 966583147777+

: 966583147777+ مواعيد العمل : من الواحدة مساءً وحتى الثانية صباحًا، طوال أيام الأسبوع.

: من الواحدة مساءً وحتى الثانية صباحًا، طوال أيام الأسبوع. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

3- محل إتنا ارتيزان جيلاتو

يُمكنك تمييز البوظة المُقدمة من محل إتنا ارتيزان جيلاتو بسهولة؛ نظرًا للجودة العالية والنكهة القوية التي تتمتع بها، أما عن الجلسات يُمكنك الاختيار بين الداخلية والخارجية، والتي يصلح كلاهما لفصل الصيف الحار، إذ يتميّز بالمساحة الواسعة التي تبث شعورًا بالراحة في نفس الزائر، وقبل أن تحدد النكهة المفضلة لك يُمكنك تجربة كوب يجمع بين أكثر من نكهة، مع العلم أنه يوفر مجموعة مميّزة من أطباق الحلويات اللذيذة.

معلومات عن المحل

عنوان المحل : طريق أبي بكر الصديق، المصيف، الرياض.

: طريق أبي بكر الصديق، المصيف، الرياض. رقم الهاتف : 966553667753+

: 966553667753+ مواعيد العمل : من الواحدة مساءً وحتى الواحدة صباحًا، طوال أيام الأسبوع.

: من الواحدة مساءً وحتى الواحدة صباحًا، طوال أيام الأسبوع. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

4- محل ماربل سلاب ايس كريم

تتعدد محلات بيع الايس كريم بالرياض بشكل كبير، لكن يصعب إيجاد مكان مكتمل من جميع النواحي، وهو ما يتوفر وأكثر في محل ماربل سلاب، الذي اشتُهر بمنح الزائر فرصة اختيار النكهات التي يرغب في تجربتها ومزجها مع بعضها، ومن أفضل النكهات التي حازت على إقبال كبير نكهتيّ اللوتس والفانيلا، على أن تُقدم كل تلك الميزات بأسعار مناسبة للغاية، وهو أفضل محل ايس كريم الرياض يُمكنك زيارته إن كُنت من مُحبي الجلوس في هدوء دون سماع موسيقى.

معلومات عن المحل

عنوان المحل : شارع التخصصي، المحمدية، الرياض.

: شارع التخصصي، المحمدية، الرياض. رقم الهاتف : 966920011480+

: 966920011480+ مواعيد العمل : مفتوح على مدار 24 ساعة.

: مفتوح على مدار 24 ساعة. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

5- محل لا رومانا دال 1947

لن تستطيع مقاومة الآيس كريم الذي يُقدمه لك محل لا رومانا دال على الطريقة الإيطالية، حيث يتميّز بالمظهر الجميل، والجودة العالية، وكذلك سيُثار فضولك لتجربة أشهى أطباق الحلويات التي يوفرها، مثل وافل النوتيلا، وافل السكر والقرفة، والتشيز كيك، خاصةً أنه يوفر الجلسات الداخلية والخارجية، والتي يتميّز كلًا منهما بالهدوء والرقيّ؛ نظرًا لعدم تشغيل الموسيقى، وبساطة ديكور المكان، كما أن أسعاره مقبولة، كل ذلك جعله يأتي في مقدمة قائمة افضل محلات ايس كريم في الرياض.

معلومات عن المحل

عنوان المحل : مول ذا زون، شارع التخصصي، المحمدية، الرياض.

: مول ذا زون، شارع التخصصي، المحمدية، الرياض. رقم الهاتف : 966559958760+

: 966559958760+ مواعيد العمل : من الواحدة مساءً وحتى الواحدة صباحًا من يوم السبت إلى الأربعاء، أما يوميّ الخميس والجمعة يبدأ في الثانية مساءً وينتهي في الثانية صباحًا.

: من الواحدة مساءً وحتى الواحدة صباحًا من يوم السبت إلى الأربعاء، أما يوميّ الخميس والجمعة يبدأ في الثانية مساءً وينتهي في الثانية صباحًا. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

6- محل بوظة شامية

مع النكهات المتعددة التي يُقدمها محل بوظة شامية حتمًا ستجد ما يرضي ذوقك الشخصي ويجعلك تخوض تجربة فريدة من نوعها في واحد من اشهر محلات الايس كريم في الرياض، ولم تقتصر الزيارات المتكررة لعدد كبير من الزبائن على النكهات المتنوعة والجودة العالية التي يُحضر بها الآيس كريم، وإنما ساعد على ذلك الخدمة الممتازة، والأسلوب الراقي الذي يتعامل به الموظفين مع الزائرين، علاوةً على ذلك تُعد أسعاره ممتازة مقارنةً بأكثر من محل ايس كريم الرياض.

معلومات عن المحل

عنوان المحل : المهندس مساعد العنقري، الورود، الرياض.

: المهندس مساعد العنقري، الورود، الرياض. رقم الهاتف : 966598909899+

: 966598909899+ مواعيد العمل : من الواحدة مساءً وحتى الواحدة صباحًا، طوال أيام الأسبوع.

