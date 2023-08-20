أفضل محل فطاير بالرياض: 11 محل ننصح به مع العناوين

تعد الفطائر من أكثر الأكلات التي تفرض وجودها بمختلف الموائد، فيتم تقديمها بأغلب الأوقات كواحدة من الأطباق الجانبية، بالإضافة إلى إمكانية تناولها بشكل سريع حينما تكون على عجالة من أمرك، ولهذا يكثر البحث دائمًا عنها، وإن كنت من سكان الرياض بالسعودية فسيكون هذا المقال مفيدًا جدًا لك فسنساعدك به في العثور على أفضل محل فطاير بالرياض وذلك بذكر أشهر المحلات هناك فتابع معنا للتعرف عليها.

أفضل محل فطاير بالرياض

تكاد لا تتمكن من حصر أنواع الأطعمة والنكهات الخاصة بالفطائر لتنوعها الكبير، علاوة على تميز كل محل فطائر عن غيره ببعض الأصناف والنكهات، وسنساعدك اليوم في العثور على أفضل محل معجنات بالرياض ، والتي ستتمكن فيها من تناول مختلف أشكال الفطائر مثل الفطائر بالجبنة أو اللحم أو الدجاج أو الزعتر والصفائح الشامية ومناقيش الجبن العكاوي والمحمرة وعش البلبل ومختلف أنواع البيتزا، وكل هذا وأكثر ستجده متوفرًا في المحلات التي سنتحدث عنها في السطور القادمة كما سيلي:

1- محل فطائر بيروت

إن أردت تناول أفضل فطاير في الرياض فعليك بتجربة هذا المحل اللبناني، حيث تجد الخدمة الرائعة والأجواء المريحة والعاملين المتعاونين الودودين، كما ستتمكن من تناول ألذ الفطائر المختلفة وجبنة قشقوان وعكاوي والسبانخ ومناقيش الزعتر اللبنانية والميني فطائر والبيتزا بمختلف النكهات وغيرهم الكثير من الأصناف كالكبة وورق العنب.

معلومات عن محل فطائر بيروت

العنوان : شارع الأمير ممدوح بن عبد العزيز، السليمانية، الرياض 12242، وإذا أردت موقعه على خريطة جوجل اضغط هنا.

: شارع الأمير ممدوح بن عبد العزيز، السليمانية، الرياض 12242، وإذا أردت موقعه على خريطة جوجل اضغط هنا. رقم الهاتف : 966591110210+

: 966591110210+ ساعات العمل: يوميًا من الثامنة صباحًا إلى منتصف الليل.

2- محل فورنو معجنات وفطائر

كما يمكنك أيضًا تناول أحسن فطاير بالرياض بهذا المحل المرتب الصغير والذي حاز على رضا الكثير، وستتمكن به من تناول مختلف الفطائر مثل فطائر الجبنة السائلة مع الموزاريلا وفطائر الفلافل والدجاج واللحم واللبنة والقشقوان والزعتر والسبانخ والمحمرة والبيتزا وعش البلبل وغيرهم الكثير من الأشكال والمشروبات كالشاي والبرتقال فلا تفوت تلك التجربة.

معلومات عن محل فورنو معجنات وفطائر

العنوان : 3807 ابن الهيثم، النهضة، 8694، الرياض 13222، وإذا أردت موقعه على خريطة جوجل اضغط هنا.

: 3807 ابن الهيثم، النهضة، 8694، الرياض 13222، وإذا أردت موقعه على خريطة جوجل اضغط هنا. رقم الهاتف : 966505273117+

: 966505273117+ ساعات العمل : يعمل طوال الأسبوع من السادسة والنصف صباحًا إلى منتصف الليل، ولكن يبدأ عمله في الواحدة مساءً بيوم الجمعة.

: يعمل طوال الأسبوع من السادسة والنصف صباحًا إلى منتصف الليل، ولكن يبدأ عمله في الواحدة مساءً بيوم الجمعة. انستغرام المحل: يُمكن دخوله بالضغط هنا.

