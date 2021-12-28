أفضل 10 مطاعم فطور بالرياض

تعد وجبة الإفطار، أهم وجبة في اليوم، لكن في العاصمة السعودية الرياض يتجاوز الإفطار فكرة أن يكون مجرد وجبة عادية وذلك من خلال قائمة طويلة من أفضل مطاعم فطور بالرياض.

ولحسن الحظ، فإن الرياض تزخر بأماكن إفطار رائعة تساعدك على بدء يومك بالطريقة الصحيحة مع وجود الكثير من الخيارات.

ورصدنا لكم في هذا التقرير أفضل مطاعم فطور بالرياض والتي تحظى بشهرة كبيرة من السكان المحليين والسياح بأماكن عدة في العاصمة.

مطاعم فطور بالرياض

Chapter

زيارة سريعة لهذا المكان كفيل بأن يوفر لك تجربة إفطار شهية ومبهجة، بجلسات مفتوحة مضاءة بأشعة الشمس كفيلة بأن تجعلك تشعر بالنشاط والحيوية طوال اليوم.

يحرص سكان الرياض على تذوق قائمة الإفطار الشهية والشهيرة في Chapter مع احتساء قهوة الصباح والتي يتم إعدادها بأنامل مُختصة من أشهر وأمهر صانعي القهوة المختصة.



في Chapter ينصح بتجربة جبنة الحلوم المميزة من تشابتر مطبوخة مع العسل وشرائح الفستق.

كما ينصح بتجربة بيض سيلبير (بيض مسلوق تمامًا مع اللبنة الكريمية والزبدة تقدم مع الزيتون المفروم وعجين الطماطم المخمر).

موقع Chapter

طريق الثمامة، الربيع، الرياض

ساعات عمل Chapter

يوميًا من 7 صباحًا حتى 6 مساءً.

chapter.sa@

Different

إذا كنت بحاجة إلى مكان هادئ لإنجاز بعض الأعمال الملقاة على عاتقك وتريد الدافع الغذائي لإخراجك من السرير، فتوجه إلى Different.

يتميز Different بالأطباق التي تُعد في هذا المكان والذي تقدم في الهواء النقي.

توقع في Different الحصول على أطباق كلاسيكية متميزة، مثل: فطيرة كريم بروليه وكريب السبانخ وسوفليه الجبن.

في Different ينصح بتجربة طبق Shakshuka المميز والبيض والسيميت، إنها حقًا لذيذة.

موقع Different

طريق أنس بن مالك، الملقا، الرياض

ساعات عمل Different

من السبت إلى الخميس 8 صباحًا حتى منتصف الليل

الجمعة 8 صباحًا إلى 11 صباحًا ومن 1 ظهرًا حتى منتصف الليل

different.ruh@

La Gais

هناك شعور حي ودود في هذا المقهى الأنيق والمريح، حيث يستمتع زوّار La Gais بتناول أشهى المأكولات على أنغام الموسيقى الهادئة والتي تزيد أجواء الشبابية مرحًا وحياة.

كما يجعل الموظفين المحترفين من La Gais مكانًا خاصًا جدًا لبدء اليوم.

يقدم La Gais كل شيء من الإفطار العربي إلى سمك السلمون بينديكت والأكاي، لذلك سيكون هناك ما يرضي رغباتك بغض النظر عن حالتك المزاجية.

موقع La Gais

أبو بكر، الياسمين، الرياض

ساعات عمل La Gais

يوميًا من 6 صباحًا حتى منتصف الليل.

la.gais@

Le Vert

سواء كنت بحاجة إلى وجبة فطور غنية بالألياف أو كنت تبحث عن شيء جديد، فإن Le Vert هو أفضل مكان لتناول الإفطار مع جانب من الأزهار.

في Le Vert يُنصح بتجربة ساجاناكي، جبنة حلوم مقلية مع طماطم كرزية محمصة مع زبدة .

كما أن عروض Le Vert الشهرية الخاصة تستحق التجربة دومًا.

موقع Le Vert

ذا زون، المحمدية، الرياض

ساعات عمل Le Vert

يوميًا من الساعة 7 صباحًا حتى 1 صباحًا.

levert.sa@

Richoux

يعد Richoux واحدًا من أفضل الأماكن في الرياض للاستمتاع بوجبة إفطار لذيذة، كما أنه يقدم شايًا مجانيًا ومقبلات سخية من قطع الخبز والسلطة الطازجة.

في Richoux ينصح بتجربة الأطباق المهروسة والتي يتم تناولها مع الخبز المحمص، فهي أطباق مطهوة بإتقان مع رشة الفلفل الحار.

كما يُنصح بتجربة الفطائر ذات اللون البني الذهبي من الخارج والدافئ الناعم من الداخل.

موقع Richoux

أبو بكر، الياسمين، الرياض

ساعات عمل Richoux

يوميًا من الساعة 7 صباحًا حتى 9 مساءً.

richouxksa@

Zeila Coffee Lounge

يشتهر Zeila Coffee Lounge بطعامه اللذيذ وديكورها الأنيق، وهو مكان الإفطار الجديد الذي لم تكن تعلم أنك بحاجة لزيارته.

