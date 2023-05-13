أفضل 9 مسابح في اسطنبول ينصح بزيارتها

لطالما كانت اسطنبول قبلة للسياح من داخل وخارج تركيا وذلك لما تحتويه هذه المدينة من سحر خاص، فهي الوجهة الأساسية لقضاء أجمل العطلات الصيفية فهي تزخر بعدد لا محدود من الشواطئ والمنتجعات التي تضم بداخلها مسابح داخلية وخارجية بالإضافة إلى وجود عدد من المسابح العامة والخاصة، حيث يمكنك الهروب من حرارة الصيف وقضاء أجمل الأوقات، وسنتعرف من خلال السطور القادمة على قائمة بأفضل مسابح في اسطنبول يمكنك زيارتها والاستمتاع بها.

أفضل مسابح في اسطنبول

تشهد شواطئ اسطنبول ومسابحها إقبالا كبيرا للسياح في فصل الصيف ولا سيما شهري يوليو وأغسطس، حيث يجد الزوار في هذه الأماكن مكانا مناسبا للاسترخاء والاستجمام، فمن غير الممكن أن تزور اسطنبول في فصل الصيف من دون أن تحظى بتجربة أجمل المسابح في اسطنبول، والخيارات كثيرة ومتعددة هناك المسابح العامة والخاصة والمغلقة والمفتوحة، بالإضافة إلى مسابح مخصصة للمحجبات، ستجد في هذا المقال نخبة من هذه المسابح تابع معنا.

1- مسبح شيرغان بالاس كمبنسكي اسطنبول

يعتبر مسبح شيرغان بالاس أجمل مسبح في اسطنبول يقع في فندق شيرغان بالاس كمبنسكي الشهير المصنف خمس نجوم، يمتلك المسبح اطلالات رائعة على مضيق البوسفور، فهو يعتبر من أفضل مسابح في اسطنبول الأوربية فهو يحتوي على مركز سبا وساونا وحمام تركي ومراكز لياقة بدنية، يمكنك التحكم بدرجة حرارة مياه المسبح فهي دافئة شتاء وباردة صيفا، يضم المسبح بار يقدم مجموعة واسعة من المشروبات والكوكتيلات والعصائر.

معلومات عن مسبح شيرغان بالاس كمبنسكي اسطنبول

العنوان: منطقة بشكتاش، بالقرب من قصر يلدز.

منطقة بشكتاش، بالقرب من قصر يلدز. رقم الهاتف : 902123264646+

: 902123264646+ مواعيد العمل: يبدأ عمل المسبح عمله يوميا من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة مساء.

2- مسبح فندق كونراد اسطنبول البوسفور

يوفر مسبح كونراد اسطنبول التابع لفندق كونراد اسطنبول اطلالات ساحرة على مضيق البوسفور، ومع وجود المساحات الخضراء الواسعة يمكنك الاستمتاع بالمناظر الجميلة والأجواء الرائعة مع وجود باقة متنوعة من الخدمات العالية التي يقدمها المسبح، فهو يوفر جو مناسب من أجل الهدوء والاسترخاء مع وجود تراس مشمس وعدد من المظلات الشمسية والشازلونات، حيث يعتبر مسبح كونراد من أفضل مسابح خاصة في اسطنبول، ويمكنك تجديد نشاطك من خلال جلسات المساج.

معلومات عن مسبح كونراد اسطنبول

العنوان: Cihannüma, Saray Cd No:5, 34353 Beşiktaş/İstanbul, تركيا.

Cihannüma, Saray Cd No:5, 34353 Beşiktaş/İstanbul, تركيا. رقم الهاتف: 902123102525+

902123102525+ مواعيد العمل: يبدأ عمل المسبح من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الثانية عشرة صباحاً.

