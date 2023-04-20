أفضل 10 مطاعم فطور في اسطنبول لا مثيل لها

تخيل أنك تجلس في الساعة السابعة صباحًا بمكان هادئ ومميز، تستمتع فيه بالهواء النقي، وتستمع لصوت الطبيعة من حولك كأصوات العصافير المميزة، وتشتم رائحة الفطور الشهي الذي يعده لك طاقم العمل بالمطعم الذي اخترته بعد اهتمامك وبحثك عن أكثر مطاعم فطور في اسطنبول متميزة، ثم يجذبك شكل الوجبة قبل أن يجذبك طعمها الشهي! ومن المتوقع أنك ربما قد تكون فكرت في زيارة مطعم ما، وتكرر زيارتك له كل صباح؛ لكننا ننصحك بأنه لا مانع من التفكير في تجربة مطاعم أخرى لم يسبق لك زيارتها بقصد الاستمتاع والتلذذ بمذاق وجبات مختلفة جديدة يتم تقديمها بطرق ليست اعتيادية.

أفضل مطاعم فطور في اسطنبول

إذا كنت مهتمًا بالبحث أو السؤال عن أفضل مطاعم فطور في اسطنبول ومهتمًا أيضًا بمعرفة نوع الوجبات التي يقدمها كل مطعم، وهل المطعم يناسب إمكانياتك أم لا؛ فإننا سنجيب على جميع تساؤلاتك، فبما أن الجميع يحرص على اختيار أماكن مميزة بإطلالات رائعة مثل متاحف اسطنبول أو البحر أو حتى البحث عن مطاعم لها تطل على المساجد الشهيرة، فعلى سبيل المثال البعض يهتم بالبحث عن المطاعم في منطقة أيوب باسطنبول، وذلك لأن المنطقة تطل على مسجد أيوب سلطان، وإليك سلسلة بعدد من المطاعم لها إطلالات مميزة في اسطنبول.

1- مطعم أكين باليك كاراكوي

يعد مطعم أكين باليك كاراكوي أفضل مطعم فطور في اسطنبول فإذا كنت تبحث عن مكان يتميز بوجود المناظر الطبيعية التي يكون لها أثر الراحة في نفسك؛ فإن مطعم أكين هو الأنسب لك، فهو مصمم هندسيًّا على الطراز اليوناني القديم، كما يوجد به مقاعد مظللة بالأشجار المورقة ذات المنظر الرائع؛ وبالتالي ستطرب بسماع أصوات الطيور المختلفة والتي من أشهرها طائر النورس، ويشتهر المطعم بوجود منظر خلاب مطل على البحر، والذي يجعلنا نتوقع أنك ستستمتع بالهواء النقي المنعش.

من الرائع أيضًا أن المطعم جميل في طرازه وشكله وموقعه المتميز؛ فتخيل أنك ستتناول ألذ وجبة فطور وأنت تشاهد قوارب الصيد الملونة، فالمطعم يقدم أشهى وجبات الأسماك بشكل خاص والأكلات البحرية بشكل عام، ويشتهر المطعم بتقديمه لمأكولات طازجة مختلفة، والتي يتم تحضيرها بطريقة مطابقة لوصفات الأكلات التركية التقليدية، ومن مميزات المطعم أنه مناسب للأطفال، والعائلات، والمجموعات، ومناسب أيضًا لذوي الاحتياجات الخاصة، كما يتوفر به ساحات داخلية وساحات خارجية، ويتوفر به أيضًا خدمة الدفع الإلكتروني، لهذا تم إدراجه ضمن أجمل مطاعم فطور في اسطنبول.

ينصح المجربين للمطعم بدخوله وتناول الفطور فيه، فملخص تعليقاتهم أنه أحسن مطعم فطور تركي في اسطنبول، وأضافوا أن المطعم مميز في طريقة تقديم الوجبات، وأضافوا أيضًا أن الوجبات لا تتأخر وسعرها مناسب جدًا وليس مرتفع، والموظفين بالمطعم يتميزون بالرقي؛ بينما ذكر البعض أن من عيوب المطعم هو أن الوصول له يكون صعبًا في بعض الأوقات بسبب أن جوجل ماب يختار طرقًا صعبة من خلال السكك والحارات الخلفية للمطعم، وأضاف آخرون أنهم كانوا يرغبون في تناول أنواع أجبان مختلفة، لكنها لم تكن متوفرة، وأضافوا أيضًا أن قائمة الفطور ليست متنوعة بشكلٍ كافٍ على الرغم من أن طعامهم يتميز بمذاقه الرائع.

