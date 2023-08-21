أفضل 8 مطاعم ارمنية الرياض ننصحك بها مع العناوين

تميّزت المطاعم الأرمنية على مر السنوات بمجموعة من المقوّمات التي جذبت إليها عدد كبير من الزوّار، وجعلتها حائزة على شُهرة واسعة حتى في البلدان العربية، ومن أبرزها جودة الطعام العالية ونظافته، وسرعة الخدمة، واهتمامهم بتصميم المطعم الداخلي والخارجي على حدٍ سواء، ورُغم أن فكرة إنشاء المطاعم الأرمنية في العاصمة تم تنفيذها حديثًا، إلا إن العثور على مطاعم ارمنية الرياض غير جيدة أمر صعب، وهو ما تم توضيحه من قِبل زائري تلك المطاعم، والذي تجاوز عددهم الآلاف، سواء من سُكان المملكة، أو السائحين المتوجهين إليها، وحتى تحصل على تجربة أكلات أرمنية فريدة من نوعها، حرصنا على تقديم أفضل المطاعم وأكثرها تميّزًا لك.

أفضل مطاعم ارمنية الرياض

حظيت الأكلات الأرمنية بشعبية كبيرة لدى مواطني المملكة، وامتلكت مذاق خاص يجذب الكثيرين تجاه مطاعم ارمنية الرياض، تُقدم الأطعمة على قدر كبير من الاحترافية والجودة، والتي يصعب إيجادها في أي مكان، وفيما يلي نُقدم لك قائمة بأفضل هذه المطاعم.

1- مطعم اوف وايت

يمتلك أكثر من فرع في العاصمة، وبمُجرد زيارتك له للمرة الأولى، سوف ترغب في تكرار الزيارة أكثر من مرة، حيث يُقدم مجموعة متنوعة من أشهى المأكولات على الطريقة الأرمنية المميّزة، مثل الكبة الأرمنية، وفتة الباذنجان، وكباب الكرز، كما أنهم يهتمون بطريقة التقديم حتى تُبهرك، وسوف يكتمل انبهارك عندما تتذوق النكهات الشهيّة للأطعمة، وإذا أردت أن تعزم مجموعة من الأشخاص في مطعم فخم فهو الوجهة المناسبة، لكن مع العلم أن أسعاره مرتفعة بعض الشيء مقارنةً بمنافسيه.

معلومات عن المطعم

عنوان المطعم : 6699 طريق الملك عبد العزيز، النفل، الرياض 13312.

: 6699 طريق الملك عبد العزيز، النفل، الرياض 13312. رقم الهاتف : 966538562115+

: 966538562115+ مواعيد العمل : من الواحدة مساءً وحتى الحادية عشر والنصف مساءً بدءًا من الأحد إلى الأربعاء، أما أيام الخميس والجمعة والسبت ينتهي العمل في الثانية عشر صباحًا.

: من الواحدة مساءً وحتى الحادية عشر والنصف مساءً بدءًا من الأحد إلى الأربعاء، أما أيام الخميس والجمعة والسبت ينتهي العمل في الثانية عشر صباحًا. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

2- مطعم أرمين

يُعد فرع الشارقة أكثر شُهرة من الفروع الأخرى المنتشرة في الرياض، وهو الوجهة المُثلى لك إن كُنت تبحث عن مكان مناسب لخوض تجربة طعام فريدة من نوعها مع عائلتك، حيث يُخصص جلسات للعوائل بشيءٍ من الخصوصية، ولا يُمكن زيارته دون تجربة الكبة باللبن، والكبة الأرمنية، وسلطة ايتش، والتبولة الأرمنية، وفيليه الدجاج، أما عن أسعاره ستجد أنها مرتفعة لكنّه يستحق بالنسبة إلى جودة الطعام والخدمة السريعة، ويُفضل الحجز قبل زيارتك له بيوم إذا تنوي الذهاب إليه ليلًا.

معلومات عن المطعم

عنوان المطعم : 2896 الشارقة، 7973، الرياض 12364.

: 2896 الشارقة، 7973، الرياض 12364. رقم الهاتف : 966112367494+

: 966112367494+ مواعيد العمل : من الواحدة مساءً وحتى الثانية عشر صباحًا، طوال أيام الأسبوع.

