أفضل 10 مطاعم اسطنبول في السلطان أحمد تستحق زيارتك

في الآونة الأخيرة تمكنت تركيا من لفت أنظار وسلب عقول السياح الراغبين في قضاء أمتع الأوقات، ومن أولى المدن التي حظيت بالاهتمام في المقام الأول هي مدينة اسطنبول التي تعد بمثابة الجسر الرابط لقارة أوروبا وآسيا، وتمكنت اسطنبول من أسر القلوب بجمالها في شتي النواحي الثقافية، والتاريخية جنبًا إلى جنب مطاعمها التي تقدم أشهى المأكولات التركية التي تزيد من جولتك السياحية حلاوة وجمال، ولكننا في مقال اليوم سوف نسلط الضوء على مطاعم اسطنبول في السلطان أحمد، تلك المنطقة التي تعد القلب النابض لمدينة اسطنبول.

مطاعم اسطنبول في السلطان أحمد

تعد منطقة السلطان أحمد في اسطنبول من أشهر الوجهات التي تستقطب أكبر عدد من السياح الوافدين إلى تركيا، حيث يبلغ عدد الزوار يوميًا حوالي مليوني سائح، وذلك لأنها تختصر التاريخ في جعبتها، إذ تضم الكثير من المزارات والمعالم السياحية من متاحف مثل متحف آيا صوفيا، ومساجد مثل المسجد الأزرق، وكنائس في حيز واحد بخلاف أكبر أسواق اسطنبول مثل البازار الكبير والسوق المصري إلى جانب الحدائق والمطاعم، بالإضافة إلى وجود أشهر موانئ اسطنبول وهي ميناء أمينونو، بتخصيص حديثنا عن مطاعم اسطنبول في السلطان أحمد سوف نوضح لكم تاليًا الأفضل بينهم، وهم كالآتي:

1- مطعم كفتجي السلطان احمد

بلا شك يعتلي قائمة مطاعم اسطنبول في السلطان أحمد بكل تأكيد مطعم كفتجي السلطان احمد، وذلك لكونه الأفضل في هذه المنطقة، وترجع شهرة المطعم إلى الأطباق الشهية التي يقدمها مثل سلطة الفاصوليا، وكرات اللحم المشوية، علاوة على أنواع الشوربات المتنوعة ومنها شوربة اليقطين، ناهيك عن الحلوى والمقبلات التي يتفنن الطهاة في إعدادها، والتي تتمتع بمذاق لا يقاوم سيجعلك زبون دائم للمطعم لا تنقطع عن زيارته أبدًا.

ففي حال كنت زائرًا لتركيا وتشتهي تناول الطعام التركي الأصيل، ننصحك بكل تأكيد التوجه إلى هذا المطعم الذي يستحق لقب أفضل مطعم في السلطان أحمد باسطنبول؛ لأنه سيساعدك على اكتشاف الطعم الشهي الذي ينطوي عليه المطبخ التركي، ويعزز من جمال المطعم ورونقه وقوعه في منطقة تاريخية عريقة باسطنبول، بالإضافة إلى تصميمه الخلاب.

معلومات عن مطعم كفتجي السلطان احمد

العنوان: ألمدار، ديفانيولو، الفاتح، اسطنبول.

ألمدار، ديفانيولو، الفاتح، اسطنبول. الهاتف: 902125126468+

2- مطعم ومقهى ثري بارتنرز

من أفضل مطاعم في السلطان أحمد باسطنبول التي يأتيها الزوار من كل صوب وحدب مطعم ثري بارتنرز، ذلك المطعم الذي يبذل قصارى جهده في تقديم قائمة مميزة من أطيب الأطباق وعلى رأسها المشويات والأطباق البحرية، ومن أسرار نجاح المطعم بأنه يستقبل الزوار على الدوام ويوفر لهم الوجبات في مختلف الأوقات بدايةً من وجبة الفطور إلى آخر الليل، وتمكن المطعم بأن يحصل على تقييمات عالية من قبل العملاء بسبب خدماته الممتازة وأسعاره المناسبة للجيب، ناهيك عن جودة الطعام ولذته؛ جميعها أسباب تخوله بأن يكون أهم وأشهر مطاعم اسطنبول في السلطان أحمد.

معلومات عن مطعم ومقهى ثري بارتنرز

العنوان: منطقة آيا صوفيا الصغيرة، الفاتح، اسطنبول.

