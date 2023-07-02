أفضل 8 من مطاعم فطور في أنقرة تستحق التجربة

تُعد أنقرة هي قلب مدينة تركيا ليس لأنها العاصمة فحسب بل لأنها القلب النابض بها، فلا يُمكن زيارة تركيا دون المرور بهذه المدينة والاستمتاع بزيارة أفضل الأماكن بها، وبالتأكيد لن تبدأ رحلتك اليومية قبل تناول وجبة الفطور، وهو أمر سهل في تلك المدينة نظرًا لانتشار كثير من مطاعم الفطور في أنقرة التي تقدم لك أشهي الوجبات التركية التي ستخطف عقلك بكُل تأكيد، لذلك سنوصيك بزيارة أفضل المطاعم التي حققت تقييمات عالية من قبل الزوار للاستمتاع بوجبة الفطور سواء من حيث المذاق الفريد أو الإطلالة المميزة التي تبث بداخلك النشاط والمتعة.

مطاعم فطور في أنقرة

نظرًا لاختلاف الأذواق ما بين المأكولات الصحية والدسمة، فقدّ استطاعت العديد من المطاعم أن توفر خيارات متنوعة من المأكولات سواء مخبوزات أو مقبلات أو وجبات شاملة، بالإضافة إلى المشروبات الفريش التي ستنعشك وستجعلك تبدأ يومك بنشاط، ولكن لكي تتجنب قوائم الانتظار يفضل بدأ يومك في الصباح الباكر حتى لا تنتظر مُدة أطول من المعتاد، وتُعد هذه أفضل مطاعم فطور في أنقرة يُمكنك زيارتها.

1- مطعم زنجر باشا كوناجي Zenger Paşa Konağı

بالتأكيد سترغب في تناول وجبة الفطور في مطعم يتميز بالإطلالة البانورامية التي تعكس جمال وعراقة تلك المدينة، لذا يُعد هذا المطعم أيقونة السياحة في أنقرة ، ذلك لأنه مطعم تقليدي تم تصميمه من الداخل بتصميم عصري ولكنه ممزوج بلمسة الأناضول الكلاسيكية التي تجعلك لا تمل.

يوفر لك المطعم مختلف أنواع الوجبات مثل البيض بمختلف أنواعه سواء بالسجق أو الأعشاب، والأجبان والمربى، بالإضافة إلى المشروبات الساخنة والباردة مثل الشاي والقهوة.

معلومات عن مطعم زنجر باشا كوناجي Zenger Paşa Konağı

العنوان : Karapürçek, 311. Cadde No:70, 06165 Altındağ/Ankara, تركيا، يُمكنك الاطلاع على الموقع عبر هذا الرابط.

: Karapürçek, 311. Cadde No:70, 06165 Altındağ/Ankara, تركيا، يُمكنك الاطلاع على الموقع عبر هذا الرابط. ساعات العمل: من الاثنين إلى الأحد، بدأ من الساعة 10 ص حتى الساعة 12 من منتصف الليل.

2- مطعم Safie Meyhane

عُرف هذا المطعم مُنذ عام 1987م وما زال حتى هذا اليوم معروف بمستويات الخدمة العالية والمذاق المُميز، فبكل تأكيد سيروق هذا المكان لك، فإن كُنت من مُحبي الديكور الأنيق الهادئ المتواضع فهذا هو أفضل مطعم فطور في أنقرة لك.

أما قائمة الفطور فهي تضم المقبلات الساخنة بمختلف أنواعها والأجبان سواء تلك الأجبان الجوسي أو أجبان الأعشاب، والمخلل مثل الزيتون، والفول والسلطات، وسوف تنهي طعامك بمزيج من شرائح الفاكهة الطازجة والمشروبات الفريش.

معلومات عن مطعم Safie Meyhane

العنوان : Kocatepe, İnkilap 2 Sokak 29A, 06420 Çankaya/Ankara, تركيا، يُمكنك زيارة رابط المطعم عبر هذا الرابط.

: Kocatepe, İnkilap 2 Sokak 29A, 06420 Çankaya/Ankara, تركيا، يُمكنك زيارة رابط المطعم عبر هذا الرابط. ساعات العمل: يعمل من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 12 من منتصف الليل.

