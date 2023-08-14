أفضل محل هدايا الرياض: 11 محل نوصي به مع العناوين

بلا شك تُعتبر متاجر الهدايا من المشروعات التي لا تخسر، فمن منَّا يتوقف عن شراء هدية ما في أي من المناسبات لشخص مقرب أو لصديق أو كنوع من التعبير عن المحبة؟ ولمَّا كانت الهدايا الجاهزة على هذا القدر من اهتمام العملاء يُمكن البحث عن أفضل محل هدايا الرياض يُقدم مختلف أنواع الهدايا الأكثر طلبًا ومبيعًا، فهناك عدد ليس بالقليل من تلك المحال في أنحاء العاصمة يُمكن تجربة التعامل معه لانتقاء هدية رائعة، وهو ما نوافيكم بذكره على نحو من التفصيل أدناه.

أفضل محل هدايا الرياض

من المعلوم أنَّ الهدية من سُبل التودد والمحبة بين الناس، فعلى اختلاف الهدايا تكون قيمتها أكبر باعتبارها تعبيرًا عن المشاعر الحانية وتكون من قُبيل المُشاركة في المناسبات والأعياد وما شابه؛ لذلك تتفنن بعض المتاجر والمحال التجارية في إعداد الهدايا التي تتناسب مع مُختلف الأذواق؛ لتكون قابلة للشراء بعدما تحظى بإعجاب وانبهار العملاء بتصميمها وإعدادها الفريد من نوعه، وفي ذلك التنافس ظهرت افضل محلات هدايا بالرياض بتنوعها الملحوظ لتجذب انتباه العملاء.

1- محل سكة الزهور للهدايا الرياض

يتخصص المحل في بيع الهدايا المتنوعة مثل الورود والبالونات والهدايا الخاصة بالحفلات، كما يُقدم خدمة التغليف، وخدمة التوصيل في اليوم نفسه، وقد أعرب العملاء عن أنَّ الخدمة ممتازة واستجابة الموظفين سريعة، والتعامل راقٍ، كما أنه يُعتبر أفضل محلات ورد بالرياض يمتاز بالإبداع والدقة في الهدية المُعدّة بسعر ينأى عن المغالاة.

معلومات محل سكة الزهور

العنوان : وادي الساحل الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: وادي الساحل الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966550723225+

: 966550723225+ مواعيد العمل : يوميًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا إلى الساعة الثانية عشر مُنتصف الليل.

: يوميًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا إلى الساعة الثانية عشر مُنتصف الليل. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

2- محل بوابة الهدية الرياض

خيارٌ آخر من أفضل محلات هدايا في الرياض يُمكن زيارته، حيث يُقدم خدمة ممتازة ناهيك عن خدمة التوصيل في نفس اليوم، ويمتاز طاقم العمل بالذوق المميز، كما أنَّ ترتيب المكان رائع، والأسعار مقبولة، ويتقبل أي تعديلات أو تغيير في الهدية وفقًا لطلب العملاء، كما يُوفر خيارات متعددة تُناسب اختلاف الأذواق؛ لذلك بات أفضل محل هدايا الرياض عند شرائح كبيرة من العملاء.

معلومات محل بوابة الهدية

العنوان : شارع أنس بن مالك الياسمين الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: شارع أنس بن مالك الياسمين الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966542511833+

: 966542511833+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى مُنتصف الليل، عدا يوم الجمعة يبدأ العمل في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

3- محل رسيل للهدايا الرياض

هو الوجهة المُثلى لمن يبحث عن الهدايا الجاهزة لمُختلف المناسبات دون عناء الحيرة في اختيار أفضل هدية، حيث يُقدم المحل أفكارًا جديدة ومتنوعة يُمكن تنسيقها مع العملاء وفقًا لأذواقهم الخاصة، حيث يجعل الهدية قيّمة للغاية وجميلة ذات رونق خاص، وتعامل الموظفين رائع بما يجعله افضل محل هدايا بالرياض يُمكن تجربته، ومن أكثر ما يُميزه اهتمامه بالتفاصيل الصغيرة واللمسات الإبداعية.

