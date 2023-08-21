أفضل 12 مطعم من مطاعم ٢٤ ساعة الرياض ننصح بها

مدينة الرياض هي عاصمة المملكة العربية السعودية وأكبر مدنها كذلك، تتميز مدينة الرياض بنمط الحياة العصري الحديث والذي يتناسب مع حجمها كمدينة عربية كبيرة وحديثة فهي تتضمن كذلك إمارة منطقة الرياض، ويعيش المواطنين في العواصم الكبرى مثل الرياض نمط حياة سريع يتطلب تواجد جميع الخدمات طوال 24 ساعة يوميًا، ومن بين هذه الخدمات هي خدمة المطاعم حيث يتوجب توافر مطاعم مختلفة ومتنوعة طوال الوقت وفي كل مكان، ولهذا سوف نتعرف معًا من خلال هذا المقال على مطاعم ٢٤ ساعة الرياض وأفضلها من حيث الجودة والسعر والخدمة المتميزة.

أفضل مطاعم ٢٤ ساعة الرياض

تتميز مطاعم مدينة الرياض بالجودة والتميز في تقديم الخدمات للعملاء والزبائن، حيث نالت المدينة شهرة عالمية خاصة في مجال الطعام والفندقة، فإذا كنت من محبي الطعام السريع والطعام الجاهز وكنت تبحث عن أشهر مطاعم الرياض التي تعمل طوال اليوم، فسوف نقدم لك قائمة بأفضل مطاعم ٢٤ ساعة الرياض حيث تستطيع تناول طعامك في أي وقت من اليوم بنفس الجودة، وهي كما يلي:

1- مطعم افندار لاونج الملقا بالرياض

إذا كنت تبحث عن أفضل مطعم لتناول وجبات الغداء أو العشاء طوال اليوم في مدينة الرياض، فنحن نرشح لك مطعم افندار لاونج الملقا والذي يعد واحد من أفضل مطاعم الرياض وصاحب أعلى التقييمات حيث حصل على تقييم 4.5 نجمة على تقييمات جوجل، وذلك حيث أشاد العملاء كثيرًا بجودة الطعام خاصة أصناف المشاوي المختلفة والمتنوعة ذات التتبيلة الشرقية المتميزة، وأطباق المندي المتنوعة ما بين الدجاج واللحم والسمك وبوفيه المقبلات والسلطات الذي يتميز به مطعم افندار لاونج الملقا.

معلومات مطعم افندار لاونج الملقا الرياض

العنوان: الملقا، الرياض.

الملقا، الرياض. رقم الهاتف: 056 856 3616

مواعيد العمل: المطعم يعمل على مدار 24 ساعة.

المطعم يعمل على مدار 24 ساعة. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

2- مطعم المندي البلدي بالرياض

يعد مطعم المندي البلدي من أشهر وأفضل مطاعم الرز في الرياض ، فهو يشتهر بإعداد أفضل أطباق الأرز العربية مثل المندي بالأرز والكبسة السعودية الشهيرة والمضغوط والرائع، كما أشاد العملاء كذلك بأطباق الدجاج المشوي والدجاج التندوري والسمك المندي ومرقة اللحم اللذيذة، كما أنه مطعم مفتوح ٢٤ ساعة بالرياض، حيث يمكن الطلب في أي وقت من اليوم.

معلومات مطعم المندي البلدي

العنوان: طريق الحائر، حي العزيزية، الرياض.

طريق الحائر، حي العزيزية، الرياض. رقم الهاتف: 0561876907

0561876907 مواعيد العمل: المطعم يعمل على مدار 24 ساعة.

المطعم يعمل على مدار 24 ساعة. الموقع على خرائط جوجل: من هنا

3- مطعم كودو الرياض

عند الحديث عن أفضل مطاعم ٢٤ ساعة بالرياض يجب أن نتطرق إلى ذكر مطعم كودو أحد مطاعم مطار الرياض ، حيث يعد واحد من أفضل المطاعم المتواجدة في مطار الملك خالد الدولي، والذي يتميز بتقديم أنواع متعددة من الساندويتشات والوجبات السريعة، بالإضافة إلى اختيارات متنوعة من المقبلات والسلطات وأطعمة مخصصة للأطفال، يوفر مطعم كودو مرافق مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما أشاد العملاء بأسلوب التعامل الراقي من طاقم العمل.

معلومات مطعم كودو

العنوان: صالة 2، طريق المطار، مطار الملك خالد الدولي، الرياض.

صالة 2، طريق المطار، مطار الملك خالد الدولي، الرياض. رقم الهاتف: 920006999

920006999 مواعيد العمل: يعمل يوميًا على مدار ال24 ساعة.

