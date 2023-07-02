أفضل 6 أنشطة مميزة في مركز اركاس للفنون ازمير

إن أماكن السياحة عديدة ومتنوعة، ولا شك أن لكل وجهة سياحية طابعًا مميزًا خاصًا بها، إلا إن مدينة ازمير قد تشعر بالوهلة الأولى أنها قد تشبه أي مدينة تركية أخرى، لكن سرعان ما يتحول هذا الرأي إلى الانبهار بكل جزء منها، فهي تحمل الكثير من رونق الطبيعة وشذرات التاريخ بين ثناياها، فغير معالمها الطبيعية الساحرة، وأيضًا تتمتع بالعديد من الأماكن السياحية التي يقصدها الزوار من كافة أنحاء العالم كالمساجد، والمتاحف، والمعارض، ولعل من أهم معارضها مركز اركاس للفنون ازمير، فهو يمثل وجهة أساسية للسائحين والمواطنين سواء من محبي الفن أو محبي الزيارات السياحية بشكل عام، وهو ما سنلقي الضوء عليه وعلى ما يدور حوله خلال السطور القادمة.

معلومات عن مركز اركاس للفنون ازمير

إن من أهم ما يميز مدينة ازمير أن طابعها العام ذو بصمة ساحرة؛ نظرًا لاحتوائها على مختلف الفنون والمجالات التي تعزز شعف الزوار، فغير المتاحف والمزارات التي قد اعتاد عليها بعض السياح، فيجدون في ازمير طابعًا رائقًا من الفن يكمُن في مركز أركاس، مما جعله من أفضل الأماكن السياحية في ازمير والتي يقصدها محبي الفن من جميع دول العالم؛ لذا نتعرف عليه عن كثب أكثر عبر النقاط التالية:

هو واحد من أندر المراكز الفنية التي تهتم بعرض الأعمال الفنية من مصادر متنوعة، والتي تركز على قيمة العمل بحد ذاته دون هوية صاحبه.

تأسس في عام 19 نوفمبر 2011 بعرض مسايرة التطور الملحوظ في عالم الفن.

يتكون مركز اركاس للفنون في ازمير من طابقين، الدرج به للطابق العلوي خشبي، مما يضيف طابعًا بالأصالة الكلاسيكية، ويحتوي على 9 غرف عرض.

يتضمن المبنى التاريخي المحُول إلى مركز معاصر للفن على ورشة عمل واحدة.

يعرض العديد من أعمال الرسامين الدوليين، مما يعزز من قيمة الهوية الفنية داخل الدولة.

هذا فضلاً عن مجموعة أركاس المتنوعة التي تضم أكثر من 900 عمل، والتي قد أُنشئت عبر "لويس أركاس".

ومن المشاريع التي يهتم المركز بعرضها أعمال "بابلو بيكاسو".

عنوان مركز اركاس للفنون ازمير

يقع هذا المركز الفني الرائع داخل موقع متميز في القنصلية الفخرية لفرنسا بالقرب من ميناء جواز السفر، وإن كنت تمشي على طول الساحل من مترو كوناك فسوف تراه أمامك بوضوح، ويمكن الوصول له بكل سهولة عبر خرائط جوجل بالضغط هنا.

الأنشطة الترفيهية في مركز اركاس للفنون ازمير

لا شك أن عشاق الفن سيعثرون على ضالتهم داخل هذا المركز، نظرًا لما يحتويه من باقة فردية ومتنوعة من الأعمال الفنية التي تخاطب كل ذوق على حدة، كما يجيب عن أسئلة كثيرة قد تراود ذهنك، أولها هل الفن ضروري حقًا، هذا فضلاً عن كونه المكان الوحيد الذي سوف تجد فيه هذا التنوع الرائع للإبداع الفني مع حفاظه على أصالته العتيقة وطابعه القديم، ويمكن القيام فيه بعدة أنشطة منها:

1- تأمل لوحات معرض الطبيعة (حدائق الأحلام)

إن كنت من عشاق الطبيعة، فسوف يجذبك هذا القسم لوقتٍ طويل متأملاً جمال لوحاته الطبيعية بمختلف أفكارها المتنوعة، وطابها الفني المميز، منها لوحات تعبر عن شجرات الطريق الشامخة على الجانبين رغم تساقط أوراقها معلنة استسلامها لأجواء الخريف غير المُحببة لها، وغيرها من اللوحات المختلفة ذات الأفكار الإبداعية المثيرة للشغف.