3- مطعم Fige

إذا كُنت من عشاق الطبيعة والخضرة فإليك واحد من أفضل مطاعم فطور في أنقرة، فهو يتميز بأنه مطعم يقع في حديقة جميلة وهادئة وسط الخضرة، يوفر لك قائمة طعام متنوعة من البيض والمعجنات والمقبلات بمختلف أنواعها والزيتون اللانشون والمشروبات وغيرها من الأطعمة.

كما يُمكنك الاستمتاع بتجربة البوفيه الذي يُقام في يوم الأحد من كُل أسبوع، أما في الأيام المتبقية فيوفر المطعم مختلف المأكولات من بيض وسلطات وجبن، ولكن أشاد الجميع بمذاق البيض بالجبن الذي حصل على تقييمات عالية وشرائح الليمون وكرات البيض والطماطم، أما سعر المكان فهو مناسب ويتيح لك خدمة الفطور المتأخر.

معلومات عن مطعم Fige

العنوان : Eski, ￼, Çankaya Mahallesi, Prof. Dr Aziz Sancar Caddesi No:15, 06690 Çankaya/Ankara, تركيا، يُمكنك زيارة المطعم عبر الرابط.

: Eski, ￼, Çankaya Mahallesi, Prof. Dr Aziz Sancar Caddesi No:15, 06690 Çankaya/Ankara, تركيا، يُمكنك زيارة المطعم عبر الرابط. ساعات العمل: يعمل من الساعة 11 ص حتى الساعة 12 ص.

4- مطعم Kuğulupark Restaurant & Cafe

إذا كُنت تصطحب الأطفال معك في رحلتك لأنقرة وأردت الذهاب لمطعم فطور في أنقرة يكون مناسب للأطفال، فلا بُد أن يكون هذا المطعم هو وجهتك دون تفكير، حيث يتوفر في مكان مخصص للأطفال يحتوي على اللعب ويطل على بحيرة وحديقة ليستمتع الجميع بجلسة مثالية.

يوفر وجبات الفطور والغذاء وجميع الوجبات حلال، كما يتيح لك خدمة الفطور المتأخر مع المشروبات والحلويات، كما يُمكنك حجز موعد في المطعم خاصةً إذا كان العدد كبير وتجربة واحد من أفخم مطاعم فطور في أنقرة.

معلومات عن Kuğulupark Restaurant & Cafe

العنوان : Kavaklıdere, Atatürk Blv No:241 D:A, 06690 Çankaya/Ankara, تركيا، زيارة الموقع على الخريطة عبر الرابط.

: Kavaklıdere, Atatürk Blv No:241 D:A, 06690 Çankaya/Ankara, تركيا، زيارة الموقع على الخريطة عبر الرابط. ساعات العمل: يبدأ العمل من الساعة 8 ص حتى الساعة 10 م.

5- مطعم Happy Moons

بينما في حال كُنت ترغب في تجربة فطور فريد من نوعه مزيج بين المذاق التركي والإيطالي والمكسيكي، فبكل تأكيد يجب أن يكون هذا المطعم هو وجهتك الأولى بدون تفكير، فهم يقدمون أطباق متنوعة ولذيذة من السلطات مثل سلطة الجبنات بمختلف أنواعها ومخفوقات الحليب بكل أنواعها ومشروبات طازج وكوكتيل.

والمأكولات العضوية والنباتية والوجبات السريعة، بالإضافة إلى قائمة مخصصة للأطفال وحلويات، الخدمة سريعة فلا تحتاج للانتظار مُدة طويلة والأسعار مُناسبة، ويوفر لك خدمة الفطور المتأخر.

معلومات عن Happy Moons

العنوان : Oran Mahallesi Turan Güneş Bulv Panora AVM No:182/74-75, 06450 Çankaya/Ankara, تركيا، يمكنك زيارة الموقع عبر الرابط.

: Oran Mahallesi Turan Güneş Bulv Panora AVM No:182/74-75, 06450 Çankaya/Ankara, تركيا، يمكنك زيارة الموقع عبر الرابط. ساعات العمل: يبدأ العمل من الساعة 8 ونصف صباحًا، وينتهي في الساعة 12 ص.

