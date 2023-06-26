أهم معالم يمكن زيارتها في مدينة افسس القديمة ازمير

من منَّا لم يسمع عن محافظة أزمير في تركيا؟ فهي التي تُعرف بلؤلؤة بحر ايجة، والتي تعتبر الآن واحدة من أبرز الوجهات السياحية التي يتردد إليها السيّاح من كل حدب وصوب، حيث تحتوي على الأماكن التاريخية والأثرية والترفيهية، وواحدة من أقدم مدنها الأثرية مدينة افسس القديمة ازمير، حيث تُرد إلى العصور اليونانية القديمة فكانت من ضمن أبرز المدن الإغريقية، وتقع تلك المدينة في منطقة ليديا ذات الأهمية التاريخية الواقعة في غرب الأناضول عند نهر كيستر، وقد أسسها الإغريق القُدامى في القرن العاشر قبل الميلاد، وغدت بعدها من أهم المواقع الأثرية وأكثرها زيارة؛ فلعبت دورًا هامًا في تعزيز النشاط السياحي في تركيا.

كما يتردد عليها الزوَّار المسافرين عبر السفن؛ نظرًا لإطلالتها على النهر الذي يُعتبر بحر إيجة هو مصبّه، كما تتكون مدينة افسس من أقسام شتى، فيجد فيها الزائر معالم هامة مثل المعبد والمكتبة ومصنع الفخار والمسرح الكبير وغيرها، وفيما يلي يُمكننا ذكر أهم ما يُميز مدينة افسس القديمة ازمير عن كثب.

الأنشطة والمزارات في مدينة افسس القديمة ازمير

واحدة من أهم المعالم التاريخية والثقافية في تركيا التي يتردد عليها السياح كل عام للاستمتاع بعبق التاريخ هي مدينة افسس القديمة ازمير، والتي تقع على ضفاف بحر ايجه، حيث بُنيت على يد المستعمرين اليونانيين، ليحكمها فيما بعد الفرس والرومان والبيزنطيين وصولًا إلى حكم العثمانيين، كما يُذكر في بعض المعتقدات أنَّ مدينة افسس القديمة ازمير هي ذاتها مدينة اباسا التي ذُكرت في الأطروحات الخاصة بالحيثيين باعتبارها عاصمة مملكة أرزاوا، وعلى الرغم من عدم التأكد من صحة الاعتقاد إلا أنها باتت من الأماكن المفضل زيارتها في تركيا؛ لأنها تضم الكثير من المعالم فتوفر أنشطة متنوعة للزائر يُمكنه الاستمتاع بها لتكون جولته السياحية أكثر تميزًا وتفردًا، كما يُعتبر من المخطط إعادة إعمار الميناء في مدينة افسس ليكون على الحالة التي كان عليها سلفًا، وفيما يلي أهم ما تحتوي عليه مدينة افسس القديمة ازمير:

1- الانتقال عبر القوارب

توفر مدينة افسس القديمة في ازمير الكثير من الخدمات لزوّارها، لاسيما المرافق التي تُخوِّل لهم التجول في أنحاء تلك المدينة الرائعة؛ للتعرف على أنواع الطراز المعماري في كافة معالمها ومبانيها، من خلال تجديد القناة المائية التي تمر بالمدينة وتنقل الزوار من خلال استخدام القوارب، فهي مُصممة خصيصًا لهم، والتي أنشأها اليونانيون بالأساس إلا أنها تم تجديدها لتمهيد الطرق بما يتناسب مع الزوار.

2- زيارة مكتبة سيلس

من يرغب في قضاء جولة استكشافية ثقافية في مدينة أفسس القديمة لا يجب عليه تفويت زيارة مكتبة سيلس أو سيلسوس، والتي تُعتبر من أعرق وأقدم المكتبات في تركيا برمتها، حيث يُذكر أنه تم بناؤها عام 125 قبل الميلاد، وخضعت إلى كثير من التحسينات لتبقى بالهيئة التي عليها الآن، ناهيك عن احتوائها على عدد من المخطوطات التي تتناول موضوعات متنوعة وربما يصل عددها إلى ما يزيد عن 1200 مخطوطة، كما أنًّ بناء المكتبة تقابل الجهة الشرقية، وهو ما يجعل في غرف القراءة خاصتها ضوءًا كافيًا للإنارة؛ مما يُدلل على روعة التصميم ودقة البناء، فقد كانت بمثابة دارًا للحكمة.

