أفضل محل نظارات بالرياض: 10 محلات ننصح بها مع العناوين

يتحدد أفضل محل نظارات بالرياض حسب نمط النظارة التي ترغب في الحصول عليها، سواء كانت نظارة طبية أو شمسية، وبالتأكيد كل محل يجد نفسه الأفضل في هذا المجال، وبالتالي لا يمكنك الوثوق بسهولة بالإعلانات التي تقوم المحلات بطرحها للترويج لمنتجاتها من خلالها، ولهذا قمنا بالتدقيق في آراء العملاء للتعرف على أفضل المحلات التي تقدم لك مزيجًا بين أفضل جودة مقابل أفضل سعر، خاصةً لأننا نعلم أن النظارات هي رفيقك الذي يلازمك من الصباح حتى النوم؛ لذا يجب التأكد أن المحل يوفر نظارات توفر لك رؤية أفضل ومظهر جذاب وأنيق، لا عليك سوى متابعة السطور التالية للتعرف على تفاصيل هذه المحلات.

أفضل محل نظارات بالرياض

لا يتوقف الأمر على مجرد تحديد محل مناسب لشراء النظارة التي تنال إعجابك، بل يجب التأكد من توفر بعض الأمور بالمحل مثل: خدمة متابعة، سياسة متجر، جودة، سعر جيد، خيارات متنوعة، وغيرها من الأمور للتأكد أن هذا المحل هو افضل محل نظارات بالرياض، وفيما يلي أهم المحلات التي تأكدنا من توفر العناصر السابقة بها:

1- فايف سيزون للنظارات

هذا المحل هو مكان متكامل، وذلك لأنه يطرح كل المنتجات النظارات الطبية والشمسية والأنواع الأخرى، بل وستجد لديه كل ما يتعلق بإكسسوارات النظارات؛ لذلك نرشحه لك ضمن افضل محلات اكسسوارات في الرياض سواء من حيث الجودة أو تنوع المنتجات لديه، كما لديه تشكيلة من النظارات ذات الماركات العالمية والعدسات اللاصقة الطبية، وأكد الجميع أن كل منتجاته لم تسبب لهم أي نوع من الحساسية في أعينهم، وبالتالي فإنها آمنة للجميع.

معلومات عن فايف سيزون للنظارات

العنوان : طريق ابي بكر الصديق، الوادي، الرياض 11564، المملكة، وللاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا.

: طريق ابي بكر الصديق، الوادي، الرياض 11564، المملكة، وللاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا. ساعات العمل: يبدأ العمل من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 1 صباحًا، ما عدا يوم الجمعة يبدأ العمل من الساعة 4 مساءً.

يبدأ العمل من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 1 صباحًا، ما عدا يوم الجمعة يبدأ العمل من الساعة 4 مساءً. رقم التواصل: 966550099110+

2- نظارات السلمان

بكل تأكيد ستحتاج للتوجه إلى محل نظارات بالرياض يقدم أفضل أنواع النظارات بأفضل الأسعار، فماذا لو أخبرتك أن الخصومات لدى هذا المحل تبدأ من 30 إلى 70%؟ ليس هذا فحسب بل ولديه تشكيلة ضخمة من النظارات لتحاكي مختلف الأذواق، والأهم من هذا أن كل النظارات التي يتم طرحها مريحة وذات أثر مريح على الوجه وبالتحديد على العين؛ لذلك ننصح بزيارته كأفضل محل نظارات بالرياض.

معلومات عن نظارات السلمان

العنوان : شارع العليا، العليا، الرياض 12222، المملكة، وللاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا.

: شارع العليا، العليا، الرياض 12222، المملكة، وللاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا. ساعات العمل: يبدأ العمل من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 11:30 مساءً، ما عدا يوم الجمعة من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 11:30 مساءً.

يبدأ العمل من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 11:30 مساءً، ما عدا يوم الجمعة من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 11:30 مساءً. رقم التواصل: 966920001999+

3- النظارات الراقية

إذا كنت من مُحبي اقتناء النظارات الشمسية فهذا المكان هو افضل محل نظارات شمسية بالرياض، وذلك لأنه لديه تشكيلة متنوعة من أفضل أنواع النظارات سواء الشمسية أو الطبية، ليس هذا فحسب بل ولديه تشكيلة متنوعة من أفضل أنواع النظارات الطبية أيضًا، يوجد لديه نظارات أصلية من أشهر الماركات العالمية للنظارات؛ لذلك هو أشهر محلات نظارات بالرياض، ولكن يفضل التواصل معهم للتأكد أن المكان متاح.

