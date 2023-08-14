أفضل 11 محل دونات بالرياض ننصحك به مع العناوين

رُغم احتواء الدونات الكلاسيكية أو المحشوة والمُزيّنة بأشكال وألوان مختلفة كما المعروف على كميات كبيرة من السُكر، إلا أنها المُفضلة والمحببة للجميع؛ لمذاقها اللذيذ والذي لا تُضاهيه حلوى أُخرى ابتُكرت على الإطلاق، ناهيك عن أنها مناسبة لعدم الإصابة بعسر الهضم، فباتت جزء رئيسي من المائدة في المناسبات الاجتماعية، وتحوّلت من الحلوى التقليدية إلى تلك المُبتكرة والمُعدّة بطرق وأشكال ونكهات مختلفة، وتخطف الأنظار وتأسر القلوب، علاوةً على أن مذاقها شهيّ، وكثيرّ من الأشخاص برّعوا في إعدادها، لذا ولتجربة فريدة من نوعها وجديدة عليك سنُقدم لك أفضل محل دونات بالرياض لاقتناء ألذ الحلوى على الإطلاق بأسعار مناسبة.

أفضل محل دونات بالرياض

احتلت حلوى الدونات مكانة كبيرة في قلوب الجميع، تلك المُغطاة بالسكر الملوّن، وزُيّنت بالكريمة والمربى وغيرها من المكونات اللذيذة، ورُبما للذة مذاقها لن تتمكن من التوقف عن تناولها والاكتفاء بواحدة في المرة! تجربة فريدة ولن تنساها سواء كان تناولها مع تجمع الأصدقاء أو منفردًا في أفضل محلات حلويات في الرياض ، تحديدًا لبيع الدونات.

1- جي كو دونات

مجموعة من الحلويات الموسمية اللذيذة يُقدّمها جي كو، لا سيّما الدونات الفنية ذات المذاق الفريد الذي لا يُضاهيه آخر، ناهيك عن غيرها من الحلوى متعددة الأصناف والنكهات، سيكون الواجهة المثالية لمن لديهم مناسبة قريبة أو يودون قضاء الوقت المميز مع تناول ألذ وأطيب دونات مُقدمة بأسلوب رقي وعصري، لذا عُدّ على أنه أفضل محلات بيع دونات بالرياض.

معلومات عن المطعم

العنوان: الثغر بلازا، حطين، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

الثغر بلازا، حطين، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 920011116+

920011116+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة السادسة صباحًا، وحتى الثانية عشر بمنتصف الليل.

يوميًا من الساعة السادسة صباحًا، وحتى الثانية عشر بمنتصف الليل. الموقع الإلكتروني: من هُنا.

2- محلات دانكن دونتس الرياض

تأسست سلسلة دانكن دونتس في عام 1955م في أمريكا، واستطاعت التوّسع بأفرُّع كثيرة في مدن وبلدان مختلفة، ويُعدّ أفضل محل دونات بالرياض، تتمتع بتناول ألذّ الحلوى مع احتساء مشروب القهوة؛ حيث يُقدم مجموعة متنوعة من المشروبات الساخنة والباردة، وتحظى بجلسة ممتعة بمفردك أو مع الأصدقاء في جوٍ هادئ فقط تستمع لصوت الموسيقى الكلاسيكي الخافت، وأسعارُه مناسبة مع الخدمة المثالية المُقدّمة.

معلومات عن المحلات

العنوان: طلحة بن مالك الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

طلحة بن مالك الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 9668001288999+

9668001288999+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة السادسة صباحًا، وحتى الثانية عشر بمنتصف الليل.

يوميًا من الساعة السادسة صباحًا، وحتى الثانية عشر بمنتصف الليل. تويتر المحل: من هُنا.

3- دوكة مخبوزات وحلويات

دوكة محل معجنات وحلوى مميز، يُقدّم تشكيلة متنوعة من الدونات بأحجام مختلفة، فستجد كافة النكهات التي تُشعرّك بالسعادة وتُحبها مثل النوتيلا، والفستق، والتوت، والليمون، والزعتّر، سائر ما ستشتهيه ستتمكّن من طلبُه وتجربته، ناهيك عن الجلسات الداخلية الهادئة والتي تُعدّ واجهة عصرية مميزة لقضاء الوقت الممتع مع الأصدقاء، والتمتُّع بتجربة المشروبات الساخنة والباردة الشهيرة مع الدونات، ولهذا عُدّ دوكة على أنه أفضل محل معجنات في الرياض.

