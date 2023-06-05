أفضل مدن ملاهي انطاليا مع الأنشطة والعناوين

تتميز مدينة انطاليا بطبيعتها الخلابة وتاريخها العريق، فهي تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط على منحدرات ساحلية، تشتهر بجوها اللطيف سواء في فصل الصيف أو الشتاء، فهي تتمتع بـ300 يوم مشمس على مدار العام، أضف إلى ذلك غناها بالمولات والمساجد والشلالات والحدائق ومراكز التسوق والفنادق والمطاعم، التي تمتلئ بالزوار والسياح من داخل تركيا ومن كل أنحاء العالم. وتعتبر انطاليا مدينة سياحية متميزة، فهي تمتلك كل مقومات السياحة ومن أهم تلك المقومات الملاهي والملاهي المائية، فسنطوف بمقالنا هذا برحلة لنتعرف على أهم ملاهي انطاليا التي يمكنك زيارتها والاستمتاع بها فكونوا معنا.

أفضل ملاهي انطاليا

تعتبر ملاهي انطاليا من أشهر المزارات السياحية في المدينة، فهي توفر كل وسائل الترفيه التي تناسب مختلف الأعمار، فإذا كنت من عشاق الإثارة والمتعة سنقدم لك قائمة من أفضل أماكن الترفيه والملاهي في انطاليا والتي تعتبر بدورها أفضل أماكن سياحية في انطاليا ، وسنكتشف معا ما يميز كل مكان عن الآخر.

1- ملاهي اكوا لاند آند دولفين لاند انطاليا

تتعدد الملاهي المائية الموجودة في انطاليا ولكن ملاهي اكوا لاند آند دولفين لاند أن لها حصة الأسد من الزوار والسياح، فهي تضم العديد من المسابح مختلفة الأحجام والارتفاعات وسط الخضرة والأشجار، يقصدها السياح للاستمتاع بالمياه الرائعة إلى جانب الألعاب المائية الموجودة التي تناسب الكبار والصغار مثل المنزلقات والزحاليق المائية ومسبح الأمواج، كما تضم اكوا لاند العديد من المطاعم والمقاهي التي تقدم الوجبات الخفيفة والمشروبات الباردة المنعشة والسناكات اللذيذة، بالإضافة إلى وجود مركز صحي وألعاب مخصصة للأطفال، ويمكن للأطفال المشاركة في عروض الدلافين والفقمات، ليحظو بتجربة جميلة جدا. بالإضافة إلى وجود عدد من الملاعب لكل أنواع الرياضات مثل كرة القدم والسلة، اكوا لاند مكان رائع لقضاء عطلة ممتعة برفقة الأهل والأصدقاء، فهي أفضل مدينة ألعاب مائية في انطاليا.

معلومات عن أكوا لاند آند دولفين لاند انطاليا

الموقع الجغرافي: لمعلومات أكثر عن موقع الملاهي اضغط هنا.

لمعلومات أكثر عن موقع الملاهي اضغط هنا. الموقع الإلكتروني اضغط هنا

رقم الهاتف: 905010006540+.

905010006540+. ساعات العمل: كل أيام الأسبوع من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء.

2- مدينة الملاهي المائية سيلانيا انطاليا Sealanya Dolphinpark Seapark

من أجمل ملاهي انطاليا المائية، فهي تحتوي على العديد من المرافق الخدمية والحيوية، وتضم عدد من المسابح والمنزلقات المائية وبرك مائية تحتوي على مجموعة من الحيوانات البحرية الأليفة مثل الدلافين والفقمة وأسد البحر. يمكنك حضور أمتع العروض للدلافين والسباحة معها والتقاط أجمل الصور التذكارية، كما يمكنك تناول مشروبك المفضل أو وجبة خفيفة في أحد المطاعم أو المقاهي الموجودة في الملاهي.

توفر الملاهي مواقف للسيارات، ولكن من المستحسن أن تأتي باكرا إلى الملاهي لركن سيارتك لتجنب حالات الازدحام، سيلانا انطاليا مكان مناسب جدا للاسترخاء والاستجمام مع وجود المسارات الرملية المالديفية الرائعة التي تظللها أشجار النخيل، لن تمل الاستلقاء على المسطحات الموجودة في كل مكان وتأمل كل ما هو جميل من حولك، فهي مكان رائع لقضاء أجمل اللحظات للكبار والصغار في نفس الوقت.