3- محل فطائر شامية

وللعثور على أفضل محل فطائر بالرياض لا بد من تجربة ذلك المحل الصغير، والذي يتميز بالنكهة الشامية الأصيلة والتعامل الراقي والنظافة الممتازة، والذي ستحصل فيه على مختلف أنواع الفطائر والمعجنات مثل مناقيش الجبن العكاوي والصفيحة الشامية وفطائر اللحم بدبس الرمان، بالإضافة إلى البيتزا باللحم أو الخضار وغيرهم.

معلومات عن محل فطائر شامية

العنوان : الدائرة، جرير، الرياض 12833، وإذا أردت موقعه على خريطة جوجل اضغط هنا.

: الدائرة، جرير، الرياض 12833، وإذا أردت موقعه على خريطة جوجل اضغط هنا. رقم الهاتف : 966509335882+

: 966509335882+ ساعات العمل: يوميًا من السابعة صباحًا حتى الحادية عشر والنصف مساءً.

4- محل وقت الفطائر

والآن جاء دور الحديث عن هذا المحل البسيط لتناول ألذ فطاير في الرياض، فستتمكن به من الحصول على مختلف أنواع الفطائر بالنكهات المختلفة مثل المحمرة واللبنة والفطائر بالجبنة أو الزعتر أو الدجاج أو باللحم، بالإضافة لعش البلبل العادي أو بالخضار أو بالسمسم والبيتزا بمختلف النكهات مثل بيتزا مرغريتا والبيتزا بالخضار أو النقانق أو الجبن السائل وغيرهم من الأصناف الرائعة.

معلومات عن محل وقت الفطائر

العنوان : 7208 شارع تبوك، 3470، الازدهار، 3470، الرياض 12485، وإذا أردت موقعه على خريطة جوجل اضغط هنا.

: 7208 شارع تبوك، 3470، الازدهار، 3470، الرياض 12485، وإذا أردت موقعه على خريطة جوجل اضغط هنا. رقم الهاتف : 966112693873+

: 966112693873+ ساعات العمل: يوميًا من السابعة صباحًا حتى الحادية عشر والنصف مساءً، ولكن يبدأ عمله في الرابعة عصرًا بيوم الجمعة.

5- محل فطائر بيتزا لبنانية

يمكننا كذلك أن نرشح لك هذا المحل كأحد الخيارات لأفضل محل فطاير في الرياض حيث ستتمكن من تناول الفطائر اللذيذة بمختلف النكهات فستجد به فطائر صغيرة باللحم أو الدجاج أو الجبن أو الزعتر واللبنة بالزعتر أو العسل، بالإضافة إلى البيتزا الرائعة فعليك بتجربته.

معلومات عن محل فطائر بيتزا لبنانية

العنوان : 4527 شارع السويدي العام، حي السويدي، السويدي، الرياض 12792، وإذا أردت موقعه على خريطة جوجل اضغط هنا.

: 4527 شارع السويدي العام، حي السويدي، السويدي، الرياض 12792، وإذا أردت موقعه على خريطة جوجل اضغط هنا. رقم الهاتف : 966114284972+

: 966114284972+ ساعات العمل: يوميًا من الرابعة مساءً إلى منتصف الليل.

6- محل فطائر بريال

والآن موعدك بأفضل محل فطائر في الرياض للحصول على فطيرة صغيرة بريال أو بريالين أو أكثر فهي مناسبة لكل الفئات، فستتمكن به من الحصول على فطائر سبانخ ولبنة وجبنة والفطائر باللحم أو الدجاج ومناقيش الزعتر، بالإضافة للبيتزا الجميلة بمختلف النكهات.

معلومات عن محل فطائر بريال

العنوان : 4427 جبل أجا، النسيم الغربي، الرياض 14232 7651، 14232 14232 7651 المملكة العربية السعودية، وإذا أردت موقعه على خريطة جوجل اضغط هنا.

