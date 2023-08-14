أفضل محل دبابات في الرياض: 6 محلات ننصحك بها مع العناوين

إن من أكثر ما يميز مدينة الرياض الجميلة ويجعلها من أكثر المدن اكتظاظًا بالسكان غير كونها العاصمة السعودية هو احتوائها على مختلف المرافق والخدمات التي يحتاج إليها المواطنون أو الزوار؛ مما يجعلها مستقطبة لأكبر عدد ممكن من مختلف شرائح الناس، هذا فضلًا عن تضمنها المستلزمات كافة على حدٍ سواء، ومنها نسلط الضوء على مستلزمات عالم السيارات والدراجات وبشكل خاص يأتي التركيز على الدبابات والدراجات البخارية الخفيفة وما شابه، حيث تجد أفضل محل دبابات في الرياض يوفر لك طلبك بكل احترافية أيًا كان.

وعلى حسب رغبتك سواء أردت التأجير أو الشراء وغير ذلك من الخدمات، وتستطيع من خلال السطور التالية استنباط أنسب محل لك بالاطلاع على التفاصيل الخاصة بكل محل على حدة لما يوفره من عُدة وعنوانه وطريق الوصول إليه وكيفية التواصل بكل سهولة للاستفسار عن طلبك بدلًا من الذهاب.

أفضل محل دبابات في الرياض

عالم الدبابات والدراجات هو عالم واسع يمتلك محبين من مختلف فئات الناس وهواة رياضيين، منهم من ينجذب لغرض المتعة فقط، ومنهم مَن يتخذ مِن دبابته أسلوب حياة وروتين يومي لا يتجزأ من يومه، ويعتمد عليها في كافة أمور تنقلاته، وبطبيعة الحال من المستحيل أن تكون على أراضي المملكة السعودية ولا تجد فيها ما يأسرك من أفضل محلات دبابات في الرياض خاصة، حيث تحرص على توفير الأنواع والاختيارات كافة التي تناسب ذوقك؛ لذا وفرنا لك مجموعة مثالية للأفضل بينهم للحصول على مبتغاك من الدبابات بمنتهى السلاسة ومن أهل الثقة.

1- مونستر بايك لتأجير الدبابات

هو أفضل محل دبابات بالرياض بلا جدال، حيث يوفر لك مجموعة متنوعة من أفضل الدبابات التي يمكنك تأجيرها أو شرائها منها الدبابات المريحة المخصصة للقيادة اليومية، ومنها المصممة للسباقات الاحترافية وتلائم تمامًا طبيعة البيئة الصحراوية والطرق غير الممهدة وذات السرعات العالية، هذا فضلًا عن التعامل المريح والمرن بين صاحب المحل وأفراد طاقم العمل وبين العميل، فلديهم خبرة كبيرة في المجال، حيث يساعدوك في الحصول على ما تحتاج وما يناسب ذوقك تمامًا وفق قدراتك وإمكانياتك، فمن غير الممكن أن تذهب إليهم ولا تجد غايتك، حتى صار أفضل وجهة محل دبابات في الرياض.

معلومات المحل

عنوان المحل: VQ4H+7F5، الرمال، الرياض 13256، المملكة العربية السعودية، للوصول من هنا.

VQ4H+7F5، الرمال، الرياض 13256، المملكة العربية السعودية، للوصول من هنا. رقم الهاتف: 966532444949+

966532444949+ مواعيد العمل: من 12:00 منتصف الليل حتى 3:00 عصرًا جميع أيام الأسبوع.

2- مؤسسة عالم الدراجة

يوفر المعرض باقات متنوعة وأشكالاً مختلفة من الدبابات وجميع أنواع الدراجات النارية والكهربائية، منها الجديد ومنها المستخدم، ولعل مما جعله أيضًا من أنسب محل بيع دبابات في الرياض أنه يحرص على توفير جميع قطع الغيار الخاصة بالدبابات التي يوفرها وصيانتها، كما يجاوره في المنطقة نفسها عدد من المحال التي تلبي رغبات الصيانة بمختلف أنواعها وأشكالها، وتتباين أنواع الدبابات المتوفر بين الصيني والتايواني وغيرهم من الاختيارات التي تلبي أذواق الجميع، كما أن الأسعار لديهم متفاوتة بين المتوسط والمرتفع ففي كل الأحوال تجد ما يناسبك، هذا فضلًا عن الخدمات التي يقدموها، منها توفير خدمة الشحن لديهم سواء داخل المدينة أو خارجها، المساعدة في التقديم على اللوحة والترخيص مجانًا.

معلومات المحل

عنوان المحل: 3022 ابن عياف، منفوحة، الرياض 11683، المملكة العربية السعودية، للوصول من هنا.

3022 ابن عياف، منفوحة، الرياض 11683، المملكة العربية السعودية، للوصول من هنا. رقم الهاتف: 966509129857+

966509129857+ مواعيد العمل: من 9:00 صباحًا إلى 1:00 ظهرًا ثم يعيد فتح أبوابه من 4:00 عصرًا إلى 10 مساءً جميع أيام الأسبوع.

