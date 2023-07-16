أفضل 10 مطاعم فطور في بولو ننصح بتجربتها

اليوم سوف يكون حديثنا عن مطاعم فطور في بولو، حيث إننا حملنا على عاتقنا الحديث عن السياحة في تركيا، وأهم المطاعم والمولات، والمعالم السياحية في كل مدنها، وبما أن الدور الآن على مدينة بولو، فإننا سوف نذكر لكم أشهر المطاعم المختصة بها بتقديم وجبات الفطور؛ لذلك ننصحكم بقراءة موضوعنا حتى نهايته.

أفضل مطاعم فطور في بولو

هل تبحث عن أفضل مطاعم فطور في بولو؟ مثل تلك المطاعم تفتح أبوابها في الصباح الباكر استعدادًا منها لاستقبال الزبائن الراغبين في تناول وجبة فطور غير تقليدية، وما يميز تلك الوجبة أنها تخرج عن إطار عادة تناول الإفطار في المنزل، وتناولها في جلسة مفتوحة تطل على منظر طبيعي خلاب، وهذا يتمم متعة السياحة في بولو ، ومن أشهر تلك المطاعم ما يلي:

1- مطعم Yorem Manti Unlu Mamuller

يعد Yorem Manti Unlu Mamuller من أفضل مطاعم فطور في بولو والدليل على أنه مطعم شامل هو أنه يفتح يوميًا في الصباح لتقديم وجبتي الإفطار المبكر وكذلك المتأخر، وبعد الظهيرة يوفر أصناف الأطعمة المخصصة للغداء وكذلك العشاء، وبما أننا نتحدث اليوم عن مطاعم في بولو للفطور فإننا سوف نركز على الأكلات التي يوفرها هذا المطعم بخصوص تلك الوجبة بالذات، وهي كالآتي: خبز طازج، أنواع كثيرة من الأجبان محلية الصنع وكذلك المستوردة، بسطرمة، سلطات متنوعة يأتي على رأسها السلطة الخضراء، وكذلك المخللات التي تم صنعها خصيصًا لرواد المطعم.

العنوان : Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Cad, Albay Sk. Merkez/Bolu, تركيا.

: Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Cad, Albay Sk. Merkez/Bolu, تركيا. رقم الهاتف: 903742127905+.

2- مطعم Bolu Viento أما مطعم فينتو فهو من أشهر مطاعم الفطور في بولو، حيث يقدم الوجبات كلها على مدار اليوم، ولديه قائمة مميزة من الأطعمة بنكهات مختلفة معظمها من المطبخ التركي، وبعضها ينتمي للمطبخ العالمي أو العربي، لكن أي كان ما ستطلبه من هذا المطعم ثق تمامًا أن مكوناته كلها طبيعية 100%، ويبتعدون عن المواد الغذائية التي تضر الصحة. أما عن الهيئة العامة للمطعم فهي تمثل جزءًا من السياحة في بولو، حيث يوفر نوعين مختلفين من الجلسات أحدهما مكشوفة في الهواء الطلق والأخرى مغلقة، لكن الأخيرة تلك مساحتها كبيرة، وتم تصميم طاولاتها لتسع أفراد العائلة، كما يتوفر أماكن متسعة لتحرك الكراسي المتحركة لذوي الهمم. العنوان : Bolu VientoBorazanlar, Mehmet Akif Ersoy. Merkez/Bolu, تركيا.

: Bolu VientoBorazanlar, Mehmet Akif Ersoy. Merkez/Bolu, تركيا. رقم الهاتف: 903742200909+. 3- مطعم Kubbealti في حالة أردت زيارة مطعم لطيف من مطاعم فطور في بولو فلن تجد خير من هذا المطعم، وأكثر ما يجعله متفوقًا عن بقية المطاعم المنافسة أن من يشرف على صنع وطهي الأطعمة نساء كبيرات في السن، وهن يطبخن وجبات الفطور والمعجنات بنفس الوصفات القديمة للجدات، لذلك حينما تتناول الأطعمة الخاصة بهن سوف تشعر بالحنين لجدتك، وأنك فعليًا عدت للخلف في الزمن لأيام طفولتك، لهذا بالتأكيد ستكرر الزيارة مرة ثانية أضمن لك هذا. العنوان : KubbealtiMerkez Mahallesi, İzzet Baysal Bolu Merkez/Bolu, تركيا.

