أفضل 14 من مطاعم الرياض العليا تستحق التجربة

يُعتبر حي العليا واحد من أبرز أحياء الرياض فيُقدم الكثير من الخدمات والمرافق؛ ناهيك عن احتوائه على أهم معالم العاصمة، وبه يجد الزائر الطرق الحيوية والوجهات المثالية فهو مركز للشوارع والمعالم الرئيسية، وموقعه متوسط وكأنه يرتبط بأجزاء المدينة جمعاء؛ وهو ما جعله الأكثر زيارةً من قبل المجموعات والعوائل؛ وبالتأكيد خلال رحلتك ستشعر بالجوع لذا تُعد مطاعم الرياض العليا أحد أهم المرافق المتواجدة في الحي والتي تُقدم أشهى أصناف الطعام، وتسعى جاهدة لترك بصمة لا تُنسى في تجارب الزوَّار، وهي مطاعم متنوعة بحق توفر الكثير من الخيارات أمام الجميع وفقًا لأذواقهم.

أفضل مطاعم الرياض العليا

ما يجعل المطعم أفضل من غيره كثير من العوامل أبرزها جودة الطعام والمذاق الفريد، وضمها لأمهر الطهاة وخبراء الطبخ، بالإضافة إلى حُسن الترحاب بالزوار وسرعة الخدمة وما إلى ذلك، ولا عجب أن تجد في مطاعم الرياض العليا الكثير من الخيارات المثالية في آن واحد، وهو ما يجعلك في حيرة من أمرك عند انتقاء المطعم المرغوب.

1- مطعم السرايا

من يبحث عن أمثل وجهة يُمكنه التردد عليها من بين مطاعم الرياض العليا يجد في مطعم السرايا ضالّته، حيث يُمكن عدّه أفضل مطاعم عوائل بالرياض العليا، ناهيك عن تناسبه مع الأطفال، فهو مترامي الأطراف، وقائمة الطعام خاصته متنوعة للغاية، وأغلبها مُستوحى من المطبخ التركي بالإضافة إلى الوجبات الخفيفة والسريعة ووجبات خاصة بالأطفال وبعض الخيارات النباتية، ويُوفر خدمة التوصيل، ويشتهر بأطباق المشاوي والطواجن والشاورما وشوربة العدس والكباب البيتي، وبذلك بات من أشهر مطاعم الرياض العليا وأكثرها تقييمًا عند الزوَّار.

معلومات مطعم السرايا

العنوان : طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز العليا الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز العليا الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966114636000+

: 966114636000+ مواعيد العمل : يوميًا من الساعة العاشرة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية مُنتصف الليل، فيما عدا الجمعة يبدأ العمل من الثانية عشر ظهرًا.

: يوميًا من الساعة العاشرة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية مُنتصف الليل، فيما عدا الجمعة يبدأ العمل من الثانية عشر ظهرًا. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

2- مطعم برجر بوتيك

يمتاز المطعم عن غيره من مطاعم الرياض بحي العليا بأنَّ الخدمة سريعة وطاقم العمل ودود وخدوم، إلا أنَّ الأسعار مرتفعة نوعيًا بالنظر إلى جودة الطعام أو الكمية، لكنه في العموم يُقدم أصنافًا شهية لاسيما الوجبات السريعة، وقائمة الطعام متنوعة تشمل البرجر والفرايز واللحوم والكثير من الأصناف.

معلومات مطعم برجر بوتيك

العنوان : شارع موسى بن نصير العليا الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: شارع موسى بن نصير العليا الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966550720864+

: 966550720864+ مواعيد العمل : يوميًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا إلى الساعة الواحدة منتصف الليل.

: يوميًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا إلى الساعة الواحدة منتصف الليل. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

3- مطعم ذا بوتشر شوب اند غريل

يُعتبر من مطاعم الرياض العليا المُتخصصة في اللحوم، ولم تنسَ إدارة المطعم إضافة قائمة خاصة لوجبات الأطفال، وهو أفضل مطاعم الرياض يُقدم مقبلات شهية إلى جانب الوجبات الرئيسية، لاسيما سلطة جبن الماعز والبطاطس بالثوم والأرز بالزعفران، وقد أشاد الزوار بجودة الطعام العالية، ونال استحسانهم بجدارة.

