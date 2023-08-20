أفضل محل جلابيات في الرياض: 10 محلات ننصح بها مع العناوين

الجلابية هي بمثابة الزي الرسمي للنساء في العالم العربي وبخاصة دول الخليج العربي، وبالتالي تنتشر محلات الجلابيات في الرياض بشكل كبير، ولكن كعادة أي امرأة تحب الذهاب إلى محل يعرض مجموعة فريدة متنوعة من الجلابيات، وذلك ليكون لديها حرية اختيار الجلابية المناسبة التي تلائم ذوقها، وقدّ وجدنا أنه بالرغم من تعدد تلك المحلات ولكن يوجد عدد ليس بكثير من المحلات له الأفضلية لدى سكان المدينة على عكس المحلات الأخرى، لأنهم يطرحون تشكيلة متنوعة من مختلف الخامات والنقوش والتصاميم التي تجعل كل امرأة تشعر بالحيرة في الاختيار، وهذه قائمة تتكون من أكثر من محل جلابيات في الرياض ننصحك بزيارته.

محل جلابيات في الرياض

بالتأكيد كل امرأة تفضل شراء جلابية مميزة وكأنها مصممة خصيصًا من أجلها وبالعادة لا يميل البعض منهن إلى تلك الجلابيات سريعة الانتشار، بينما بعض النساء الأخريات يفضلن تلك التصاميم الرائجة بالأسواق، ولهذا وفرنا لكم محلات تحاكي كلا الذوقين وفيما يلي محلات بيع جلابيات في الرياض بكافة التفاصيل التي تتعلق بكل محل:

1- محل الفيروز

أحد المحلات المتخصصة في بيع الملابس النسائية وخاصةً الجلابيات، ولكن ما يميزهم هي تلك التصاميم الراقية التي حتمًا ستنال على إعجابك بكل تفاصيلها، كما يتوفر لديهم خدمة التوصيل إلى أي مكان بالرياض مقابل مصاريف إضافية، رُبما تكون الأسعار لديهم مرتفعة نسبيًا ولكنها مناسبة للجودة التي يقدمونها.

معلومات عن محل الفيروز

العنوان: 6985 طريق الملك عبد العزيز الفرعي، 2444، المصيف، 2444، الرياض 12467، المملكة، الاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا .

ساعات العمل: يبدأ العمل من الساعة 4 حتى الساعة 10 مساءً.

رقم التواصل: 966506071710+

2- محل شالكي للجلابيات بالرياض

شالكي اسم سلسلة من المحلات التي استطاعت تحقيق نجاح باهر في الرياض، فهو أحد المتاجر التي لا يُمكنكِ دخولها دون شراء شيء بل تنبهرين بالنقوشات وجودة الأقمشة التي ستجدينها لديهم فقط، الأسعار لديهم مرتفعة بشكل ملحوظ ولكنه ليس فقط افخم محلات الجلابيات بالرياض بل وستجدين لديهم تصاميم متنوعة من الفساتين تجعله يتميز عن أي محل آخر.

معلومات عن محل شالكي للجلابيات بالرياض

العنوان: مارينا مول، الرياض المملكة، الاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا .

ساعات العمل: يبدأ العمل من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً.

رقم التواصل: 966504118570+

3- دكان كتان جلابيات وفساتين

افضل محل جلابيات في الرياض بلا منافس، وذلك لأنك ستجد لديهم تصاميم وخامات مختلفة بأفضل الأسعار، كما لديهم عدد ضخم من التصاميم لا حصر لها وبالتالي ستجدين التصميم المناسب لكَ بكل تأكيد، وذلك نظرًا لتنوع الخامات التي يحرصون من خلالها على إبراز أنوثة المرأة تصميم فخم وأنيق يمنحها الجاذبية والوقار التي تستحقه، كما يُمكنك التسوق لشراء الفساتين أيضًا فلديهم أشكال متنوعة من الفساتين مناسبة لجميع الفتيات من حيث الذوق والأوزان.