معلومات عن مدينة الملاهي سيلانيا انطاليا

الموقع الجغرافي: لمعرفة موقع الملاهي على خرائط غوغل من هنا.

لمعرفة موقع الملاهي على خرائط غوغل من هنا. الموقع الإلكتروني اضغط هنا.

الإلكتروني اضغط هنا. رقم الهاتف: 902425341139+.

902425341139+. ساعات العمل: من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء طوال أيام الأسبوع.

3- ملاهي اكتور بارك انطاليا

اذا كنت تبحث عن الإثارة والتشويق أنت في المكان الصحيح، حيث أن ملاهي اكتور تضم عدد كبير من الألعاب التشويقية مثل لعبة الأفعوانية والسفينة المتحركة ودولاب الهواء، كما تضم مجموعة من الألعاب الخاصة بالأطفال مثل الترامبولين والسيارات التصادمية ولعبة الاخطبوط. وإلى جانب كل هذه الألعاب المائية هناك مجموعة من الألعاب الإلكترونية المحببة لقلوب الكبار والصغار في نفس الوقت، ويوجد قسم الرعب لمن يحب تجربة المغامرات المخيفة، فهي أفضل مدينة ألعاب في انطاليا مناسبة لجميع الأعمار.

تختلف الأسعار بحسب نوع اللعبة ولكنها مقبولة إلى حد ما، الدخول مجاني إلى الملاهي والألعاب رخيصة مقارنة مع غيرها من ملاهي انطاليا، تجنب الذهاب إلى الحديقة في أيام العطلات والأعياد فغالبا الازدحام يكون شديد جدا. تتوفر في الملاهي عدد من المطاعم والمقاهي بإطلالة رائعة على البحر الأبيض المتوسط، ومواقف سيارات مجانية، لا تفوت فرصة زيارة هذه الملاهي.

معلومات عن ملاهي اكتور

الموقع الجغرافي: لتتبع موقع الملاهي على خرائط غوغل من هنا.

لتتبع موقع الملاهي على خرائط غوغل من هنا. الموقع الإلكتروني اضغط هنا.

الإلكتروني اضغط هنا. رقم الهاتف: 902422291984+.

902422291984+. ساعات العمل: كل أيام الأسبوع من الساعة الثانية ظهراً وحتى منتصف الليل.

4- اكواريوم انطاليا

يعتبر اكواريوم انطاليا أو المتحف المائي أفضل مدينة ملاهي انطاليا تمنحك فرصة لمحاكاة الغوص في أعماق البحار والسباحة مع أسماك القرش وإطعامهم والتقاط أجمل الصور التذكارية والعديد من الحيوانات البحرية الأخرى، وكل ذلك بمساعدة مشرفين مختصين ضمن أحواض سباحة كبيرة وبأعماق وأشكال مختلفة. يتألف الأكواريوم من أربعة أقسام وهي: الصالة الثلجية، وقسم الأسماك والحيوانات البحرية، وقسم الحيوانات البرية والمائية والحشرات والطيور ومتحف الشمع.

يضم الأكواريوم نفق تحت الماء يبلغ طوله تقريبا 131 متر بمياه صافية ونقية، يحتوي على الآلاف من المخلوقات البحرية والأسماك. في اكواريوم انطاليا تتجسد عظمة الخالق بأنواع كثيرة من الأسماء مختلفة الأشكال والأحجام والألوان. يوجد داخل الأكواريوم ألعاب للأطفال وسينما مع شاشة كبيرة، ومجموعة مختلفة من الحيوانات والطيور مع إمكانية التصوير الخارجي معها، بالإضافة إلى وجود عدد من المطاعم والمقاهي، ومواقف مجانية للسيارات، ومكان لشراء الهدايا التذكارية. ولكن أكثر ما يعيب هذا المكان هو عدم وجود مصعد، الأمر الذي قد يسبب مشكلة وخاصة لدى كبار السن.

معلومات عن اكواريوم انطاليا

الموقع الجغرافي: لمعلومات أكثر عن الملاهي اضغط على الرابط التالي.