معلومات مطعم أكين باليك كاراكوي

عنوان المطعم: تحت جسر المترو.

تحت جسر المترو. رقم هاتف المطعم: 902122560007+

902122560007+ مواعيد عمل المطعم: يعمل من بداية الصباح حتى الساعة العاشرة مساءً.

2- مطعم ناملي

من الطبيعي أنك ستسأل أصدقائك عن أشهر مطاعم فطور في اسطنبول، ومن المتوقع أنهم سيرشحون لك مطعم ناملي، فهو مطعم مميز جدًا ويشتهر بتعدد الخدمات المتاحة به، مثل خدمات توفر أماكن جلوس في الهواء الطلق للتمتع بالمناظر الطبيعية خلال تناولك لوجبة فطورك، وأيضًا تتوفر خدمة توصيل الوجبات إلى المنازل أو أماكن العمل، أو أي مكان يسمح بدخول الأطعمة الخارجية.

وقائمة وجبات المطعم تحتوي على مأكولات عضوية، ومأكولات نباتية، ومأكولات خالية من المنتجات الحيوانية، بالإضافة إلى الوجبات الخفيفة التي تتميز جميعها بالمذاق الشهي الذي يدفعك للتفكير في زيارة المطعم مرة أخرى أو طلب وجبة منه، وإن كنا سننصحك بتجربة وجبة فطور شهية وإذا تناولت وجبة فطورك، وتفكر في احتساء القهوة؛ فإن المطعم يقدم مشروبات القهوة بنكهاتها المختلفة، وبذلك تستطيع أن تحصل على وجبة فطور متكاملة مع بالإضافة إلى مشروبك المفضل.

أما بالنسبة لما جعله من أجمل مطاعم فطور في اسطنبول أنه مزود بوسائل الراحة التي يحتاج إليها الزائر، مثل الكراسي العالية لدى كل طاولة، ودورات مياه مجهزة بكافة المستلزمات، وبسبب أحجام الكراسي المتحركة يوجد خارج المطعم مدخل مناسب لها ويوفر المطعم دورة مياه تستوعب تلك الكراسي، بالإضافة إلى وجود موقف سيارات مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة يسمح لهم بالنزول والتحرك بالكراسي المتحركة بأريحية.

معلومات عن مطعم ناملي

عنوان المطعم: Kemankeş Karamustafa Paşa, Mumhane.

Kemankeş Karamustafa Paşa, Mumhane. رقم هاتف المطعم: 902122936880+

902122936880+ مواعيد عمل المطعم: مفتوح من الساعة السابعة صباحًا، ويُغلق عند الساعة العاشرة مساءً.

3- مطعم فان كهفالتي ايف "Van Kahvalti Evi"

مطعم فان كهفالتي ايف من أشهر مطاعم الفطور في اسطنبول، والذي يجذب عينيك قبل فمك بتأثير ألوان الوجبات المختلفة، والمعروفة بمذاقها الرائع الذي لا يُنسى، مما سيدفعك لاختيار أشهى الأطباق لتناولها، وستستمتع بخدمة رائعة غايةً في الرقي من قِبل الموظفين، فستقابل منهم سرعةً في الرد، واحتراف في العمل، كما أنهم ودودون جدًا، وهذه المميزات تضيف لمسةً جيدة جدًا لهذا المطعم الذي يجعلك تستمتع أيضًا بجمال البناء والديكور.

من مميزات المطعم أن له إطلالة رائعة جدا قريبة من إطلالة مطاعم فينيسيا مول باسطنبول، والمطعم يوفر طلبات التيك اواي، والمطعم مناسب العائلات والتجمعات، ومناسب للأطفال أيضًا، كما أنه يقدم وجبات فطور مختلفة ومتنوعة جعلته أحد أفضل مطاعم فطور في اسطنبول، فهو يقدم وجبات نباتية وحيوانية، ويقدم مشروبات ساخنة حسب رغبتك، ويتوفر به ساحة خارجية وساحة داخلية أيضًا.

معلومات عن مطعم فان كهفالتي ايف

عنوان المطعم: Kiliçali Paşa, Deffterdar Ykş

Kiliçali Paşa, Deffterdar Ykş رقم هاتف المطعم: 902122936437+

902122936437+ مواعيد عمل المطعم: يُفتح من بداية الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساءً، مع العلم أن الساعة الثانية عشر مساءً تكون مشغولة عادةً؛ مما يجعلك تنتظر لمدة تُقارب الـ 45 دقيقة.