يعمل يوميًا على مدار ال24 ساعة. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

4- مطعم ضيعتنا الرياض

مطعم ضيعتنا هو واحد من مطاعم الرياض فاتحة ٢٤ ساعة، يقدم مطعم ضيعتنا فطور لبناني ترويقة مميزة حازت على إعجاب العملاء، وكذلك يقدم العديد من الأصناف العربية واللبنانية الشهيرة، هناك بعض العملاء الذين اشتكوا من ارتفاع الأسعار بعض الشيء ولكن جاءت التعليقات الإيجابية من أكثر العملاء تشيد بجودة الطعام ونظافة المطعم.

معلومات مطعم ضيعتنا

العنوان: التحلية، طريق الأمير محمد بن عبد العزيز، العليا، الرياض

التحلية، طريق الأمير محمد بن عبد العزيز، العليا، الرياض رقم الهاتف: 011 488 5252

مواعيد العمل: يعمل يوميًا على مدار ال 24 ساعة.

يعمل يوميًا على مدار ال 24 ساعة. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

5- مطعم L&R بالرياض

من بين مطاعم مفتوحة ٢٤ ساعة في الرياض يأتي مطعم L&R ليثبت جدارته في هذا المجال، حيث يحتل مطعم L&R مكانة متميزة ومستوى كبير لدى العملاء الذين أشادوا بجميع الأصناف المقدمة داخل المطعم وخاصة أطباق الدجاج واللحم المشوي والمندي، وكذلك أعجب العملاء كثيرًا بمستوى النظافة والمعاملة الراقية من طاقم العمل داخل المطعم.

معلومات مطعم L&R

العنوان: طريق العارض، الرياض.

طريق العارض، الرياض. رقم الهاتف: 966533463388+

مواعيد العمل: يعمل يوميًا على مدار ال 24 ساعة.

يعمل يوميًا على مدار ال 24 ساعة. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

6- مطاعم السعودية بالرياض

تعد مجموعة مطاعم السعودية التي تقع بمنطقة الرياض واحدة من أجمل المطاعم التي استطاعت جذب الكثير من العملاء والزبائن بفضل الاهتمام بجودة الطعام ونظافة المكان والأجواء الرائعة التي يوفرها المطعم لعملائه، بالإضافة إلى أنه أحد مطاعم ٢٤ ساعة الرياض، أشاد العملاء كثيرًا بجودة بعض الأصناف بعينها مثل المندي والدجاج البروستد واللحم نصف مضغوط ولحم مندي والمقبلات الشهية التي يشتهر بها المطعم، كما حاز المطعم على تقييم 4.2 نجمة على تقييمات جوجل.

معلومات مطاعم السعودية

العنوان: العليا، الرياض.

العليا، الرياض. مواعيد العمل: يعمل يوميًا على مدار ال 24 ساعة.

يعمل يوميًا على مدار ال 24 ساعة. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

7- مطعم زعتر وزيت الرياض

مطعم زعتر وزيت هو واحد من أفضل مطاعم ٢٤ ساعة الرياض التي يمكنك التوجه إليها لتناول الطعام في أي وقت من اليوم، فهو يقدم الفطور والغداء والعشاء بنفس المستوى من الجودة، ينصح العملاء بتجربة ساندوتش كلوب الدجاج والمناقيش للفطور والبطاطا بالجبن الرائعة، وكذلك العديد من الوجبات مثل الكبسة والمندي والمضغوط والمظبي وغيرها من وجبات الغداء اللذيذة والشهية، وكذلك ينبغي تجربة العصائر الطازجة عند زيارة مطعم زعتر وزيت.

معلومات مطعم زعتر وزيت

العنوان: طريق الأمير محمد بن عبد العزيز، العليا، الرياض.

طريق الأمير محمد بن عبد العزيز، العليا، الرياض. رقم الهاتف: 011 910 8377

مواعيد العمل: يعمل يوميًا على مدار ال 24 ساعة.

يعمل يوميًا على مدار ال 24 ساعة. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

8- مطعم منزل كارما بالرياض

يعتبر مطعم منزل كارما واحد من أجمل مطاعم مدينة الرياض وأحد مطاعم الرياض 24 ساعة التي تفتح أبوابها لاستقبال العملاء طوال اليوم، يتميز مطعم منزل كارما بالأجواء اللطيفة التي حازت على إعجاب العملاء، بالإضافة إلى المعاملة الراقية من قِبل طاقم العمل بالمطعم، حيث يستقبلون الزوار بضيافة فاخرة من القهوة العربية والتمر الفاخر، وقبل ذلك جودة الطعام الفائقة والأصناف المتميزة من مشاوي وأرز بخاري ومندي والكبسة السعودية الشهيرة.

معلومات مطعم منزل كارما

العنوان: شارع الأمير مقرن بن عبد العزيز، حي النزهة، الرياض.

