أفضل 10 مطاعم طريق الملك عبدالله الرياض مع العناوين

يتميز طريق الملك عبد الله بالرياض بامتلاكه الكثير من المعالم السياحية التي يقصدها الزوار بهدف التسلية والاستجمام، حيث يضم مركز معارض الرياض وعدداً من الأسواق الكبيرة المتميزة إضافة للعديد من المطاعم الفاخرة، نقدم لكم في هذا المقال أشهر مطاعم طريق الملك عبدالله الرياض فكونوا معنا.

أفضل مطاعم طريق الملك عبدالله الرياض

إن كنت تبحث عن مطاعم مميزة لتذوق أشهى الوجبات، فسنعرض لكم أفضل مطاعم طريق الملك عبدالله الرياض التي تستحق الزيارة، ومنها نذكر لكم:

1- مطعم ماما نورة Mama Noura

تأسس عام 1991م وتم اعتباره من أفضل المطاعم على طريق الملك عبدالله الرياض التي تقدم الشاورما حسب تقييمات الزوار، ومن الأطباق الشهية الأخرى التي يقدمها المشويات بأنواعها، المعجنات، شيش طاووق، إلى جانب المقبلات والعصائر المنعشة، ونظراً للمذاق اللذيذ وتهافت الزوار عليه تم افتتاح سبعة فروع في الرياض، كما يمكن تناول وجبات الإفطار والغداء والعشاء بصحبة العائلة والأصدقاء.

معلومات عن مطعم ماما نورة Mama Noura

الموقع: طريق الملك عبدالله، الرحمانية، الرياض، ولمعرفة موقعه عبر الخريطة اضغط هنا.

طريق الملك عبدالله، الرحمانية، الرياض، ولمعرفة موقعه عبر الخريطة رقم الهاتف: ‏‪+966 9200 12026‬‏

‏‪+966 9200 12026‬‏ مواعيد العمل: من الخامسة والنصف صباحاً حتى الثالثة صباحاً طوال أيام الأسبوع.

من الخامسة والنصف صباحاً حتى الثالثة صباحاً طوال أيام الأسبوع. الموقع الإلكتروني: من هنا.

2- مطعم بيلو

تم افتتاح هذا المطعم عام 2016م وتم تصنيفه أحد أشهر المطاعم الإيطالية العالمية، وله أكثر من فرع في المملكة العربية السعودية، والمنيو الخاص بالمطعم يقدم أقسام متنوعة كالدجاج واللحوم والباستا والريزوتو والبيتزا والسوشي، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من المقبلات والسلطات، وغيرها من الأطباق الشهية بحيث ترضي جميع الأذواق مما جعله من أفضل مطاعم الرياض ، ناهيك عن الخدمة الممتازة والأسعار الجيدة، وهو مكان مناسب للعائلات والأفراد والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

معلومات عن مطعم بيلو

الموقع: طريق الملك عبدالله الفرعي، القدس، الرياض، ويمكن الوصول إليه من هنا.

طريق الملك عبدالله الفرعي، القدس، الرياض، ويمكن الوصول إليه رقم الهاتف: ‏‪+966 53 300 5007‬‏

‏‪+966 53 300 5007‬‏ مواعيد العمل: من الثانية عشرة ظهراً إلى الواحدة بعد منتصف الليل ما عدا يومي الخميس والجمعة تنتهي ساعات العمل عند الثانية بعد منتصف الليل يومياً.

3- مطعم الطازج

تم افتتاح أول فرع عام 1989م على يد الشيخ عبد الرحمن فقيه، وبعد النجاح الكبير الذي حققه في مكة تم افتتاح فرع آخر في الرياض، وهو أحد مطاعم طريق الملك عبدالله الرياض المشهورة بتقديم الفروج الطازج من مزارع فقيه للدجاج، ومن أشهر الوجبات كرسبي رول، بروست، بسبوسة الطازج، أما بالنسبة للأسعار فهي بين المتوسطة والمرتفعة، ناهيك عن تعامل العمال الذي يتصف بالرقي والاحترام.

معلومات عن مطعم الطازج

الموقع: الورود، طريق الملك عبدالله، حي، الرياض، ويمكن الذهاب إليه من هنا.

الورود، طريق الملك عبدالله، حي، الرياض، ويمكن الذهاب إليه رقم الهاتف: ‏‪+966 9200 00765‬‏

‏‪+966 9200 00765‬‏ مواعيد العمل: يومياً من الحادية عشرة صباحاً إلى الثانية صباحاً ما عدا يوم الجمعة تبدأ ساعات العمل عند الواحد ظهراً.

