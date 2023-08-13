أفضل 12 مطعم من مطاعم صحية بالرياض ننصحك بتجربتها

إن الطعام الصحي هو الأساس لوقود جسم الإنسان، وكثيرًا من الأفراد يحبذونه عن الوجبات السريعة والجاهزة التي تُعدّ في المطاعم لا سيّما من يتبع حمية غذائية، أو يسعى للحفاظ على جسده نظرًا للقيمة الغذائية التي تحتوي عليها والسعرات الحرارية القليلة؛ فهي لا تضر أيضًا من يعاني من أمراض السكر والكوليسترول، لذا فإن الإقبال عليها عالي، وبالنظر إلى مدينة الرياض فهي الأولى على الدول العربية في توفير كافة المرافق الترفيهية والاجتماعية لشتى أذواق زائريها ومواطنيها، فتستطيع أن تحظى بأفضل وجبة مفيدة لك في أفضل مطاعم صحية بالرياض حيث جودة المنتجات الطازجة والخدمة المتميزة والتجربة الفريدة.

أفضل مطاعم صحية بالرياض

تحظى الرياض بباقة متنوعة من المطاعم التي تهتم بتنوع الأذواق وتلبية مختلف احتياجات السياح المقبلين من شتى دول العالم إليها، فتوفر لديها تعدد أصناف الطعام المتعددة والتي منها فئة الطعام الصحي الداعم للمناعة ولجسم الإنسان بشكل عام، كما تحرص أفضل مطاعم الرياض على توفير تجربة مميزة مع هذا النوع من الطعام سواء من حيث التقديم أو الإعداد مما يثير حماس الزبائن وزيادة الإقبال عليه، وفيما يلي نتعرف على التفاصيل اللازمة لتلك المطاعم:

1- مطعم بوقا

يوفر لك مطعم بوقا تجربة مثالية لتناول وجبتك الصحية وسط أجواء مفعمة بالحيوية وسط ديكور مميز وفريد سواء في الجلسات الداخلية أو الخارجية، فلم ينل من فراغ لقب أفضل مطعم أكل صحي بالرياض حيث يتمتع بالجودة العالية، وتوفير كافة المنتجات الغذائية القيمة خاصةً في السلطات الطازجة، العصائر الصحية الفريش، وباقة رائعة من الوجبات المتنوعة والتي تتضمن السندويتشات أيضًا، هذا فضلًا عن موقعه المثالي المجاور للمرافق المختلفة، سرعة الخدمة، والنظافة، إلا أن الشكوى التي قد تأتي عليه هي ارتفاع أسعار بعض الأطباق.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، 7022، 4950، الرياض 12243 7022، تستطيع الوصول إليه من هنا.

طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، 7022، 4950، الرياض 12243 7022، تستطيع الوصول إليه من هنا. رقم الهاتف: 966118102989+

966118102989+ مواعيد العمل: مفتوح طوال اليوم على مدار الأسبوع.

2- مطعم فلكس كيتشن

ليس من اليسير الوصول إلى مطعم يوفر وجبات صحية بشكل مضمون ورائع، إلا أن هذا المطعم واحدًا من أكثر المطاعم التي نالت إقبالًا حتى صار من أفضل المطاعم الصحية بالرياض، حيث يوفر مختلف المأكولات الشهية والطازجة بأسعار تنافسية ممتاز ويحرص على تقديم الدجاج الفريش، والصوصات لديهم خالية من الملح الزائد والدهون، كما أن الطعام يأتي نظيف تمامًا، وإذا حظيت بالوجبة في المطعم أو من خلال خدمة توصيل الطلبات عبر إحدى البرامج تكون الخدمة سريعة جدًا.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: طريق أنس ابن مالك، الملقا، الرياض 13524، للوصول اضغط هنا.

طريق أنس ابن مالك، الملقا، الرياض 13524، للوصول اضغط هنا. رقم الهاتف: 966500707883+

966500707883+ مواعيد العمل: من 12:00 ظهرًا إلى 12:00 منتصف الليل على مدار الأسبوع.