شارع الأمير مقرن بن عبد العزيز، حي النزهة، الرياض. رقم الهاتف: 056 345 4333

مواعيد العمل: يعمل يوميًا على مدار ال 24 ساعة.

يعمل يوميًا على مدار ال 24 ساعة. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

9- مطعم شواية العميد البخاري

مطعم شواية العميد البخاري هو أحد مطاعم ٢٤ ساعة الرياض، حيث تستطيع تناول وجبات عربية شهية مكونة من المشاوي ذات التتبيلة المميزة ووجبات المندي المخصوصة والأرز البخاري والمضغوط والمظبي واللحم المقلقل وغيرها من الأصناف الشهية التي يمكن لجميع عملاء المطعم تناولها في أي وقت من خلال اليوم.

معلومات مطعم مشواية العميد البخاري

العنوان: شارع اسطنبول، المشاعل، الرياض.

شارع اسطنبول، المشاعل، الرياض. رقم الهاتف: 059 902 6951

مواعيد العمل: يعمل يوميًا على مدار ال 24 ساعة.

يعمل يوميًا على مدار ال 24 ساعة. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

10- مطعم ومقهى 180 درجة

يعد مطعم ومقهي 180 درجة أحد أفضل مطاعم ٢٤ ساعة الرياض والذي لا ينال شهرة كافية بالرغم من استحقاقه لذلك، يقدم مقهى 180 درجة مجموعة متميزة من وجبات الفطور الشهية خاصة تشكيلة الكلوب ساندويتش والوافل وأنواع مختلفة من الكيك، ويشتهر مقهى 180 درجة بقهوته المميزة والكثير من أنواع المشروبات الأخرى مثل اللاتيه والكابتشينو والشيكولات الساخنة.

معلومات مطعم ومقهى 180 درجة

العنوان: طريق الدمام، قرطبة، الرياض.

طريق الدمام، قرطبة، الرياض. مواعيد العمل: يعمل يوميًا على مدار ال 24 ساعة.

يعمل يوميًا على مدار ال 24 ساعة. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

11- مطعم ثري إيجز الرياض

مطعم ثري إيجز هو المكان المثالي لمحبي وجبات البيض، حيث يقدم مطعم ثري إيجز العديد من الوجبات وساندويتشات البيض بطريقة مبتكرة لكي يناسب جميع أذواق العملاء، وهو يقدم وجبات فطور وغداء وعشاء متميزة نالت رضا واستحسان العملاء، بالإضافة إلى أنه أحد مطاعم تفتح ٢٤ ساعة بالرياض، وهذا يمكنه من خدمة قطاع كبير من العملاء في أوقات مختلفة من اليوم.

معلومات مطعم ثري إيجز

العنوان: فورتوري مول، طريق عثمان بن عفان، الندى، الرياض.

فورتوري مول، طريق عثمان بن عفان، الندى، الرياض. رقم الهاتف: 9200 22193

مواعيد العمل: يعمل يوميًا على مدار ال 24 ساعة.

يعمل يوميًا على مدار ال 24 ساعة. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

12- مقهى ومطعم كوفي أند &

وفي أخر قائمة مطاعم أربع وعشرين ساعة في الرياض نجد أنه يحظى مقهى كوفي أند & بإعجاب وإشادة جميع عملائه الذين أعطوه تقييم 4.4 نجمة على تقييمات جوجل، حيث يشتهر هذا المقهى بالتعامل الراقي والمتميز من جميع طاقم العمل والموظفين داخل المقهى، بالإضافة إلى تقديمه العديد من الأصناف المميزة التي قلما تجدها في مكان آخر، منها الكوكنكت الحار وسان سباستيان بالنوتيلا، ومنتجات المخبوزات السريعة الشهية وكذلك قهوتهم الغنية عن التعريف، والذي يميز هذا المقهى أنه مطاعم تفتح ٢٤ ساعة في الرياض، حيث يستطيع جميع العملاء الذهاب إليه والاستمتاع بتناول القهوة اللذيذة في أي وقت من اليوم.

معلومات مطعم كوفي أند &

العنوان: شارع بني مسعود، حي الربيع، الرياض.

الرياض. رقم الهاتف: 053 632 3334

مواعيد العمل: يعمل يوميًا على مدار ال 24 ساعة.

يعمل يوميًا على مدار ال 24 ساعة. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

وختامًا وفي نهاية مقال مطاعم ٢٤ ساعة الرياض، نكون قد تعرفنا على قائمة بأفضل 12 من تلك الأماكن حيث يستطيع العملاء طلب الطعام في أي وقت من اليوم بجودة عالية، وننصحكم بتجربتها لقضاء وقت ممتع والاستمتاع بوجبة رائعة.