معلومات عن المطعم

العنوان: طريق عثمان بن عفان، المغرزات، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

طريق عثمان بن عفان، المغرزات، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966531844244+

966531844244+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة السابعة صباحًا حتى الواحدة بعد منتصف الليل، باستثناء يوم الجمعة يبدأ العمل في الساعة الحادية عشر صباحًا.

يوميًا من الساعة السابعة صباحًا حتى الواحدة بعد منتصف الليل، باستثناء يوم الجمعة يبدأ العمل في الساعة الحادية عشر صباحًا. الموقع الإلكتروني: من هُنا.

4- كرسبي كريم

اكتسب كرسبي كريم شهرة واسعة حتى بات بأنه أفضل محل دونات بالرياض، ويُقدم مجموعة متنوع من الحلوى بنكهات مختلفة لكنها لذيذة، مثل كريمة جوز الهند، وكريم بروليه، وتري ليتشي شوكولاتة، ولم يقتصر على تقدّيم الدونات فحسب بل تنوع في ابتكار الحلويات الفريدة، وستحظى فيه بتجربة مثالية لن تُنسى، ناهيك عن الأسعار الجيدة، والخدمة الراقية.

معلومات عن المطعم

العنوان: شارع مُعين بن زيدا، العزيزية، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

شارع مُعين بن زيدا، العزيزية، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966112078130+

966112078130+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة السادسة صباحًا، وحتى الثانية عشر بعد منتصف الليل.

5- جاليز دوناتس بوتيك

افتُتح بوتيك جلايز منذُ عامين وهو يُقدم كعكة الدوناتس المثقوبة التقليدية، ولكن سرعان ما تحوّلت إلى أفخم حلوى في الرياض، واكتسب منها ثقة قاعدة جماهيرية كبيرة، فأضاف عليها لمسة ساحرة غيّرت مذاقها للأفضل والألمع في المدينة، حتى بات من أفضل محلات الدونات في الرياض، واشتهر تحديدًا بدونات البيتش بم التي تحتوي على حشوة الكاسترد بالليمون وماء الورد، ناهيك عن نكهات وأحجام متعددة أخرى يُمكنك بها الاحتفال بعيد ميلادك مع شموع أنيقة.

معلومات عن المطعم

العنوان: طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز، مركز صيتة، المعذر الشمالي، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز، مركز صيتة، المعذر الشمالي، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966557002833+

966557002833+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثانية عشر بمنتصف الليل.

6- كابتن هانسون

كابتن هانسون يُعدّ أفضل محل دونات محشية بالرياض؛ طبقًا لتقييمات الزوّار، حيثُ يُقدم مجموعة متنوعة من الحلوى المثقوبة بنكهات لذيذة، ومُزيّنة بطرق مبتكرة وشهية للعينين، فبرّع في تقديم دونات غزل البنات، ودونات اللوتس والكيت كات، وقد راعى في خدمته مرضى السُكر بإعداد صندوق دونات ميني بذات المذاق الشهي واللذيذ الذي لن تتذوقه في آخر، ولكن بجرعات صغيرة، ناهيك عن الخدمة المميزة للراغبين في تجربة الجلسات الداخلية الهادئة.

معلومات عن المطعم

العنوان: طريق أبي بكر الصديق، النزهة، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

طريق أبي بكر الصديق، النزهة، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966571847000+

966571847000+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الواحدة ظهرًا، وحتى الحادية عشر مساءً، باستثناء يوم الجمعة يبدأ العمل في الواحدة والنصف ظهرًا.

7- رانديز دوناتس

يُمكنك تجربة ألذ الأصناف في أفضل محلات الدونات في الرياض، وهو رانديز دوناتس السلسلة العريقة التي تأسست منذُ ما يزيد عن سبعون عام، وبرّعت في الابتكار في أشكال ونكهات الدوناتس، وتحديدًا في السعودية فقد قدّمت نكهتين حصريتين شهية وهما كريمة الفودج والحلاوة الطحينية، سواء كُنت تميل إلى الحلوى الكلاسيكية أو المختلطة فستجد طلبك في رانديز.

معلومات عن المطعم

العنوان: بوليفار الرياض سيتي، طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

بوليفار الرياض سيتي، طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا، وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا، وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. الموقع الإلكتروني: من هُنا.