معلومات عن النظارات الراقية

العنوان : شارع الحسن بن علي، الروضة، الرياض 13213، المملكة، وللاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا.

: شارع الحسن بن علي، الروضة، الرياض 13213، المملكة، وللاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا. ساعات العمل: ينقسم العمل على فترتين الأولى تبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 مساءً، والثانية تبدأ من الساعة 4 حتى الساعة 11 مساءً، ما عدا يوم الجمعة فترة واحدة من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 10 مساءً.

ينقسم العمل على فترتين الأولى تبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 مساءً، والثانية تبدأ من الساعة 4 حتى الساعة 11 مساءً، ما عدا يوم الجمعة فترة واحدة من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 10 مساءً. رقم التواصل: 966554031403+

4- مقلة للبصريات فرع الروضة

إذا كنت تبحث عن محل نظارات بالرياض رخيص فهذا المكان هو كنز لك، فبالرغم من فخامة المحل وشهرته ولكن الخصومات والعروض التي يطرحها بصورة مستمرة تساعد على شراء أفضل النظارات بأقل الأسعار، يحرص فريق العمل على توضيح التفاصيل كافة للعميل؛ ليكون لديه معرفة كافية بالأشياء قبل التوجه لشرائها، كما يوجد أنواع عديدة من العدسات اللاصقة بمختلف الألوان والمقاسات والماركات.

معلومات عن مقلة للبصريات فرع الروضة

العنوان : بجوار السدحان مول، أبي سعيد الخدري، مع، تقاطع شارع خالد بن الوليد، الرياض، وللاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا.

: بجوار السدحان مول، أبي سعيد الخدري، مع، تقاطع شارع خالد بن الوليد، الرياض، وللاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا. ساعات العمل: يبدأ العمل من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 12 صباحًا، ما عدا يوم الجمعة من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 12 صباحًا.

يبدأ العمل من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 12 صباحًا، ما عدا يوم الجمعة من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 12 صباحًا. رقم التواصل: 966112222299+

5- نظارات البركات

لأننا نختار لك أفضل المحلات لا يُمكن أن نرشح لك محل دون التأكد أنه أفضل محل نظارات بالرياض، فالعاملين بالمحل غاية في الذوق والاحترام والرقي ويحرصون بشكل أساسي على توفير احتياجات العملاء كافة بأفضل الأسعار، هذا بجانب أن هذا المحل يقوم بتحديد مبالغ مخصصة لتأمين النظارات وبالتالي هذا يؤكد لك مدى مصداقيتهم في توفير أفضل الخامات والنظارات لك.

معلومات عن نظارات البركات

العنوان: طريق العروبة، السليمانية، الرياض 12252، المملكة، وللاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا.

طريق العروبة، السليمانية، الرياض 12252، المملكة، وللاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا. ساعات العمل: يبدأ العمل من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً، ما عدا يوم الجمعة من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 11 مساءً.

يبدأ العمل من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً، ما عدا يوم الجمعة من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 11 مساءً. رقم التواصل: 966114607611+

6- رمش العيون للنظارات

إذا كُنت من محبي اقتناء النظارات الراقية والفخمة التي تترك لك طابعًا جذابًا فهذا المحل هو وجهتك الأولى لا محالة، أولًا صاحب المحل طبيب عيون؛ أي شخص متخصص في هذا المجال، وبالتالي فإن كل الخامات التي تحصل عليها موثوقة، والأهم أن هناك كثير من النظارات التي يطرحها ضد الكسر مما يجعلها ملائمة للجميع وخاصةً للأطفال.

معلومات عن رمش العيون للنظارات

العنوان : 6603-6625 شارع خالد بن الوليد، الملك فيصل، الرياض 13215، المملكة، وللاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا.

: 6603-6625 شارع خالد بن الوليد، الملك فيصل، الرياض 13215، المملكة، وللاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا. ساعات العمل: يبدأ العمل من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 صباحًا، ما عدا يوم الجمعة من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 12 صباحًا.

يبدأ العمل من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 صباحًا، ما عدا يوم الجمعة من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 12 صباحًا. رقم التواصل: 966530042757+

7- نور الدانة

هذا المحل ليس مجرد مكان متخصص في بيع كل أنواع النظارات سواء الطبية أو الشمسية، لكن الأمر الذي يجعله أفضل محل نظارات في الرياض هو وجود غرفة مخصصة لقياس النظر قبل تصميم النظارة وذلك اعتمادًا على أفضل الأجهزة الدقيقة، كما أنه يقدم خدمات عديدة، ولكن الخدمة الأروع على الإطلاق هي أنه في حال كان النظر سليمًا يكون الفحص مجانيًّا.

