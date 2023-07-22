أفضل 9 أنشطة مميزة في مدينة السلطان المائية في فتحية

في فصل الصيف هناك بعض المزارات السياحية التي تُعتبر وجهات مثالية للزوار من كل مكان، ومن أبرزها مدينة السلطان المائية في فتحية التي باتت مقصدًا للسياح من الدرجة الأولى لا سيما في أوقات العطلة، فهي تضم عددًا من الأنشطة التي توفر المتعة والمغامرة وأجواء الإثارة الحماسية للشباب والأطفال والعوائل، والألعاب التي توفرها تكون وفقًا لمعايير السلامة العالمية، وقد تم افتتاحها في عام 2002م على مساحة تُقدر بقرابة 6200 متر مربع، وتتضمن عدة مناطق للتنزه وملاعب للأطفال ومطاعم ومقاهي، مما يجعلها من أكثر الأماكن السياحية زيارةً.

الأنشطة الترفيهية في مدينة السلطان المائية في فتحية

في الإجازات والعطلات الصيفية يُفضل السياح في تركيا الذهاب إلى الأماكن الترفيهية والملاهي المائية على نحو الخصوص؛ لأنها الأكثر تناسبًا مع العوائل والأصدقاء والأطفال وتتناسب مع الأجواء الصيفية، على غرار مدينة السلطان المائية في فتحية التي تُعتبر من المقاصد السياحية المهمة في تركيا، حيث تضم الكثير من أشكال المتعة والمغامرة وسط المياه، فتزيد بدورها من أهمية السياحة في فتحية تركيا وتُعلي من قيمة المدينة الساحلية، حيث تحتوي على بركة غطس يصل عمقها إلى 110 سم، بالإضافة إلى بركة سباحة بعمق 140 سم، و10 منزلقات مائية، وبرك سباحة خاصة بالأطفال، وملاعب للأطفال ومناطق لحمامات الشمس، وما يُميزها أنها تتناسب مع مختلف الفئات لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة، وفيما يلي مجموعة من أبرز الأنشطة التي توفرها:

1- استخدام المنزلقات المائية

باعتبارها من أبرز المدن المائية في فتحية فإنها تقوم في المقام الأول بتوفير مجموعة من الأنشطة المائية المميزة، لا سيما المنزلقات المائية التي يصل عددها إلى 10منزلقات مختلفة الأحجام والأشكال، فمنها المكشوفة التي توفر إطلالة رائعة من قمتها، ومنها المغطاة التي تُضفي نوعًا من المغامرة والحماس، كما أنَّ أعماقها متفاوتة، فتتراوح من متر و20 سم إلى متر ونصف، ومنها ما يُمكن استخدامه للسباحة وأخرى مخصصة للغطس، كما أنَّ أشكالها الأبرز على الإطلاق الحلزونية والأسطوانية والمنحنية وغيرها، وكل نوع يوفر متعة خاصة للزائرين.

2- الاستمتاع بالحفلات الموسيقية

ثمَّة أماكن تُنظمها إدارة مدينة السلطان المائية في فتحية تعمل على عرض مجموعة من الحفلات الموسيقية والمهرجانات المائية الممتعة، والتي تنال استحسان كثير من الزوار.

3- ممارسة الرياضة المائية

توجد في مدينة السلطان المائية في فتحية الكثير من الفعاليات والأنشطة، حيث يُمكن ممارسة الكرة الطائرة في الملعب المائي في أجواء من التنافس والحماس، ناهيك عن ممارسة السباحة في مسبح السباقات، وهو ما يوفر نشاطًا ممتعًا للكثيرين لا سيما الأطفال.

4- الاستمتاع بالألعاب المائية

أكثر ما يُسعد الأطفال في مدينة السلطان المائية في فتحية تلك المساحات الخاصة باللعب التي تتناسب مع أعمارهم، لا سيما الألعاب المائية الرائعة، منها الكرات المطاطية الشفافة، بالإضافة إلى الرشاش المائي وغيرها من الألعاب المميزة، وما يُميز مدينة السلطان المائية أنها توفر الألعاب الآمنة لذوي الاحتياجات الخاصة.

5- الاستمتاع بحمامات الشمس

يُمكن للزوَّار الاستمتاع بحمام شمسي في الأماكن المخصصة للاستراحة والجلوس في مدينة السلطان المائية في فتحية، وهو من أكثر الأنشطة التي تتلاءم مع كبار السن، حيث تقع تلك الكراسي البلاستيكية المريحة أمام المسبح المفلتر.