معلومات محل رسيل للهدايا

العنوان : طريق الملك عبد العزيز الياسمين الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: طريق الملك عبد العزيز الياسمين الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966562165925+

: 966562165925+ مواعيد العمل : يوميًا من الساعة الثالثة والنصف عصرًا إلى الساعة الحادية عشر مساءً.

: يوميًا من الساعة الثالثة والنصف عصرًا إلى الساعة الحادية عشر مساءً. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

4- محل هدايا الريف الرياض

اعتبره البعض أفضل محل هدايا الرياض نظرًا للتنسيقات الجميلة والتعامل الرائع من طاقم العمل، فهو مكان مميز يُقدم مختلف الهدايا التي يحتاجها العملاء في الأعياد والمناسبات، كما يتميز بسرعة التوصيل ومتابعة تقييم العملاء، وهو من أكثر وافضل محلات الهدايا بالرياض على درجة عالية من الإبداع في تصميم الهدايا وترتيبها؛ لذا يُمكنك أن تضعه في أول اختياراتك.

معلومات محل هدايا الريف

العنوان : طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد الازدهار الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد الازدهار الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966551014664+

: 966551014664+ مواعيد العمل : يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً، عدا يوم الجمعة يبدأ العمل في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

: يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً، عدا يوم الجمعة يبدأ العمل في تمام الساعة الواحدة ظهرًا. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

5- محل بنشز للهدايا الرياض

يُعتبر أجمل محل هدايا الرياض، حيث يمتاز بترتيبه واستغلال المساحات فيه، بحيث يسهل على الزائر أن يجد ضالّته في البحث، وتتنوع الهدايا فيه لتشمل الورود والإكسسوارات والعطور والتغليف وما شابه، ليكون من قُبيل أبرز محلات عطور بالرياض يُمكن انتقاء منه هدية مميزة، وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار قليلًا إلا أنه خيار مناسب تمامًا لذوي الأذواق الرفيعة، حيث يمتلك طاقم العمل لمسات مُبتكرة وأنيقة في الهدايا.

معلومات محل بنشز للهدايا

العنوان : أبي بكر الصديق الربيع الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: أبي بكر الصديق الربيع الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966551004886+

: 966551004886+ مواعيد العمل : يوميًا من الساعة الثانية ظهرًا إلى تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

: يوميًا من الساعة الثانية ظهرًا إلى تمام الساعة الحادية عشر مساءً. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

6- محل ستروفلور للهدايا الرياض

يمتلك المحل خيارات متنوعة للهدايا التي يُمكن اقتناؤها، كما أنَّ الموظفين على قدر من التعاون وسعة الصدر، حيث يُساعدون العملاء في اختيار أفضل هدية تتناسب مع المناسبة أو غرض الشراء، ناهيك عن أنَّ الأسعار مناسبة والعمل مُرتب ومُتقن، ليكون ستروفلور بمثابة افضل محل هدايا في الرياض من حيث سرعة الخدمة والتوصيل في الموعد المُحدد، بالإضافة إلى التعامل الراقي والتغليف الرائع للهدايا.

معلومات محل ستروفلور

العنوان : الزبير بن العوام الروابي الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: الزبير بن العوام الروابي الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966530062002+

: 966530062002+ مواعيد العمل : يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا، ثم يُعاود العمل من الساعة الثالثة والنصف عصرًا إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

: يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا، ثم يُعاود العمل من الساعة الثالثة والنصف عصرًا إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

7- محل كنج روز للهدايا الرياض

نال المحل تقييمًا إيجابيًّا من الزوار؛ لأنَّ التعامل جيد وراقٍ، كما أنَّ الموقع الإلكتروني خاصته يُقدم عروضًا على الهدايا، لا سيما الورود بتوصيل مجاني، فمن يبحث عن محل هدايا بالرياض بسيط بأسعار مناسبة يُمكنه الذهاب إلى كنج روز، كما أنَّ طاقم العمل على درجة عالية من الأخلاق والإبداع والتعاون في العمل.