8- دونات البندق

برّع دونات نت في إعداد دونات هشة ولذيذة متعددة النكهات، والتي نالت إعجاب جميع الزوّار، لا سيّما المحشوّة بالبندق والمكسرات اللذيذة، والأسعار مناسبة مع الخدمة الفريدة التي تحظى بها، ويوفر خدمة توصيل للمنزل.

معلومات عن المطعم

العنوان: محمد بن شعيل، المنصورة، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

محمد بن شعيل، المنصورة، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966507018731+

966507018731+ مواعيد العمل: يوميُا من الساعة الثانية عشر ظهرًا، وحتى الثانية عشر بمنتصف الليل، باستثناء يوم الجمعة يبدأ العمل في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

يوميُا من الساعة الثانية عشر ظهرًا، وحتى الثانية عشر بمنتصف الليل، باستثناء يوم الجمعة يبدأ العمل في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا. صفحة الانستجرام: من هُنا.

9- وقت الدوناتس

إن هذا الكافية هو مقصد لجميع مُحبي الدونات المميزة ذو المذاق اللذيذ بسائر النكهات وأنواع التزيين، فيُقدّم تشكلية متنوعة من الدونات الكلاسيكي ومتعدد النكهات، يُناسب سائر الأذواق، ويمنحك تجربة فريدة في أجواء هادئة ومثالية، وتميّز تحديدًا بالديكور الرائع والدافئ، مع خدمة راقية من جميع الموظفين.

معلومات عن الكافية

العنوان: شرف الدين الحريري، الشفا، الرياض ويمكن الذهاب إليه من هُنا.

شرف الدين الحريري، الشفا، الرياض ويمكن الذهاب إليه من هُنا. مواعيد العمل: يوميا من الساعة السادسة صباحًا، وحتى الثانية عشر بمنتصف الليل، باستثناء يوم الجمعة يبدأ العمل في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا.

يوميا من الساعة السادسة صباحًا، وحتى الثانية عشر بمنتصف الليل، باستثناء يوم الجمعة يبدأ العمل في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا. صفحة الانستجرام: من هُنا.

10- بيت الدونات

إن كنت ترغب في محل دونات بالرياض لبيع ألذ وأطيب الحلوى المُزينة بديكورات بسيطة وأخرى ساحرة للعينين، فستجد طلبك في بيت الدوّنات الذي برّع في إعداد ألذ الدونات بنكهات متنوعة ومميزة، مثل جوز البيكان، والشوكولاتة بالبندق، وغيرها من النكهات الفريدة، وهذا بأسعار مناسبة للجميع، مع إتاحة خدمة التوصيل، أو أن يحظوا بتجربة الجلسات الداخلية.

معلومات عن المطعم

العنوان: طريق الملك فهد الفرعي، الصحافة، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

طريق الملك فهد الفرعي، الصحافة، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. مواعيد العمل: يوميًا من الساعة السادسة والنصف صباحًا، وحتى الثانية عشر بمنتصف الليل.

11- آب داون دوناتس

آب داون أرخص محل دونات بالرياض، ويمنحك تجربة ممتعة بجلسة مميزة مع الأصدقاء إن كُنت تبحث عن وجهة عصرية لقضاء الوقت الممتع، وتناول ألذ أصناف الحلويات، مع احتساء المشروب بارد أو غير ذلك، واشتهر ببراعته في إعداد الدونات بالقرفة والبرتقال، وتفنن في تزيينها بشكل يسر الأنظار ويأسر القلب ويسعد المتذوّق، ناهيك عن الخدمة الراقية من الموظفين، ويُتاح موقف مجاني للسيارات، وجلسة هادئة لصِغر المكان.

معلومات عن المطعم

العنوان: العيينة، حي لبن، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

العيينة، حي لبن، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. مواعيد العمل: من السبت إلى الأربعاء من الساعة السابعة صباحًا، وحتى الحادية عشر مساءً، باستثناء يوم الأحد ينتهي العمل في الحادية عشر والنصف مساءً، ويوم الخميس من السابعة صباحًا، وحتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، والجمعة من الثانية عشر ظهرًا، حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل.

سواء كان لديك مناسبة قريبة، أو ترغب في التجمُّع مع الأصدقاء في مكانٍ هادئ وقضاء وقت ممتع، ستتمتع بتناول ألذّ وأروع حلوى في أفضل محل دونات بالرياض، لا سيّما أن كثير منهم يوفر جلسات للأصدقاء مُريحة وفريدة، وكما أشرنّا آنفًا كافة التفاصيل عنها ستحظى بتجربة مثالية لن تُنسى.