لمعلومات أكثر عن الملاهي اضغط على الرابط التالي. الموقع الإلكتروني اضغط هنا .

اضغط هنا رقم الهاتف: 902422456565+.

902422456565+. ساعات العمل: يستقبل اكواريوم انطاليا الزوار طيلة أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة ليلا.

5- ملاهي أرض الأساطير انطاليا The Land of Legends Theme Park

الملاهي المائية في انطاليا كثيرة جدا ومتنوعة ولكن أشهرها هو أرض الأساطير والمعروفة أيضًا بديزني لاند انطاليا، فهي أفضل مدينة ملاهي في انطاليا. تعتبر أرض الأساطير من أجمل الأماكن التي تتيح لك فرصة الاستمتاع بالمنزلقات المائية الرائعة ذات الأحجام المتعددة، بالإضافة إلى حمامات السباحة الكبيرة منها والصغيرة. وليس هذا كل شيء يوجد أيضا النهر الهادئ والعديد من البرك المائية، ويمكنك الاستمتاع بعروض الدلافين التي تقام بشكل دائم في الملاهي.

في أرض الأساطير تنفصل بشكل كامل عن الواقع، وستعود بذاكرتك إلى حكايا الأمهات والجدات المليئة بالخيال والسحر. يوجد داخل الملاهي مول تجري في وسطه أنهار صناعية مع إمكانية تأجير القوارب، أرض الأساطير عبارة عن مدينة ملاهي كبيرة جدا فيها الألعاب المائية وغير المائية، تحتاج إلى أكثر من يوم حتى تتمكن من تغطية كل الألعاب، فهي أكبر مدينة ملاهي في انطاليا.

معلومات عن ملاهي أرض الأساطير

الموقع الجغرافي: للوصول إلى موقع الملاهي على خرائط غوغل اضغط هنا.

للوصول إلى موقع الملاهي على خرائط غوغل اضغط هنا. الموقع الإلكتروني اضغط هنا.

اضغط هنا. رقم الهاتف: 902123365700+.

902123365700+. ساعات العمل: من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء طوال أيام الأسبوع.

6- هيب نوتكس للتزلج المائي Hip-Notics Cable Park

يقع هذا المنتزه بالقرب من مطار انطاليا على بعد 30 دقيقة فقط، ويتميز بموقع جميل جدا على سفوح التلال، فهو أفضل مدينة ملاهي في انطاليا، ويتكون من ثلاث بحيرات يبلغ عمقها حوالي 1.70 متر، تتغذى من المياه الجارية المنعشة من جبال طوروس. يتيح لك المنتزه تجربة فريده من نوعها، وتتوفر في المنتزه كل المعدات التي قد تحتاجها، وهي مأجورة بأسعار رمزية مثل الخوذات وسترات النجاة والأربطة واللوحات، بالإضافة إلى وجود عدد من الوسائد المنتشرة في كافة أنحاء المنتزه حتى يتثنى للزوار أخد قسط من الراحة والاسترخاء والاستجمام تحت أشعة الشمس اللطيفة. يضم المنتزه عدد من المقاهي والمطاعم التي تقدم الوجبات السريعة، بالإضافة إلى تشكيلة متنوعة من الكوكتيلات والعصائر الطبيعية الطازجة.

معلومات عن هيب نوتكس للتزلج المائي

الموقع الجغرافي: لمعرفة الموقع عبر خرائط غوغل اضغط هنا.

لمعرفة الموقع عبر خرائط غوغل اضغط هنا. الموقع الإلكتروني اضغط هنا.

الإلكتروني اضغط هنا. رقم الهاتف: ‏ ‏‪+90 242 762 32 34‬‏.

‏ ‏‪+90 242 762 32 34‬‏. ساعات العمل: من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء كل أيام الأسبوع.