3- التوجه إلى المسرح الكبير

تتألف مدينة افسس القديمة ازمير من عدة معالم وهو ما جعل لها قيمة سياحية بذاتها، أما عن أشهر معالمها فهو المسرح الكبير الذي يستوعب ما يقرب من 25 ألف زائر، ولعلَّ ما يُثير العجب بشأنه أنه لم يقتصر قديمًا على عرض الأحداث الدرامية أو الخطب الملقاة من الحكام والشعراء والعلماء، إنما كان يُقتل فيه الناس من خلال تعذيبهم حتى الموت وذلك في عهد الرومانيين، وهو ما يجعل للمسرح الكبير قيمة تاريخية لاستكشافه عن كثب عند زيارته.

4- رؤية مصنع الفخار

إنَّ المعالم القديمة منها ما بقي خالدًا في موقعه ليكون أهلًا للزيارة إلى الآن، ومنها ما عفا عليه الزمن فلم يتبقَ منه سوى رماد أو مجرد بقايا، وهو ما أصاب مصنع الفخار القديم في مدينة افسس القديمة ازمير، فيُمكن عدّه من أشهر مناطق ازمير السياحية حيث يذهب الزوّار لرؤية بقاياه، فقد قام عمال التنقيب الأثري بالعثور على تلك البقايا من خلال الأعمال الحفرية في المدينة برمتها.

5- الذهاب إلى معبد أرطاميس

نعلمُ أنَّ المعابد الباقية في معظم البلدان تعكس التاريخ الديني للحضارات السابقة، وهو ما يُمكن للزائر أن يجد بقاياه في مدينة افسس القديمة بازمير، حيث يوجد معبد أرطاميس الذي كان مخصصًا سلفًا لعبادة الإلهة ديانا التي كانت تُمثل العفة وترتبط بالولادة والصيد والحيوانات البحرية والبرية، وضريحها إلى الآن موجود في المعبد، وقد اكتمل بناؤه في 550 قبل الميلاد، ويُعتبر من الأماكن التي تستحق الزيارة؛ لأنه من أكثر الأبنية الحجرية ضخامةً في العصور القديمة، فليس بشيء عُجاب أن تعلم أنه كان مُرشحًا ليكون واحدًا من عجائب الدنيا السبع! لكن لم يتبقَ الآن من المعبد إلا عمودًا واحدًا حيث أُزيلت أغلب أجزائه من قِبل البريطانيين، وهو ما يُدلل على وجود بقايا أعماله الفنية في المتحف البريطاني، ويُذكر أنه أُعيد بناؤه والمدينة بأسرها على يد أوريليوس قسطنطين.

6- كنيسة القديس يوحنا

من أهم معالم مدينة افسس القديمة ازمير كنيسة القديس يوحنا الرسول التي تُمثل ضريحًا له، والتي تم بناؤها في القرن السادس ميلاديًا، فهي من المباني الحديثة على المدينة، فتعزو إلى عهد الإمبراطور قسطنطين الأول.

مطاعم مدينة افسس القديمة ازمير

تُعتبر المدينة القديمة افسس محاطة بكثير من الأماكن التي يحتاجها الزائر عند زيارته لها، على غرار المحال والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم والفنادق، والتي يُمكن الذهاب إليها لاسيما وهي لا تبعد عن مدينة افسس القديمة ازمير بمسافة كبيرة، ومن أشهر المطاعم بالقرب منها:

مطعم Sirince : يُقدم أصناف اللحوم والأطباق الرئيسية.

: يُقدم أصناف اللحوم والأطباق الرئيسية. مطعم افسس : يعمل على تقديم الوجبات السريعة التركية، ويقع على بعد 0.3 كيلو متر من مدينة افسس القديمة ازمير.

: يعمل على تقديم الوجبات السريعة التركية، ويقع على بعد 0.3 كيلو متر من مدينة افسس القديمة ازمير. سلجوق بيديسيزي: يُقدم أنواع مختلفة من البيتزا والأكلات الصحية الأخرى، على بعد 2.7 كيلو متر من المدينة القديمة.

كانت مدينة افسس القديمة ازمير من أهم المدن اليونانية قديمًا، بل ومن أهم المراكز التجارية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وقد توالت عليها عدة حضارات لتكون مدينة مميزة بحق في عصرنا الراهن، حيث تعكس أهمية أزمير التاريخية والدينية والأثرية، باعتبارها من أهم الوجهات السياحية في تركيا.