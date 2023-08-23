دليل محلات مركز تسوق يو ووك الرياض: الخدمات والأنشطة

تحظى مدينة الرياض بمكانة كبيرة في مجال التسوق والأنشطة الترفيهية، وذلك لأنها تضم مراكز تسوق عالمية، ويعد مركز تسوق يو ووك الرياض واحد من أضخم المولات الموجودة بالمدينة، حيث يضم عددًا كبيرًا من المحال التي يجد بها الزائر جميع احتياجاته من أشهر الماركات، وتذوق أشهى الأكلات من مطاعمه المتنوعة، فإذا كانت رحلتك إلى مركز تسوق يو ووك الرياض فلا بد من قراءة الفقرات التالية لتتعرف على محلاته المختلفة، والاستمتاع بأنشطته وخدماته الممتازة التي يوفرها لعملائه.

خريطة مركز تسوق يو ووك الرياض

يعد مركز تسوق يو ووك الرياض واحدًا من أشهر المراكز التجارية في المدينة، حيث يضم حوالي أكثر من 55 متجر على مساحة تبلغ 121,000 متر مربع، بالإضافة إلى صالات السينما، فيشعر الكثير من الزوار بالمتعة خلال تسوقهم في المول، كما يتميز بتصميم رائع في ساحاته الخارجية والداخلية، بالإضافة إلى المطاعم التي تقدم أشهى الأكلات والمشروبات، كما يمكنك شراء أجود الماركات العالمية والمحلية، فهو من المولات التجارية التي يصعب إيجاد مثيل لها.

موقع مركز تسوق يو ووك الرياض

يقع مركز تسوق يو ووك الرياض في اتجاه الشمال الغربي للرياض، على طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول الفرعي، النخيل، فهو من أشهر مولات شمال الرياض التي استمتع الكثير بزيارتها، ويمكنك متابعة الطريق على خريطة جوجل من هنا.

مواعيد العمل في مركز تسوق يو ووك الرياض

يمكنك زيارة مركز تسوق يو ووك في الرياض يوميًا من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، ويوم السبت من الساعة العاشرة صباحًا، أما يوم الجمعة فيبدأ العمل في المول من الساعة الواحدة مساءً حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، فإذا أردت الاستفسار عن ساعات العمل لبعض المتاجر والمطاعم والعروض المستمرة، فيمكنك التواصل مع خدمة العملاء مباشرًة عن طريق الآتي:

رقم الهاتف: 966920000262+.

966920000262+. الموقع الإلكتروني: اضغط هنا.

الخدمات التي يقدمها مركز يو ووك الرياض

مول يو ووك التجاري هو واحد من أفضل المولات في الرياض ، فتستمتع فيه بأجوائه الفاخرة وخدماته المتميزة التي تجذب انتباه الزائرين، ومن بينها التالي:

يوجد بالمول ساحات داخلية وخارجية ذات مساحة كبيرة.

وجود غرف تغيير للأطفال.

توفير عربات للأطفال.

جراج سيارات يسمح بدخول الكراسي المتحركة.

توفر بعض محلاته خدمة التوصيل للمنازل، فيمكنك تصفح الموقع الخاص بهم والتواصل مع المحل وشراء المنتج بكل سهولة.

إتاحة الدفع عن طريق بطاقة الائتمان أو بطاقة الصرف الآلي والدفع النقدي.

توفير إنترنت هوائي مجاني.

دورات مياه نظيفة للرجال والسيدات.

أماكن للصلاة مجهزة للجنسين.

مناسب لذوي الاحتياجات الخاصة.

نافورة مزودة بأنوار وتصميم رائع.

توفير مقاعد للجلوس داخل وخارج المول للاستراحة.

وجود طاقم أمن للتنبيه على الإجراءات الاحترازية للمول.

سينما مركز تسوق يو ووك الرياض

إذا كنت من محبي مشاهدة الأفلام الجديدة مع الاستمتاع بأجواء رائعة مع أصدقائك وعائلتك، فيجب أن تكون موفي سينما الموجودة في مركز تسوق يو ووك الرياض هي اختيارك الأول دون منافس، فقد تم إنشاؤها مؤخرًا وإمدادها بعدة صالات ذات مساحات واسعة، تستقبل ما يقارب 1400 مشاهد، وهي إلى ذلك مزودة بمقاعد جلدية مريحة، وبالرغم من كثرة عدد الزوار إلا أن صالات الانتظار نظيفة، وتوفر بجانب شاشة العرض العادية تقنيات متعددة مثل تقنية دولبي، سامسونج أونيكس، وسكرين إكس، سويتس مما يجعلك تشاهد الفيلم وسط أجواء المغامرة، وتشعر أنك جزء من المشهد، بالإضافة إلى جودة إضاءة الفيلم وجو الإثارة، فلا تجعل الفرصة تفوتك وشاهد أفلام هذا العام في موفي سينما فرع يو ووك الرياض.