معلومات مطعم ذا بوتشر شوب اند غريل

العنوان : شارع تحلية العليا الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: شارع تحلية العليا الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966112885156+

: 966112885156+ الموقع الإلكتروني: من هنـا.

4- مطعم ياوتاتشا

من يرغب في الحصول على تجربة استثنائية في مطاعم الرياض العليا عليه التوجه إلى مطعم ياوتاتشا الصيني، حيث يُقدم أشهى المأكولات الصينية، ويتناسب مع الأطفال ويقبل الحجوزات المُسبقة، ناهيك عن تعدد طرق الدفع، بالإضافة إلى أنَّ الأجواء مريحة، ويُوفر جلسات في الهواء الطلق ناهيك عن أماكن الجلوس الداخلية، هذا ويُعتبر أفضل مطعم في الرياض العليا يُقدم أطباق ديم سوم الشهيرة، والنودلز السنغافورية والماكرون فريش والسوربيه وغيرها.

معلومات مطعم ياواتشا

العنوان : مود مول طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز العليا الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: مود مول طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز العليا الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966920006555+

: 966920006555+ مواعيد العمل : يوميًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع مُنتصف الليل، وخدمة التوصيل مُتاحة إلى الحادية عشر والنصف مساءً.

: يوميًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع مُنتصف الليل، وخدمة التوصيل مُتاحة إلى الحادية عشر والنصف مساءً. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

5- مطعم طوبكابي

خيارٌ آخر من مطاعم الرياض العليا الراقية الأنيقة، يُقدم المأكولات المُستوحاة من المطبخ التركي التقليدية مثل اللحوم المشوية والحمص وما شابه، ناهيك عن قائمة الطعام المخصصة للأطفال بالإضافة إلى المأكولات النباتية والوجبات السريعة، ويُعتبر أفضل مطاعم العليا الرياض التي يُمكن الذهاب إليها لتناول أشهى وجبة إفطار؛ حيث يفتح أبوابه للزوار مُبكرًا، وما يعيب المطعم فقط عدم توافر مواقف للسيارات.

معلومات مطعم طوبكابي

العنوان : طريق التحلية المتقاطع مع طريق الأمير محمد بن عبد العزيز، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: طريق التحلية المتقاطع مع طريق الأمير محمد بن عبد العزيز، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966559898588+

: 966559898588+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة السادسة والنصف صباحًا إلى الساعة الواحدة منتصف الليل، وينتهي العمل يومي الخميس والجمعة الثانية مُنتصف الليل.

6- مطعم ستيك هاوس

المطعم يستوحي أطباقه من المطبخ الأمريكي، ويعتبره البعض أفضل مطعم في العليا بالرياض يُقدم أشهى أنواع الستيك، وهو من أقدم فروع المطعم، والخدمة ممتازة، وعلى الرغم من أنَّ الديكورات قديمة إلا أنه يُقدم قائمة طعام متنوعة تُرضي الزوَّار، وهو ما جعله على رأس قائمة مطاعم العليا الرياض التي تستحق الزيارة.

معلومات مطعم ستيك هاوس

العنوان : شارع طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز العليا الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: شارع طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز العليا الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966114644080+

: 966114644080+ مواعيد العمل : يوميًا من الساعة الحادية عشر صباحًا إلى الساعة الثانية عشر مُنتصف الليل، عدا يوم الجمعة يُغلق أبوابه في تمام الساعة الثانية صباحًا.