معلومات عن دكان كتان جلابيات وفساتين

العنوان : PRFG+Q36، النسيم الغربي، الرياض 14233، المملكة، الاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا .

4- بوتيك سمو الذوق للجلابيات والعبايات والبراقع

هذا المحل يحرص على تقديم أفضل خدمة لكافة عُملاؤه وذلك لكسب ثقتهم، فبمجرد دخولك المحل ستنبهرين بكثرة التصاميم والأشكال المتنوعة للجلابيب التي يقومون ببيعها ليس هذا فحسب بل وأيضًا يقدمون عروض وتخفيضات مستمرة على جميع الملابس التي يقومون ببيعها، والأمر الذي يجعلهم أفضل محل جلابيات في الرياض هو أن المكان لديهم مرتب وبالتالي يسهل على العملاء التسوق بالمكان كما يحرصون على التعرف على أذواق العملاء والعمل على توفير كل ما يحتاجون له، حيث يوجد لديهم قسم مخصص للبراقع والتفصيل مع إمكانية إضافة الإكسسوارات؛ فقط عليك تحديد التصميم وسوف ينفذونه بدقة هذا بجانب أنهم لديهم جلابيات جاهزة.

معلومات عن بوتيك سمو الذوق للجلابيات والعبايات والبراقع

العنوان: RQHP+H7H، البلقاء، المونسية، الرياض 13253، المملكة، الاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا .

ساعات العمل: يبدأ العمل من الساعة 4 حتى الساعة 10:30 مساءً.

رقم التواصل: 966503458647+

5- أشيم للجلابيات

أشهر محل جلابيات في الرياض؛ فمنّ لا يعرف هذا المحل الشهير المعروف بفخامته وتصاميمه المميزة الفريدة، المتجر يضم التصاميم العادية والفخمة والراقية وذلك حرصًا على محاكاة كل الأذواق، كما يوجد اهتمام خاص بالعملاء وذلك من خلال الخدمة المثالية التي يقدمها القائمين على المكان، فأشار الكثير من الزوار بحسن معاملتهم؛ لهذا إن كُنت تبحثين عن محلات جلابيات فخمة في الرياض فهذا المكان يجب أن يكون خيارك الأول بلا منافس.

معلومات عن أشيم للجلابيات

العنوان : QR48+C2Q، سلمان الفارسي، النهضة، الرياض 13221، المملكة، الاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا .

6- كمرا للجلابيات

هذا المتجر حاصل على تقييمات عالية من قبل الزوار، ولكن المميز بهذا المكان عن غيره من المحلات الأخرى هو أنه من أفضل محلات جلابيات بالرياض رخيصة ولكن بالرغم من الأسعار المناسبة التي يقدمونها فإن هذا الأمر لا يؤثر على الجودة التي يقدمونها، بالإضافة لأن كل الجلابيب التي يوفرونها من تطريزات وخامات متنوعة، فهو أفضل محل جلابيات في الرياض ننصح بزيارته.

معلومات عن كمرا للجلابيات

العنوان: 2702 الإمام محمد بن سعود بن مقرن، الديرة، الرياض 12651،, الرياض 12634، المملكة، الاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا .

ساعات العمل: يبدأ العمل من الساعة 2:20 حتى الساعة 11 مساءً.

رقم التواصل: 966500986034+

7- نيون للأزياء

كل امرأة تعشق للتسوق ولكن الأهم في رحلة التسوق هو العثور على محلات جلابيات في الرياض مزودة بكل الخامات والأشكال حتى يكون للسيدة حرية اختيار التصميم المناسب والذي يلائم شخصيتها، وهذا الأمر قدّ وجه القائمين على المحل باهتمام خاص وذلك من خلال طرح مجموعة متنوعة الأشكال والمقاسات من الجلابيات لكي تتأكد كل امرأة أنها ستعثر على التصميم التي تحلم به في هذا المكان، وهو محل جلابيات في الرياض يتوجه له الزوار من كل المحافظات والمدن الأخرى نظرًا لجودة منتجاتها الشهيرة في المملكة.