: من الواحدة مساءً وحتى الثانية عشر صباحًا، طوال أيام الأسبوع. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

3- مطعم نور

يُعد واحدًا من أفخم المطاعم التي تُقدم أطباق أرمنية في الرياض، خاصةً أن إطلالته رائعة ومريحة وجوّها أنيق، فقط عليك زيارته مرة والتمتع بالجلوس في التراس الكبير، والاختيار بين الجلسات الداخلية والخارجية، ولا تنسى تجربة ألذ أطباقه، مثل طبق المشاوي المشكل، وورق العنب، والفتوش، والحمص بالشمندر، أما عن الأسعار فهي مناسبة جدًا مقارنةً بجودة الطعام، لذا يتردد بين زوّاره فكرة أنه أفضل مطعم ارمني الرياض.

معلومات عن المطعم

عنوان المطعم : حي، الطريق الدائري الشرقي الفرعي، القدس، الرياض 13214.

: حي، الطريق الدائري الشرقي الفرعي، القدس، الرياض 13214. رقم الهاتف : 966557878880+

: 966557878880+ مواعيد العمل : من الرابعة مساءً وحتى الثانية صباحًا بدءًا من يوم الأحد إلى الأربعاء، أما أيام الخميس والجمعة والسبت يبدأ في الواحدة مساءً.

: من الرابعة مساءً وحتى الثانية صباحًا بدءًا من يوم الأحد إلى الأربعاء، أما أيام الخميس والجمعة والسبت يبدأ في الواحدة مساءً. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

4- مطعم لافاش

حاز ماء ورد على شُهرة واسعة وقيل إنّه أفضل مطعم ارمني الرياض، رُغم أنه من أحدث المطاعم التي تم إنشائها في العاصمة، ومن أبرز مميزاته التي جذبت إليه أعداد ضخمة من الزوّار هو أنه يوفر الخصوصية من خلال الجلسات المفتوحة والمغلقة، كما أن ديكوراته هادئة وراقية، وطاولاته كبيرة، لكن يؤخذ عليه الأضواء الخافتة، أما عن مأكولاته فهي مُحضرة باحترافية عالية، ومن أبرزها تبولة لافاش الخاصة، والكباب بالكرز، والكبة باللبن، والأسعار من متوسطة إلى مرتفعة.

معلومات عن المطعم

عنوان المطعم : طريق الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز، حطين، ويلفير سنتر، الرياض 13316.

: طريق الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز، حطين، ويلفير سنتر، الرياض 13316. رقم الهاتف : 966535622657+

: 966535622657+ مواعيد العمل : من الواحدة مساءً وحتى الواحدة والنصف صباحًا، طوال أيام الأسبوع.

: من الواحدة مساءً وحتى الواحدة والنصف صباحًا، طوال أيام الأسبوع. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

5- مطعم ماء ورد

إذا أردت الذهاب إلى مكان يُقدم لك مزيج بين الأكلات الأرمنية واللبنانية بطريقة كلاسيكية فاخرة ونكهات متنوعة، فإن ماء ورد هو الخيار الأمثل، حيث إنه مطعم أرميني لبناني حائز على قدر كبير من إقبال زوّاره، خاصةً أن ديكوره المتناسق ورائحة الورد التي تنتشر داخله تجذب مئات الزوّار إليه يوميًا، أما عن الأطباق التي يقدمها فإن المشاوي، والمقبلات، والمأكولات البحرية من أفضلها، وأيضًا الكباب، والمنسف، والكبة اللبنية، وكل ذلك يُقدم لك بجودة عالية، وخدمة سريعة، وأسعار مناسبة مقارنةً بالجودة والكمية.

معلومات عن المطعم

عنوان المطعم : حي، طريق أنس ابن مالك، الياسمين، الرياض 13322.

: حي، طريق أنس ابن مالك، الياسمين، الرياض 13322. رقم الهاتف : 966545960222+

: 966545960222+ مواعيد العمل : من السادسة والنصف صباحًا وحتى الواحدة صباحًا بدءًا من يوم الأحد إلى الأربعاء، أما يوميّ الخميس والسبت ينتهي في الواحدة والنصف صباحًا، ويوم الجمعة يبدأ في الواحدة مساءً وينتهي في الواحدة والنصف صباحًا.