2- زيارة المعرض دوريًا

يحرص مركز اركاس للفنون ازمير على إقامة معارض بشكل دوري، مما يسمح لك بالاطلاع على ثقافات متنوعة من الفن، وتعزيز روح الفن لديك، ودراسة أفكار مختلفة على الصعيد العالمي تفتح لك الآفاق، وجدير بالذكر أن بعض المعارض تدوم 5 أشهر، ومنها كان معرض "ألف ليلة وليلة" داخل قاعة مجهزة بشكل ملحمي لتأخذك إلى عالم آخر من الحكايات والأساطير. .

3- زيارة معرض بيكاسو

نظرًا لكونه مركزًا يهتم بعرض أشهر وأجمل المعروضات الفنية لمختلف الفنانين والرسامين، فتجد معرض يشتمل على لوحات الفنان العالمي بيكاسو، حيث يمكنك تأمل مدى روعتها وجمالها، والتوصل لأفكار فريدة من نوعها تنقلها معروضاته.

4- زيارة معرض الألبسة التقليدية

إن كنت من محبي فن الأزياء والموضة فستجد ما يثير اهتمامك داخل مركز اركاس للفنون في ازمير، حيث يتضمن داخله قاعة خاصة تستطيع أن تستكشف فيها الألبسة التقليدية للعصور القديمة، للسيدات والرجال، بداية من القبعة حتى الحذاء.

5- التعرف على الأعمال الفنية النادرة

من أجمل الأقسام التي يحتوي عليها المركز جزء خاص بعرض أعمال فنية لصور فوتوغرافية مميزة ونادرة لأشهر الفنانين، وهو أكثر شيء يجذب المصورين، حيث يتضمن الكاميرات القديمة، وبعض أعمال المصور العالمي Ara Guler.

6- اصطحاب طفلك لورشة العمل

من أهم ما يوفره مركز اركاس للفنون ازمير ورشة عمل فنية للأطفال، حيث يمكن للأسرة اصطحاب أطفالها معها بكل أريحية ومشاركتهم في روح الفن وتعميق جذورها وأصولها فيهم منذ الصغر؛ مما يساعدهم على إدراك معنى الفن وتأثيره على النفوس وما له من أثر ومكانة عالية تصطحبها حرية التعبير بشكل مثالي.

الخدمات في مركز اركاس للفنون ازمير

من أهم ما يميز مركز اركاس للفنون بازمير مراعاته لتوفير مختلف الخدمات التي قد يحتاج لها زائريه، حيث تجد مكانًا كي تترك فيه متعلقاتك وتتحرك بأريحية داخل المركز دون أي قلق؛ إذ تُحفظ في الخزنة، ويوجد مسرح سينما صغير لمشاهدة فصل من فصول الباليه، الحراس لحماية المبنى يتعاملون بمنتهى اللطف، كما يحرص على إقامة عروض جديدة بشكل مستمر، يوجد مرحاض مجهز ونظيف في الدور الثاني، إلى جانب أن المعلومات مكتوبة بأكثر من لغة، علاوة على الدليل الصوتي

مطاعم قريبة من مركز اركاس للفنون ازمير

من أجمل ما يميز موقع هذا الصرح الفني المميز العتيق أنه يقرب منه العديد من المرافق والخدمات التي يحتاج لها الزوار ومن ضمنها المطاعم، ولعل أفضل المطاعم الموجودة حوله تتمثل في:

مطعم Pazar 35 Lokantası: هو مكان بسيط ذو جلسات كثيرة، ومفتوح طوال اليوم، يمكنك أن تحظى فيه بألذ وجبة ممتعة في ازمير سواء وجبات اللحم، الدجاج، الوجبات الخفيفة والمقبلات.

هو مكان بسيط ذو جلسات كثيرة، ومفتوح طوال اليوم، يمكنك أن تحظى فيه بألذ وجبة ممتعة في ازمير سواء وجبات اللحم، الدجاج، الوجبات الخفيفة والمقبلات. مطعم سندباد فلافل شاورما: من أجمل المطاعم السورية في المنطقة، حيث يمكنك تناول وجبة عربية مميزة، ويوجد فيه قسم خاص للعائلات، لكن المساحة والديكورات بسيطة بعض الشيء، ويتميز بالفلافل النباتية الخاصة به.

مواعيد العمل والأسعار

يمكن زيارته في أي يوم من أيام الأسبوع من الساعة 10:00 صباحًا، حتى 6:00 مساءً، عدا يوم الاثنين يكون مغلق الأبواب، والدخول له بشكل مجاني دون أي رسوم.

في الختام، فقد تعرفت على مسار جولتك الترفيهية في مركز اركاس للفنون ازمير، سواء من حيث الأنشطة الرائعة التي يمكنك القيام بها، وكيفية الوصول له بكل سهولة مع أهم الخدمات المتوفرة، مما يضمن لك جولة فنية رائعة.