معلومات عن نيون للأزياء

العنوان: الملك عبد الله، الرياض 12272، المملكة، الاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا .

ساعات العمل: يبدأ العمل من الساعة 2 حتى الساعة 11 مساءً، ما عدا يوم الإثنين يبدأ العمل من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً.

8- كنوز التراث

الهدف الأساسي الذين يسعون إلى تقديم كل الموديلات التي تحاكي كل الأذواق بأفضل سعر، كما يوجد لديهم خدمة التوصيل ولكن ذلك يتم بمصاريف إضافية، فبمجرد دخولك المحل ستجدين لديهم أكثر من قسم للملابس كل ما عليك هو اختيار القطعة المناسبة ثم إخبار الموظفة بالمقاس المناسب وسوف يوفرون لك كل ما تحتاجينه، والخدمة والتعامل لديهم في غاية الاحترام هذا ما يجعله أفضل محلات جلابيات في الرياض.

معلومات عن كنوز التراث

العنوان: السويدي، الرياض 12791، المملكة، الاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا.

9- همسة ألين

هذا المتجر يبيع أفضل الجلابيات النسائية بأفضل الأسعار، لديهم تشكيلة متنوعة من التصاميم والألوان مناسبة لكل الأذواق، يعتمدون على أجود أنواع الأقمشة وذلك حرصًا منهم على كسب ثقة عملائهم، يقدمون الكثير من الخدمات للزوار مع طرح الكثير من العروض وخاصةً في المناسبات الرسمية لتنشيط حركة البيع، لهذا فهو من أقرب محلات الجلابيات في الرياض لقلوب النساء السعوديين، وهذا لأنهم يوفر كافة الاحتياجات التي يُمكن للمرأة أن تحتاجها بهذا المحل دون الحاجة إلى الذهاب لأكثر من مكان.

معلومات عن همسة ألين

العنوان: PRH9+2RH، سعد بن أبي وقاص، النسيم، الرياض 12422، المملكة، الاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا .

ساعات العمل: يبدأ العمل من الساعة 2:30 حتى الساعة 10 صباحًا.

رقم التواصل: 966541582972+

10- الحقبي للأزياء النسائية

هل تبحثين عن محل جلابيات في الرياض يقدّم لك جلابيات بخامات ممتازة وبأسعار مناسبة، أتحتاجين إلى تصاميم مختلفة لا تنتشر كثيرًا في الأسواق، فهذا المحل هو اختيارك الأمثل، لديهم الكثير من التصاميم الخاصة بهم وبالتالي لن تجديها رائجة في المحلات الأخرى؛ لكل امرأة تُحب التميز والظهور بقطعة فريدة من نوعها لا تفوتي زيارته، رُبما لا تكون الأسعار لديهم رخيصة ولكنها متفاوتة بين المتوسط والمرتفع.

معلومات عن الحقبي للأزياء النسائية

العنوان: JGHP+G95، سوق شهد، ظهرة لبن، الرياض 13784، المملكة، الاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا .

ساعات العمل: يبدأ العمل من الساعة 4 حتى الساعة 11 مساءً.

إن كُنت تبحث عن أفضل محل جلابيات في الرياض يقدم لك أفضل جودة مقابل أفضل سعر، فهذه القائمة السابقة مزودة بكافة تفاصيل كل محل، ليس هذا فحسب بل وأيضًا جميعها حاصلة على تقييمات عالية من قبل الزوار نظرًا لجودة الأقمشة والنقوشات المصممة بها الجلابيات، كما أن كثير من هذه المحلات توفر خدمة التوصيل والتسوق أون لاين للتسهيل على العملاء عملية الشراء.