: KubbealtiMerkez Mahallesi, İzzet Baysal Bolu Merkez/Bolu, تركيا. رقم الهاتف: 903742174860+. 4- مطعم Mercan-i Restaurant مطعم Mercan-i Restaurant من مطاعم فطور في بولو القديمة، وقد قيل أنه فيما مضى كان قصرًا مر على بنائه عشرات السنين، وما زال يحتفظ مالكه ببعض المقتنيات القديمة التي كانت سائدة في حقبة بناء المبنى، وهو ما يجعلك تشعر أنك في متحف وليس في مطعم، ثم خضع المكان لترميم شامل عام 2013م مع الحفاظ على الديكور الأصلي له. الأسعار قد تكون مرتفعة بعض الشيء كما يرى البعض، لكن في المقابل سوف تحصل على خدمة مميزة، ووجبة لن يمكنك نسيانها لفترة زمنية كبيرة. العنوان : Tabaklar, Özek Sk. Bolu Merkez/Bolu, تركيا.

: Tabaklar, Özek Sk. Bolu Merkez/Bolu, تركيا. رقم الهاتف: 903742222221+.

5- مطعم وحلويات مادو مادو هو أحد مطاعم فطور في بولو الغنية عن التعريف، حيث ستجد هناك كل ما يقدم لك حتى لو كان بسيطًا ذا نكهة مميزة لا تُنسى، حتى لو كانت وجبتك متمثلة في شرائح من البندورة، ومكعبات الخيار، والخضروات الطازجة المغسولة بعناية، ثم اختار بجانبها طبق من البيض المقلي في الزبد الطبيعي الذي تصلك رائحته قبل وصول الطلب إليك. ذق بعض الجبن السائل الذي يستقدمونه من المزارع والضيعات التركية الشهيرة بخيرها، أما عن التحلية فستجد أمامك قائمة مغرية لتختار من بينها ما تود تجربته من الحلويات، ثم اطلب كوبًا من الشاي أو فنجان من القهوة لتختتم وجبتك بنجاح، هذا باختصار ما يوفره لك مطعم مادو الذي يعد أفضل مطعم فطور في بولو عن جدارة. العنوان : Paşaköy, Bolu Merkez/Bolu، تركيا.

: Paşaköy, Bolu Merkez/Bolu، تركيا. رقم الهاتف: 903742741344+.

6- مطعم İsimsiz Gözleme بُنيت سياسية مطعم İsimsiz Gözleme على استخدام التوابل بشكل مختلف، ومن ثَم تقديم الأطعمة التقليدية بنكهات غير متداولة في بقية مطاعم فطور في بولو المنافسة له، وهم حريصون على تقديم أفضل ما لديهم من وصفات جديدة، ويهتمون أكثر بآراء الزائرين، وهم يشعرون بأنهم عائلة واحدة مع زبائنهم، لذلك يتم خدمتهم في جو من المرح والدفء العائلي. العنوان : Tabaklar, Cumhuriyet. Bolu Merkez/Bolu, تركيا.

: Tabaklar, Cumhuriyet. Bolu Merkez/Bolu, تركيا. رقم الهاتف: 903742100100+.

7- مطعم Bolu Hanzade Restaurant في أي وقت تذهب إلى بولو هانزاد سوف تجد وجبتك المفضلة في انتظارك، وتلك الثقة نتحدث بها كونه من أهم مطاعم فطور في بولو تقديمًا لوجبات الإفطار والغداء والعشاء الكلاسيك، فإن كنت من محبي الأكلات التقليدية ولا تستسيغ الأطعمة الغربية وقتها فإن هانزاد سيكون المطعم الذي ترغب في زيارته. ولأنه أشهر مطاعم فطور في بولو فستجد بها عشرات الأصناف والأطباق المخصصة لتلك الوجبة، كما تتوفر به قائمة مخصصة لوجبات الأطفال، بالإضافة إلى مزيد من الخدمات والمميزات التي ستغريك لزيارة المطعم مجددًا. العنوان : Tabaklar, HANZADE ÇORBACI FASULYECI, Hitit Sk. Merkez/Bolu, تركيا.

: Tabaklar, HANZADE ÇORBACI FASULYECI, Hitit Sk. Merkez/Bolu, تركيا. رقم الهاتف: 905558886005+.