معلومات عن نور الدانة

العنوان : شارع الإمام أحمد بن حنبل، الريان، الرياض 14213، المملكة، وللاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا.

: شارع الإمام أحمد بن حنبل، الريان، الرياض 14213، المملكة، وللاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا. ساعات العمل: يبدأ العمل من الساعة 9:40 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً، ما عدا يوم الجمعة مغلق.

يبدأ العمل من الساعة 9:40 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً، ما عدا يوم الجمعة مغلق. رقم التواصل: 966114960956+

8- سنا العيون للنظارات

هذا هو افضل محل نظارات طبية بالرياض بلا منافس، فهو يمتاز بالتقييمات العالية الحاصل عليها من جميع الزوار، بل كما هو معتاد لا يمكن أن يجتمع الناس حول محل بأنه الأفضل دائمًا ولكن ما يميز هذا المكان أنه بالفعل وفقًا لآرائهم جميعًا أنه يقدم أفضل أنواع النظارات الطبية والتعامل مع القائمين على المكان راقٍ، وهذا ما يجعل المحل يكسب شعبية كبيرة.

معلومات عن سنا العيون للنظارات

العنوان : 3944 شارع الإمام أحمد بن حنبل، الريان، الرياض 14213، المملكة، وللاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا.

: 3944 شارع الإمام أحمد بن حنبل، الريان، الرياض 14213، المملكة، وللاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا. ساعات العمل: ينقسم العمل على فترتين الأولى من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 11:30 صباحًا، والثانية من الساعة 4 حتى الساعة 10:30 مساءً.

ينقسم العمل على فترتين الأولى من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 11:30 صباحًا، والثانية من الساعة 4 حتى الساعة 10:30 مساءً. رقم التواصل: 966533389953+

9- محل بصريات ريناد - نظارات | Renad Optician

هذا المحل يتميز بشهرة ملحوظة وهذا يرجع إلى دقة العالمين بالمحل في توفير النظارات المناسبة لكل العملاء معتمدًا على قاعدة أنه لا مجال لارتكاب الأخطاء، هذا بجانب الخصومات المستمرة التي تصل في كثير من الأحيان إلى 50%، وهذا ما يجعله ارخص محل نظارات بالرياض، المحل يقدم كل إطارات النظارات سواء للأطفال أو البالغين، ويوجد لديه عدسات ونظارات مخصصة لحماية العيون والأهم أنه يوجد فحص للعيون.

معلومات عن محل بصريات ريناد - نظارات | Renad Optician

العنوان : طريق المدينة المنورة، ظهرة البديعة، الرياض 12982، المملكة، وللاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا.

: طريق المدينة المنورة، ظهرة البديعة، الرياض 12982، المملكة، وللاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا. ساعات العمل: يبدأ العمل من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 12 مساءً، والفترة الثانية من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 11 مساءً، ما عدا يوم الجمعة من الساعة 4 حتى الساعة 11 مساءً.

يبدأ العمل من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 12 مساءً، والفترة الثانية من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 11 مساءً، ما عدا يوم الجمعة من الساعة 4 حتى الساعة 11 مساءً. رقم التواصل: 966532677402+

10- دار النظارات العالمية

اعتمادًا على تقييم العملاء وبفضل الاختبارات التي تم إجراؤها على نظاراته، فينتج أنه أحد افضل محلات النظارات في الرياض، وذلك لعدة أسباب أهمها أنه مكان لا يتخصص في بيع النظارات الطبية فقط بل والشمسية وإكسسوارات النظارات، كما أن الخامات لديه تشبه الماركات العالمية؛ لذلك لن تجد مكانًا أفضل من ذلك لاقتناء نظارتك.

معلومات عن دار النظارات العالمية

العنوان : 2660, الرياض المملكة، وللاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا.

: 2660, الرياض المملكة، وللاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا. ساعات العمل: يبدأ العمل من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً، ما عدا يوم الجمعة من الساعة 4 حتى الساعة 11 مساءً.

يبدأ العمل من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً، ما عدا يوم الجمعة من الساعة 4 حتى الساعة 11 مساءً. رقم التواصل: 966500068553+

لا يعني البحث عن محل نظارات بالرياض أن الشخص ضعيف البصر، فقد يرغب المرء في اقتناء نظارات شمسية أو نظارات تساعد على تحسين النظر وغيره من الأنواع، وبالتالي قد حرصنا أن نوفر لك المحلات السابقة كل أنواع النظارات ولا يقتصر الأمر على استهداف فئة محددة.