منطقة آيا صوفيا الصغيرة، الفاتح، اسطنبول. الهاتف: 902125161604+

3- مطعم بوهارا أوكاكباسي

استكمالًا لقائمة أفضل المطاعم في السلطان أحمد باسطنبول يجب أن نذكر مطعم بوهارا أوكباكاسي، ذلك المطعم الذي يشتهر بتقديمه الأطباق البحرية، إلى جانب الأنظمة الغذائية الحلال والتي تخلو من الجلوتين، وعن سر نجاح المطعم منقطع النظير هو بلوغه المثالية في العديد من النواحي مثل سمو مستوى الخدمات، بالإضافة حسن خلق العاملين هناك ورغبتهم الملحة على تلبية طلبك بجميع جوارحهم، ناهيك عن المذاق الذي يأخذك إلى عالم آخر، بجانب الأسعار المميزة التي يقدمها المطعم دون مغالاة.

معلومات عن مطعم بوهارا أوكباكاسي

العنوان: علمدار، سي. نور عثمانية، الفاتح، اسطنبول.

علمدار، سي. نور عثمانية، الفاتح، اسطنبول. الهاتف: 902125137424+

4- مطبخ اسطنبول الأناضول

تمكن مطعم مطبخ اسطنبول الأناضول من حفر اسمه من ذهب بين قائمة أفضل مطاعم اسطنبول في السلطان أحمد، وذلك بسبب تقديمه أفخم الخدمات وأطيب الأطباق بأسعار رخيصة للغاية، ومن هنا يمكنك تصنيفه بأنه واحد من مطاعم اسطنبول الرخيصة، ومن الجدير بالذكر أن أطباق المطعم تتنوع بين المشاوي، والأطباق التركية، والمأكولات البحرية، بالإضافة إلى الأطباق الشرق أوسطية، ويمكن للزائر أن يختتم وجبته اللذيذة في المطعم بتناول كوب من الشاي التركي المعروف بمذاقه الفريد من نوعه.

معلومات عن مطعم مطبخ اسطنبول الأناضول

العنوان: آيا صوفيا الصغيرة، المسجد، الفاتح، اسطنبول.

آيا صوفيا الصغيرة، المسجد، الفاتح، اسطنبول. الهاتف: 905365472424+

5- مطعم أصلان

في حال كنت تبحث عن مطعم في السلطان أحمد باسطنبول ذو طابع تركي تقليدي، إذًا مطعم أصلان هو وجهتك المثالية، إذ يمكنك هناك تناول ما تشتهيه من الطعام التركي من اللحوم والأطباق النباتية، ويجدر التوضيح أن المطعم يأتي على شكل المطبخ المفتوح مع طراز الكافتيريا، أما عن الخدمة داخل المطعم فهي تتسم بالرقي، ودعنا لا ننسى الإشادة بأسعار المطعم المعقولة.

معلومات عن مطعم أصلان

العنوان: مولافيناري، فيزرهان، الفاتح، اسطنبول.

6- مطعم غازي عنتاب كباب

يأتي مطعم غازي عنتاب كباب كواحد من أفضل مطاعم السلطان أحمد باسطنبول التي يمكن زيارتها، ويجدر التوضيح أن المطعم يتفنن في تقديم الكباب التركي المعد بشكل خاص على طريقة مدينة غازي عنتاب أشهر مدن تركيا والتي ننصحك بزيارتها هي الأخرى للحصول على جولة لا تضاهى، وبالحديث مجددًا عن المطعم فهو موجود في البازار الكبير، ويقوم بإعداد الكباب على غطاء نحاسي، الأمر الذي يمنح الكباب مذاق لا ينسى يجعلك عاشق له، ومن الأكلات التي يبرع بها المطعم أيضًا هي ali nazık، تلك الأكلة التي يعدها المطعم باستخدام قوارب الباذنجان البيورية والمفكر باللحم المتبل.

معلومات عن مطعم غازي عنتاب كباب

العنوان: جمهورية، فولكان، ساريير، الفاتح، اسطنبول.