: 4427 جبل أجا، النسيم الغربي، الرياض 14232 7651، 14232 14232 7651 المملكة العربية السعودية، وإذا أردت موقعه على خريطة جوجل اضغط هنا. رقم الهاتف : 966507751517+

: 966507751517+ ساعات العمل: يعمل يوميًا من الرابعة عصرًا إلى الرابعة صباحًا.

7- محل فطائر أرجوان دمشق

والآن قد تجد أن ذلك المحل هو أحسن محل فطاير بالرياض حيث الطعم الشامي الأصيل، وستجد بالمحل العديد من الأصناف مثل الفطائر المحمرة والقشقوان ومناقيش الزعتر وجبن عكاوي بالزعتر ومحمرة بجبن وسبانخ وفطائر اللحمة والجبنة وعش البلبل وغيرها الكثير.

معلومات عن محل فطائر أرجوان دمشق

العنوان : 8755 طريق الخرج، الصناعية القديمة، الرياض 12871، وإذا أردت موقعه على خريطة جوجل اضغط هنا.

: 8755 طريق الخرج، الصناعية القديمة، الرياض 12871، وإذا أردت موقعه على خريطة جوجل اضغط هنا. رقم الهاتف : 966114472102+

: 966114472102+ ساعات العمل: يعمل كل يوم في فترتين، الفترة الأولى تستمر من السادسة صباحًا إلى الثانية والنصف مساءً، والثانية من الرابعة عصرًا حتى العاشرة والنصف مساءً.

8- محل رياض الشام للفطائر والبيتزا

والآن في أقدم محل فطائر في الرياض يمكنك الحصول على ألذ الفطائر الشامية من قِبل عاملين جيدين وخدمة سريعة مميزة، وستجد بقائمتهم الكثير من أنواع الفطائر اللذيذة مثل الفطائر باللحم مع جبن عكاوي والصفيحة الشامية وعش البلبل والمحمرة بالقشقوان والبيتزا بالخضار أو اللحم أو ببروني وغيرها الكثير من النكهات الرائعة.

معلومات عن محل رياض الشام للفطائر والبيتزا

العنوان : 8875 طريق الخرج، الصناعية القديمة، الرياض 12871، وإذا أردت موقعه على خريطة جوجل اضغط هنا.

: 8875 طريق الخرج، الصناعية القديمة، الرياض 12871، وإذا أردت موقعه على خريطة جوجل اضغط هنا. رقم الهاتف : 966114487166+

: 966114487166+ ساعات العمل: يعمل طوال الأسبوع، فيبدأ عمله يوم الجمعة من السابعة والنصف صباحًا إلى الثانية مساءً، وبباقي الأسبوع يكون العمل على ورديتين، الأولى من السادسة صباحًا إلى الواحدة والنصف مساءً، والثانية من الرابعة عصرًا إلى العاشرة مساءً.

9- محل سحائب طيبة للفطائر

هو محل فطاير بالرياض يقوم بتقديم الكثير من الفطائر السورية الشهية مثل صفيحة دبس الرمان وفطائر جبن عكاوي والقشقوان المحمرة وفطائر السبانخ وكذلك البيتزا بالأطعمة المختلفة مثل بيتزا الخضار وبيتزا المارتديلا وبيتزا الدجاج وكذلك عش البلبل الرائع، كما يقوم أيضًا بتقديم بعض الوجبات مثل الكباب والكفتة وورق العنب والحمص والمتبل.

معلومات عن محل سحائب طيبة للفطائر

العنوان : شارع الأمير ممدوح بن عبد العزيز، السليمانية، الرياض 12243، وإذا أردت موقعه على خريطة جوجل اضغط هنا.

