أفضل 10 من مطاعم برجر الرياض ننصحك بها مع العناوين

يتواجد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الكثير من المطاعم منها العالمية وأخرى المحلية، والتي يتميز كلاهما بتقديم أشهى أصناف المأكولات لتُرضي جميع الأذواق والتي من بينها ساندوتشات البرجر كأحد الأكلات السريعة المُحببة لدى الجميع من مختلف الأعمار.

وسيكون موضوع مقالنا اليوم هو الحديث عن قائمة بأهم مطاعم برجر الرياض التي تتميز بتقديمه باستخدام اللحوم والدجاج الطازج مع إضافة النكهات والتتبيلات المميزة التي ينفرد بها كل مطعم عن الآخر؛ مما يجعله ضمن هذه القائمة، ليكون هذا المقال مرجعاً ودليلاً لك عزيزي القارئ للرجوع إليه في أي وقت والاختيار من بين هذه المطاعم المميزة الأقرب والأنسب إليك، مع توضيح أهم ما يميز كل منهم والعناوين الخاصة بهم، وكذلك مواعيد وأيام العمل الرسمية الخاصة بهم والتي تختلف من مكان لآخر.

أفضل مطاعم برجر الرياض

يُعد البرجر من ألذ الوجبات التي يُحبها الجميع بمختلف الأعمار، والذي يُجهز بنكهات وطرق متعددة تُميز أحد أفضل المطاعم عن غيرها، فإذا كنت من المقيمين في الرياض أو من الزائرين وتبحث بين قائمة مطاعم الرياض عن أفضل وأهم مطاعم برجر الرياض فإننا اليوم سنوفر عليك عناء البحث من خلال تقديم قائمة المطاعم المميزة التي يُشيد بها جميع الزائرون:

1. مطعم برجر 777

يتميز المطعم بأناقة ديكوراته البسيطة وحسن استقبال العاملين به لجميع الزائرين، إذا كنت على وشك التوجه لهذا المكان فإنك ستكون على موعد مع تجربة رائعة تستمتع خلالها بتذوق ألذ وأشهى وصفات البرجر التي يعشقها الجميع، حيث يقدم المطعم تشكيلة متنوعة من ألذ أنواع برجر اللحم والدجاج والتي جعلته أحد أفضل مطاعم البرجر في الرياض، ولمزيد من الاستمتاع بالمذاق الشهي ستجد عزيزي الزائر قائمة مميزة من الأصناف الأخرى والمُقبلات كحلقات البصل المُقرمشة، وأصابع البطاطس والجوانح المقلية، وسيزر الدجاج المميز، وساندوتش شارلي لحم، وبرجر حاشي، هوت دوج فرانكفورتر.

معلومات مطعم برجر 777

عنوان المطعم: طريق الملك عبدالعزيز الفرعي- المصيف- الرياض 12465، ويمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا.

طريق الملك عبدالعزيز الفرعي- المصيف- الرياض 12465، ويمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا. رقم الهاتف: 966114506111+

966114506111+ مواعيد العمل: يفتح المطعم أبوابه يوميًّا لاستقبال الزائرين ابتداءً من الساعة 12.30 ظهرًا: 1.30 صباحًا ما عدا يومي الأربعاء والخميس يغلق في 3 صباحًا.

2. مطعم بي تي برجر

في جو هادئ ووسط ديكورات تتسم بالبساطة وأنغام الموسيقى يمكن الجلوس داخل هذا المطعم الرائع كأحد مطاعم البرجر بالرياض الذي ستجد مُنذ اللحظة الأولى لوصولك إليه الاستقبال المميز ليجعلك تشعر بالراحة أثناء تناول أنواع البرجر الشهية، بالإضافة إلى المقبلات المميزة والتي يمكنك الاختيار من بينها ضمن قائمة الطعام التي يقدمها المطعم ومن بينها برجر لحم أو دجاج مشوي، برجر بيتي اللحم والدجاج، ساندوتش تشيلي، برجر كلاسيكي، ودجز بطاطس، ناجتس الدجاج.