6- مطعم Hattena Hatay Sofrası

إذا كُنت من عشاق البيض بكل أنواعه وتبحث عن مطاعم في أنقرة تقدم أشكال جديدة من البيض، فهذا سيكون مكانك المفضل، فهم محترفين في صناعة البيض بمختلف الأشكال.

حيث يوفرون لك وجبة فطور غنية بالسلطات الصحية والجبن والمربى والسيميت التركي والعسل مع القشطة وصوص الطحينة مع البهارات ووجبة البوريك وغيرها من المأكولات الشهية، المطعم أسعاره منخفضة وموقعه مناسب.

معلومات عن Hattena Hatay Sofrası

العنوان : Nasuh Akar, Süleyman Hacıabdullahoğlu Cd. 41/A, 06520 Çankaya/Ankara, تركيا، يمكنك زيارة موقع المطعم على الخريطة عبر الرابط.

: Nasuh Akar, Süleyman Hacıabdullahoğlu Cd. 41/A, 06520 Çankaya/Ankara, تركيا، يمكنك زيارة موقع المطعم على الخريطة عبر الرابط. ساعات العمل: من الساعة 8 ونصف صباحًا حتى الساعة 10 مساءًا؟

7- مطعم ورد Ward Restaurant and café

تجربة الشاي التركي وتناول أشهى المأكولات الشهية والتي يقدمونها بشكل لائق يجعلك غير قادر للانتظار دقائق بسيطة من الرائحة المميزة سواء للمقبلات أو الفلافل أو سلطات الجبن.

يتميزون بأنهم يوفرون طعام صحي مناسب لمن يتبعون الحمية الغذائية وغيره، والبطاطا المقلية والحمص التي ينصح الجميع بتجربتهم، وإذا كُنت من عشاق الزبادي فهم يوفرون وجبات عديد بالزبادي.

معلومات عن مطعم ورد Ward Restaurant and café

العنوان : Ankara, Cumhuriyet, 06430 Çankaya/Ankara, Turkey 06430 Ankara, 06430 Çankaya/Ankara, تركيا، يُمكنك زيارة العنوان على الخريطة عبر الرابط.

: Ankara, Cumhuriyet, 06430 Çankaya/Ankara, Turkey 06430 Ankara, 06430 Çankaya/Ankara, تركيا، يُمكنك زيارة العنوان على الخريطة عبر الرابط. ساعات العمل: يبدأ العمل من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 12 صباحًا.

8- مطعم Zeytuni

تكثر مطاعم الفطور في أنقرة ولكن إن اختيار مطعم يتميز بأنه على مستوى عالي من الخدمة ويوفر كُل أنواع المأكولات بصورة راقية ونظيف لن تجده في الكثير من الأماكن ولكن هذا المطعم يوفر لك تلك المتطلبات بالرغم أنه يندرج ضمن المطاعم الريفية لكن كل المأكولات لذيذة حقًا.

ستجد كل ما سينال اعجابك من مربى وزيتون وسلطة الخضار والمخلل وكريات الطماطم المحشو بالجبن، حتى أن قطع الخبز هم من يصنعونها بأيديهم وهذا يجعل هذا المذاق المميز لا يتوفر في مكان غيره، لذلك فهو واحد من أشهر وأفضل مطاعم الفطور في أنقرة.

معلومات عن مطعم Zeytuni

العنوان : Güvenevler, Esenlik Sk. No:10, 06690 Çankaya/Ankara, تركيا، يُمكنك زيارة العنوان عبر الرابط.

: Güvenevler, Esenlik Sk. No:10, 06690 Çankaya/Ankara, تركيا، يُمكنك زيارة العنوان عبر الرابط. ساعات العمل: يبدأ العمل من الساعة 7 ونصف صباحًا، وينتهي العمل في الساعة 9 مساءًا.

لا شك أن وجبة الفطور من أهم الوجبات اليومية، لهذا لا بُد أن تشمل كُل العناصر الغذائية التي يحتاج لها الجسم، لذلك كان ولا بُد من العثور على مطاعم فطور في أنقرة تتميز بتنوع وجبات الفطور وفي الوقت نفسه تكون صحية ونظيفة، وكانت هذه المطاعم من أهم ما أوصى الزوار بتجربتها.