: من الواحدة مساءً وحتى الواحدة صباحًا، طوال أيام الأسبوع. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

7- محل مروان للبوظة

حاز على شُهرة واسعة بين العرب في المملكة، حيث يُقدم أشهى بوظة عربية يُمكنك تذوقها على الإطلاق، كما أن فروعه منتشرة في أغلب مناطق المملكة، وما زال يُقدم منتجاته بنفس الجودة التي بدأ رحلته بها، ومن أشهر النكهات التي حازت على إعجاب الكثير من الزائرين ليمون ونعناع، شوكولاتة، ورد، قشطة بالفستق، لكن ما يعترض طريقه ليكون افضل محل ايسكريم بالرياض هو أسعاره المرتفعة، والتي يعتبرها البعض مُبالغ فيها.

معلومات عن المحل

عنوان المحل : طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز، السليمانية، الرياض.

: طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز، السليمانية، الرياض. رقم الهاتف : 966533100036+

: 966533100036+ مواعيد العمل : من الواحدة والربع مساءً وحتى الحادية عشر وخمسة وأربعون دقيقة، طوال أيام الأسبوع.

: من الواحدة والربع مساءً وحتى الحادية عشر وخمسة وأربعون دقيقة، طوال أيام الأسبوع. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

8- محل سياكي

إذا كُنت ترغب في تجربة شيء جديد في عالم البوظة الياباني لا تنساه أبدًا، عليك زيارة محل سياكي، الذي يعتبره عدد كبير من الزوّار وجهة مفضلة لهم، وأفضل محل ايس كريم بالرياض، ورُغم محدودية الخيارات التي يقدمها لك في نكهات الآيس كريم، لكنّه حريص على تقديم المتوفر بدرجة عالية من الجودة والنظافة، وذلك بأسعار مناسبة جدًا، لذا يستحق التجربة والزيارة.

معلومات عن المحل

عنوان المحل : شارع الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز، العقيق، الرياض.

: شارع الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز، العقيق، الرياض. مواعيد العمل : من الأحد إلى الثلاثاء يبدأ في الرابعة مساءً وحتى الثانية عشر صباحًا، أما باقي أيام الأسبوع يبدأ في الواحدة مساءً.

: من الأحد إلى الثلاثاء يبدأ في الرابعة مساءً وحتى الثانية عشر صباحًا، أما باقي أيام الأسبوع يبدأ في الواحدة مساءً. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

9- محل جيوفاني إل

إذا أردت الاستمتاع بوقتك مع أصدقائك، أو عائلتك، فإن جيوفاني إل مكان مناسب، إذ يتصدر قائمة أفضل محلات ايسكريم في الرياض؛ نظرًا لأنه يقدم المنتجات بجودة عالية، ويحرص أن تكون مصنوعة من مكوّنات طبيعية، دون إضافة أي ألوان أو مواد حافظة، وقد أصبح فرع الرياض أكثر شُهرة منذ إقبال عدد كبير جدًا من الزوّار إليه في مهرجان وينتر ووندر لاند الذي أُقيم في الرياض عام 2019م، وبُمجرد زيارتك له لأول مرة وتذوّق أفضل النكهات بأسعار معقولة جدًا، سوف ترغب في تكرار زيارتك له مرة أخرى.

معلومات عن المحل

عنوان المحل : طريق مكة المكرمة الفرعي، السليمانية، الرياض.

: طريق مكة المكرمة الفرعي، السليمانية، الرياض. رقم الهاتف : 966533326588+

: 966533326588+ مواعيد العمل : من الثامنة صباحًا وحتى الواحدة صباحًا طوال أيام الأسبوع، ماعدا يوم الجمعة يبدأ في الواحدة مساءً.

: من الثامنة صباحًا وحتى الواحدة صباحًا طوال أيام الأسبوع، ماعدا يوم الجمعة يبدأ في الواحدة مساءً. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

10- محل حلويات سعد الدين

تتواجد محلات حلويات في الرياض بكثرة، لكن يأتي محل سعد الدين بأطباق الحلويات التي يُقدمها ليتصدر قائمة أفضل المحلات، والتي تتنوع بشكل يجعلك حتمًا تجد ما يناسب ذوقك، وما يميّز هذا الفرع هو وجود عدد كبير من الأصناف غير الموجودة في الفروع الأخرى، ومن أشهرها مُختلف أنواع الكيكة، وسواء أردت تجربة أجود أنواع الحلويات، أو المكسرات، أو الآيس كريم، فإنه الوجهة المثالية.

معلومات عن المحل

عنوان المحل : طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز، السليمانية، الرياض.

: طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز، السليمانية، الرياض. رقم الهاتف : 966920017070+

: 966920017070+ مواعيد العمل : من السابعة صباحًا وحتى الحادية عشر وخمسون دقيقة مساءً طوال أيام الأسبوع، ماعدا يوم الجمعة يبدأ في الواحدة مساءً.

: من السابعة صباحًا وحتى الحادية عشر وخمسون دقيقة مساءً طوال أيام الأسبوع، ماعدا يوم الجمعة يبدأ في الواحدة مساءً. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

بعد أن قدمنا لك أكثر من محل ايس كريم الرياض من المؤكد ستجد ما يرضي ذوقك، فقط عليك أن تخوض التجربة وتتذوق النكهات التي يبتكرها كل محل ويميّز بها نفسه عن الآخر.