7- مطعم هافوزلو

بالحديث عن مطاعم اسطنبول في السلطان أحمد لابد أن نذكر المطعم التركي هافوزلو الذي يعد واحد من المطاعم الراقية في اسطنبول التي تتلخص في إعداد المأكولات النباتية على نحو الخصوص التركية منها والشرق أوسطية، من الجدير بالذكر أن المطعم يقع في السوق المسقوف أمام نافورة صغيرة، تلك النافورة التي جعلت البعض يطلق على المطعم اسم مطعم النافورة تيمنًا به، أما عن سر شهرة المطعم أنه بمثابة استراحة ممتعة للزوار لتناول ألذ الأطباق بعد جولة تسوق شاقو داخل السوق المسقوف (البازار الكبير)، كما أن مطعم هافوزلو من الوجهات المثالية لتناول عشاء مثالي مع العائلة، بالنظر لديكورات المطعم فهي مأخوذة من ديكورات البازار التي يكثر بها الأسقف المقببة من الداخل، وننصحك عزيزي القارئ إن كنت تناول الطعام هناك أن تذهب قبل حلول الساعة الثالثة عصرًا؛ كي تحظى بالوجبة التي تحب قبل نفاذها بسبب الإقبال المهول على المطعم من قبل العاملين في السوق المسقوف والسائحين.

معلومات عن مطعم هافوزلو

العنوان: علمدار، الفاتح، اسطنبول.

علمدار، الفاتح، اسطنبول. الهاتف: 905378357500+

8- مطعم Giritli اسطنبول

من مطاعم اسطنبول في السلطان أحمد التي ينصح بزيارتها وبشدة حال كنت من عاشقي المأكولات البحرية، إذ يقدم المطعم ألذ المأكولات البحرية من البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجة، ومن الجدير بالذكر أن المطعم يغدو أكثر تميز وجمال بشكل خاص في فصل الصيف، وذلك امتلاك المطعم حديقة رائعة تحيط به من الممكن الجلوس فيها للاستمتاع بتناول الطعام في أجواء مشمسة.

معلومات عن مطعم نار لوكانتا

العنوان: Cankurtaran, Keresteci Hakkı Sk، الفاتح، اسطنبول.

Cankurtaran, Keresteci Hakkı Sk، الفاتح، اسطنبول. الهاتف: 902124582271+

9- مطعم حمدى

من مطاعم اسطنبول في السلطان أحمد التي ينصح بزيارتها عند الذهاب إلى هذه المنطقة مطعم حمدي، ذلك المطعم الذي يقبع في مبنى غاية الروعة في ساحة أمينونو، وهو مكان ساحر بإطلالة مميزة على البحر والميناء في مدينة اسطنبول، وننصحك عزيزي القارئ أن تقوم بحجز طاولة بالطابق العلوي من المطعم؛ كي تحظى بوجبة مثالية مع مشهد جمالي لا ينسى، ومن المأكولات التي تضمها قائمة المطعم الكباب والمشويات جنبًا إلى جنب الحلويات ومنها البقلاوة.

معلومات عن مطعم حمدي

العنوان: شارع رستم باشا ماه تهميس، كالسين سكاي، اسطنبول.

شارع رستم باشا ماه تهميس، كالسين سكاي، اسطنبول. الهاتف: 902125280390+

10- مطعم بندلي

حسن ختام مطاعم اسطنبول في السلطان أحمد يأتي مطعم بندلي، ذلك المطعم الذي يتسم بالعراقة والأصالة والذي يجعل افتتاحه لعام 1901م ومنذ هذه الأثناء وهو يقدم الأطباق ذاتها بنفس الجودة والمذاق، الأمر الذي جعل الكثير من السياح والمشاهير يتهافتون إلى زيارته على مر العقود ومن بينهم بيرت لانكستر، وأودرى هيبورن، والمطعم متخصص في تقديم الأكلات اليونانية التقليدية، بالإضافة المأكولات التركية، وبالحديث عن ديكورات المطعم فهي واحدة من العوامل التي ساعدت على شهرته إذ جاءت باللون الفيروزي المميز، مع الأسقف الزجاجية الملونة.

معلومات مطعم بندلي

العنوان: رستم باشا ماه، الفاتح، اسطنبول.

رستم باشا ماه، الفاتح، اسطنبول. الهاتف: 902125273909+

انتهت جولتنا في التعرف على أفضل مطاعم اسطنبول في السلطان أحمد، التي يتوجب عليك زيارتها عند القدوم إلى تركيا، كي تتلذذ بأشهى الوجبات التركية، إلى جانب زيارة المعالم السياحية بهذه المنطقة، فقط أمعن النظر إلى ما تنطوي عليه القائمة، وبعدها اختر الوجهة المناسبة لك.