يومياً من الحادية عشرة صباحاً إلى الثانية صباحاً ما عدا يوم الجمعة تبدأ ساعات العمل عند الواحد ظهراً. الموقع الإلكتروني: من هنا.

4- مطعم أرمين

لعشاق الأكل الأرمني ننصحكم بزيارة هذا المطعم وهو من أفضل مطاعم طريق الملك عبدالله الرياض المشهورة بتقديم المأكولات الأرمينية اللذيذة، ويتميز المطعم بديكوره الأنيق وأضوائه الخافتة وأسعاره المعقولة نظراً للجودة في المواد المستخدمة في الطهي، ومن أطباقه الشهية كباب أرمين، أرمين انتر كوت، دجاج أرمين، كباب بالكرز، خروف محشي، لفائف الباذنجان إضافة إلى المقبلات الباردة والكوكتيلات والعصائر الطازجة والحلويات.

معلومات عن مطعم أرمين

الموقع: القدس، الملك عبدالله، حي، الرياض، ويمكن زيارة موقعه على خرائط جوجل من هنا .

القدس، الملك عبدالله، حي، الرياض، ويمكن زيارة موقعه على خرائط جوجل . رقم الهاتف: ‏‪+966 50 126 2705‬‏

‏‪+966 50 126 2705‬‏ مواعيد العمل: يعمل المطعم كل يوم من الواحدة ظهراً إلى الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

يعمل المطعم كل يوم من الواحدة ظهراً إلى الثانية عشرة بعد منتصف الليل. صفحة المطعم على الانستغرام: من هنا.

5- مطعم بياتو الإيطالي

مطعم للمأكولات الإيطالية فيه جلسات داخلية مكيفة وجلسات خارجية بالإضافة إلى وجود نوافير وألعاب للأطفال، المنيو متنوع وفيه الكثير من الأطعمة اللذيذة التي تلبي رغبات جميع الزبائن، فهناك قسم المقبلات والسلطات والشوربات والبيتزا والباستا والرافيولي والدجاج إلى جانب المأكولات البحرية ووجبات الأطفال الخاصة، كما أنه يقدم عروض بشكل مستمر ويتم تقديم السلطة والخبز مجاناً، فهو أفضل مطعم على طريق الملك عبدالله الرياض ننصحك بزيارته والتمتع بأجوائه اللطيفة.

معلومات عن مطعم بياتو الإيطالي

الموقع: الصنوبر، الملك عبدالله، الرياض، ولسهولة الوصول إليه اضغط هنا.

الصنوبر، الملك عبدالله، الرياض، ولسهولة الوصول إليه رقم الهاتف: ‏‪+966 50 056 4450‬‏

‏‪+966 50 056 4450‬‏ مواعيد العمل: يومياً من الحادية عشرة صباحاً إلى الواحدة بعد منتصف الليل، أما يوم الخميس ينتهي العمل عند الثانية صباحاً، ويوم الجمعة يبدأ العمل عند الواحدة ظهراً.

يومياً من الحادية عشرة صباحاً إلى الواحدة بعد منتصف الليل، أما يوم الخميس ينتهي العمل عند الثانية صباحاً، ويوم الجمعة يبدأ العمل عند الواحدة ظهراً. الموقع الإلكتروني: من هنا.

6- مطعم أبل بيز

وهو أحد سلاسل المطاعم الأمريكية وله أكثر من 2000 فرع حول العالم، حيث يتم تقديم المأكولات الأمريكية المميزة والشهية مثل أبل بيز، ستيك، روبيان، كاونتري فرايد تشكن، برجر، دجاج، باستا، سندويشات بالإضافة إلى الحلوى والقهوة، وهناك عروض وسط الغداء مما يجذب الزبائن إليه، مع وجود قائمة طعام خاصة بالأطفال، ويعد من أفضل مطاعم طريق الملك عبدالله الرياض من حيث الجودة والأسعار وطاقم العمل.

معلومات عن مطعم أبل بيز

الموقع: طريق الملك عبدالله الفرعي، القدس، الرياض، ويمكن الوصل إليه من هنا.

طريق الملك عبدالله الفرعي، القدس، الرياض، ويمكن الوصل إليه رقم الهاتف: ‏‪+966 11 278 7304‬‏

‏‪+966 11 278 7304‬‏ مواعيد العمل: طوال أيام الأسبوع من الحادية عشرة صباحاً إلى الواحدة بعد منتصف الليل.