7- مدينة اكوا للترفيه Aqua Fun City

اذا كنت تبحث عن أفضل ملاهي في انطاليا يتوجب عليك زيارة مدينة اكوا للترفيه، تم افتتاح مدينة اكوا في عام 2018م، وهي عبارة عن حديقة مائية صغيرة، يمكنك قضاء وقت ممتع برفقة العائلة والأصدقاء ولا سيما الأطفال مع وجود منزلقات وزحاليق مائية مناسب لمختلف الأعمار، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الترفيهية والألعاب كالرسوم المتحركة التي تعرض على مدار اليوم، والألعاب المائية وحفلات الرغوة والعديد من الأنشطة الأخرى، كل ذلك من أجل ضمان جو ترفيهي مفعم بالمرح والتسلية، على الرغم من صغر مساحة هذه الحديقة المائية إلا أنها تشهد إقبالا كبيرا من السياح وذلك يعود لجودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى طاقم عمل لطيف ومهتم جدا في تلبية رغبات الزبائن من دون أي تأخير.

معلومات عن مدينة اكوا للترفيه

الموقع الجغرافي: لتتبع موقع أكوا للترفيه عن طريق خرائط غوغل اضغط هنا.

لتتبع موقع أكوا للترفيه عن طريق خرائط غوغل اضغط هنا. الموقع الإلكتروني اضغط هنا .

اضغط هنا رقم الهاتف: ‪.+90 544 479 04 04‬‏

‪.+90 544 479 04 04‬‏ ساعات العمل: من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة السادسة والنصف مساء طيلة أيام الأسبوع.

8- قلب انطاليا Heart of Antalya

تعتبر قلب انطاليا وجهة سياحية مميزة لأغلب الزوار والسياح من داخل وخارج تركيا، فهي أكبر مدينة ألعاب في انطاليا، تقع في قلب انطاليا ضمن منتزه أكتور الترفيهي في منطقة كونيالتي. تضم المدينة ثاني أطول عجلة فيريس التي يصل ارتفاعها إلى حوالي 90م تقريبا، فهي تمنحك فرصة استكشاف هذه المدينة الجميلة على ارتفاع شاهق في الهواء الطلق لمدة 17 دقيقة تقريبا، مع وجود نظام تهوية مناسب ضمن الكبائن المصنوعة من الزجاج الشبكي لضمان رؤية مثالية للمنظر الخارجي، تتسع هذه الكبائن من 7 إلى 8 أشخاص على الأقل، تتيح لك هذه العجلة رؤية المدينة بصورة بانورامية رائعة. تحتوي قلب انطاليا على العديد من المقاهي بإطلالة رائعة على مدينة انطاليا وخليج انطاليا، الأمر أكثر من رائع عليك تجربته بأقرب فرصة.

معلومات عن قلب انطاليا

الموقع الجغرافي: للوصول إلى العنوان عن طريق خرائط غوغل اضغط على الرابط التالي.

للوصول إلى العنوان عن طريق خرائط غوغل اضغط على الرابط التالي. الموقع الإلكتروني اضغط هنا.

اضغط هنا. رقم الهاتف: 902422291984+.

902422291984+. ساعات العمل: من الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل كل ايام الأسبوع.

9- مدينة بارك فنتاستيك ParkFuntastic

مدينة ألعاب في انطاليا تقع بالقرب من شارع حديقة الحيوانات، تحتوي على ألعاب مسلية للكبار والصغار على حد سواء. مكان واسع جدا للتنزه، يمكنك استئجار الزلاجات الجبلية وسيارات الدفع الرباعي للقيام برحلة سفاري رائعة لمدة 15 دقيقة وإطعام اللحوم للأسود في تجربة لا مثيل لها، لا تنسى التقاط أجمل الصور التذكارية لتوثيق هذه الرحلة الرائعة. كما يوجد حديقة مائية صغيرة مع منزلق مائي وخراطيم مائية، وترامبولين مع حبل، والعديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية المناسبة لجميع الأعمار. فهي من أجمل المنتزهات العائلية. الوصول سهل جدا إلى مدينة الالعاب في انطاليا عن طريق ركوب الترام القادم من المطار أو اكسبو، تتوفر في المدينة مواقف خاصة ومريحة للسيارات، أهم ما يميز فنتاستيك بارك هو النظافة العامة للمكان، والموظفون مهتمون جدا، بالإضافة إلى أعمال الصيانة الدورية للحديقة والمرافق العامة.

معلومات عن بارك فنتاستيك

الموقع الجغرافي: لتتبع موقع الحديقة على خرائط غوغل من هنا.

لتتبع موقع الحديقة على خرائط غوغل من هنا. الموقع الإلكتروني اضغط هنا.