6- التجول في المساحات الخضراء

جنبًا إلى جنب مع اعتمادها على الألعاب المائية والمنزلقات بالدرجة الأولى، إلا أنها توفر مساحات واسعة خضراء تمتاز بهوائها النقي ونسيمها العليل، وهو ما يُتيح التجول في تلك الأرجاء بالمشي أو الركض.

7- لعب الكرة

تضم مدينة السلطان المائية في فتحية عددًا من الملاعب التي يُمكن ممارسة الرياضة فيها دون الاعتماد على الرياضة المائية فقط، مثل كرة القدم والكرة الطائرة وكرة اليد، وهو ما يُتيح القيام بالمسابقات المختلفة بين الأصدقاء.

8- الاشتراك في مسابقات السباحة

في مدينة السلطان المائية في فتحية تتم بعض الفعاليات الشهرية ومنها ما يُقام في السباحة، حيث يتم تقديم عدة جوائز قيّمة لكل الفائزين، وهو ما يجعل هذا النشاط مميزًا خصيصًا للأطفال.

9- شراء الهدايا التذكارية

باعتبارها من أفضل الأماكن السياحية على الإطلاق، فهي توفر بعض المتاجر المتخصصة في بيع الهدايا التذكارية التي يُمكن اقتناؤها على سبيل تخليد ذكرى ذلك المكان الرائع.

مطاعم مدينة السلطان المائية في فتحية

من قُبيل المرافق والخدمات المزودة بمدينة السلطان المائية بفتحية يوجد عدد من المطاعم والمقاهي، والتي تُقدم الوجبات السريعة والمأكولات الخفيفة والمشروبات المميزة، كما تمتاز بأنها تحتوي على صالات داخلية وخارجية ذات إطلالة أكثر من رائعة، بالإضافة إلى اقتراب مدينة السلطان المائية في فتحية من بعض الفنادق المميزة من فئة 5 نجوم، والتي تنال استحسان ورضا العملاء، وهكذا يُمكن الاستمتاع بوجبة طازجة في أي من المطاعم الموجودة بالقرب من المدينة ومنها:

مطعم Sülo Kokoreç : يُقدم العديد من الأصناف الشهية لا سيما المشاوي وأطباق الدجاج.

: يُقدم العديد من الأصناف الشهية لا سيما المشاوي وأطباق الدجاج. مطعم Oben: يُقدم أصنافًا مختلفة منها المأكولات البحرية والسلطات والمقبلات.

يُقدم أصنافًا مختلفة منها المأكولات البحرية والسلطات والمقبلات. مطعم Cezayir usta döner salonu: متخصص في تقديم الكباب والأصناف المختلفة من المشاوي.

مواعيد العمل والأسعار

تقوم مدينة السلطان المائية في فتحية تركيا بفتح أبوابها للزوار يوميًا في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الخامسة والنصف مساءً، ومن يقوم بحجز وشراء التذاكر عبر موقع المدينة الإلكتروني قبل يوم من الذهاب يحصل على خصم، فتكون الرسوم للأطفال من 5 إلى 15 عام 160 ليرة تركية، أما للبالغين فتبلغ رسوم التذكرة 200 ليرة تركية، بيد أنَّ من يقوم بشراء التذاكر عند البوابة فتكون 200 ليرة للأطفال و250 ليرة للبالغين، مع العلم أنها مجانية لمن هم دون 4 سنوات، ولمعرفة أية تعديلات على مواعيد العمل والأسعار في مدينة السلطان المائية في فتحية يُمكن المتابعة مع إدارة المكان وفقًا لما يلي:

رقم الهاتف : 902526132530+

: 902526132530+ الموقع الإلكتروني: من هنـا.

عنوان مدينة السلطان المائية في فتحية

تقع مدينة السلطان المائية في فوكا مصطفى كامل في مدينة فتحية التابعة لمنطقة موغلا على ساحل بحر إيجة في الجنوب الغربي من تركيا، ويُمكن زيارة مدينة السلطان المائية في فتحية عبر خرائط جوجل من هنـا.

هكذا تكون مدينة السلطان المائية في فتحية واحدة من أجمل الأماكن السياحية التي تؤمِّن لزوارها درجة عالية من المتعة والترفيه؛ نظرًا لجمالها الخلاب ومرافقها التي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، وهو ما يجعلها شاهدةً إقبال ليس بالقليل من مختلف الدول.