3- مسبح سويستيل ذا بوسفور

يعتبر مسبح سويستيل التابع لمنتجع سويستيل في اسطنبول من أهم مسابح شتوية في اسطنبول تبلغ درجة حرارة مياهه 25 درجة مئوية، يوفر باقة متنوعة من الخدمات عالية المستوى ويضم جاكوزي وساونا، يمكنك زيارة المسبح في أي وقت سواء كان في الصيف أو الشتاء فهو يعتبر من أجمل مسابح في اسطنبول.

معلومات عن مسبح سويستيل ذا بوسفور

العنوان: Vişnezade, Acısu Sokaği No:19, 34357 Beşiktaş/İstanbul, تركيا.

Vişnezade, Acısu Sokaği No:19, 34357 Beşiktaş/İstanbul, تركيا. رقم الهاتف: 902123261100+

902123261100+ مواعيد العمل: يبدأ عمل المسبح من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً.

4- مسبح جراند حياة اسطنبول

يقع في فندق جراند حياة اسطنبول بالقرب من ميدان تقسيم ويعتبر أكبر مسبح في اسطنبول، تتوفر في المسبح العديد من الخدمات بالإضافة إلى وجود بار يقدم المشروبات والعصائر، يتميز المسبح بإطلالة ساحرة جدا، يستطيع أن يضاهي أفخم مسابح في اسطنبول حيث يوفر Grand Hyatt أجواء مثالية للسباحة وخاصة عندما يصبح الجو دافئ نوعا ما، وهو يصنف أهم مسابح عائلية في اسطنبول.

معلومات عن مسبح جراند حياة اسطنبول

العنوان: Harbiye, Taşkışla Cd. No:1, 34367 Şişli/İstanbul, تركيا.

Harbiye, Taşkışla Cd. No:1, 34367 Şişli/İstanbul, تركيا. رقم الهاتف: 902123681234+

902123681234+ مواعيد العمل: يعمل المسبح طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة.

5- نادي اسنيورت الرياضي

إذا كنت تبحث عن مسابح عامة في اسطنبول لا تتردد في زيارة نادي اسنيورت لما يوفر هذا المسبح من أجواء جميلة، فهو مسبح ونادي رياضي في آن واحد بالإضافة إلى وجود حديقة عامة ضمن النادي جميلة جدا فهو مكان مثالي جدا للعائلات لقضاء أجمل الأوقات كما يوجد ألعاب أطفال مجهزة بكراسي وطاولات خشبية للطعام.

معلومات عن نادي اسنيورت الرياضي

العنوان: Yenikent, Hacı Bektaş Veli Cd, 34510 Esenyurt/İstanbul, تركيا.

Yenikent, Hacı Bektaş Veli Cd, 34510 Esenyurt/İstanbul, تركيا. رقم الهاتف: +902124500783

مواعيد العمل: يفتح النادي كل أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

6- مسبح بولمان

يقع مسبح بولمان بالقرب من مطار أتاتورك، يحتوي على أحواض سباحة داخلية مجهزة ومعدة لاستقبال الضيوف صيفا وشتاء فهو من أفضل مسابح مغلقة في اسطنبول تبلغ مساحته 12.5_50 متر والعمق 1.65 متر، يرصد المسبح طاقم من المدربين من أجل دورات السباحة لكل المستويات.

وللنساء حصتهن في مسبح بولمان حيث تقام في المسبح دورات سباحة للسيدات فقط ويتم تحديد يومين في الأسبوع للنساء وبذلك يكون أفضل مسبح نسائي في اسطنبول، تتوفر في المسبح جاكوزي وساونا وحمام تركي وحمام بخار، ويوجد فيه مراكز للياقة البدنية مع وجود مشرفين مختصين، فهو مسبح كامل متكامل ويمكن الوصول إليه بسهولة من خلال وسائل النقل العامة.

معلومات عن مسبح بولمان

العنوان: تركيا، اسطنبول، بالقرب من مطار اتاتورك.

تركيا، اسطنبول، بالقرب من مطار اتاتورك. مواعيد العمل: يعمل المسبح طيلة أيام الأسبوع من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة مساء.