الإلكتروني اضغط هنا. رقم الهاتف: 902423321010+.

902423321010+. ساعات العمل: من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة العاشرة والنصف مساء طوال أيام الأسبوع.

10- حديقة ويت ان وايلد المائية انطاليا Aska Lara Resort - Wet'n Wild Park

تمتد الحديقة على مساحة 4000 متر مربع، تنفرد بالعديد من الألعاب والأنشطة المائية المثيرة المناسبة للكبار والصغار، مع وجود عدد كبير من المسابح والمنزلقات المائية مختلفة المستويات وأبرزها الزحلوقة المائية المرتفعة، وتم تخصيص عدد من الألعاب للأطفال تتناسب مع أعمارهم لضمان نصيبهم من المتعة وخاصة مع وجود مسبح بعمق مناسب للأطفال مع توفير كل وسائل الحماية والأمان، وبالإضافة إلى كل ما سبق ذكره هناك ألعاب تنفرد بها هذه الملاهي عن أية ملاهي في انطاليا مثل اكوا لوب وشريحة تسونامي.

تشمل الملاهي على شاطئ خاص بها حتى تنعم بجو من الاسترخاء والاستجمام على المظلات الشمسية وكراسي الشمس الموضوعة على طول الشاطئ، توفر الملاهي عدد من المرافق الخدمية مثل كبائن الاستحمام والحمامات العامة وخزائن للأغراض الشخصية، ومواقف مجانية للسيارات، وخدمة الواي فاي مجانية في كل انحاء الحديقة. تتوفر بالقرب من مدينة الملاهي في انطاليا عدد من المعالم السياحية المهمة يمكنك التوجه إليها عقب زيارة الحديقة مثل متحف النحت الرملي وأكسو دولفيناريوم انطاليا.

معلومات عن حديقة ويت ان وايلد المائية انطاليا

الموقع الجغرافي: لمعرفة معلومات أكثر اضغط هنا.

لمعرفة معلومات أكثر اضغط هنا. رقم الهاتف: 902423205700+.

902423205700+. ساعات العمل: من الساعة الثامنة صباحا وحتى منتصف الليل كل أيام الأسبوع.

11- ملاهي اورمان انطاليا

مكان مناسب جدا للنزهات العائلية وخاصة في عطلة نهاية الأسبوع، سوف يقضي أطفالك وقتا ممتعا من المرح والتسلية بين أحضان الطبيعة والهواء الطلق بعيدا عن الألعاب والأجهزة الإلكترونية، وخاصة مع وجود العديد من الأنشطة الترفيهية المناسبة للكبار والصغار مثل القفز والزلاجات الجبلية، وأجمل نشاط يمكنك القيام به في بارك فورست انطاليا هو إطعام الأسود في تجربة لا مثيل لها. كما يمكنك تجربة القطار في مغامرة رائعة مدتها من 5-6 دقائق، ولا تنسى التقاط أجمل الصور التذكارية لتوثيق هذه الرحلة الرائعة. يوفر المكان عدد من المطاعم والمقاهي التي تعتبر اقتصادية نوعا ما وأسعارها بمتناول الجميع، فهو من أجمل ملاهي انطاليا لا تتردد في زيارته برفقة الأهل والأصدقاء وقضاء أمتع الأوقات.

معلومات عن ملاهي اورمان انطاليا

الموقع الجغرافي: لتتبع موقع المكان عبر خرائط غوغل من هنا.

لتتبع موقع المكان عبر خرائط غوغل من هنا. الموقع الإلكتروني اضغط هنا.

اضغط هنا. رقم الهاتف: ‪+90 506 098 79 44‬‏.

‪+90 506 098 79 44‬‏. ساعات العمل: كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن ملاهي انطاليا، نتمنى أن تكون قد استمتعت بالقراءة وتعرفت على أفضل الملاهي الموجودة في هذه المدينة الرائعة التي تستقطب أنظار السياح من مختلف أنحاء العالم، وسلطنا الضوء على موقع هذه الملاهي على خرائط غوغل مع ذكر أرقام الهواتف وساعات العمل الخاصة بكل مكان، كما نتمنى أن تحظى بتجربة جميلة جدا عند تجربة أحد هذه الملاهي.