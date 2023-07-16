أفضل 6 أنشطة ومزارات في مدينة طرسوس مرسين

إنَّ مدينة طرسوس مرسين تُعتبر من أبرز الأماكن السياحية الشهيرة في تركيا، والتي تبعد عن مركزها بحوالي 15 كيلو متر، كما تبعد عن جبال طوروس بمسافة تقدر باثني عشر ميلًا، وبحوالي 40 كيلو متر من اضنة، ونظرًا لموقعها المميز على ساحل البحر الأبيض المتوسط كان لها السبق في امتلاك مقومات الجذب السياحي، وكانت المدينة قديمًا عاصمة إقليم قيليقية وتعرضت إلى الاستيلاء من الجيش المصري في 1832م على يد إبراهيم باشا، كما عاش فيها كثير من الأعلام، وكان لها أهمية جللة قبل الإسلام، وكانت مقرًا للحاكم أوغسطين في عصر الرومان، وظلت تتتابع عليها الحضارات مُعززة من تاريخها المجيد.

الأنشطة والمزارات في مدينة طرسوس مرسين

طرسوس هي مدينة تاريخية قديمة كانت مركزًا ثقافيًا مهمًا على مر العصور، وشهدت الكثير من الحقب التاريخية، ويرى زائروها كثيرًا من المعالم والمزارات التي يُمكن أن توفر لهم أنشطة أكثر من رائعة، كما يُمكن الاستمتاع بقضاء وقت مميز على شاطئ البحر، حيث الاسترخاء في الأجواء المميزة ناهيك عن إمكانية السباحة في مياه البحر الأحمر، وفيما يلي أبرز مزارات مدينة طرسوس مرسين السياحية:

1- شلالات طرطوس

هي عبارة عن شلالات متدفقة محاطة بدرج ومنصات للجلوس والمشاهدة تقع على نهر بردان، وعند زيارة شلالات طرطوس مع العائلة والأصدقاء يُمكن الاستمتاع برائحة الياسمين التي تملأ الأجواء، والمياه الفيروزية الرائعة، ناهيك عن رؤية المياه المنحدرة وهي تنهمر بشكل مُريح للأعصاب في أجواء يغلب عليها الطبيعة الخضراء الجميلة، وهو ما يتناسب مع الراغبين في التأمل واستكشاف الطبيعة، ناهيك عن التعرف على المقابر الرومانية القديمة التي تتجلى للجميع في تكوينات الصخور المُشكلة بفعل الشلالات، ويُمكن زيارتها يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة منتصف الليل، ويُمكن تناول وجبة مفضلة أو احتساء مشروب على إطلالات تلك الشلالات في مدينة طرسوس في مرسين تركيا، ويتسنى الوصول إليها من هنـا.

2- مغارة أصحاب الكهف

يُقال إنَّ تلك المغارة الواقعة في مدينة طرسوس في مرسين تُنسب إلى أصحاب الكهف الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم، وتُعتبر بذلك من المعالم التاريخية التي تستقطب السياح والمواطنين الراغبين في التعرف على حكاية المغارة الدينية، كما يُتاح التقاط أجمل الصور التذكارية عند ذلك المكان المميز، والمغارة تحت الجبل بعمق يصل إلى 50 متر، وتتجلى فيها التجاويف الطبيعية، ويُمكن زيارة المغارة من الساعة التاسعة صباحًا إلى السادسة مساءً يوميًا، والوصول إليها من هنـا.

3- مسجد طرطوس الكبير

تم افتتاحه عام 1579م ويُعتبر من أشهر الأماكن السياحية في مدينة طرسوس مرسين، تتجلى فيه العمارة العثمانية، ويضم المسجد عددًا من المقابر والأضرحة، مثل: النبي دانيال، وقبر سيث، وأضرحة عبد الله المأمون، وزبيدة بنت جعفر، ويمتاز بأهمية كبيرة دينية وسياحية وتاريخية، فقد كان كنيسة في حقبة زمنية ثم تم تحويله إلى مسجد مرة أخرى، وساحاته الداخلية تمتاز بإبداع معماري مُتقن، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

4- متحف طرسوس الإثنوغرافي

يُعتبر متحفًا للآثار في مدينة طرسوس مرسين بات من أهم الأماكن السياحية الأكثر زيارة، وموقعه الحالي في مجمع الذكرى 75 للثقافة، ويقع بالقرب من المعالم الدينية الأخرى على غرار كنيسة القديس بولس ومسجد طرسوس الكبير، وبدأ تشكيل المتحف عام 1969م، ويحتوي على أكثر من 35 ألف قطعة أثرية، كما يقع في مبنى مكون من طابقين مع طابق سفلي، ويتكون من قاعتين بهما مقتنيات تُعبر عن تراث المدينة، ويُمكن معرفة موقعه من هنـا.