معلومات محل كنج روز للهدايا

العنوان : الازدهار، الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: الازدهار، الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. مواعيد العمل : يوميًا من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة الواحدة مُنتصف الليل.

: يوميًا من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة الواحدة مُنتصف الليل. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

8- محل عشرين دقيقة للهدايا الرياض

يُعتبر من المحال التجارية المعروفة في مجال الهدايا، ويستحق التقييم الإيجابي من العملاء؛ نظرًا لمهارة الموظفين وتفهمهم واحترامهم لأذواق العملاء، ناهيك عن أنه يُعتبر الأمثل لمن يبحث عن محل هدايا رخيص بالرياض مقارنة بالمحال الأخرى، كما يمتلك طاقم العمل خبرة وإبداع فيما يُعدونه من الورود المُنسقة وتغليف الهدايا بشكل رائع.

معلومات محل عشرين دقيقة للهدايا

العنوان : السويدي، الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: السويدي، الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966535272020+

: 966535272020+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الثانية عشر مُنتصف الليل، عدا الجمعة يبدأ العمل في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

9- محل حلم الرياض للورد والهدايا

هو المكان المُفضل عند الكثير من العملاء، حيث يُعد طاقم العمل الطلبات باحترافية عالية، بما يجعله أفضل محل هدايا في الرياض في السعر والتنسيق والتغليف، وقلّما يجد العملاء أخطاء في الهدايا، كما أنَّ تجاوب الموظفين سريع؛ لذا يستحق التجربة والزيارة.

معلومات محل حلم الرياض للورد والهدايا

العنوان : حي الشيخ عبد العزيز بن محمد بن علي الزهرة الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: حي الشيخ عبد العزيز بن محمد بن علي الزهرة الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966538888948+

: 966538888948+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا إلى مُنتصف الليل.

10- محل هدايا الورد الرياض

إن كانت وجهتك القادمة هي محل هدايا الرياض، يُمكنك تجربة محل هدايا الورد، وإن كان يتخصص في تقديم أصناف من الورد المُغلف كهدية قيمة فإنَّ ذلك لا يجعله مُقتصرًا فقط على الورود، فيُمكن الذهاب إلى المحل لاستكشاف المزيد من الإبداع في الهدايا المُعدَّة بمهارة وإتقان؛ لهذا أتى في قائمة أفضل محل هدايا الرياض يُمكن زيارته.

معلومات محل هدايا الورد

العنوان : شارع عائشة بنت أبي بكر، الزهرة، الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: شارع عائشة بنت أبي بكر، الزهرة، الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966535060573+

: 966535060573+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً، عدا يوم الجمعة يبدأ العمل في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

11- متجر هديتي الرياض

يُقدم المحل خيارات متنوعة للهدايا، والأسعار تتناسب مع شرائح مختلفة من العملاء وفقًا للطلب، وهو ما جعله أفضل محل هدايا الرياض يُمكن ضمان التعامل المُستمر معه بأريحية، كما أنَّ طاقم العمل مميز ومُبدع في فن التغليف وإعداد وتنسيق الهدايا.

معلومات متجر هديتي

العنوان : طريق عثمان بن عفان النرجس الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: طريق عثمان بن عفان النرجس الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966543845396+

: 966543845396+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الثانية عشر مُنتصف الليل عدا يوم الجمعة يبدأ العمل في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

هكذا استطعنا تقديم أكثر من محل هدايا الرياض يُمكن زيارته على سبيل المثال لا الحصر؛ ليكون هو الوجهة المثالية السريعة في أي من المناسبات أو الأعياد دون تجهيز مُسبق من العميل، حيث تُوفر عليك مثل تلك المحال عناء البحث عن هدية مناسبة.