3- مطعم صحي ولذيذ

إن كنت تتبع نظام دايت مميز، فجدير بالذكر أن أمامك عدد من مطاعم كيتو الرياض المتخصصة بتوفير أفضل الوجبات المناسبة لتلك الحمية على رأسها ذلك المطعم الذي يوفر قائمة متنوعة واختيارات لذيذة وخفيفة سواء في وجبات اللحم، البرجر، السلمون، الصوصات والنكهات المختلفة منها الكريمية، الباربيكيو، الفاهيتا، السلطات، الخبز، والبطاطس المقرمشة، والأسعار متوسطة، والخدمة سريعة كما أن العمال يتمتعون بأخلاق عالية ورفيعة مما جعله أفضل اختيار مطاعم دايت بالرياض يساعدك في الحصول على طعامك الصحي المفضل.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: شارع الثمامة، طريق التخصصي، الرياض، للوصول اضغط هنا.

شارع الثمامة، طريق التخصصي، الرياض، للوصول اضغط هنا. رقم الهاتف: 966555225885+

966555225885+ مواعيد العمل: من الساعة 7:00 صباحًا حتى 1:00 بعد منتصف الليل جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة يشرع أبوابه من 12:30 ظهرًا، والسبت 11:30 صباحًا.

4- مطعم ايت رايت

هو الاختيار الأفضل بين باقة مطاعم وجبات صحية بالرياض فتستمتع لديهم بطبقك الأفضل خاصة في الساندويتشات ومصادر البروتين المتوفرة، والحلويات، وكل شيء في القائمة يتوفر بسعر رائع مقارنة بغيره من المطاعم، والعمال على أرقى مستوى من التعامل، والنظافة لا جدال فيها الأمر الذي جعله من أفضل مطاعم الأكل الصحي في الرياض بشكل عام، بل وممن يقدمون ألذ وأشهى الأطباق أيضًا.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: 2930 الطريق الدائري الغربي الفرعي، ظهرة نمار، الرياض 12992، المملكة العربية للوصول إليه من هنا.

2930 الطريق الدائري الغربي الفرعي، ظهرة نمار، الرياض 12992، المملكة العربية للوصول إليه من هنا. رقم الهاتف: 966533384489+

966533384489+ مواعيد العمل: من 12:00 ظهرًا حتى 2:00 بعد منتصف الليل جميع أيام الأسبوع.

5- مطعم جيم كيتشن

تستطيع الاستمتاع بوجبتك الصحية المفضلة في واحدًا من أفضل مطاعم الدايت بالرياض التي تُعدّ ألذ الوجبات الخفيفة بدون زيت أو دهون إذا كنت تتبع حمية غذائية أو تعاني من الكوليسترول، ولعل من أشهى ما يقدمه السالمون، البروكلي، والبطاطا، ومن أهم مزاياه التي ساهمت في كونه أفضل مطاعم صحية بالرياض الخدمة السريعة سواء التناول في المطعم أو في طلبات التوصيل، وجدير بالذكر أن مساحة المطعم ليست واسعة بالقدر الكافي، إلا إن الجلوس فيه ممتع وذو أجواء رائعة.

معلومات المطعم

مواعيد العمل: طريق ابي بكر الصديق الفرعي، الوادي، الرياض 13333، المملكة العربية للوصول اضغط هنا.

طريق ابي بكر الصديق الفرعي، الوادي، الرياض 13333، المملكة العربية للوصول اضغط هنا. رقم الهاتف: 966539494987+

966539494987+ مواعيد العمل: من 1:00 ظهرًا حتى 12:00 منتصف الليل على مدار الأسبوع.

6- مطعم يوجي

هو من المطاعم التي توفر لك أفضل وجبة صحية يمكنك أن تحظى بها ويساعدك في الحفاظ على نظام غذائك الصحي سواء في الكيتو أو غيره من أنظمة الرجيم الصحية من خلال قائمة غنية بالقيم الغذائية، ومُعدّة بطرق صحية، منها وجبة الدجاج المكسيكي، السلطة اليونانية، الصوصات الفريش، ولا شك أن كافة المأكولات تأتي طازجة، ولعل من خصائصه الخدمة الذاتية لطلبك، والجلسات فيه مريحة منها الجلسات العلوية أيضًا، ويهتم المكان كثيرًا بالنظافة.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: طريق عثمان بن عفان، الواحة، الرياض 12445، للوصول اضغط هنا.