معلومات مطعم بي تي برجر

عنوان المطعم: طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، المحمدية، الرياض، ويمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا.

طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، المحمدية، الرياض، ويمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا. رقم الهاتف: 966555716018+

966555716018+ مواعيد العمل: يعمل المطعم يوميًّا ابتداءً من الساعة 12 ظهرًا وحتى 2 بعد منتصف الليل.

3. مطعم سكشن بي

صُمم المطعم على الطريقة العصرية الحديثة ليأخذ طابعًا مميزًا وفريدًا، فهو يُعد من أفضل مطاعم برجر في الرياض التي تقدم البرجر بنوعيه اللحم والجاج بالتتبيلة المميزة التي تنال استحسان جميع الزائرين والتي تقدم مع أشهى المُقبلات والصوصات والمشروبات المتنوعة، وإذا كنت من محبي الحلوى يمكنك الاختيار من بين الأنواع التي ستجدها في قائمة الطعام أيضاً، كما يتميز بأنه يقدم بعض الوصفات المناسبة لمُتبعي الأنظمة الغذائية لتخفيض الوزن ومنها الكيتو دايت.

معلومات مطعم سكشن بي

عنوان المطعم: مدينة الرياض شارع Pr. Turki Alawwal، ويمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا.

مدينة الرياض شارع Pr. Turki Alawwal، ويمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا. رقم الهاتف: 966557797433+

966557797433+ مواعيد العمل: يعمل المطعم يوميًّا ابتداءً من الساعة 12 مساءً إلى الساعة 1 صباحًا.

4. مطعم بوتيك برجر

عند الحديث عن هذا المطعم فيمكننا إدراجه ضمن أفضل مطاعم لحم بالرياض لجودة اللحم البقري الذي يستخدمه لتحضير وجبات البرجر الشهية، هذا بالإضافة إلى العديد من الخيارات الرائعة التي يوفرها أشهر مطاعم برجر الرياض في قائمة الطعام لديه التي تحتوي على المُقبلات والمشروبات الرائعة والمتنوعة لتُرضي جميع الزائرين، ومن بين ما يوجد في تلك القائمة برجر ويست كوست ماشين، فوجي فراسش، لحم بقري حار، تشيكن كريسبي.

معلومات مطعم بوتيك برجر

عنوان المطعم: شارع موسى بن نصير بالناحية الجنوبية من مطعم سيليسيا، الرياض، ويمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا.

شارع موسى بن نصير بالناحية الجنوبية من مطعم سيليسيا، الرياض، ويمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا. رقم الهاتف: ‎+966 55 0720864

‎+966 55 0720864 مواعيد العمل: يعمل يوميًّا من الساعة 1ظهرًا إلى الساعة 11 مساءً.

5. مطعم جان برجر بالرياض

يُصنف أيضًا هذا المطعم ضمن قائمة أفضل مطعم برجر في الرياض الذي حصل على تقييمات عالية من الزائرين لتفوقه في تقديم الطعم المميز والنكهات الشهية للبرجر، بالإضافة لبعض المشروبات والأطباق الجانبية التي تقدم باحترافية شديدة، وكذلك الوجبات المتعددة والمختلفة من الدجاج وقطع اللحم اللذيذة مثل وجبة جان ستار، جان كلاسيك، جان فرايد تشيكن، جان هوت دوج.

معلومات مطعم جان برجر بالرياض

عنوان المطعم: الرياض على طريق الأمير مساعد بن عبد العزيز بجوار بنك الراجحي، ويمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا.

الرياض على طريق الأمير مساعد بن عبد العزيز بجوار بنك الراجحي، ويمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا. رقم الهاتف: 966920006765+

966920006765+ مواعيد العمل: يعمل المطعم بشكل يومي من الساعة 12 ظهرًا وحتى تمام الساعة 3 صباحًا.