5- الجسر الروماني

من أشهر معالم مدينة طرسوس مرسين ذلك الجسر الروماني الذي يُتيح لزوار المدينة العبور من خلاله، وهو الذي يقع فوق نهر بردان، كما أنه يُتيح للزوار التقاط أجمل الصور التذكارية المميزة.

6- متحف Ancient Road

من المتاحف الأثرية في مدينة طرسوس مرسين وكان ظهوره نتاجًا للحفريات التي قام بها الرومان، حيث تم اكتشاف بقايا مباني تُرد إلى حقب زمنية مختلفة، وهناك أبنية محفورة على جوانبه، ويُغطي مساحة كبيرة جدًا، وهو من الأماكن المفتوحة نوعيًا مقارنة بالمتاحف الأخرى، ومُتاح رؤيته من بعيد لأنه مُحاط بأسوار، ويقع في قلب مدينة طرسوس مرسين، كما يُمكن الوصول إليه من هنـا.

مطاعم مدينة طرسوس مرسين

هكذا لا تزخر المدينة فقط بالمعالم وأشهر أماكن سياحية في مرسين حيث يُمكن أن يجد فيها الزائر مجموعة من المرافق والخدمات الأخرى على غرار المطاعم القريبة منها التي تُتيح تناول أشهى الوجبات التركية والعالمية، حيث تمتاز طرسوس بالمأكولات البحرية بالنظر إلى موقعها على ساحل البحر المتوسط، ومنها ما يلي:

مطعم Çiğköftem Tarsus: يُقدم أنواع مختلفة من المشاوي لا سيما الكفتة شهية المذاق.

يُقدم أنواع مختلفة من المشاوي لا سيما الكفتة شهية المذاق. مطعم Yıldırımlar Restoran Johndeere: يشتهر بتقديم المأكولات المحلية والأجنبية، وأصناف مختلفة توفر اختيارات رائعة للزوار.

يشتهر بتقديم المأكولات المحلية والأجنبية، وأصناف مختلفة توفر اختيارات رائعة للزوار. مطعم Köksallar Tavuk Şiş: يُقدم الوجبات الشهية لا سيما أصناف الدجاج والمشاوي مع خدمة ممتازة.

يُقدم الوجبات الشهية لا سيما أصناف الدجاج والمشاوي مع خدمة ممتازة. مطعم Şelale Otağı Köy Kahvaltısı: يُمكن أن يكون خيارًا رائعًا لتناول وجبة الفطور الشهية، ويمتاز بأماكن للجلوس خارجية ذات إطلالة رائعة.

يُمكن أن يكون خيارًا رائعًا لتناول وجبة الفطور الشهية، ويمتاز بأماكن للجلوس خارجية ذات إطلالة رائعة. مطعم Yıldırımlar Park Düğün salonu: لا يُعتبر مطعمًا فقط بقدر كونه قاعة مناسبة للزفاف أو للحفلات الأخرى، ويتناسب مع الأطفال.

لا يُعتبر مطعمًا فقط بقدر كونه قاعة مناسبة للزفاف أو للحفلات الأخرى، ويتناسب مع الأطفال. مطعم Gözenler Restoran: يُقدم مجموعة من المأكولات الشهية، بالإضافة إلى بعض المشروبات، وقد نال استحسانًا من قبل الزوار.

يُقدم مجموعة من المأكولات الشهية، بالإضافة إلى بعض المشروبات، وقد نال استحسانًا من قبل الزوار. مطعم GÖKSEL TANTUNİ : مطعم مخصص للوجبات السريعة والمأكولات الجاهزة، فهو خيار رائع لزائري مدينة طرسوس مرسين.

: مطعم مخصص للوجبات السريعة والمأكولات الجاهزة، فهو خيار رائع لزائري مدينة طرسوس مرسين. مطعم BLUE CAFE & DÖNER: من أكثر المطاعم في طرسوس التي تمتاز بالأسعار الرخيصة مقارنة بالمطاعم الأخرى.

هكذا هناك أكثر من مزار ومعلم سياحي يُمكن زيارته في مدينة طرسوس مرسين التي تمتاز بأجواء رائعة ويُمكن استكشاف فيها عبق التاريخ، فهي من المدن المميزة التاريخية التابعة لسلسلة جبال طوروس في تركيا، والتي توفر مختلف الأنشطة للزوار.