طريق عثمان بن عفان، الواحة، الرياض 12445، للوصول اضغط هنا. رقم الهاتف: 996112856532+

996112856532+ مواعيد العمل: من 8:00 صباحًا حتى 11:30 مساءً، عدا الخميس والجمعة يغلق أبوابه في 12:30 منتصف الليل.

7- مطعم Crust Corner

استمتع بأشهى وجبة صحية لروتينك الغذائي داخل أفضل مطاعم مأكولات صحية بالرياض، حيث استطاع أن ينال على شهرة عالية منذ افتتاحه نظرًا لجودة منتجاته والطعم اللذيذ الطازج، مع الخدمة الجيدة جدًا والأسعار المناسبة فيما يوفره من تخصصات في السلطات والسندويتشات وغيرها من الخيارات المتنوعة، ولعل من أشهى الأطباق التي يوفرها سلطة الحلومي المشوي، كاليفورنيا ستيك ساندوتش، ساندوتش الدجاج مع البيستو، وسلطة السلطعون، وهو من أمثل المطاعم التي يمكنك الطلب منها إن كنت ملتزمًا بدوام.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: طريق أبي بكر الصديق الفرعي، حي الرياض 13316، للوصول اضغط هنا.

طريق أبي بكر الصديق الفرعي، حي الرياض 13316، للوصول اضغط هنا. رقم الهاتف: 966114102941+

966114102941+ مواعيد العمل: من 11:00 صباحًا حتى 12:00 منتصف الليل، طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت يفتح من 1:00 ظهرًا.

8- مطعم ماكروز شيف

إذا كنت من محبي الأكل الصحي وتتبع روتين غذائي محافظ فلا شك أن رحلة البحث عن مطعم يهتم بهذا النوع من الطعام بنكهة لذيذة أمر شاق، إلا أن مطعم ماكروز تمكن من الحصول على لقب أفضل مطعم صحي بالرياض، بداية من الترحيب وكرم الوجبات سواء الإفطار، الغداء أو العشاء، وطاقم العمل خدوم ومراعي، يهتمون بنظافة المكان فتشعر بالراحة أثناء الجلوس، كما تستطيع الاشتراك معهم للاتفاق على وجباتك الصحية بشكل دوري لعدة أشهر، وفق الحمية الغذائية المتبعة.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: مركز النرجس التجاري والمكتبي رقم 1، 1242، الرياض، للوصول اضغط هنا.

مركز النرجس التجاري والمكتبي رقم 1، 1242، الرياض، للوصول اضغط هنا. رقم الهاتف: 966539992929+

966539992929+ مواعيد العمل: من 7:00 صباحًا حتى 3 صباحًا، عدد الجمعة يفتح من 12:00 ظهرًا.

9- مطعم سفن دايت

يمكنك أن تحظى باشتراك شهري أو أكثر مع مطعم سفن دايت وعدم القلق بشأن وجباتك الصحية من الآن، فهو يُعدّ من أبرز مطاعم جديدة بالرياض تهتم بتوفير ألذ الوجبات الصحية المفيدة، ورغم عدم مرور سنتين عليه إلا إنه استطاع خلال فترة وجيزة أن يرسخ وضعه بين المطاعم الأخرى بتميزه وتعامله الراقي ووجباته المتنوعة، فضًلا على أن المكان واسع ورحب، ذو ديكور مميز وبسيط مليء بالأشجار الصناعية الخضراء وغيرها من المقومات الأخرى التي جعلته من أفضل مطاعم صحية بالرياض مثل الخدمة المتميزة والسريعة، وجودة المنتجات.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: سعد بن أبي وقاص، النسيم الغربي، الرياض 14235، للوصول إليه من هنا.

سعد بن أبي وقاص، النسيم الغربي، الرياض 14235، للوصول إليه من هنا. رقم الهاتف: 966536368053+

966536368053+ مواعيد العمل: من 12:00 ظهرًا حتى 1:00 بعد منتصف الليل طوال أيام الأسبوع.