7- مطعم قيف مي فايف

وهو أحد مطاعم طريق الملك عبدالله الرياض التي تتميز بالمزج بين الطعام التركي الأصيل واللبناني بطريقة فنية وبنكهات عالية الجودة ضمن أجواء سعودية، والمنيو شامل لجميع الأطباق ترضي جميع الأذواق، ومن الأصناف المميزة الشاورما، الشكشوكة، التبولة، كفتة، الطواجن، السلطات، الشيش طاووق، فول، كل هذه الأطباق لاقت إعجاب كبير من قبل الزبائن كما أن هناك عروض على الطعام.

معلومات عن مطعم قيف مي فايف

الموقع: الحمرا، طريق الملك عبدالله، الرياض، ولمعرفة موقعه على الخريطة اضغط هنا.

الحمرا، طريق الملك عبدالله، الرياض، ولمعرفة موقعه على الخريطة رقم الهاتف: ‏‪+966 9200 27703‬‏

‏‪+966 9200 27703‬‏ مواعيد العمل: من الرابعة والنصف صباحاً إلى الثانية صباحاً يومياً ما عدا يومي الخميس والجمعة تنتهي ساعات العمل عند الثالثة صباحاً.

من الرابعة والنصف صباحاً إلى الثانية صباحاً يومياً ما عدا يومي الخميس والجمعة تنتهي ساعات العمل عند الثالثة صباحاً. الموقع الإلكتروني: من هنا.

8- مطعم اللؤلؤة طريق الملك عبدالله

يعتبر مطعم اللؤلؤة من مطاعم طريق الملك عبدالله الرياض المشهورة منذ عام 1989م، حيث يقدم ألذ المأكولات ومنها الشاورما، الفطائر، الكباب، المقبلات وغيرها من الأطعمة الشهية، وهو مطعم مميز بخدمة الموظفين الودودة والسريعة، كما أن الأسعار فيه متوسطة.

معلومات عن مطعم اللؤلؤة طريق الملك عبدالله

الموقع: طريق الملك عبدالله، الحمراء، الرياض، ويمكن الذهاب إليه من هنا.

طريق الملك عبدالله، الحمراء، الرياض، ويمكن الذهاب إليه رقم الهاتف: ‏‪+966 9200 11117‬‏

‏‪+966 9200 11117‬‏ مواعيد العمل: يومياً من الحادية عشرة صباحاً إلى الرابعة صباحاً.

9- مطعم البحصلي الرياض طريق الملك عبدالله

وهو أحد مطاعم طريق الملك عبدالله الرياض التي تتميز بديكورها الفاخر والأجواء اللطيفة، وهو مكان واسع مناسب للعوائل، يتم تقديم الطعام بالمذاق الشامي واللبناني الأصيل ومن أصنافه الفريدة الشاورما، الكبة، ورق عنب، المشاوي.

معلومات عن مطعم البحصلي الرياض طريق الملك عبدالله

الموقع: الملك عبد الله، الملك فهد، الرياض، ويمكن الوصول إليه من هنا.

الملك عبد الله، الملك فهد، الرياض، ويمكن الوصول إليه رقم الهاتف: ‏‪+966 9200 09855‬‏

10- مطعم الحديقة الهندي بالرياض طريق الملك عبدالله

مطعم هندي صيني يقدم أطباق مميزة من الطعام، فيه جلسات مغلقة للعوائل ويمكن اصطحاب الأطفال، وأسعاره معتدلة وهناك سرعة في تلبية الطلبات مما أدى إلى إقبال كبير من الزوار، وتم اعتبار من أجمل مطاعم طريق الملك عبدالله الرياض.

معلومات عن مطعم الحديقة الهندي بالرياض طريق الملك عبدالله

الموقع: dist، طريق الملك عبدالله، الملك فيصل، الرياض، ولمعرفة موقعه على الخريطة اضغط هنا.

dist، طريق الملك عبدالله، الملك فيصل، الرياض، ولمعرفة موقعه على الخريطة رقم الهاتف: ‏‪+966 11 240 7887‬‏

‏‪+966 11 240 7887‬‏ مواعيد العمل: من الثانية عشرة ظهراً إلى الثانية عشرة والنصف صباحاً يومياً.

في ختام مقالنا ذكرنا لكم مجموعة من أفضل مطاعم طريق الملك عبدالله الرياض التي تقدم ما لذ وطاب من المأكولات الشهية، وذكرنا تفاصيل كل مطعم لسهولة الوصول إليه، سارع بحجز طاولتك المفضلة واستمتع بيومك مع العائلة أو الأصدقاء.