: يوميًا من الساعة الحادية عشر صباحًا إلى الساعة الثانية عشر مُنتصف الليل، عدا يوم الجمعة يُغلق أبوابه في تمام الساعة الثانية صباحًا. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

7- مطعم بورتر هاوس

من يرغب في تناول الستيك السعودي بأشهى مذاق له يُمكنه الذهاب إلى بورتر هاوس؛ فهو من أفضل المطاعم في الرياض العليا ناهيك عن طابعه المستوحى من نيويورك، كما يُقدم أنواع اللحوم الاسترالية، ويُوفر جلسات خارجية في الهواء الطلق بالإضافة إلى الجلسات الداخلية، ويقبل الحجز المُسبق، وهو من مطاعم الرياض العليا التي يُوصي بتجربتها.

معلومات مطعم بورتر هاوس

العنوان : طريق الأمير محمد بن عبد العزيز العليا الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: طريق الأمير محمد بن عبد العزيز العليا الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966112170088+

: 966112170088+ مواعيد العمل : يوميًا من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا إلى الساعة الواحدة منتصف الليل.

: يوميًا من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا إلى الساعة الواحدة منتصف الليل. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

8- مطعم سويس باتر

يعتبره البعض أفضل مطاعم الرياض العليا التي تُقدم أصناف مُستوحاة من المطابخ العالمية، إلا أنه يتخصص أكثر في اللحوم، فأشاد الزوار بمذاق ستيك اللحم والدجاج وبرجر اللحم، كما أنَّ المكان واسع ويتناسب مع العوائل، والديكور بسيط ومتواضع، ناهيك عن سُرعة الخدمة.

معلومات مطعم سويس باتر

العنوان : يُمكن الوصول إليه من هنـا.

: يُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966533390630+

: 966533390630+ مواعيد العمل : يوميًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا إلى مُنتصف الليل.

: يوميًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا إلى مُنتصف الليل. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

9- مطعم بول

من يرغب في تناول مذاق فرنسي مميز في الرياض، عليه التوجه إلى مطعم بول، والذي يتصدر قائمة مطاعم شمال الرياض الراقية، فالمكان هادئ رغم ازدحامه، ويُوفر الأطباق الخفيفة مثل الكرواسون والمخبوزات وأنواع المشروبات الباردة والساخنة وأصناف من الحلويات، فلمسات الشيف الفرنسية واضحة على أطباق المطعم.

معلومات مطعم بول

العنوان : طريق الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز الرياض العليا، ويُمكن زيارته من هنـا.

: طريق الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز الرياض العليا، ويُمكن زيارته من هنـا. رقم الهاتف : 966114169125+

: 966114169125+ مواعيد العمل : يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى مُنتصف الليل.

: يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى مُنتصف الليل. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

10- مطعم لوسين

يستوحي هذا المطعم المميز أصناف الطعام خاصته من المطبخ الأرمني واللبناني، فهناك الكباب بالكرز والأرمين والتبولة والفتوش وورق العنب وغيرها من الأصناف المتنوعة؛ لذا بات من أبرز مطاعم في العليا الرياض يُمكن زيارته، وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار مقارنة بمطاعم الرياض العليا الأخرى إلا أنه يُقدم ضيافة خبز محمص مع اللبنة ومذاق الطعام مميز بنكهاته الفريدة.

معلومات مطعم لوسين

العنوان : سنتريا مول طريق الأمير محمد بن عبد العزيز العليا الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: سنتريا مول طريق الأمير محمد بن عبد العزيز العليا الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966920002690+

: 966920002690+ مواعيد العمل : يوميًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا إلى الساعة الواحدة مُنتصف الليل.

: يوميًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا إلى الساعة الواحدة مُنتصف الليل. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

11- مطعم روما

مطعم إيطالي ممتاز يُصنف كونه أفضل مطاعم العليا التي تستحق التجربة، فهو من الخيارات الراقية بتركيزه على أصناف المأكولات الإيطالية البحرية والباستا واللحوم والمقبلات وغيرها، ويمتاز المطعم بجودة الخدمة وسرعتها، ربما ما يعيب المطعم عدم وجود مواقف سيارات، وقد حافظ المطعم على سُمعته في الجودة لسنوات طوال؛ لذلك حاز على تقييم رائع بين مطاعم الرياض العليا الأخرى.