6. مطعم فايف جايز بالرياض

يتميز هذا المطعم بالكثير من الأمور التي تجعله أحد أهم مطاعم برجر الرياض ليكون الاختيار الأمثل لك عزيزي الزائر لكونه أفضل مطاعم برجر لحم بالرياض؛ نظرًا لأنه يعتمد دائمًا على استخدام اللحم المفروم الطازج لعمل البرجر مما جعله أحد أفضل مطاعم امريكية في الرياض التي تنتشر فروعها على مستوى الشرق الأوسط، وفي مدينة الرياض تحديدًا يوجد 3 أفرع لهذا المطعم تنال رضا الزائرين دائمًا على الرغم من ارتفاع الأسعار مقارنةً ببعض مطاعم البرجر الأخرى ولكن الجودة التي يقدم بها الطعام تجعل هذا الأمر لا يقف عائقًا أمام الزائرين للتوافد على المطعم والاستمتاع بالطعم الشهي للبرجر، وكذلك جميع الأصناف التي تحتوي عليها قائمة الطعام لديهم ومنها تشيز برجر، هامبرجر، بيف هوت دوج، تشيز هوت دوج، ساندوتش الجبن المشوي المميز.

معلومات مطعم فايف جايز بالرياض

عنوان المطعم: فرع البوليفارد طريق الملك عبد العزيز مخرج 5 الربيع بالرياض، ويمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا، فرع قرطبة بلازا شرق الرياض، ويمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا، فرع متين بلازا طريق الملك عبد العزيز حي الربيع بالرياض ويمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا.

فرع البوليفارد طريق الملك عبد العزيز مخرج 5 الربيع بالرياض، ويمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا، فرع قرطبة بلازا شرق الرياض، ويمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا، فرع متين بلازا طريق الملك عبد العزيز حي الربيع بالرياض ويمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا. رقم الهاتف: 966114101780+

966114101780+ مواعيد العمل: يعمل المطعم يوميًّا من الساعة 10 صباحًا إلى 1 صباحًا ما عدا يومي الخميس والجمعة يستمر العمل بهما حتى الساعة 2 صباحًا.

7. مطعم واجيو برجر

إذا كنت تبحث عن أفضل مطعم برجر بالرياض فيمكنك تجربة الجلوس في هذا المطعم المميز بالأماكن الداخلية أو الجلسات الخارجية في الهواء الطلق للاستمتاع بتناول البرجر اللذيذ من اللحم أو الدجاج المفروم الطازج، ستجد قائمة الطعام زاخرة بالأصناف التي يمكنك الاختيار من بينها مثل البرجر الكلاسيك، برجر الدجاج المشوي، واجيو برجر، دجاج كرسبي، وغيرهم من الأصناف الأخرى المتنوعة مع إمكانية وجود إضافات أخرى مثل حلقات البصل المقرمش والبيض، ويوجد أيضًا العديد من أنواع المشروبات الغازية والصوصات التي يفضلها الجميع مع وجبة البرجر، وعلى الرغم من ضيق المكان وارتفاع بعض الأسعار عن مثيلتها في المطاعم الأخرى إلا أن آراء الزوار دائمًا إيجابية بشأن الخدمة المقدمة وجودة الطعام.

معلومات مطعم واجيو برجر

عنوان المطعم: 8563 شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، 2874، 2874، الرياض 12234، ويمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا.

8563 شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، 2874، 2874، الرياض 12234، ويمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا. مواعيد العمل: يفتح المطعم أبوابه للزائرين من الساعة 12.30 ظهرًا وحتى تمام الساعة 2 صباحًا بشكل يومي.

8. مطعم سنشري برجر بالرياض

لهواة الفخامة ننصحكم بتجربة هذا المطعم الرائع كواحد من مطاعم برجر الرياض، والذي تم تصميمه على الطراز الأمريكي المميز ليكون لوحة فنية يستمتع برؤيتها الزائر خلال تناوله ألذ برجر في الرياض، فيحرص المطعم على تقديم وجبات البرجر الأصلية مع صوص الترافل الأكثر شهرة والذي يطلبه الكثيرون لمزيد من المذاق الشهي، كما يمكننا إدراجه ضمن أحد أفضل مطاعم عشاء في الرياض يمكن تجربتها من قبل الجميع، وكذلك من يتبعون الحميات الغذائية المختلفة سيجدون ضمن قائمة الطعام ما يناسبهم مع الحفاظ على الطعم الشهي، ومن بين الأصناف المتواجدة لديهم اكستريم تشيز، بلاك جارلك، دجاج كرسبي، بالإضافة لتنوع المشروبات الباردة التي تقدم مع الوجبات، وكذلك المشروبات الساخنة.