4- مطعم يغيت سوفرام

مطعم يغيت سوفرام يتميز بأنه أفضل أماكن الفطور في اسطنبول التي تتصف بالبساطة وقلة أسعار وجباتها، وتتميز وجبات المطعم بأنها تقليدية وشهية في ذات الوقت، ويتميز المطعم ببنائه الجذاب رغم أنه بسيط جدًا، وهو يقع على مسافة من مجموعة مطاعم مول اوف اسطنبول، ويتمتع المطعم بأعلى مستوى من الرقي في تلبية حاجات الزائرين للمطعم، فالطاقم يتكلم باللغة الإنجليزية للزائرين غير المقيمين بتركيا، ويشرح الأطباق التي يقدمها لهم بصدر رحب بكل تفاصيلها الممكنة؛ حتى يعرف الزائر إن كان محتوى الوجبة سيتناسب مع ذوقه أم لا.

من الأطباق التي ينصح بها مجربي المطعم هي وجبة الزبدة مع العسل، ووجبة البطاطس، والشكشوكة، وفطائر السبانخ، وفطائر البطاطس، ووجبة الكويماك، وأيضًا عصير البرتقال الظازج، وتتميز أصناف الأكل بشكل عام بمذاقها اللذيذ الذي سيجعلك تعيد زيارة المطعم مرة أخرى، وتقوم تلقائيًا بتصنيفه كأجمل مطاعم فطور في اسطنبول.

معلومات عن مطعم يغيت سوفرام

عنوان المطعم: شارع الاستقلال.

شارع الاستقلال. رقم هاتف المطعم: 902122430433+

902122430433+ مواعيد عمل المطعم: يعمل يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساءً، وأكثر الأوقات التي لا يوجد بها ازدحام في المطعم هي الساعة الثانية عشر مساءً.

5- مطعم روملي كالي

موقع مطعم روملي كالي من المواقع الواضحة جدًا والجذابة، فهو من أفضل مطاعم فطور في اسطنبول على البحر، وطراز بنائه يتميز بالحداثة والجمال التي تسلب عينيك للتأمل، ويقع بالقرب من قلعة رولي حصار الشهيرة، وهو مشهور بأنه ضمن أفضل مطاعم فطور في اسطنبول على البسفور، كما أن المطعم متميز في تقديم وجبات الإفطار الأناضولي الشهية، والتي من أشهرها أطباق البيض المقلي، والشكشوكة، والأجبان المتنوعة؛ وتمتاز هذه الوجبات بعدم غلاء أسعارها، وطعمها الشهي، ويوفر المطعم للزائرين خدمةً سريعة، وتعاملاً راقيًا، ويتميز بالنظافة، مع توفير كافة المستلزمات في دورات المياه، وأيضًا يوفر موقف خاص بالسيارات، وعلى الرغم من كل تلك الخدمات إلا أنه يعرف بأرخص مطاعم فطور في اسطنبول.

معلومات عن مطعم روملي كالي

عنوان المطعم: بجوار قلعة رومالي حصار.

بجوار قلعة رومالي حصار. رقم هاتف المطعم: 902122650097+

902122650097+ مواعيد عمل المطعم: كل يوم من الساعة الخامسة صباحًا حتى العاشرة مساءً، وأكثر الأوقات ازدحامًا في المطعم هي الساعة الحادية عشر صباحًا، وذلك يجعلك في حالة انتظار لمدة تقترب من الـ 30 دقيقة.

6- مطعم نيسانتاسي

إذا كنت تبحث عن مطعم يجمع بين البساطة والتميز؛ فإنك تقصد مطعم نيسانتاسي، فهو مصنف بأنه من أفضل مطاعم الإفطار في اسطنبول، ويتكون من طابقين، وكلاهما لهما إطلالة مميزة، بالإضافة إلى جمال الديكورات الداخلية بالمطعم، ومن أكثر زائري هذا المطعم هم الأتراك والسكان المحليين، وبمجرد دخول المطعم؛ تقدم لك وجبة كاملة حسب عدد الزائرين فلا يوجد قائمة للطعام تختار من بينها، بل يقدم وجبة ثابتة، والوجبة الثابتة التي يقدمها عبارة عن أنواع مختلفة من الأجبان تُقدم مع الطبق الرئيس وهو الشكشوكة، بالإضافة إلى تقديم الفطائر والخبز الجباتي، والعسل والزيتون، والمربى، وعند انتهائك من الطبق الخاص بك وشعرت أنك بحاجة للمزيد؛ فلا بأس في طلب الزيادة، ومسموع عن المطعم أيضًا أن طاقم العمل يتميزون بالبشاشة والذوق في التعامل وتقديم الطلبات.