3- هارلي ديفيدسون للدراجات النارية

من أشهر العلامات التجارية العريقة التي تستأجر منها أفضل الدراجات الأمريكية، هذا بجانب توفيره للملابس الخاصة بالدراجات النارية ومختلف السلع والمستلزمات من أدوات السلامة والإكسسوارات التي تجدها لديه وفي بعض الفروع التابعة له مما جعله أفضل محل تأجير دبابات بالرياض، كما أن المعرض داخله مريح وطاقم العمل يتعامل بمنتهى الود والاحترام ويطرح دائمًا مجموعات جيدة من أنواع الدراجات النارية والأجهزة الخاصة بها، كما تستطيع شراء ما تود لديه وشحنه لأي مكان ترغب، كما يوفر الصيانة الدورية وتعامل من المسؤول في قمة الاحترام.

معلومات المحل

عنوان المحل: طريق الدائري الشمالي، المصيف، الرياض 12467، السعودية، للوصول من هنا.

طريق الدائري الشمالي، المصيف، الرياض 12467، السعودية، للوصول من هنا. رقم الهاتف: 966114554499+

966114554499+ مواعيد العمل: من 1:00 ظهرًا حتى 10:00 مساءً عدا السبت من 4:30 مساءً إلى 9:00 مساءً، والجمعة مغلق تمامًا.

4- متجر سوزوكي باريان

هو متجر ذو فروع متعددة منهم فرع الرياض، ويتمتع بخبرة عتيدة في مجال الدراجات النارية والدبابات تجد لديهم جميع الأشكال والأنواع من ماركة سوزوكى العالمية وعلى أحدث طراز، وما يلزمها من اكسسوارات وغير، يشحنون لك دبابتك لأي مكان ترغب به، ومما ساهم في أن يكون أفضل محل دبابات في الرياض، تعامل الموظفين الراقي وخبرتهم في كافة الأنواع المتوفرة، حيث تستطيع أن تستفسر منهم حول أي شيء ترغب به قبل شراء الدراجة، إلا أنه لا يتوفر لديهم خدمة التأجير، وبالنسبة لترتيب المعرض فيأخذ الدرجة الأولى في الترتيب والعرض أكثر من ممتاز.

معلومات المحل

عنوان المحل: 8228 طريق الملك عبدالعزيز، السليمانية، الرياض 12245، السعودية، للوصول من هنا.

8228 طريق الملك عبدالعزيز، السليمانية، الرياض 12245، السعودية، للوصول من هنا. رقم الهاتف: 966112934669+

966112934669+ مواعيد العمل: من 9:00 صباحًا إلى 6:00 مساءً على مدار الأسبوع، ويوم السبت من 4:30 مساءً إلى 7:30 مساءً، والجمعة مغلق.

5- معرض ابوجبعا بايك

أمثل وجهة لك لشراء الدبابات والحصول على خدمات ما بعد البيع، هدفهم الأول يتمحور حول إرضاء العميل، وتجد لديهم تعامل مهني واحترافي على أعلى مستوى، والموظفون على دراية كاملة بما يفعلوه وتظهر لديهم الخبرة الفذة في المجال مما يطمئنك تمامًا من الحصول على مبتغاك على أكمل شكل ممكن، ومما جلعه واحدًا من أفضل أماكن بيع الدبابات بالرياض هو عدم اقتصاره على بيع الدراجات النارية فقط مختلفة الأشكال والأنواع، بل أيضًا يهتم بتوفير قطع الغيار المناسبة لأغلب ما يوفره في المعرض.

معلومات المحل

عنوان المحل: 7265 زهرة الانبارية، 3069، منفوحة، الرياض 12683، السعودية، للوصول من هنا.

7265 زهرة الانبارية، 3069، منفوحة، الرياض 12683، السعودية، للوصول من هنا. رقم الهاتف: 966540056951+

966540056951+ مواعيد العمل: من 9:00 صباحًا إلى 12:00 ظهرًا ثم يعيد فتح أبوابه من 4:00 عصرًا إلى 10:00 مساءً، جميع أيام الأسبوع عدا الخميس من 9:00 صباحًا إلى 10 مساءً، والجمعة يقتصر على الفترة المسائية فقط.

6- دريم بايك للدراجات النارية

إذا أدرت أن تجد من يفهم طلبك في اختيار الدبابة المناسبة لك فإنك في أفضل محل دبابات في الرياض يقدم لك النصائح والمعلومات الأمثل التي تفيدك في اختيار دبابتك وطريقة الحفاظ عليها وحمايتها، وتُقدم هذه الخدمة من قِبَل المهندس والفنيين الذين يتميزون بخبرتهم الكبيرة، أما عن أسعاره فهي ممتازة تمامًا ومناسبة، وقطع الغيار متوفرة على أجود ما يمكن مع الحرص على توفير القطع النادرة أيضًا، كما الإكسسوارات اللازمة والملائمة لكل نوع متوفر لديهم.

معلومات المحل

عنوان المحل: علي بن يحيى الصنهاجي، السلي، الرياض 14267، السعودية، للوصول من هنا.

علي بن يحيى الصنهاجي، السلي، الرياض 14267، السعودية، للوصول من هنا. رقم الهاتف : 966544144888+

: 966544144888+ مواعيد العمل: من 4:00 عصرًا إلى 11:00 مساءً جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة مغلق.