10- مطعم 6 باك الصحي

استمتع بقائمة متنوعة من الأطباق الشهية الغنية بالقيم الغذائية من أفضل مطعم وجبات صحية بالرياض الذي يُبدي اهتمامًا جليًا بهذا النوع من الطعام على أن يُعدّ ويقدم بأفضل شكل ممكن بمراعاة جودة المنتجات، والعناية بأسلوب التقديم، وعرض الصنوف المتنوعة من السلطات، الساندويتشات وغيرها من ألذ الوجبات منها ما يتضمن السالمون، البرجر، الدجاج، وغيرهم، ولا شك أن يكون من أفضل مطاعم صحية بالرياض بأسلوبه الراقي الذي يتبعه في معاملة الزابائن وخدمتهم، والاهتمام بنظافة المكان، وسرعة التقديم.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: 3891 طريق الصحابة، اليرموك، الرياض 13243، اضغط هنا للوصول إليه.

3891 طريق الصحابة، اليرموك، الرياض 13243، اضغط هنا للوصول إليه. رقم الهاتف: 966539000250+

966539000250+ مواعيد العمل: من 11:30 صباحًا إلى 12:30 منتصف الليل، عدا يوم الجمعة يفتح من 12:30، ويغلق 1:00 بعد منتصف الليل الخميس والجمعة.

11- مطعم فلود

هو من أكثر مطاعم صحية بالرياض إقبالًا منذ افتتاحه، ويرجع هذا إلى تعدد أصنافه اللذيذة، لا سيّما دجاج القهوة والروبيان البيستو، والسالمون بالليمون، وسواء قررت الطلب منهم أو الذهاب شخصيًا، في كل الأحوال تحصل على أكل طازج تمامًا وتعامل ودي ومتعاون كثيرًا، وتستيطع التناول منه متى شئت في وجبة الصباح، الغداء أو العشاء، وهو من أنسب الأماكن إن كنت مرتبطًا بدوام حيث لا ينشغل بالك تمامًا بشأن الطعام.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول، الجزيرة، الرياض 14251، للوصول من هنا.

طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول، الجزيرة، الرياض 14251، للوصول من هنا. رقم الهاتف: 966592899281+

966592899281+ مواعيد العمل: من 12:00 ظهرًا حتى 12:00 منتصف الليل جميع أيام الأسبوع.

12- مطعم دايت كوتش مطعم صحي|Diet coach

استمتع بتجربة مثالية مع روتين غذائك الصحي مع أفضل مطاعم دايت الرياض التي لا تشعر فيها وكأنك تتناول أكلات المشفى، بل يهتم الشيفات القائمين على المطعم بتوفير وجبات ذات نكهات متعددة تتمتع بمذاق شهي ولذيذ والصوصات أكثر من رائعة لا سيّما صوص البرجر، وثلاجة غنية بمختلف أنواع المشروبات الصحية الفريش المنعشة، أما الخدمة فهي أكثر من ممتازة والتعامل في منتهي الرقي، فلم يتضمن قائمة أبرز وأفضل مطاعم صحية بالرياض بدون سبب، هذا فضلًا عن إعداده الساندويتشات بالخبز الأسمر الطازج، منه الخبز الممزوج بالشوفان، مما يجعلك تحصل على وجبة صحية متكاملة.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن بشر، الخليج، الرياض 13223، تستطيع الوصول إليه بسهولة من هنا.

الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن بشر، الخليج، الرياض 13223، تستطيع الوصول إليه بسهولة من هنا. رقم الهاتف: 966536677088+

966536677088+ مواعيد العمل: من 12:30 ظهرًا حتى 12:00 منتصف الليل على مدار الأسبوع.

إن العثور على مطعم صحي مثالي يراعي كافة المقومات ليس بالأمر اليسير، لذا وفرنا مجموعة رائعة من أفضل مطاعم صحية بالرياض تستطيع الاستمتاع فيها بنظامك الغذائي الخالي من الدهون والسعرات الحرارية القليلة ويراعي الحمية التي تتبعها.