معلومات مطعم سنشري برجر بالرياض

عنوان المطعم: يقع على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، العليا، الرياض 11564، ويمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا.

يقع على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، العليا، الرياض 11564، ويمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا. رقم الهاتف: 966920033900+

966920033900+ مواعيد العمل: يكون المطعم مستعدًا لاستقبال ضيوفه ابتداءً من الساعة 11 صباحًا وحتى تمام الساعة 4 صباحًا بشكل يومي.

9. مطعم بلاك بارن بالرياض

اكتسب هذا المطعم شهرة واسعة في الرياض على الرغم من أنه من المطاعم التي افتتحت حديثًا، فقد يُعتبر ذلك دليلاً قويًّا لتميزه في تقديم البرجر وبشكل خاص برجر الدجاج المشوي بطريقة مختلفة تجعله أفضل برجر بالرياض، كما يوجد أيضًا تنوع في الأطباق الجانبية والمشروبات والصوصات التي تقدم مع الوجبات لتنال رضا الجميع وتُلبي جميع الأذواق، ومن المميز داخل المطعم أيضًا وجود مقاعد تم تخصيصها لذوي الاحتياجات الخاصة وإمكانية توصيل الطلبات للعديد من الأماكن من خلال تطبيقي هنقرستيشن ومرسول، فهو بالفعل يستحق أن يكون من بين مطاعم برجر الرياض الأكثر شهرة.

معلومات مطعم بلاك بارن بالرياض

عنوان المطعم: QP6F+V5، المغرزات، الرياض 12483، ويمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا.

QP6F+V5، المغرزات، الرياض 12483، ويمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا. مواعيد العمل: يعمل يوميًّا في تمام الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا.

10. مطعم فدركرز بالرياض

تتعدد فروع هذا المطعم الأمريكي في المملكة العربية السعودية كأحد المطاعم المتخصصة في تقديم الوجبات السريعة كسندوتشات البرجر الأكثر طلبًا، كما يقدم أيضًا الشاورما المميزة والمُقبلات الشهية وكذلك أطباق السلطة التي تتناسب بشكل كبير مع من يتبعون أحد أنظمة الرجيم، فقائمة الطعام لديهم ممتلئة بأصناف لذيذة تُرضي الجميع، والتي من بينها برجر هوت دوج، دبل تشيز برجر، فهو لا شك يعتبر أحد أفضل مطاعم برجر الرياض التي تلقى إقبالاً كبيرًا من الزائرين.

معلومات مطعم فدركرز بالرياض

عنوان المطعم : شارع التخصصي بمنطقة العليا بالرياض، ويمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا.

: شارع التخصصي بمنطقة العليا بالرياض، ويمكن معرفة الموقع على خرائط جوجل بالضغط هنا. مواعيد العمل: يفتح المطعم يوميًّا من الساعة 10 صباحًا وحتى 2 صباح اليوم التالي.

يفتح المطعم يوميًّا من الساعة 10 صباحًا وحتى 2 صباح اليوم التالي. رقم الهاتف: ‎966114641650+

في ختام جولتنا داخل مطاعم برجر الرياض والتعرف على قائمة كبيرة تضم أفضل هذه المطاعم التي وجدنا أن كلاً منها ينفرد بالعديد من المزايا التي قد لا تجد في مطاعم أخرى ليكون أمامك خيارات عديدة يمكن تجربة أحدها، وكذلك يمكنك اللجوء لتلك القائمة لاختيار أحد المطاعم بها في كل مرة، وفي نهاية مقالنا نَود عزيزي القارئ أن نكون قد قدمنا لك جميع المعلومات المهمة التي تبحث عنها لتستمتع بتجربة تناول وجبة البرجر الشهي.