معلومات عن مطعم نيسانتاسي

عنوان المطعم: في منطقة شيشلي.

في منطقة شيشلي. رقم هاتف المطعم: 902129510619+

902129510619+ مواعيد عمل المطعم: يعمل كل يوم، بدايةً من الساعة التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، ويكون مزدحمًا في الساعة الثانية عشر مساءً، بحيث يمكنك الانتظار لمدة تقارب ساعة وربع.

7- مطعم نحن الذواقة الطبيعية

إن كنت تريد تناول أفضل فطور في اسطنبول فبدون تفكير عليك تجربة مطعم نحن الذواقة الطبيعية؛ فهو يتميز بتقديم وجبات الإفطار التركية الشعبية ذات المذاق الشهي، ويتميز أيضًا بعدم ارتفاع الأسعار، فالمطعم يقدم وجبات مختلفة حسب رغبة الزائر، والتي من أشهرها مربى الحليب، والبيض الأومليت، والمطعم متميز جدًا في تقديم الريوق الست الكامل، فهو ضمن قائمة أشهى مطاعم ريوق في اسطنبول، ويقدم أيضًا الفطائر، والأجبان مختلفة الأنواع، ويقدمون أيضًا مشروبات ساخنة وباردة، والمشروبات الأكثر طلبًا في المطعم هي الشاي، والحليب البارد، والحليب الساخن أيضًا، والقهوة، والشاي بالحليب ويتميز المطعم أيضًا بإطلالته الرائعة، وديكوراته المميزة.

من المعوقات التي تضايق الزائرين هي عدم توفر موقف سيارات، لكن البعض قال أن هذه العقبة حلها الركن في الأوتو بارك الذي بجانبهم في نفس الشارع الذي يوجد به المطعم، وشكر الكثيرون من الزائرين في طاقم العمل، وشكروا الشيف المسؤول عن المطعم بشكل خاص، فأجمعوا على أنه متعاون وودود، ومن مميزات المطعم المريحة لمعظم الزائرين هو توفر كافة المستلزمات اللازمة داخل دورة المياه، وتوفر فرش الأسنان الجديدة بها لتفريش الأسنان بعد الأكل، ويعتبر من أكثر مطاعم فطور في اسطنبول التي تهتم باختيار طاقم عمل ممتاز.

معلومات عن مطعم نحن الذواقة الطبيعية

عنوان المطعم: Kiliçali Paşa, Akarsu Ykş

Kiliçali Paşa, Akarsu Ykş رقم هاتف المطعم: 905321771118+

905321771118+ مواعيد عمل المطعم: كل يوم من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساءً، ويكون أكثر ازدحامًا في الساعة الثانية عشر، وذلك سيضطرك للانتظار لمدة زمنية تقترب من 15 دقيقة.

8- مطعم غرين اسطنبول

تفكر في مكان هادئ وجميل ومزود بكل وسائل الرائحة التي تجعلك تشعر أنك تتناول أحلى فطور في اسطنبول؟ بالتأكيد سننصحك بزيارة مطعم غرين اسطنبول؛ فأجواء المطعم غير رسمية ومريحة، وهو مكان مناسب للأطفال، ويقدم أشهى الوجبات الخفيفة والمأكولات الحلال، ويعتبر أيضًا من أجمل أماكن الفطور في اسطنبول، حيث يتميز المطعم بوجود موظفين ودودين جدًا، وشيف ماهر في إعداد ألذ الأطعمة والنكهات.

يقدم المطعم وجبات حسب رغبة الزائر التي يختارها من المنيو، فهو يقدم أنواع مختلفة من الأجبان، والمربى، والكرك، ويقدمون أيضًا مشروبات ساخنة مثل القهوة والشاي، ويقدمون مشروبات باردة أيضًا، والمطعم متخصص بإعداد المناقيش والعدس والفول والفلافل والكبدة والكثير من الأطباق ذات المذاقات الشهية؛ مما يجعل عليها إقبالًا وطلبًا متكررًا من قِبل الزائرين، وتم اعتباره أفضل مطاعم فطور في اسطنبول، لكن العيب الوحيد بالمطعم هو عدم وضعهم الأسعار على قائمة الطعام أمام كل صنف.

معلومات عن مطعم غرين اسطنبول

عنوان المطعم: Mecidiye, Kaymakçi Sk, Beşiktaş.

Mecidiye, Kaymakçi Sk, Beşiktaş. مواعيد عمل المطعم: يعمل يوميًا، من بداية الساعة الثامنة صباحًا، ويكون مزدحمًا قليلًا في الساعة العاشرة صباحًا ولكن ذلك الازدحام لا يضطرك للانتظار.