تعمل المشاعر المريحة في Zeila، وأوراق الشجر الخضراء، والضوء الطبيعي (بفضل النوافذ الزجاجية الممتدة من الأرض إلى السقف) بشكل جيد مع أطبقاه الشهيّة.

في Zeila يُنصح بتجربة البريوش مع الحلوم، أو الخبز الفرنسي المحمص إذا كنت تشتهي تناول شيئًا حلوًا في الصباح.

موقع Zeila

طريق الإمام عبد الله بن سعود بن عبد العزيز، الحمراء، الرياض

ساعات عمل Zeila

السبت إلى الخميس 6.30 صباحًا إلى 1 صباحًا

الجمعة 2 مساءً إلى 1 صباحًا.

zeilalounge@

Zooba

تم افتتاح فرع Zooba في العاصمة السعودية الرياض كجزء من السلسلة الشهيرة التي تتخذ من القاهرة مقرًا لها، وهو من افضل مطاعم فطور بالرياض عوائل.

يشتهر Zooba بـ"الطعمية" التقليدية والمعدة بالطريقة المصرية التقليدية، وهي فطيرة تشبه الفلافل لكنها مصنوعة من الفول بدلًا من الحمص.

تقدم الطعمية في Zooba بنكهة كلاسيكية، بالإضافة إلى الصلصة الحارة والباذنجان والليمون المخلل، ويمكن حشو كل شيء في خبز بلدي يشبه الخبز البلدي.

في Zooba ينصح بتجربة الفول الإسكندري (الفول) والطعمية الكلاسيكية، بالطبع.

ولكن إذا كنت ستبقى حتى الغداء، فإن الكشري - وعاء شهي من العدس والحمص والمعكرونة والأرز والبصل المقلي المقرمش مغطى بصلصة الطماطم المتبلة - يوصى به بشدة.

موقع Zooba

طريق أنس بن مالك، حي الملقا، الرياض

ساعات عمل Zooba

يوميًا من 7 صباحًا حتى 2 صباحًا.

zooba@

Cheminee

يحظى Cheminee بشهرة كبيرة بين أهالي الرياض، فهو مخبز فرنسي ومن افضل مطاعم فطور بالرياض.

يتميز Cheminee بالخدمة الرائعة والقهوة الجيدة والكعك مع الديكور الرائع بالإضافة الى جلسة خارجية جعلت منه أحد أشهر مطاعم فطور بالرياض جلسات خارجيه.

موقع Cheminee

حي السفارات، شارع تيماء، الحي الدبلوماسي، الرياض

ساعات عمل Cheminee

الأحد إلى الخميس: 4:30 – 11:30

الجمعة والسبت: 3:30- 11:30

O’bake

يقدم O’bake لزبائنه قائمة منوعة من مطبخ بلاد الشام ويتضمن أربعة أقسام:

القسم الأول عبارة عن مقهى مريح ومنطقة عرض المعجنات وجلسة أنيقة، مع المدخل الموجود داخل الرياض بارك.

أما القسم الثاني يعد مكانًا للأطعمة الجاهزة الملونة والجذابة، والثالث المطعم الرئيسي، أما القسم الرابع سيكون منطقة الجلوس الخارجية التي تفتح موسميًا فقط.

ويعتبر O’bake أحد أشهر مطاعم فطور بالرياض بارك، وينصح محبي الترافل بتناول طبق البيض بالترافل ذو نكهة لذيذة خيالية.

كما ينصح بتجربة أطباق الفطور الجديدة ومنها البيض المُعد على الطريقة اليونانية، بالإضافة الى منيو منوعة من الحلويات مثل نيويورك ستايل كريمي تشيز كيك مع التوت الطازج والكريم بورليه والمالفيه.

موقع O’bake

الرياض بارك، الطريق الدائري الشمالي الفرعي، حي العقيق، الرياض

ساعات عمل O’bake

السبت إلى الخميس: 9 صباحًا - 11:30 مساءً

الجمعة: 1-11: 30 مساءً

obakemarket@

LILY

يتميز مطعم LILY بوجبات شهية للإفطار تقدم بشكل مختلف، ويعد من أهم مطاعم فطورعوائل بالرياض.

أجواء LILY مذهلة والديكور مريح إلى جانب خدمة رائعة قد تكون بشهادة الكثير من رواده.

في LILY ينصح بتجربة الخبز المحمص الفرنسي المقرمش وعجة سوبر جرين ووافل مع لحم الصدر كلها مقدمة بأناقة.

كما ينصح بتجربة توست الأفوكادو المهروس مع البيض، وبوراتا على خبز السمسم مع صلصة البيستو الشهية فهو إضافة لطيفة إلى قائمة افضل مطاعم فطور عوائل بالرياض.

موقع LILY

طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، حي المحمدية، الرياض

ساعات عمل LILY

السبت إلى الخميس 6 صباحًا - 2 مساءا

الجمعة: 11:30 صباحًا – 12:30 مساءً

lily.riyadh@