دليل محلات مركز تسوق يو ووك الرياض

يأتي الكثير من الزوار من مختلف أنحاء العالم إلى مركز تسوق يو ووك بالرياض؛ نظرًا للشعبية الهائلة التي اكتسبها، فيستمتع الزائر بأجوائه المتميزة والاستفادة من عروضه المتجددة على جميع المنتجات، فهو من أشهر الأماكن السياحية في الرياض ، فيمكنك الآن الاطلاع على أبرز المحال التجارية التي من بينها التالي:

1- محلات الملابس في مركز تسوق يو ووك الرياض

تُلبي محلات الملابس في مركز تسوق يو ووك الرياض احتياج الزائر في شراء أجود الماركات العالمية وبأسعار مناسبة، ويهتم القائمون في المول على تصميم ما يواكب الموضة العصرية، وما يناسب جميع الفئات العمرية للرجال والنساء والأطفال، ومن بينها التالي:

Zara.

وي كرييت.

شماغ كاستل.

2- محلات الأحذية والحقائب في مركز تسوق يو ووك الرياض

بالرغم من أن محلات الأحذية والحقائب في مركز تسوق يو ووك الرياض لم تكن كثيرة، إلا أن هناك متجر واحد يضم تشكيلة رائعة من الأحذية والحقائب من أفخم الماركات العالمية والمحلية، فيمكنك إيجاد جميع المقاسات والألوان التي تتناسب مع ذوقك الخاص وبأسعار متفاوتة.

برزنتد باي.

3- محلات مستحضرات التجميل والعطور في مركز تسوق يو ووك الرياض

تتنوع محلات مستحضرات التجميل والعطور في مركز تسوق يو ووك الرياض لتلائم جميع الأذواق من المنتجات الأصلية، فضلًا عن صالات اللياقة البدنية للجنسين ومن بينها:

إيفوكس.

إيفوكس للسيدات.

مسك العطور.

قراس للعطور.

كيرستاتس باريس.

وايتس.

4- محلات الأدوات المنزلية في مركز تسوق يو ووك الرياض

لا غنى عن شراء المستلزمات المنزلية والديكورات لاستكمال أناقة المنزل، فتتميز محلات الأدوات المنزلية في مركز تسوق يو ووك الرياض بالتنوع بين المنتجات والأسعار، ومن بينها الآتي:

Zara Home.

5- محلات أخرى في مركز تسوق يو ووك الرياض

هناك محلات أخرى في مركز تسوق يو ووك الرياض منها مكاتب عقارية، إكسسوارات، إلكترونيات وغيرها من المقتنيات التي يحتاج إليها البعض ومن ضمنها الآتي:

.Cenomi Centers

الحميضي للساعات.

سيزون.

ألف.

شركة سينومي لأزياء التجزئة.

دليل مطاعم مركز تسوق يو ووك الرياض

التسوق في المولات واحد من الرحلات التي تستغرق وقتًا طويلًا من اليوم، لذلك فأنت بحاجة إلى تناول بعض الوجبات والأكلات لاستكمال الرحلة والتنزه في جميع أرجاء المول، فكانت مطاعم مركز تسوق يو ووك الرياض مصدرًا مهمًا لتلبية احتياج الزائر وإرضائه، فلك أن تستمتع بمجموعة متنوعة من المطاعم التي تقدم أشهى الأطباق، بجانب طاقم العمل الذي يمتاز بالخبرة واللطف في التعامل مع العميل، فتأتي هذه المطاعم على النحو التالي:

هوكا.

مطعم خنين.

بيت ورد.

فله.

ليتو.

بيتزاريا أنتيكا.

سوليا.

سيليسيا.

أونو.

سارابيث.

نصرت.

بياز.

سولت.

المخبز اللبناني.

مونترو هاوس.

أزين جريل للمشويات.

مطعم كتر.

بول دور.

دليل كافيهات مركز تسوق يو ووك الرياض

تقدم كافيهات مركز تسوق يو ووك الرياض مجموعة من ألذ المشروبات والحلويات التي يعشقها الكثير، كما أنها تمتاز بتصميم أنيق وهادئ، فيمكنك الجلوس في الساحات الخارجية والاستمتاع بنسمة الهواء مع سماع النغمات الموسيقية.

أوفردوز.

ذا كوفي كلوب.

مولتن شوكليت كافيه.

مركاز.

إيبي كافيه.

ثوتس.

مقهى درافت.

نورث كوفي.

قهوة عزمي.

هاي.

اوليه كافيه.

جوز كافية.

دوت شوجر.

سول كافيه.

تريس.

بسكلته.

هوتيل كارت هيتا.

بول دور | Bould b’or.

وبهذا يكون مركز تسوق يو ووك الرياض واحدًا من أهم معالم جذب الزوار في الرياض، حيث يقدم مجموعة من الخدمات والأنشطة المختارة، بالإضافة إلى المحال التجارية التي من خلالها يمكنك شراء أجود الماركات، فنوصيك بزيارته.