يعمل يوميًا، من بداية الساعة الثامنة صباحًا، ويكون مزدحمًا قليلًا في الساعة العاشرة صباحًا ولكن ذلك الازدحام لا يضطرك للانتظار. رقم الهاتف: 905309096990+

905309096990+ صفحة الفيسبوك للمطعم: مطعم غرين اسطنبول

9- مطعم Çakmak غرفة الإفطار

تم تقييم مطعم Çakmak غرفة الإفطار بأنه جيد جدًا، فهو من أجمل مطاعم الفطور الصباحي في اسطنبول، فالمطعم يقدم وجبات الفطور، والحلويات، ووجبات الإفطار المتأخر، ويتميز المطعم بأجوائه المريحة الملائمة للتغيير، وأيضًا يتميز بجمال ديكوراته، وإمكانية تناول الفطور في الهواء الطلق، كما أن المطعم مناسب للأطفال، ومن مميزات المطعم تقديم الوجبات بجودة ممتازة مع قلة الأسعار، لهذا يعتبر ضمن أرخص مطاعم فطور في اسطنبول، ومن الأطباق التي يقدمها أنواع الأجبان المختلفة، والشكشوكة، والمربى، والأومليت، كما يتميز طاقم العمل بأنهم ودودين جدًا ومبتسمين دائمًا؛ وبجانب كل تلك المميزات يوجد أماكن مخصصة للكراسي المتحركة، وعدم أخذ رسوم على الخدمة، كما يتميز المطعم بنظافته، ووجود كافة المستلزمات اللازمة داخل دورة المياه.

معلومات عن مطعم Çakmak

عنوان المطعم: Sinanpaşa, çelebi Oğlu Sk. Beşiktas

Sinanpaşa, çelebi Oğlu Sk. Beşiktas رقم هاتف المطعم: 90212270485+

90212270485+ مواعيد عمل المطعم: يعمل يوميًا من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساءً، ويكون أكثر انشغالًا في الساعة الثانية عشر مساءًا، وذلك يدفعك للانتظار لمدة تقارب الثلاثون دقيقة.

10- مطعم فان الإفطار

يوجد في قائمة مطعم فان الإفطار العديد من أصناف الطعام التي تتناسب مع ذوق الزائر، والمطعم مقيم بأنه واحد من أفضل مطاعم فاخرة في اسطنبول، فنوعية وجبات الإفطار التي يقدمها مميزة وشهية جدًا، ويتميز بخدمته الرائعة، وأيضًا جودة طاقم العمل في صنع وجبات لذيذة المذاق وحلوة المنظر، ودائمًا بشوشين ويسعون لإرضاء الزوار.

يوجد بالمطعم أماكن جلوس بالهواء الطلق، ويتوفر به خدمة التوصيل للمنازل أو أماكن العمل، أو أي مكان يسمح بدخول الأطعمة، ويُصنف المطعم بأنه ضمن قائمة أشهر مطعم فطور تركي في اسطنبول، حيث تتنوع الأطعمة لديه بين اﻷطعمة النباتية والحيوانية، بالإضافة إلى الوجبات الخفيفة، كما أن المكان مناسب للعائلات والأطفال، والمجموعات أيضًا، ويعتبر من أفضل مطاعم فطور في اسطنبول للعزائم والعائلات.

معلومات عن مطعم فان الإفطار

عنوان المطعم: Kılıçali Paşa, Defterdar Ykş. 52/A, 34425 Beyoğlu/İstanbul

Kılıçali Paşa, Defterdar Ykş. 52/A, 34425 Beyoğlu/İstanbul رقم هاتف المطعم: 902122936437+

902122936437+ مواعيد عمل المطعم: يعمل يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا إلى الخامسة مساءً، ويكون مزدحمًا في الساعة الثانية عشر مساءً.

في الختام عزيزي القارئ من الرائع جدًا التفكير في زيارة أماكن جديدة لم يسبق لك زيارتها، والمطاعم بشكل خاص يطغى عليها شعور الحماسة عند التجربة، لأنك ستزور مكانًا، وتنشأ بينك وبينه علاقة مؤقتة، قد تستمر في ذاكرتك من جمالها، وقد تتمنى أن تنساها، ومن الجيد جدًا أن تفكر في مطاعم فطور في اسطنبول لها إطلالة ساحرة، ومذاق الأطعمة فيها شهي جدًا، وبالتأكيد ستهتم أيضًا بالتركيز على طاقم العمل وطريقة تعاملهم معك؛ لذا احرص دائمًا على الاختيار الأمثل.