7- مسبح جونين

يعتبر مسبح جونين التابع لفندق جونين من أفضل المسابح في اسطنبول، فإذا كنت من عشاق السباحة في فصل الشتاء مسبح جونين هو الخيار الأمثل من بين قائمة متنوعة جدا من مسابح في اسطنبول، أحواض السباحة دافئة وذاتية التسخين والمياه معقمة ودرجة حرارتها مضبوطة، يحتوي المسبح على غرف ساونا وجاكوزي وحمام بخار تركي، وتقام في مسبح جونين دورات سباحة لكافة الأجناس والأعمار بالإضافة إلى دورات الغوص الحر، يمكن الوصول إلى مسبح جونين بكل سهولة من خلال المترو أو وسائط النقل العامة.

معلومات عن مسبح جونين

العنوان: تركيا، اسطنبول، منطقة يني بوسنا.

تركيا، اسطنبول، منطقة يني بوسنا. رقم الهاتف: 902124546666+

902124546666+ مواعيد العمل: يفتح المسبح طيلة أيام الأسبوع من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة مساء.

8- مسبح كايا رمادا

لطالما لعبت المسابح دورا كبير في تنشيط السياحة في اسطنبول ويأتي مسبح كايا رمادا في مقدمة أفضل مسابح في اسطنبول وذاك لما يحتويه هذا المسبح على أحواض سباحة داخلية بمياه نظيفة ومعقمة ونظام تهوية معتمد كنظام دولي في المسابح الأولمبية.

تقام في المسبح دورات سباحة لكافة المستويات ودورات سباحة خاصة للأطفال، بالإضافة إلى وجود برك سباحة صغيرة للأطفال مع درجات حرارة مناسبة لهم، يحتوي المسبح على مركز عافية وسبا وجاكوزي، وغرف ساونا وغرف تبديل ملابس ومركز لياقة بدنية، وأهم ما يميز مسبح كايا رمادا هو أن غرف الاستحمام دافئة بحيث لا توجد معاناة مع فروقات الحرارة.

معلومات عن مسبح كايا رمادا

العنوان: يقع مسبح كايا رمادا التابع لفندق كايا في منطقة بيلك دوزو في القسم الأوروبي من المدينة.

يقع مسبح كايا رمادا التابع لفندق كايا في منطقة بيلك دوزو في القسم الأوروبي من المدينة. رقم الهاتف: 902128662300+

902128662300+ مواعيد العمل: يعمل المسبح طيلة أيام الأسبوع من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة مساء.

9- أجوا سلطان أحمد

صمم فندق أجوا سلطان أحمد الفاخر الواقع في منطقة السلطان احمد على الطراز العثماني الجميل، فهو يقع في أحد المناطق السياحية الشهيرة في اسطنبول، يحتوي الفندق على حوض سباحة كبير وأهم ما يميزه هو الخصوصية التامة للسيدات حيث يمكن للعائلة حجزه لوقت محدد أو طوال اليوم فهو من أفضل مسابح للمحجبات في اسطنبول، ويضم مسبح خارجي ومركز عافية وسبا وجاكوزي.

معلومات عن أجوا سلطان أحمد

العنوان: Emin Sinan, Piyer Loti Cd. No:30 , 34126 Fatih/İstanbul, تركيا .

Emin Sinan, Piyer Loti Cd. No:30 34126 Fatih/İstanbul, تركيا رقم الهاتف: 902126382200+

902126382200+ مواعيد العمل: طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساء.

لقد سلطنا الضوء من خلال هذا المقال على أفضل مسابح في اسطنبول، مع ذكر عناوينها ومواعيد عملها وأرقام التواصل المتاحة بها، لا تتردد في زيارة أحد هذه المسابح على اختلاف أنواعها العامة والخاصة والشتوية والمغلقة حتى تحظى بتجربة فريدة من نوعها وقضاء أجمل الأوقات مع العائلة والأصدقاء.