: شارع الأمير ممدوح بن عبد العزيز، السليمانية، الرياض 12243، وإذا أردت موقعه على خريطة جوجل اضغط هنا. رقم الهاتف : 966112935780+

: 966112935780+ ساعات العمل : يعمل يوميًا من السابعة والربع صباحًا إلى الثانية عشر إلا الربع مساءً، ولكن يكون العمل في فترتين يوم الجمعة، الفترة الأولى من السابعة والربع صباحًا إلى الحادية عشر إلا الربع صباحًا، والثانية من الثانية عشر والنصف ظهرًا إلى الثانية عشر إلا الربع مساءً.

: يعمل يوميًا من السابعة والربع صباحًا إلى الثانية عشر إلا الربع مساءً، ولكن يكون العمل في فترتين يوم الجمعة، الفترة الأولى من السابعة والربع صباحًا إلى الحادية عشر إلا الربع صباحًا، والثانية من الثانية عشر والنصف ظهرًا إلى الثانية عشر إلا الربع مساءً. الموقع الإلكتروني: يُمكنك الدخول إليه بالضغط هنا.

10- محل ميل فوي بيكري

هو محل فطاير بالرياض يقوم بتقديم العديد من أشكال الفطائر اللذيذة، بالإضافة إلى مختلف الحلويات فربما تجد أنه أفضل محل حلويات في الرياض ، فستتمكن فيه من الحصول على فطائر السبانخ والكوسا وجبنة عكاوي ولبنة وزيتون وبالدجاج ولحم بالعجين، بالإضافة إلى الحلويات الرائعة مثل الإكلير والميل فوي والكوكيز والبيتي فور والماكرون والميني كيك، فلا تفوت مثل تلك التجربة الرائعة.

معلومات عن محل ميل فوي بيكري

العنوان : طريق الملك عبد العزيز، الياسمين، الرياض 13322، وإذا أردت موقعه على خريطة جوجل اضغط هنا.

: طريق الملك عبد العزيز، الياسمين، الرياض 13322، وإذا أردت موقعه على خريطة جوجل اضغط هنا. رقم الهاتف : 966551235735+

: 966551235735+ ساعات العمل : يعمل يوميًا من الثامنة صباحًا إلى منتصف الليل.

: يعمل يوميًا من الثامنة صباحًا إلى منتصف الليل. الموقع الإلكتروني: يُمكن دخوله بالضغط هنا.

11- فرن أبو جمعة للفطائر والصفيحة الشامية

هو محل فطاير بالرياض ستتمكن بزيارته من الحصول على مختلف الفطائر اللذيذة مثل فطائر السبانخ والدجاج واللحمة والزعتر والجبنة وفطائر الجبن العكاوي وصفائح اللحم اللذيذة وغيرها الكثير مما سينال إعجابك بلا شك.

معلومات عن فرن أبو جمعة للفطائر والصفيحة الشامية

العنوان : العطايف، الديرة، الرياض 12633، وإذا أردت موقعه على خريطة جوجل اضغط هنا.

: العطايف، الديرة، الرياض 12633، وإذا أردت موقعه على خريطة جوجل اضغط هنا. رقم الهاتف : 966114111477+

: 966114111477+ ساعات العمل : يوميًا من السابعة والنصف صباحًا إلى الحادية عشر مساءً، ويعمل بيوم الجمعة على فترتين، الأولى من السابعة والنصف صباحًا إلى العاشرة والنصف صباحًا، والثانية من الواحدة إلا الربع مساءً إلى الحادية عشر مساءً.

: يوميًا من السابعة والنصف صباحًا إلى الحادية عشر مساءً، ويعمل بيوم الجمعة على فترتين، الأولى من السابعة والنصف صباحًا إلى العاشرة والنصف صباحًا، والثانية من الواحدة إلا الربع مساءً إلى الحادية عشر مساءً. الموقع الإلكتروني: يُمكن دخوله بالضغط هنا.

وبهذا نكون أنهينا مقال اليوم وتعرفنا على العديد من محلات الفطائر التي يمكنك الاختيار من بينهم للتوصل إلى أفضل محل فطاير بالرياض، ونتمنى لك وجبة لذيذة.