معلومات مطعم روما

العنوان : شعبة بن الحجاج العليا الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: شعبة بن الحجاج العليا الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966114641133+

: 966114641133+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الواحدة ظهرًا إلى تمام الساعة الثانية عشر وأربعين دقيقة مُنتصف الليل، عدا الخميس والجمعة ينتهي العمل تمام الساعة الواحدة وأربعين دقيقة مُنتصف الليل.

12- مطعم شيك شاك

تُعتبر شيك شاك سلسلة مطاعم عصرية تُقدم أشهى الوجبات السريعة والتقليدية على غرار البرجر، كما أنه من ضمن أفضل مطاعم اربع وعشرين ساعة في الرياض العليا، بحيث يُمكن زيارته لتناول وجبة الفطور أو الغداء أو العشاء، والمطعم نظيف والخدمة فيه ممتازة، والأجواء رائعة.

معلومات مطعم شيك شاك

العنوان : مركز بستان، العليا الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: مركز بستان، العليا الرياض، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966115107941+

: 966115107941+ مواعيد العمل : مفتوح على مدار الساعة يوميًا.

: مفتوح على مدار الساعة يوميًا. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

13- مطعم سنشري برجر

يتخصص المطعم في البرجر والوجبات السريعة، والبطاطس المشوية، كما يُوفر العديد من الطاولات والمقاعد، وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار إلا أنَّ جودة الطعام ممتازة، ناهيك عن أنَّ الخبز يتم خبزه في المطعم وهو ما يعني أنه طازجًا، كما يُقدم خدمة إعادة تعبئة المشروبات الغازية مجانًا؛ لذلك تم اعتباره من أفضل مطاعم الرياض العليا التي نالت استحسان الزوار.

معلومات مطعم سنشري برجر

العنوان : طريق الأمير محمد بن عبد العزيز العليا الرياض، ويُمكن زيارته من هنـا.

: طريق الأمير محمد بن عبد العزيز العليا الرياض، ويُمكن زيارته من هنـا. رقم الهاتف : 966920033900+

: 966920033900+ مواعيد العمل : يوميًا من الساعة الحادية عشر صباحًا إلى الساعة الرابعة فجرًا، عدا الجمعة يبدأ العمل في تمام الساعة الواحدة ظهرًا إلى الساعة الرابعة فجرًا.

: يوميًا من الساعة الحادية عشر صباحًا إلى الساعة الرابعة فجرًا، عدا الجمعة يبدأ العمل في تمام الساعة الواحدة ظهرًا إلى الساعة الرابعة فجرًا. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

14- مطعم ذا مانشن

يفتح المطعم أبوابه للزوار مبكرًا، وهو ما يُوفر إمكانية تناول الفطور الصباحي، كما أنه مطعم عصري بسيط يُقدم قائمة متنوعة من أشهى المأكولات العالمية كشرائح الدجاج والباستا وأصناف من الحلويات، ويُعتبر من المطاعم الراقية حيث الموسيقى الهادئة والجلسات المريحة والخدمة ممتازة، ورائحة المكان مميزة وهو منظم من الداخل؛ لذا تكون التجربة أكثر من رائعة.

معلومات مطعم ذا مانشن

العنوان : طريق الأمير محمد بن عبد العزيز الرياض العليا، ويُمكن الوصول إليه من هنـا.

: طريق الأمير محمد بن عبد العزيز الرياض العليا، ويُمكن الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 966112930337+

: 966112930337+ مواعيد العمل : يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

: يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

كانت تلك مجموعة مُنتقاة من أفضل مطاعم الرياض العليا التي مالت استحسان الزوَّار، فقد أشادوا بجودة الطعام والخدمة، وهو ما جعلها مُتصدرة أفضل التقييمات، ويُمكنك الاختيار وفقًا لقائمة الطعام التي يسعى كل مطعم إلى خلق ميزة تنافسية فيها عن غيره.