: من السادسة والنصف صباحًا وحتى الواحدة صباحًا بدءًا من يوم الأحد إلى الأربعاء، أما يوميّ الخميس والسبت ينتهي في الواحدة والنصف صباحًا، ويوم الجمعة يبدأ في الواحدة مساءً وينتهي في الواحدة والنصف صباحًا. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

6- مطعم لوسين

إذا كُنت تبحث عن مطاعم في الرياض تُقدم الأكلات وفقًا لطريقة المطبخ الأرمني الأصيل بجودة لا يُعلى عليها، لا تتردد في زيارة مطعم لوسين في أقرب وقت، ورُغم ازدحامه أغلب الوقت، إلا أن أجوائه هادية وراقية للغاية، حيث يوفر الجلسات الداخلية والخارجية، وبمُجرد أن تحدد طلبك سوف يُحضِرون لك المُقبلات بعد دقائق معدودة، ثم طلبك الخاص بعدها بفترة قليلة، ومن أجمل الأطباق التي يُقدمها لفائف الباذنجان، وشوربة اليقطين، أما عن الأسعار فهي من متوسطة إلى مرتفعة.

معلومات عن المطعم

عنوان المطعم : طريق الأمير محمد بن عبد العزيز، تقاطع شارع العليا مع سنتريا مول، الرياض.

: طريق الأمير محمد بن عبد العزيز، تقاطع شارع العليا مع سنتريا مول، الرياض. رقم الهاتف : 966920002690+

: 966920002690+ مواعيد العمل : من الثانية عشر ظهرًا وحتى الواحدة صباحًا، طوال أيام الأسبوع.

: من الثانية عشر ظهرًا وحتى الواحدة صباحًا، طوال أيام الأسبوع. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

7- مطعم سستوريا

عُدّ واحدًا من أشهر مطاعم ارمنية الرياض، بفضل تقديمه ما لذّ وطاب من الأكلات الأرمنية الشهيّة بطريقة احترافية أعجبت الزوّار، من أشهرها التبولة، والكباب بالباذنجان، والكبة الأرمنية، وكلها متوفرة بأسعار مقبولة، وهو الوجهة المناسبة إذا كُنت من مُحبي مطاعم ارمنية الرياض ذات الجلسات الهادئة، حيث يشغل صوت العصافير الخافت بدلًا من الموسيقى الصاخبة، كما أن الديكور الداخلي للمكان راقي ومتناسق، وهو ما جعله واحدًا من أفخم مطاعم الرياض وأكثرها جذبًا للزائرين.

معلومات عن المطعم

عنوان المطعم : 7873 شارع الصحافة، طريق أنس ابن مالك، 2227، الرياض 13322.

: 7873 شارع الصحافة، طريق أنس ابن مالك، 2227، الرياض 13322. رقم الهاتف : 966533903472+

: 966533903472+ مواعيد العمل : من الثانية عشر ظهرًا وحتى الواحدة صباحًا طوال أيام الأسبوع، ماعدا يوميّ الخميس والجمعة ينتهي في الثانية صباحًا.

: من الثانية عشر ظهرًا وحتى الواحدة صباحًا طوال أيام الأسبوع، ماعدا يوميّ الخميس والجمعة ينتهي في الثانية صباحًا. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

8- مطعم بانجان

رُغم صِغر مساحته لكنّه ما زال في مُقدمة قائمة أفضل المطاعم الارمنية الرياض، ويرجع ذلك إلى مستوى الخدمة الممتاز، والجلسات الهادئة، والأسعار التنافسية، وحُسن استقبال العاملين بالمكان للزبائن، وتعاونهم مع الزوّار في شرح نوعية الطبق المطلوب ومكوّناته، وقد اشتهر بتقديم أشهر الأطباق الأرمنية بجودة عالية، من أبرزها لفائف الباذنجان، والتبولة الأرمنية، وشيش طاووق الدجاج مع الأرز الشهيّ.

معلومات عن المطعم

عنوان المطعم : طريق الملك عبد العزيز الفرعي، الياسمين، الرياض 13326.

: طريق الملك عبد العزيز الفرعي، الياسمين، الرياض 13326. رقم الهاتف : 966561391119+

: 966561391119+ مواعيد العمل : من الواحدة مساءً وحتى الثانية عشر صباحًا طوال أيام الأسبوع، ماعدا يوميّ الخميس والجمعة ينتهي في الواحدة صباحًا.

: من الواحدة مساءً وحتى الثانية عشر صباحًا طوال أيام الأسبوع، ماعدا يوميّ الخميس والجمعة ينتهي في الواحدة صباحًا. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

إنّ زيارتك بضعة مطاعم ارمنية الرياض تمنحك تجربة فريدة من نوعها، وبعد ما قدّمناه لك من تفاصيل أفضل المطاعم، يُمكنك الاختيار بينها بسهولة وسرعة، لإضفاء جو مميّز وراقي على جولتك السياحية داخل العاصمة.